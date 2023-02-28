Забезпечення боєприпасами та технікою, підготовка воїнів за кордоном і загальна оперативна обстановка: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський та командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань. Командувач ОСУВ "Північ" Сергій Наєв та командувач ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов доповіли про ситуацію на Північному та Південному напрямках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що члени Ставки розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом, про що доповіли Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Крім того, було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей", - додали в Офісі Президента.

У засіданні також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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