Путін підписав закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння

Російський диктатор Путін підписав закон "про зупинення участі РФ у Договорі щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь".

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, дія Договору призупиняється, а рішення про поновлення участі Росії у договорі зможе ухвалити президент.

Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

21 лютого 2023 під час федерального послання Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення Росії призупинити участь у договорі щодо стратегічного наступального озброєння - безвідповідальне.

22 лютого Держдума одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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