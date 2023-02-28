НАТО має бути готове швидко реагувати у разі вторгнення Росії до країн Балтії, - міністр оборони Литви Анушаускас

Україна має перемогти у цій війні, адже Росія становить "пряму і довгострокову загрозу" для країн Балтії.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в інтерв'ю Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша країна межує з Калінінградською областю (РФ) та з Білоруссю. Війна Росії проти України підтверджує реальність воєнної загрози. Агресивна військова риторика РФ, інтенсивна мілітаризація Калінінградської області, а також фактор Білорусі, повністю інтегрованої в російську військову систему, справді становлять реальну загрозу для Литви та регіону в цілому", - наголосив він.

Тому найважливішим є нарощування оборонного та стримувального потенціалу НАТО, зокрема в країнах Балтії.

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"НАТО має бути готовим до швидкого реагування у разі загрози", - впевнений литовський міністр.

Анушаускас також додав, що паралельно Литва розглядає усі доступні їй варіанти модернізації армії та посилення обороноздатності країни.