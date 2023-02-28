США без вагань запровадять санкції проти китайських компаній та окремих осіб, якщо Пекін надасть РФ допомогу, - Блінкен
Вашингтон без вагань запровадить санкції проти китайських компаній і приватних осіб, якщо Пекін надасть Москві летальну допомогу для ведення війни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з лідерами в столиці Казахстану Астані.
"Тому ми дуже уважно стежили за цим з першого дня, і причина, чому я підняв це питання не тільки з Ван Ї минулого тижня, але й публічно, разом з іншими колегами в адміністрації, полягає в тому, що ми занепокоєні, виходячи з інформації, яку ми маємо, тим, що Китай розглядає можливість переходу від нелетальної підтримки, яку надають деякі з його компаній, до фактично летальної матеріальної підтримки військових зусиль Росії в Україні", - пояснив він.
"І я можу поділитися з вами тим, що ми дуже чітко попередили Китай про наслідки надання такої підтримки. Ми без вагань, наприклад, націлимося на китайські компанії або окремих осіб, які порушують наші санкції або іншим чином беруть участь у підтримці російських військових зусиль", - додав держсекретар США.
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Их режим безработные китайцы снесут быстрее.
Хуавей имеют свои заводы и исследовательские лаборатории и много чего еще. Это не рашка с потемкинской деревней.
Был один такой и думал что газ его незаменим.
Это не газ, это куда тонкие материи.
Платить деньги своим а не ускоглазым.
Пусть лучше белые люди заводят детей чем китайцы.
Програма по переносу промышленности, дада, это как ********** импортозамещение. О и еще, многие западные фирмы давно куплены китайскими инвесторами. Ну или просто имеют китайских инвесторов и еще много нюансов которые диванные призыватели - айда громить Китай не хотят видеть.
Но руки опускать рано. Все же не может одна нация диктовать для всех свои правила.
Чтото придумают. Что их ужалит и больно. У всех есть такое место.
Как в песне - На учете нашем каждый житель,
Ни о ком нам нельзя забыть!
Ведь, пока есть брат наш инквизитор,
Колдунам придется быть!