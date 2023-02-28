УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9839 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 379 9

НАТО має бути готове швидко реагувати у разі вторгнення Росії до країн Балтії, - міністр оборони Литви Анушаускас

анушаускас

Україна має перемогти у цій війні, адже Росія становить "пряму і довгострокову загрозу" для країн Балтії.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в інтерв'ю Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша країна межує з Калінінградською областю (РФ) та з Білоруссю. Війна Росії проти України підтверджує реальність воєнної загрози. Агресивна військова риторика РФ, інтенсивна мілітаризація Калінінградської області, а також фактор Білорусі, повністю інтегрованої в російську військову систему, справді становлять реальну загрозу для Литви та регіону в цілому", - наголосив він.

Тому найважливішим є нарощування оборонного та стримувального потенціалу НАТО, зокрема в країнах Балтії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянам потрібна оперативна пауза для відновлення та підготовки до тривалої війни, - розвідка Італії

"НАТО має бути готовим до швидкого реагування у разі загрози", - впевнений литовський міністр.  

Анушаускас також додав, що паралельно Литва розглядає усі доступні їй варіанти модернізації армії та посилення обороноздатності країни.

Автор: 

Литва (2437) НАТО (6506) Балтія (347) росія (65829) Арвідас Анушаускас (66)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
###НЕОЧЕМ) Скоріше рак на горі свисне аніж москаль полізе у прибалтику.
показати весь коментар
28.02.2023 17:14 Відповісти
само собой. ответ будет моментальным. сначала выражение обеспокоенности. затем резко предупредить о недопустимости. затем быстро убедить Турцию в необхимости принятия ответных шагов. после чего наконец нанести ошеломительное предложение Венгрии за такое же согласие. ну и т.д.
показати весь коментар
28.02.2023 17:14 Відповісти
Бен Ладену вже виразили занепокоєність
показати весь коментар
28.02.2023 17:46 Відповісти
В нього не було ЯО. У ***** є.
показати весь коментар
28.02.2023 17:54 Відповісти
Тільки ядерна зброя ніяк не заважала тому ж Бен-Ладену наваляти ядерному СРСР так, що він втік з Афганістану
показати весь коментар
28.02.2023 17:59 Відповісти
швидке реагування.....вже смішно
показати весь коментар
28.02.2023 17:30 Відповісти
Найпершою зреагує Угорщина, заявивши, що це не їх війна і вони за мир.
показати весь коментар
28.02.2023 18:14 Відповісти
НАТО ***** ,как и ООН. Ракеты свинособак уже падали в Польше и летали над Румынией . И что?
показати весь коментар
28.02.2023 19:09 Відповісти
Litve podgotovili instruktorov s Ukraini.Smotriu flag interesni u nix
показати весь коментар
28.02.2023 21:19 Відповісти
 
 