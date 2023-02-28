Понад 335 тисяч заявок подали українці на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло, – Шуляк

Українці подали 335,145 тисяч заявок на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло загальною площею понад 23 млн кв. м.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Станом на сьогодні (28 лютого - ред.) через "Дію" подано 335 145 заявок на компенсацію за пошкоджене або зруйноване агресором житло. Загалом йдеться про 23 млн кв. м. Це ті дані, які ми сьогодні вже можемо аналізувати. Згідно із ними, у нас є три сумні лідери за обсягами зруйнованого житла – це Донецька, Харківська і Київська області. Наразі більш як один мільйон українців залишилися без даху над головою", - розповіла Шуляк.

Депутат нагадала, що для вирішення питання компенсації за втрачене житло 23 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7198, який чекає на підпис голови ВР.

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"Уряд має два місяці для того, аби розробити відповідні нормативно-правові акти для повноцінної роботи ухваленого законопроєкту. І ми сподіваємося, що вже в травні він набере свою оптимальну силу", - наголосила Шуляк.

Законопроєкт передбачає, що заявки про пошкоджене або знищене житло можна подавати не лише через портал "Дія".

"Це можуть бути ЦНАПи, можна користатися допомогою і нотаріусів, і центрів соціального захисту. Саме мобільні центри соцзахисту зможуть дістатися до деокупованих місць і допоможуть людям зібрати та надати всю інформацію, яка потрібна для оформлення безпосередньо компенсації", - сказала Шуляк.

Заявки прийматимуться протягом дії воєнного стану в Україні та ще рік після його завершення.

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"Водночас законопроєкт передбачає можливість подання заявки на компенсацію і після зазначеного періоду, якщо житловий об’єкт зазнає руйнації внаслідок, скажімо, робіт із розмінування", - додала Шуляк.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує механізм компенсації за зруйноване та пошкоджене житло внаслідок російської агресії в Україні. Документом визначаються правові та організаційні засади надання державою компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, починаючи з 24 лютого. Закон не поширюватиметься на об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території.

Компенсацію надаватимуть виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції. Право на компенсацію отримають лише громадяни України.