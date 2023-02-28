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Новини Війна
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США без вагань запровадять санкції проти китайських компаній та окремих осіб, якщо Пекін надасть РФ допомогу, - Блінкен

блінкен

Вашингтон без вагань запровадить санкції проти китайських компаній і приватних осіб, якщо Пекін надасть Москві летальну допомогу для ведення війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з лідерами в столиці Казахстану Астані.

"Тому ми дуже уважно стежили за цим з першого дня, і причина, чому я підняв це питання не тільки з Ван Ї минулого тижня, але й публічно, разом з іншими колегами в адміністрації, полягає в тому, що ми занепокоєні, виходячи з інформації, яку ми маємо, тим, що Китай розглядає можливість переходу від нелетальної підтримки, яку надають деякі з його компаній, до фактично летальної матеріальної підтримки військових зусиль Росії в Україні", - пояснив він.

"І я можу поділитися з вами тим, що ми дуже чітко попередили Китай про наслідки надання такої підтримки. Ми без вагань, наприклад, націлимося на китайські компанії або окремих осіб, які порушують наші санкції або іншим чином беруть участь у підтримці російських військових зусиль", - додав держсекретар США.

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Автор: 

Китай (4676) росія (65829) санкції (12043) США (23290) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+8
Бойкот китайским таварам. На пол года.
Их режим безработные китайцы снесут быстрее.
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28.02.2023 17:15
+5
Китайцы это нация которую ненавидит весь мир - США и страны ЕС уничтожат экономику Китая в пыль если те пойдут против принципов Запада.
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28.02.2023 17:19
+3
Тільки не забули як вводили санкції проти Huawei. Забули лише про смартфони цього бренду за межами Китаю. Китайці чудово розуміють, що теж саме зроблять і з усім Китаєм і вже б давно надали зброю Росії, але за Ху#ла, який все пр0срав и зараз ганебно програє ніхто підставлятися не стане
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28.02.2023 17:43
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Бойкот китайским таварам. На пол года.
Их режим безработные китайцы снесут быстрее.
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28.02.2023 17:15 Відповісти
Протрезвей.
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28.02.2023 17:27 Відповісти
Пожжжжжалуйста, помедленней. Я записую.
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28.02.2023 19:55 Відповісти
Китайцы это нация которую ненавидит весь мир - США и страны ЕС уничтожат экономику Китая в пыль если те пойдут против принципов Запада.
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28.02.2023 17:19 Відповісти
Ты когда бухаешь, ты закусывай. Идиот.
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28.02.2023 17:26 Відповісти
Рашка вынужденна будет бежать с Украины - пакуй чемоданы сепар.
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28.02.2023 18:23 Відповісти
Закусывай, клоун.
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28.02.2023 23:20 Відповісти
Спасибо, поржал. Все уже забыли с каким скрипом санкции против рашки вводили. А ведь рашка не так сильно была интегрирована в мировую экономику. Блинчик наврядли хочет будет отвечать за ****** на бирже и экономический коллапс.
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28.02.2023 17:23 Відповісти
Тільки не забули як вводили санкції проти Huawei. Забули лише про смартфони цього бренду за межами Китаю. Китайці чудово розуміють, що теж саме зроблять і з усім Китаєм і вже б давно надали зброю Росії, але за Ху#ла, який все пр0срав и зараз ганебно програє ніхто підставлятися не стане
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28.02.2023 17:43 Відповісти
Боже, если вы думаете что экономика китая держится на один хуавей, сяоми и прочих производителей всяких гаджетов то вы наивен. Во вторых, санкции против хуавей вводит трампон что уже много чего говорит про неадекватность этих санкций.
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28.02.2023 18:17 Відповісти
І те і те однаково тримається на технологіях Заходу. А Китай може ще швидше загнутися за Хуавея. Трампон і Джавеліни нам першим надав, але гарним хлопцем так і не став і ці Джавеліни поганими теж
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28.02.2023 18:29 Відповісти
Нихуя не так. Это может в начале нулевых так было. Современный Китай имеет свою космическую програму, строит города, работает над термоядерной энергетикой независимо от остальных имеет гиперзвуковое оружие настоящее а не мультики.

Хуавей имеют свои заводы и исследовательские лаборатории и много чего еще. Это не рашка с потемкинской деревней.
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01.03.2023 13:06 Відповісти
Все, що Ви перерахували, тотально залежить від Заходу. Без наукової, технічної співпраці з Заходом, західних спеціалістів все це розвалиться чи морально застаріє за кілька років і залишаться лише руїни високотехнологічних підриємств, як, наприклад в СРСР.
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01.03.2023 13:27 Відповісти
God Bless America! Слава Україні! Смерть рашистам!
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28.02.2023 17:26 Відповісти
А ви не звертали уваги? Ви не відвідуєте наші магазини? Всі наші магазини і базари завалені китайськими товарами,які невідомо як потрапляють сюди,а головне чому? Чому наші бізнесюки сюди і досі везуть все з Китаю і шлють туди гроші,а з країн,які відривають від себе допомогу нам -жодного імпорту немає....Випадковість?
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28.02.2023 17:30 Відповісти
Потому что это выгодно.
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28.02.2023 18:18 Відповісти
Китайцы живут за деньги США и Европы как и рашка, и еще что-то быкуют. Китай думает что невозможно перенести производство в Индию?
Был один такой и думал что газ его незаменим.
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28.02.2023 17:45 Відповісти
Можно. Но это могут позволить только некоторые компании. И не забывайте что многие компаннии не имеют своих заводов вообше, а именно орендуют или укладывают договор о производстве с китайскими заводами.

Это не газ, это куда тонкие материи.
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28.02.2023 18:22 Відповісти
Ну правильно. Будет отличный повод странам запада вернуть себе утраченые заводы. Программа по переносу промышлености.
Платить деньги своим а не ускоглазым.
Пусть лучше белые люди заводят детей чем китайцы.
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28.02.2023 20:01 Відповісти
Какие ***** заводы, только некоторые компании имеют свои заводы. Многие заводов не имеют, зато они есть в Китае где по заказу и делают. Компания зарегистрирована в Европе или США, но по сути бренд без собственных заводских мощностей.

Програма по переносу промышленности, дада, это как ********** импортозамещение. О и еще, многие западные фирмы давно куплены китайскими инвесторами. Ну или просто имеют китайских инвесторов и еще много нюансов которые диванные призыватели - айда громить Китай не хотят видеть.
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28.02.2023 23:18 Відповісти
Ну тогда никто ничего сделать китаю не сможет.
Но руки опускать рано. Все же не может одна нация диктовать для всех свои правила.
Чтото придумают. Что их ужалит и больно. У всех есть такое место.
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28.02.2023 23:25 Відповісти
А никто и не будет, США и их союзникам как раз выгодно существование всяких "Империй Зла". СССР, РФ, Китай, не важно.

Как в песне - На учете нашем каждый житель,

Ни о ком нам нельзя забыть!

Ведь, пока есть брат наш инквизитор,

Колдунам придется быть!



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01.03.2023 00:18 Відповісти
надеюсь эти санкции будут не такими как у обамы за оккупацию Крыма?
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28.02.2023 17:56 Відповісти
Именно такими и будут.
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28.02.2023 18:20 Відповісти
 
 