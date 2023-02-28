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Росіянам потрібна оперативна пауза для відновлення та підготовки до тривалої війни, - розвідка Італії

рф

Кремль намагається використати період вимушеного застою для перезапуску діяльності російського військово-промислового комплексу, який відчуває вплив західних санкцій.

Про це йдеться у щорічному звіті італійської розвідки для парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampa.

"Для росіян оперативна пауза необхідна для відновлення і підготовки до тривалої війни. Москва намагається використати цей період відносної стагнації для перезапуску діяльності російського військово-промислового комплексу, який, залишаючись значним з точки зору виробничих потужностей, починає відчувати вплив західних санкцій", - йдеться у звіті.

Також зазначається, що у російському суспільстві зменшується кількість тих, хто підтримує війну Росії в Україні.  

"Хоча значна частина російського населення продовжує підтримувати роботу російського керівництва, завдяки поширенню пропаганди в ЗМІ, спостерігається зниження консенсусу в громадських опитуваннях, про що також свідчить кількість людей, які залишають країну", - додають в італійській розвідці.

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Крім того, спецслужби Італії попереджують, що Росія продовжить втручатися у політичну динаміку і процеси прийняття рішень в країнах НАТО.

"Вдаючись ще більше, ніж у минулому, до примусових і маніпулятивних методів, таких як кібератаки, дезінформація, шантаж і використання таких важелів, як міграція й енергетика, причому останні приречені на втрату актуальності з огляду на прагнення Заходу знайти альтернативи енергетичній залежності від Росії", - зазначають у розвідці.

При цьому застосування Росією ядерної зброї, на думку розвідки Італії, є малоймовірним. 

"Увага національної розвідки посилена щодо ризиків ескалації, пов'язаних з продовженням конфлікту, в тому числі загрози застосування ядерної зброї Росією, яка на момент підготовки цієї доповіді оцінюється як малоймовірна".

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Автор: 

Італія (1584) розвідка (3877) росія (65829) Україна (5949)


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Може вже час починати кацапські заводи знищувати?
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28.02.2023 16:45 Відповісти
І хто б це з "зеленого середовища" зміг реалізувати? Перукарі та весільні фотографи після трускавецького семінару за три роки не навчилися навіть слово "диджиталізація" правильно вимовляти... А тут думати треба. Для них це недосяжно. Схоже що найбільша державна таємниця в Україні це IQ її керівництва. Схоже що від 70-до 85 одиниць...
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28.02.2023 17:08 Відповісти
Поки Захід нам говорить про потребу Росії в оперативній паузі, про вимушений застій, до якого ворога привели ЗСУ, про закінчення у рашистів снарядів і Пригожин це доводить фотками гор трупів і пояснює, що вони загинули сам через нестачу снарядів, нас тут цілий загін троляк переконує, що нам треба здавати Бахмут і подарувати ворогу перемогу саме тоді, коли зходить нанівець весь його потенціал
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28.02.2023 17:10 Відповісти
 
 