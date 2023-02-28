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Новини Війна
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Забезпечення боєприпасами та технікою, підготовка воїнів за кордоном і загальна оперативна обстановка: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський та командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань. Командувач ОСУВ "Північ" Сергій Наєв та командувач ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов доповіли про ситуацію на Північному та Південному напрямках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що члени Ставки розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом, про що доповіли Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Крім того, було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей", - додали в Офісі Президента.

У засіданні також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Також читайте: Цьогоріч настав час для переговорів щодо членства України в ЄС, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24213)


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Топ коментарі
+21
"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим. Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."

(с)
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28.02.2023 15:40
+18
Ти, падло вже назобеспечував.
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28.02.2023 15:34
+16
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28.02.2023 15:39
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Ти, падло вже назобеспечував.
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28.02.2023 15:34 Відповісти
Де сховав ті міни, які зняв з перешейку? Треба повернути.
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28.02.2023 15:37 Відповісти
500 тонн гуманітарного вантажу гниє з весни минулого року на складах в Києві.

Зараз працюють правоохоронці. Хоча про «забутий» вантаж практично з самого початку повідомляв один їх охоронців складів.

Пакунки з військовою амуніцією, продуктами, медичним обладнанням, медикаментами, ношами для військових, військовими пайками, гуманітарними боксами - все це надсилали безкоштовно іноземці. Чомусь зберігалось на приватних складах…

Обсяг схованої гуманітарки - поза межами здорового глузду. Кажуть, не менше 25 великих фур. І це тоді, коли в перші дні нападу буквально все було на вагу золота

Орендарі тих складів намагались все вивезти. Охоронці не дозволяли. Бо їм не змогли надати необхідні документи.

Немає слів. Купа всього вже зіпсована, по продуктам бігають криси.

Минулого року проковтнули баригів з Запоріжської ОДА, які розікрали практично всю гуманітарну допомогу. На мільйони доларів США. А там було немало:

22 морських контейнери;

389 залізничних вагонів;

220 вантажних автомобілів.

Гуманітарку продавали в торгівельних мережах.

Називали причетних - голова ОДА, заступниця голови ОДА, депутат облради та секретар міськради.

Знаєте, чим закінчилось? Обласний прокурор змінив підслідність справи про розкрадання гуманітарної допомоги, що завело розслідування у глухий кут.

Минулого року вітчизняні виробники бронежилетів виявили свої вироби в «Епіцентрі». За 12 500 гривень. В той час, як вони їх передавали безкоштовно через Черкаську ОДА.

В.о. міського голови містечка Пустомити намагався за 100 тисяч гривень продати авто, яке Фінляндія надала безкоштовно. Його затримали. Вийшов під заставу в 1 мільйон гривень.

Колишній чиновник Львівської ОДА був затриманий при спробі продати бронежилети і каски на суму в 500 тисяч гривень.

Керівник лікарні в Чернівцях намагався привласнити 5 карет швидкої допомоги, які мали поїхати на фронт. Вийшов під заставу в 200 тисяч гривень. Правда, звільнили.

Волонтери кажуть, що і досі продається те, що встигли натирити на початку війни. Коли був хаос, і Україна отримувала безпрецедентну кількість допомоги.

Розкрадання гуманітарки і військової амуніції не є масовим явищем. На щастя.

Але і адекватних оцінок виявленим фактам не спішать надавати.

