Росіянам потрібна оперативна пауза для відновлення та підготовки до тривалої війни, - розвідка Італії

Кремль намагається використати період вимушеного застою для перезапуску діяльності російського військово-промислового комплексу, який відчуває вплив західних санкцій.

Про це йдеться у щорічному звіті італійської розвідки для парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampa.

"Для росіян оперативна пауза необхідна для відновлення і підготовки до тривалої війни. Москва намагається використати цей період відносної стагнації для перезапуску діяльності російського військово-промислового комплексу, який, залишаючись значним з точки зору виробничих потужностей, починає відчувати вплив західних санкцій", - йдеться у звіті.

Також зазначається, що у російському суспільстві зменшується кількість тих, хто підтримує війну Росії в Україні.

"Хоча значна частина російського населення продовжує підтримувати роботу російського керівництва, завдяки поширенню пропаганди в ЗМІ, спостерігається зниження консенсусу в громадських опитуваннях, про що також свідчить кількість людей, які залишають країну", - додають в італійській розвідці.

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Крім того, спецслужби Італії попереджують, що Росія продовжить втручатися у політичну динаміку і процеси прийняття рішень в країнах НАТО.

"Вдаючись ще більше, ніж у минулому, до примусових і маніпулятивних методів, таких як кібератаки, дезінформація, шантаж і використання таких важелів, як міграція й енергетика, причому останні приречені на втрату актуальності з огляду на прагнення Заходу знайти альтернативи енергетичній залежності від Росії", - зазначають у розвідці.

При цьому застосування Росією ядерної зброї, на думку розвідки Італії, є малоймовірним.

"Увага національної розвідки посилена щодо ризиків ескалації, пов'язаних з продовженням конфлікту, в тому числі загрози застосування ядерної зброї Росією, яка на момент підготовки цієї доповіді оцінюється як малоймовірна".

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