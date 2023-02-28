УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9767 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 066 8

Командувач Повітряних сил Олещук обговорив з американським колегою Хекером надання Україні F-16

олещук,хекер

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук та Командувач сил США в Європі та Африці генералом Джеймс Хекер обговорили посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил.

"Розповів про 365 днів битви за українське небо, про поточну ситуацію на фронті, окремі питання організації протиповітряної оборони України. Також обговорили перспективні напрямки двостороннього співробітництва щодо постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні

Зокрема обговорили питання посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України в контексті можливого надання Повітряним Силам Збройних Сил України багатоцільових літаків F-16", - йдеться в повідомленні.

Олещук подякував генералу Хекеру, керівництву та народу Сполучених Штатів Америки за послідовну підтримку України.

Також читайте: Захист України посилюється новими засобами, очікуємо додаткові батареї та ракети до NASAMS, - Ігнат

Автор: 

авіація (4148) США (23290) Повітряні сили (2726)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да что обговаривать там... Надо просто ждать, когда-то их то дадут...
показати весь коментар
28.02.2023 15:48 Відповісти
Нужно жать... тогда и дадут...
Без хоть какой-то авиации нашего наступления не получится...
показати весь коментар
28.02.2023 16:32 Відповісти
"Бородавочники"А-10 теж потрібні!
показати весь коментар
28.02.2023 15:48 Відповісти
Чекати можна 3 роки, треба дожимати...
показати весь коментар
28.02.2023 15:53 Відповісти
Ну, це вже діло. Специ в роботі, а не якийсь там віслюк.
показати весь коментар
28.02.2023 15:55 Відповісти
Я зрозумів що зараз американці навить перемовин з Зелею, Єрмаком та Резніковим по зброї вести не будуть. Тільки з Залужним та його замами.
показати весь коментар
28.02.2023 20:44 Відповісти
А этих отправят на раскопки асфальта и поиск под ним ракетных и прочих программ.
показати весь коментар
28.02.2023 21:17 Відповісти
 
 