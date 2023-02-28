Офіс Організації економічного співробітництва та розвитку відкриється в Києві 1 березня, - генсек Корман

Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корман анонсував відкриття Офісу ОЕСР в Україні (Київ) 1 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Корман сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у вівторок у Києві.

"Я можу підтвердити, що починаючи із завтрашнього дня відкриється офіційний Офіс нашого представництва в Києві", - сказав Корман.

Генсек подякував посольству Словаччини за надання приміщень для офісу.

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Крім того, він подякував Польщі, Румунії, Латвії, Литві, Естонії за фінансову підтримку створення цього офісу.

"Співробітники нашого офісу співпрацюватимуть із вашим урядом щодо розроблення програми для України в рамках ОЕСР, щоб ми могли допомогти вам досягти всіх пріоритетів, які поставлені в рамках програми реформ вашого уряду за стандартами і принципами ОЕСР, як майбутньому члену цієї організації", - сказав Корман.