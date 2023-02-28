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З 2024 року всі атомні енергоблоки в Україні перейдуть на паливо Westinghouse, - "Енергоатом"

westinghouse,енергоатом

Усі атомні енергоблоки в Україні з 2024 року почнуть працювати на ядерному паливі американської Westinghouse. Це забезпечить повну незалежність атомної енергетики України від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в НАЕК "Енергоатом".

"Сім енергоблоків українських атомних електростанцій, єдиним оператором яких є Енергоатом, повністю переведені на паливо американської Westinghouse, яка є багаторічним надійним партнером компанії. А з 2024 року цим паливом мають забезпечуватися всі 15 енергоблоків вітчизняних АЕС. Завдяки такому переходу атомна енергетика України набуде остаточної незалежності від Росії", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запасів ядерного палива Україні вистачить на два роки, - "Енергоатом"

"Енергоатом" спільно з Westinghouse працює над створенням "внутрішнього" виробництва ядерного палива (ЯП) із застосуванням технології цієї компанії в Україні. Зараз паливо Westinghouse імпортують зі Швеції.

"У листопаді 2022 року ДП "НАЕК "Енергоатом" наказом Міненерго був призначений оператором майбутньої ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок для реакторів АЕС, а в грудні Компанія розробила та погодила дорожню карту проєкту будівництва технологічного комплексу, де ці збірки вироблятимуться", - зазначили у компанії 

Графік виконання робіт уже готовий, зараз триває їхня передпроєктна частина. Введення комплексу в експлуатацію заплановано на 2026 рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна стала повністю незалежною від Росії щодо ядерного палива, - Галущенко

Автор: 

АЕС (1155) Енергоатом (1644) ядерне паливо (337)


