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Путін підписав закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння

путін

Російський диктатор Путін підписав закон "про зупинення участі РФ у Договорі щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь".

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, дія Договору призупиняється, а рішення про поновлення участі Росії у договорі зможе ухвалити президент.

Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

21 лютого 2023 під час федерального послання Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення Росії призупинити участь у договорі щодо стратегічного наступального озброєння - безвідповідальне.

22 лютого Держдума одноголосно ухвалила закон про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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Автор: 

договір (323) путін володимир (24060) росія (65829)


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Топ коментарі
+11
Як взагалі неіснуюча країна може приймати участь у якихось договорах? ***** таке *****
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28.02.2023 17:30
+9
*****.
Усі договори з ****** вже не працюють.
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28.02.2023 17:47
+7
чи є зміст якісь угоди підписувати з цією країною - терористом ?
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28.02.2023 17:40
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Як взагалі неіснуюча країна може приймати участь у якихось договорах? ***** таке *****
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28.02.2023 17:30 Відповісти
Нииде до рук -- закусив удила . Весь Світ для нього не указ .
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28.02.2023 17:37 Відповісти
чи є зміст якісь угоди підписувати з цією країною - терористом ?
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28.02.2023 17:40 Відповісти
що за дебільні формулювання ?
договори укладають, (не)виконують, розривають, продовжують дію

але в договорах не "приймають участь"
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28.02.2023 17:43 Відповісти
Це для виборців Заходу. Полякати. Обивателі можуть це сприйняти серйозно
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28.02.2023 17:48 Відповісти
хай ще на мордi собi "Z" видряпає, пiдписульник...

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28.02.2023 17:46 Відповісти
*****.
Усі договори з ****** вже не працюють.
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28.02.2023 17:47 Відповісти
Типо етих договоров кто то придерживался. Ети договоры придумали чтобы был повод встретиться и пососаться
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28.02.2023 17:49 Відповісти
Як всім стало страшно, як будьто би кацапи виконували хоч один підписаний ними закон чи договір?. Просто розв'яжуть руки США робити свою справу.
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28.02.2023 17:50 Відповісти
Путін підписав закон про призупинення участі РФ у здоровому глузді.
Не дружить він із ним.
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28.02.2023 17:51 Відповісти
Старый плешивый сморчок-пердун подписал некролог Параше. Совок с Западом уже пробовал соревноваться в гонке вооружений, попробовал и сдох.
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28.02.2023 18:14 Відповісти
"Призупинення напівшишечки" - кацапське ноу-хау. Раніше у них використовували "відзив підпису" або "часткову денонсацію". Наївний той, хто хоч трохи вірить у договори, укладені з рашкою. Давно треба, не розриваючи будь-які угоди, діяти не зважаючи на їх умови і нехай орки волають хоч до усрачки.
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28.02.2023 17:53 Відповісти
Горе-то какое.
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28.02.2023 18:06 Відповісти
Тем хуже для ************ и других отбросов человечества с клеймом "россияне".
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28.02.2023 18:12 Відповісти
А что, козломордые могут разрабатывать стратегическое оружие ? Совок при участии всех 15 республик мог. Чего стоят непревзойденные совковые ракеты, которых на западе называли "Сатана" и которые выпускал Днепровский Южмаш. А репоеды тужились-тужились, чтобы сделать аналог "Сатаны" назвали его Сармат а он так и не летит. Почему? Я всегда называл кацапов рукожопыми. А у этих рукожопых репоедов руки заточены под граненный стакан.
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28.02.2023 18:24 Відповісти
Це робиться виключно з метою нагадати про себе, як ті забуті артисти, які створюють штучні сенсації.
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28.02.2023 18:44 Відповісти
На початок вторгнення в Україну кацапи мали 1,5% світового ВВП. Зараз мають менше. Скоро матимуть взагалі мізер виключно щоб не здохнути за поребриком. Тому все оце балабольство з серії "ми страшні і могутні" може впливати тільки на мешканців країн ресурсно значно слабших за *********. Але ***** не враховує що такі країни, зокрема європейські, є членами колективної системи безпеки та захисту і їх потенціал та ВВП в десятки разів перевищує жалюгідний спадок уламку СРСР.
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28.02.2023 18:46 Відповісти
Свинособаки все свои подлодки натыкали ядерным ещё до 14. *** они ложили на все договора.
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28.02.2023 19:14 Відповісти
Эту мразь свинособачью надо уничтожить на упреждение,иначе будет поздно. Видно западу жить надоело....
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28.02.2023 19:16 Відповісти
Думает падла в уральском бункере с гимнасткой пересидеть.
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28.02.2023 19:39 Відповісти
 
 