Командувач Повітряних сил Олещук обговорив з американським колегою Хекером надання Україні F-16

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук та Командувач сил США в Європі та Африці генералом Джеймс Хекер обговорили посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил.

"Розповів про 365 днів битви за українське небо, про поточну ситуацію на фронті, окремі питання організації протиповітряної оборони України. Також обговорили перспективні напрямки двостороннього співробітництва щодо постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні

Зокрема обговорили питання посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України в контексті можливого надання Повітряним Силам Збройних Сил України багатоцільових літаків F-16", - йдеться в повідомленні.

Олещук подякував генералу Хекеру, керівництву та народу Сполучених Штатів Америки за послідовну підтримку України.

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