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Топ коментарі
+10
Ще б краще вже побудувати завоз зі збагачення в Україні. Маю надію, що після перемоги це буде реалізовано. Руда є, треба переробляти вдома своє
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28.02.2023 17:45
+8
скiльки рокiв доводилось чути-без кацапського урану ядерна енергетика в Украiнi неможлива! розрив дипломатичних вiдносен з кацапами,також,переконували,що неможливий. не кажучи вже про утримання ядерноi зброi Украiною,там переконували-дуже дорого.зараз вiйну вести дешевше?
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28.02.2023 17:53
+7
Раніше Галущенко мабуть за вказівкою А.Деркача перешкоджав переходу на американські ТВЕЛи.
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28.02.2023 17:39
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Всі 15 енергоблоків, з яких 6 знаходяться під російською окупацією...
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28.02.2023 17:38 Відповісти
От власне...Спочатку треба думати,щоб енергоблоки не перейшли до москалоти,а вже потім щоб перейшли на інше паливо.І я не розумію,для чого ота вся імітація діяльності,оті анонси,де показують що і в тилу як би зайняті і щось там роблять...
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28.02.2023 17:44 Відповісти
а як ви бажаєте щоб сказали дев'ять точно, а ще шість по погоді ?
от аби доколупатися на рівному місці
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28.02.2023 17:51 Відповісти
спасибо что сказкли, а то без вашего мудрого высера ВСУ бы забили на освобождение Энергодара, сказали бы - та ну его на.., потом разберемся, и всю область освободили бы а именно Энергодар оставили б оккупации.
дебилб.
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28.02.2023 18:32 Відповісти
Якраз ті шість і на американському паливі.
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28.02.2023 17:48 Відповісти
Нарешті.
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28.02.2023 17:39 Відповісти
Ще б краще вже побудувати завоз зі збагачення в Україні. Маю надію, що після перемоги це буде реалізовано. Руда є, треба переробляти вдома своє
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28.02.2023 17:45 Відповісти
Саме про це і йдеться.
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28.02.2023 18:10 Відповісти
Так розмови вже дуже давно були, а завода досі немає. Маю надію, що цього разувсе піде далі проектів.
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28.02.2023 18:25 Відповісти
У нас дуже ******* інвестувати державні кошти в те що в подальшому можна швидко довести до банкрутства в приватизувати "собі улюбленому". Коли ж мова заходить про ядерну енергетику, яку в принципі приватизувати не можна, то виникає маса проблем. Залишається тільки сподіватись що електорат порозумнішає через війну і не буде голосувати за корумпованих жидів...
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28.02.2023 18:37 Відповісти
нет. говорится о том чтобы переделать энергоблоки под топливо Вестингхауза.
Это недешевое удовольствие, не быстрое. программа перевода на это топливо запущена была при Порохе.
строить свое производство будем когда Энергоатому все долги поотдают. что вряд ли случится при нагем вечном кризисе неплатежей. все ж зхотят электрику на халяву.
а халява как известно, очень дорого обходится в конечном итоге..
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28.02.2023 18:34 Відповісти
це неможливо. Для збагачення урану і виготовлення палива потрібно дуже дороге обладнання, яке не окупиться на наших АЕС. Створення яз нам не дозволять
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28.02.2023 20:13 Відповісти
Не бачу перегонів у створенні спільного підприємства. Про яз не йдеться, там не той рівень збагачення 60%, а для ядерної зброї пробно 90%, відповідно і вартість підприємства не захмарна. Вроховуючи кількість діючих блоків і плани будівництва нових - окупиться аж бігом, ще й можна збірки буде поставляти н зовнішній ринок.
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28.02.2023 20:32 Відповісти
Раніше Галущенко мабуть за вказівкою А.Деркача перешкоджав переходу на американські ТВЕЛи.
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28.02.2023 17:39 Відповісти
Кацапские агенты, которые были везде и всюду ( да и щас есть) разумеется были категорический против.
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28.02.2023 18:21 Відповісти
программа перехода на топливо Вечстингзхауза запущена после 2014 года при Порохе. но это не быстро делается. топливо разное, нужно было вносить кучу изменений. это не батарейку поменять
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28.02.2023 18:35 Відповісти
Прискорений перехід на паливо Вестингауз був при Порошенко з відомих причин. Але сам процес переходу почався ще в 2000р. Це по програмі диверсифікації постачання ядерного палива для АЕС України замість ядерних ракет, які ми віддали задешево. Програма довго гальмувалася і саботувалася, мабуть, не безкорисно і не тільки в Енергоатомі, а і в наглядових органах. Перші експериментальні збірки завантажені десь 2008 р. на ЮУАЕС.
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28.02.2023 20:23 Відповісти
Американці пагані?
Американці розв'язали 3 світову, бо нєхєр чо дєлать?
Кацап, тулив би ти за карабліком.
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28.02.2023 17:48 Відповісти
Ясно, "мозковите" ти наше типове москальське бидло. В ігнор.
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28.02.2023 17:56 Відповісти
Ну ты же так написал, что все начали американцы под себя. То есть война была исключительно под американские цели заточена.
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28.02.2023 18:00 Відповісти
Та він наче не сказав, що вони це почали. Є такий відомий вислів, "never let a good crisis go to waste". Саме про це в оригінальному коментарі.
На місці американців будь-хто, зацікавлений у майбутньому своєї країни, зробив би так само.
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28.02.2023 18:05 Відповісти
