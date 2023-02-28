США без вагань запровадять санкції проти китайських компаній та окремих осіб, якщо Пекін надасть РФ допомогу, - Блінкен

Вашингтон без вагань запровадить санкції проти китайських компаній і приватних осіб, якщо Пекін надасть Москві летальну допомогу для ведення війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з лідерами в столиці Казахстану Астані.

"Тому ми дуже уважно стежили за цим з першого дня, і причина, чому я підняв це питання не тільки з Ван Ї минулого тижня, але й публічно, разом з іншими колегами в адміністрації, полягає в тому, що ми занепокоєні, виходячи з інформації, яку ми маємо, тим, що Китай розглядає можливість переходу від нелетальної підтримки, яку надають деякі з його компаній, до фактично летальної матеріальної підтримки військових зусиль Росії в Україні", - пояснив він.

"І я можу поділитися з вами тим, що ми дуже чітко попередили Китай про наслідки надання такої підтримки. Ми без вагань, наприклад, націлимося на китайські компанії або окремих осіб, які порушують наші санкції або іншим чином беруть участь у підтримці російських військових зусиль", - додав держсекретар США.

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