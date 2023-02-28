Забезпечення боєприпасами та технікою, підготовка воїнів за кордоном і загальна оперативна обстановка: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський та командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань. Командувач ОСУВ "Північ" Сергій Наєв та командувач ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов доповіли про ситуацію на Північному та Південному напрямках", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що члени Ставки розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом, про що доповіли Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"Крім того, було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей", - додали в Офісі Президента.
У засіданні також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
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Зараз працюють правоохоронці. Хоча про «забутий» вантаж практично з самого початку повідомляв один їх охоронців складів.
Пакунки з військовою амуніцією, продуктами, медичним обладнанням, медикаментами, ношами для військових, військовими пайками, гуманітарними боксами - все це надсилали безкоштовно іноземці. Чомусь зберігалось на приватних складах…
Обсяг схованої гуманітарки - поза межами здорового глузду. Кажуть, не менше 25 великих фур. І це тоді, коли в перші дні нападу буквально все було на вагу золота
Орендарі тих складів намагались все вивезти. Охоронці не дозволяли. Бо їм не змогли надати необхідні документи.
Немає слів. Купа всього вже зіпсована, по продуктам бігають криси.
Минулого року проковтнули баригів з Запоріжської ОДА, які розікрали практично всю гуманітарну допомогу. На мільйони доларів США. А там було немало:
22 морських контейнери;
389 залізничних вагонів;
220 вантажних автомобілів.
Гуманітарку продавали в торгівельних мережах.
Називали причетних - голова ОДА, заступниця голови ОДА, депутат облради та секретар міськради.
Знаєте, чим закінчилось? Обласний прокурор змінив підслідність справи про розкрадання гуманітарної допомоги, що завело розслідування у глухий кут.
Минулого року вітчизняні виробники бронежилетів виявили свої вироби в «Епіцентрі». За 12 500 гривень. В той час, як вони їх передавали безкоштовно через Черкаську ОДА.
В.о. міського голови містечка Пустомити намагався за 100 тисяч гривень продати авто, яке Фінляндія надала безкоштовно. Його затримали. Вийшов під заставу в 1 мільйон гривень.
Колишній чиновник Львівської ОДА був затриманий при спробі продати бронежилети і каски на суму в 500 тисяч гривень.
Керівник лікарні в Чернівцях намагався привласнити 5 карет швидкої допомоги, які мали поїхати на фронт. Вийшов під заставу в 200 тисяч гривень. Правда, звільнили.
Волонтери кажуть, що і досі продається те, що встигли натирити на початку війни. Коли був хаос, і Україна отримувала безпрецедентну кількість допомоги.
Розкрадання гуманітарки і військової амуніції не є масовим явищем. На щастя.
Але і адекватних оцінок виявленим фактам не спішать надавати.
Будемо слідкувати за цими 500 тоннами. Кого покарають? І чи покарають за таке свавілля?
А вони колись повернуться, де ця підготовлена еліта, буде охороняти чиюсь дупу? Бо у сусідній гілці хлопець розповідає за 5 днів місцевої "підготовки" і на нуль.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим. Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."
(с)
Все це було б дуже смішно (у шоу "95 квартал"), якби не було б так сумно, або ж навіть гірко в реальному житті!..
@Krygolam
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https://twitter.com/Krygolam/status/1630584759230291970 19 хв
Директор ЦРУ за місяць до вторгнення повідомив Зеленському про намір росії захопити Гостомель Зеленський: "Ми не попереджали людей, щоб не було паніки" Наслідки:
бо хоч стріляй, нікуя не розумію.......
на скільки я чув, то навіть посади такої як голова офісу президента, офіційно не існує
то як він може бути там присутній???
і після засідання ставки, де була доповіль по спецоперації вагнер, з оп було 2 дзвінки в москву,
хто хоч щось про це скаже???