З 2024 року всі атомні енергоблоки в Україні перейдуть на паливо Westinghouse, - "Енергоатом"

Усі атомні енергоблоки в Україні з 2024 року почнуть працювати на ядерному паливі американської Westinghouse. Це забезпечить повну незалежність атомної енергетики України від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в НАЕК "Енергоатом".

"Сім енергоблоків українських атомних електростанцій, єдиним оператором яких є Енергоатом, повністю переведені на паливо американської Westinghouse, яка є багаторічним надійним партнером компанії. А з 2024 року цим паливом мають забезпечуватися всі 15 енергоблоків вітчизняних АЕС. Завдяки такому переходу атомна енергетика України набуде остаточної незалежності від Росії", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запасів ядерного палива Україні вистачить на два роки, - "Енергоатом"

"Енергоатом" спільно з Westinghouse працює над створенням "внутрішнього" виробництва ядерного палива (ЯП) із застосуванням технології цієї компанії в Україні. Зараз паливо Westinghouse імпортують зі Швеції.

"У листопаді 2022 року ДП "НАЕК "Енергоатом" наказом Міненерго був призначений оператором майбутньої ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок для реакторів АЕС, а в грудні Компанія розробила та погодила дорожню карту проєкту будівництва технологічного комплексу, де ці збірки вироблятимуться", - зазначили у компанії

Графік виконання робіт уже готовий, зараз триває їхня передпроєктна частина. Введення комплексу в експлуатацію заплановано на 2026 рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна стала повністю незалежною від Росії щодо ядерного палива, - Галущенко