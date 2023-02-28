У Чорному морі 5 ворожих ракетоносіїв, загальний залп - до 32 "калібрів", - ОК "Південь"
Росія суттєво збільшила кількість кораблів у Чорному морі, попри шторм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, попри помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет", - йдеться в повідомленні.
Також в ОК "Південь" зазначили, що ворог не припиняє повітряну розвідку, а значить не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові.
Топ коментарі
+5 Юрій Вінгорськи
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+5 Oresta Bartka
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+3 Олександр Карін
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ГітлерюгендЮнармія тренується, як наших дітей вбивати. Вам шкода тих колорадиків??
А якщо просто тренуються для захисту своєї країни, то це у всіх країнах так, в школах, патріотичних клубах, ті ж скаути в США, пластуни в Україні, це нормально виховувати з дитинства любов до своєї батьківщини та готовність померти захищаючі її.
Історія нічому не вчить? Що за «бєдниє джті»? Чим меньше живих московитів тим більше живих українців. Це довадено століттями.
Потім повернулися в Україну після амністії 1953 року, коли Сталін помер. І от моя бабуся, етнічна росіянка, все життя розмовляла чистою українською мовою, в побуті, в спілкуванні, будь де, як і дід, більш того, була вчителькою української російської та польської мови в школі на Західній Україні.
То що, якщо бажати щоб вона померла в дитинстві від раку, бо росіянка, то для мене це теж саме, що бажати, щоб я не народився.
Але діти то є діти, будь де, і якщо вони хворіють раком, це дуже погано, і радіти цьому не треба в будь якому випадку.
Весна 2023 - більше калібрів, більше електрики в Україні, вже скоро на експорт піде
по 2 на кожен
одним залпом...
Коли вже вони закінчаться...
Там же багато іноземних комплектуючих, і санкції не дозволяють їх продаж в РФ а отже і виробництво калібрів мало б припинитись
https://censor.net/ua/news/3402673/zahidni_komponenty_dlya_zbroyi_prodovjuvaly_nadhodyty_do_rosiyi_i_pislya_povnomasshtabnogo_vtorgnennya
Всього лише 2300-2700 км від Києва...
Якщо б в нас стільки Шахедів було, то пів-рашки б вже палало. В них такі простіри, що ніяких ППО не вистачатиме. Це в нас воно кучне, тому й влучає.
А от ті розмови, що захід нас захистить, вже побачили і Будапештський меморандум, і захист за останній рік, і темпи зброї.
Ніхто не впишеться, ніхто. Ще більша озабрченість , оті все, а нам людей хоронити вже не сотнями а десятками тисяч тоді, не дай Боже!
Західні партнери, не я
Вони кажуть:
Низка заяв Кремля наводять експертів на думку, що Росія вивчає варіант застосування тактичної ядерної зброї, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/uk/ci-rizikne-putin-zastosuvati-takticnu-adernu-zbrou/a-63181266
То що, це реальність, чи мої вигадки?
Чому так важко дивитися правді в очі?
А потім всіх докорювати, всі погані, бо ми ж думали, що вони не такі. А що з того, що ми думаємо, якщо є факти? Які треба враховувати.