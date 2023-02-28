Путін підписав закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння
Російський диктатор Путін підписав закон "про зупинення участі РФ у Договорі щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь".
Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, дія Договору призупиняється, а рішення про поновлення участі Росії у договорі зможе ухвалити президент.
Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
21 лютого 2023 під час федерального послання Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення Росії призупинити участь у договорі щодо стратегічного наступального озброєння - безвідповідальне.
22 лютого Держдума одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
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договори укладають, (не)виконують, розривають, продовжують дію
але в договорах не "приймають участь"
Усі договори з ****** вже не працюють.
Не дружить він із ним.