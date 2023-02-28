У Чорному морі 5 ворожих ракетоносіїв, загальний залп - до 32 "калібрів", - ОК "Південь"

Росія суттєво збільшила кількість кораблів у Чорному морі, попри шторм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, попри помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет", - йдеться в повідомленні.

Також в ОК "Південь" зазначили, що ворог не припиняє повітряну розвідку, а значить не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові.

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