Будемо слідкувати за цими 500 тоннами. Кого покарають? І чи покарають за таке свавілля?
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28.02.2023 16:47 Відповісти
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28.02.2023 16:49 Відповісти
А шо Ставка не видала наказ розстріляти всіх депутатів-саботажників з ВР, які знову відмовили виділити 50 млрд на ********** для ЗСУ? Вибачте, що питаю, але не читаю комюніке з цієї контори.
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28.02.2023 21:30 Відповісти
так то ж прийдеться в себе стрілять)))))
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28.02.2023 22:31 Відповісти
"перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей".
А вони колись повернуться, де ця підготовлена еліта, буде охороняти чиюсь дупу? Бо у сусідній гілці хлопець розповідає за 5 днів місцевої "підготовки" і на нуль.
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28.02.2023 15:35 Відповісти
не знаю чи це одиничний випадок,так ось відправилася людина навчатися на захід по протекції кума який займає певну посаду ,повернувся,тепер замість використання надбаних навичок на передовій зайнявся пересувними лазнями..
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28.02.2023 15:45 Відповісти
А як забезпечення яйками по 17..?
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28.02.2023 15:35 Відповісти
Це ми тільки випадлково взнали про той контракт, а скільки ми ще не знаємо і пізніше взнаємо за солярку, мастило, зброю, одежу та інше. Володя думає та все робить для того, щоб підім'яти все під себе, забити наріду баки своєю "патріотичністю" і перевибратися на другий термін, бо інше то тюрма на дуже великий термін.
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28.02.2023 16:27 Відповісти
і що, будемо щось своє виробляти,та це риторичне питання, навіщо. нам все дасть Захід він нам завинив...
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28.02.2023 15:36 Відповісти
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28.02.2023 15:39 Відповісти
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28.02.2023 15:43 Відповісти
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28.02.2023 15:45 Відповісти
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28.02.2023 15:46 Відповісти
Баканов: "Армія, мова, віра - https://novynarnia.com/2019/11/14/bakanov-rpc/ це маніпуляція "
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28.02.2023 16:32 Відповісти
Воно і пресуху провести не взмозі. Досить нас обманювати, віслюк однієї думки втримати не годен. Зеро.Зеро.
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28.02.2023 15:39 Відповісти
"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим. Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."

(с)
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28.02.2023 15:40 Відповісти
Він не дегенерат-він проплачений саботажник який виконував і виконує оманські договорняки!!!
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28.02.2023 15:49 Відповісти
Він цілих три роки викинув коту під хвіст і зарив всі наші гроші, навіть виграних "баригою" у "газпрому" . Постійно з кожного телевізора і смартфона кричав, що до нього 30 років нічого не робили, а я такий гарний і розумний, любіть мене всі і тільки одного, я буду показувати відоси і відпочивати то в Буковелі, то в Трускавці, то відкривати свій бізнес в Омані, то на морях. Війна? А йому то що, у його країні все нормально, там і його паспорт і будиночки непогані і грошики в офшорах. А ви дивіться Голобородьку і "сватів", кому що по душі.
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28.02.2023 16:32 Відповісти
Та так.Коли айтішників після одного разу стрільби з автомату та кількох десятків шикувань на плацу за 5 діб "підготовки" відправляють на передову,то це навіть не забивання цвяхів мікроскопом-це підготовка до наступних президентських виборів,намагання вибити всіх,хто має мізки.Яка "ставка"??Це навіть не чверть ставки-це засідання штабу 95-го кварталу.
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28.02.2023 15:48 Відповісти
"Ставка", " засідання ставки", "верховного г.командуючого"!..
Все це було б дуже смішно (у шоу "95 квартал"), якби не було б так сумно, або ж навіть гірко в реальному житті!..
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28.02.2023 15:52 Відповісти
Дивно і чому мені зовсім не цікаво? .....
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28.02.2023 16:10 Відповісти
Мене забанили за комент про Юлию Тимошенко супер Бутусов
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28.02.2023 16:48 Відповісти
ꑭ Криголам ꑭ

@Krygolam

·

https://twitter.com/Krygolam/status/1630584759230291970 19 хв

Директор ЦРУ за місяць до вторгнення повідомив Зеленському про намір росії захопити Гостомель Зеленський: "Ми не попереджали людей, щоб не було паніки" Наслідки:
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28.02.2023 17:25 Відповісти
а присутність єрмака на ставці це не є розголошенням держтаємниці головнокомандувачем????
бо хоч стріляй, нікуя не розумію.......
на скільки я чув, то навіть посади такої як голова офісу президента, офіційно не існує
то як він може бути там присутній???
і після засідання ставки, де була доповіль по спецоперації вагнер, з оп було 2 дзвінки в москву,
хто хоч щось про це скаже???
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28.02.2023 19:24 Відповісти
 
 