Ну пока если посмотреть на весь этот замес, US являются главными выгодополучателями. У них буквально профит на всех фронтах.
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28.02.2023 19:02 Відповісти
Ну а хто кацапам доктор?
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28.02.2023 19:04 Відповісти
Гальмування процесу переходу на паливо Вестингауз почалося ще на зорі проекту в 2000р. Корупція на всіх рівнях
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28.02.2023 20:15 Відповісти
Американцы много тратится на поддержание порядка в мире, плюс являются надёжными партнёрами. Это в тысячи раз лучше чем кацапский бизнес. Кто виноват дебилами москальским что имея все, они в одночасье все просрали? Тут уж явно не американцы сему виной.
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28.02.2023 18:23 Відповісти
та ладно, вестингхауз на грани банкротства ты блин загнул кацап,даже для бота чересчур
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28.02.2023 18:37 Відповісти
Чудова новина!
росатом, давайдасвіданья
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28.02.2023 17:46 Відповісти
Плакали кацапские откаты.
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28.02.2023 17:47 Відповісти
скiльки рокiв доводилось чути-без кацапського урану ядерна енергетика в Украiнi неможлива! розрив дипломатичних вiдносен з кацапами,також,переконували,що неможливий. не кажучи вже про утримання ядерноi зброi Украiною,там переконували-дуже дорого.зараз вiйну вести дешевше?
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28.02.2023 17:53 Відповісти
Треба спочатку завершити війну, а потім займатися атомними блоками, асфальтом... Шість під окупацією, як переходити будемо?
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28.02.2023 18:11 Відповісти
от есть надо забить на энергетику и на то что амтока дает нам самое надежное электричество по стране, покрывая до 70-80% потребностей, а если российское топливо на реакторах закончится, то посидим пару лет безэлектрики вообще, да, дебил?
вы боты когда срете на Зелю, не забывайте что многие проекты запущены были не при нем.
замена рос. топлива на американское было задумано еще при Порошенко.
а ваша вечная зрадофилам не сильно напоминает такую же неуемную зрадофилию часов Пороха, когда было все равно что срат - длишь бы срать.
никто Зелю сейчас снимать с поста презика не будет. Только после войны.
говорю это как порохоботка со стажем.
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28.02.2023 18:40 Відповісти
Ти курва зеленська кого дебілом назвала? ****, зеленська, якщо б не твій зеленський, не було б скільки горя і смертей в Україні. Ботами, курва, будеш своїх родичів називати.
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28.02.2023 19:42 Відповісти
Оооо, то ти ще й бидло. Джек-пот )))
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28.02.2023 20:52 Відповісти
Сєрьоже в тому ж напрямку.
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28.02.2023 22:14 Відповісти
Під окупацією ніхто переходити не буде. Але готуватися потрібно після окупації. Зараз є ще блоки на ХАЕС, РАЕС, ЮУАЕС які не переведені на паливо Вестингауз. Зараз ситуація схоже із переведенням вугільних ТЕС з антрациту на буре вугілля. Зеля намагається пришити Пороху зраду, що Україна купляла антрацит з рф і ОРДЛО, бо на підконтрольних територіях антрациту не було. Був вибір: зупинити ТЕС або купляти в рф. Якщо Пороха засудять за це, тоді можна і Зелю судити за зраду. Тільки зараз торгівля з рф виглядає страшніше.
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28.02.2023 20:33 Відповісти
Топливо вестингауз более стабильное, чем российское.
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28.02.2023 18:15 Відповісти
Дело не стабильности топлива, а в том, что не стоит оплачивать свою смерть.
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28.02.2023 18:55 Відповісти
Ты знаком с замкнутым ядерным циклом?
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28.02.2023 20:41 Відповісти
це добре але за 31 рік моглиби і своє паливо робити а то руду уранову вивозять а паливо виробляти не на часі
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28.02.2023 19:17 Відповісти
Ядерное топливо это не вареники. Нельзя просто взять и начать делать потому что захотел.
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28.02.2023 19:50 Відповісти
Паливо в світі виробляє тільки декілька країн. Дорого і складно, особливо збагачення
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28.02.2023 20:42 Відповісти
А ще краще перейти на альтернативну енергетику, загроза ядерного шантажу збільшується, крім природних ризиків, як от землетруси
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28.02.2023 20:31 Відповісти
Де брати енергію, коли не дує вітер і світить сонце? не говоріть дурниць за гретою тумберг. Правда, вона за гроші
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28.02.2023 20:43 Відповісти
Запасати в акумуляторах енергії коли дує вітер і світить сонце - тільки чогось ніхто не розвиває цю галузь ( Маск з його акумуляторами йде лісом - потрібні накопичувачі з іншим принципом дії як наприклад супермаховики).
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28.02.2023 21:13 Відповісти
не смішіть людей. Таких акумуляторів ще не придумали, та і сонця у нас небагато - не Африка і вітри не такі вже й сильні. І головне: зелена енергетика дуже дорога - забавка багатих і щасливих країн.
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28.02.2023 21:22 Відповісти
Загугліть що таке супермаховики - якщо звичайні акумулятори мають тисячі циклів зарядки-розрядки то супермаховики можуть мати десятки і сотні тисяч подібних циклів + їх можна виготовляти з матеріалів які легко переробляються.
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28.02.2023 21:30 Відповісти
Загугліть що таке супермаховики - якщо звичайні акумулятори мають тисячі циклів зарядки-розрядки то супермаховики можуть мати десятки і сотні тисяч подібних циклів + їх можна виготовляти з матеріалів які легко переробляються.
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28.02.2023 21:31 Відповісти
 
 