Чоловік підірвався на ворожій міні на Херсонщині, лікарі борються за його життя, - ОВА

На Херсонщині на міні, залишеній російськими окупантами, підірвався мирний житель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, трагедія сталася поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади. 58-річний місцевий житель рубав у лісосмузі дрова, як раптом натрапив на російську міну. Через вибух чоловік залишився без частини правої ноги.

"Постраждалого доставили до місцевої лікарні. Нині він перебуває на операційному столі, лікарі борються за його життя", - йдеться у повідомленні.

"Жителі Херсонщини, будь ласка, неухильно дотримуйтеся елементарних правил мінної безпеки. Зараз відвідувати лісосмуги, посадки та інші території, що не обстежили сапери, вкрай НЕБЕЗПЕЧНО", - звертаються в ОВА до мешканців регіону.

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