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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Чорному морі 5 ворожих ракетоносіїв, загальний залп - до 32 "калібрів", - ОК "Південь"

човен,калібр,підводний

Росія суттєво збільшила кількість кораблів у Чорному морі, попри шторм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, попри помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет", - йдеться в повідомленні.

Також в ОК "Південь" зазначили, що ворог не припиняє повітряну розвідку, а значить не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ змінює тактику ракетних обстрілів, - ГУР МО

Автор: 

обстріл (28973) ракети (4048) Чорне море (1676)


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Топ коментарі
+5
а де наші 10 нептунів щоб з гарантією???
по 2 на кожен
одним залпом...
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28.02.2023 15:28
+5
Нептуни? Шукай під асфальтом.
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28.02.2023 15:35
+3
Санкції санкціями, але для деяких уйобків гроші не пахнуть... навіть якщо наскрізь просякнуті українською кров'ю.
https://censor.net/ua/news/3402673/zahidni_komponenty_dlya_zbroyi_prodovjuvaly_nadhodyty_do_rosiyi_i_pislya_povnomasshtabnogo_vtorgnennya
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28.02.2023 15:39
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Лікарі в афує... В Росії різко збільшився відсоток дитячої онкології.
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28.02.2023 15:19 Відповісти
Чому?
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28.02.2023 15:30 Відповісти
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28.02.2023 15:33 Відповісти
Це страшно, діти є діти в будь якій країні, жалко їх коли хворіють
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28.02.2023 15:36 Відповісти
жалко что там ещё рождаются...!
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28.02.2023 16:14 Відповісти
ГітлерюгендЮнармія тренується, як наших дітей вбивати. Вам шкода тих колорадиків??
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28.02.2023 16:14 Відповісти
Я особисто не бачив, де та юнармія і що вона в Україні робила, в інтернеті теж не бачив, що там і де вони накоїли, але якщо вбивали гвалтували в Україні то звісно то вже не діти а вбивці, і таких не жалко '.

А якщо просто тренуються для захисту своєї країни, то це у всіх країнах так, в школах, патріотичних клубах, ті ж скаути в США, пластуни в Україні, це нормально виховувати з дитинства любов до своєї батьківщини та готовність померти захищаючі її.
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28.02.2023 16:22 Відповісти
Через кілька років підрастуть.
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28.02.2023 16:41 Відповісти
Ті що зараз на фронті 9 років тому були в юнармії. Кацап бере автомат в руки не для захисту батьківщини бо на них ніхто не нападає.
Історія нічому не вчить? Що за «бєдниє джті»? Чим меньше живих московитів тим більше живих українців. Це довадено століттями.
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01.03.2023 05:12 Відповісти
Наприклад, мій дід українець за ОУН відсидів в сталинських лагерях, там, вже на поселенні , познайомився з бабусею, етнічною росіянкою, яка теж була в сталінських лагерях, сиділа за те що її батько, мій прадід, був священником, їх посадили за це, такі часи були, що на Церков було гоніння.

Потім повернулися в Україну після амністії 1953 року, коли Сталін помер. І от моя бабуся, етнічна росіянка, все життя розмовляла чистою українською мовою, в побуті, в спілкуванні, будь де, як і дід, більш того, була вчителькою української російської та польської мови в школі на Західній Україні.

То що, якщо бажати щоб вона померла в дитинстві від раку, бо росіянка, то для мене це теж саме, що бажати, щоб я не народився.

Але діти то є діти, будь де, і якщо вони хворіють раком, це дуже погано, і радіти цьому не треба в будь якому випадку.
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01.03.2023 12:12 Відповісти
О готовлять залп ..плюс з Тушок 40 штук
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28.02.2023 15:26 Відповісти
Осінь 2022 - більше калібрів, менше електрики в Україні.

Весна 2023 - більше калібрів, більше електрики в Україні, вже скоро на експорт піде
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28.02.2023 15:35 Відповісти
а де наші 10 нептунів щоб з гарантією???
по 2 на кожен
одним залпом...
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28.02.2023 15:28 Відповісти
Нептуни? Шукай під асфальтом.
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28.02.2023 15:35 Відповісти
не заходять вони в зону враження нептуном/гарпуном - мацква навчила
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28.02.2023 16:26 Відповісти
Нептун за дельфінів й засерене море помститись не хоче? Перевернув би ті корита..
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28.02.2023 15:32 Відповісти
загальний залп - до 32 "калібрів Джерело:

Коли вже вони закінчаться...
Там же багато іноземних комплектуючих, і санкції не дозволяють їх продаж в РФ а отже і виробництво калібрів мало б припинитись
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28.02.2023 15:33 Відповісти
Санкції санкціями, але для деяких уйобків гроші не пахнуть... навіть якщо наскрізь просякнуті українською кров'ю.
https://censor.net/ua/news/3402673/zahidni_komponenty_dlya_zbroyi_prodovjuvaly_nadhodyty_do_rosiyi_i_pislya_povnomasshtabnogo_vtorgnennya
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28.02.2023 15:39 Відповісти
І як це припинити, кардинально...
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28.02.2023 15:41 Відповісти
Заводи з виробництва "Калібрів" розбомбити!
Всього лише 2300-2700 км від Києва...
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28.02.2023 16:04 Відповісти
Неможна, бо ядерна країна може у відповідь нанести ядерний удар за таке, навіть американці забороняють стріляти зі своєї зброї по території РФ
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28.02.2023 16:14 Відповісти
Свій дрон зробити треба. Іран зміг, а в нас нема.

Якщо б в нас стільки Шахедів було, то пів-рашки б вже палало. В них такі простіри, що ніяких ППО не вистачатиме. Це в нас воно кучне, тому й влучає.
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28.02.2023 23:06 Відповісти
Свій дрон зробити за підтримки заходу не проблема. Проблема в тому, що на рівних з ядерною державою ризиковано вести розмову, це як сваритися з людиною у якій є рушниця, а в тебе немає. Хтозна, після чого в нього зірве планку та він стрельне.
А от ті розмови, що захід нас захистить, вже побачили і Будапештський меморандум, і захист за останній рік, і темпи зброї.
Ніхто не впишеться, ніхто. Ще більша озабрченість , оті все, а нам людей хоронити вже не сотнями а десятками тисяч тоді, не дай Боже!
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28.02.2023 23:11 Відповісти
Ну, тоді й спротив не потрібен, все з вами зрозуміло. Бо в ***** "рушниця". Припиняю спілкуватися. Всього найкращого.
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28.02.2023 23:13 Відповісти
Не проблема, зі мною, проблема з західними партнерами, які , я хочу помилятись, але думаю, що саме з наведеної причини і не дають зброю, бо вона а них є, далекобійна, і дрони, все ж
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28.02.2023 23:16 Відповісти
Чи у Вас є інше пояснення, чому нам не надано далекобійних ракет, дронів, надали максимум хаймерс, і то, обмежена і кількість і дальність ракет що заряджаються, найменша дальність з тих що є.
Західні партнери, не я

Вони кажуть:

Низка заяв Кремля наводять експертів на думку, що Росія вивчає варіант застосування тактичної ядерної зброї, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.

https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/uk/ci-rizikne-putin-zastosuvati-takticnu-adernu-zbrou/a-63181266

То що, це реальність, чи мої вигадки?

Чому так важко дивитися правді в очі?

А потім всіх докорювати, всі погані, бо ми ж думали, що вони не такі. А що з того, що ми думаємо, якщо є факти? Які треба враховувати.
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28.02.2023 23:24 Відповісти
Насчёт чф не все так однозначно, тут уже могут быть неопределенности, мы их первыми или они нас. Кое чем дотягиваемся
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28.02.2023 15:57 Відповісти
Цікаво - як оті "ракетоносії" потрапляють у Чорне море, якщо учора там не перебувало жодного? Невже во Волзі через Волго-Донський канал, потім у Азовське море, ну і далі у Чорне? Наскільки я пам'ятаю, з початку широкомасштабного вторгнення Тупція заборонила росії прохід її військових кораблів через Босфор!
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28.02.2023 16:12 Відповісти
Изначально в бухтах стояли, чм флот не маленький.
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28.02.2023 16:14 Відповісти
а шахтёрский напрямок тебя ещё интересует...?
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28.02.2023 16:16 Відповісти
вийти в море - означає відійти від причальної стінки і залишити акваторію порту
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28.02.2023 16:30 Відповісти
що значить потрапили, вони там і були, просто вийшли з порту "поплавати"
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28.02.2023 16:35 Відповісти
А шо ж там Неїжпапа звітував що після атаки безпілотниками і морськими дронами рашистів в Севастополі то серйозні ушкодження отримали багато кораблів ? Та щось вони як і раніше спокійно виходять в море і завдають ракетні удари по Україні . Неїжпапа такий же пи#добол як і Арестович тільки в формі ВМС ?
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28.02.2023 19:56 Відповісти
Досидь рахувати кацапські залпи .Де наші нептуни і підводні дрони?
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28.02.2023 20:17 Відповісти
Мне похер сколько там ракет и кораблей в чернем море напишите,как вы восстанавливаете разрушенные деокопированные територии Украины.
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28.02.2023 20:33 Відповісти
 
 