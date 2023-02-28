НАТО має бути готове швидко реагувати у разі вторгнення Росії до країн Балтії, - міністр оборони Литви Анушаускас
Україна має перемогти у цій війні, адже Росія становить "пряму і довгострокову загрозу" для країн Балтії.
Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в інтерв'ю Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша країна межує з Калінінградською областю (РФ) та з Білоруссю. Війна Росії проти України підтверджує реальність воєнної загрози. Агресивна військова риторика РФ, інтенсивна мілітаризація Калінінградської області, а також фактор Білорусі, повністю інтегрованої в російську військову систему, справді становлять реальну загрозу для Литви та регіону в цілому", - наголосив він.
Тому найважливішим є нарощування оборонного та стримувального потенціалу НАТО, зокрема в країнах Балтії.
"НАТО має бути готовим до швидкого реагування у разі загрози", - впевнений литовський міністр.
Анушаускас також додав, що паралельно Литва розглядає усі доступні їй варіанти модернізації армії та посилення обороноздатності країни.
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