З 2024 року всі атомні енергоблоки в Україні перейдуть на паливо Westinghouse, - "Енергоатом"
Усі атомні енергоблоки в Україні з 2024 року почнуть працювати на ядерному паливі американської Westinghouse. Це забезпечить повну незалежність атомної енергетики України від Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в НАЕК "Енергоатом".
"Сім енергоблоків українських атомних електростанцій, єдиним оператором яких є Енергоатом, повністю переведені на паливо американської Westinghouse, яка є багаторічним надійним партнером компанії. А з 2024 року цим паливом мають забезпечуватися всі 15 енергоблоків вітчизняних АЕС. Завдяки такому переходу атомна енергетика України набуде остаточної незалежності від Росії", - йдеться у повідомленні.
"Енергоатом" спільно з Westinghouse працює над створенням "внутрішнього" виробництва ядерного палива (ЯП) із застосуванням технології цієї компанії в Україні. Зараз паливо Westinghouse імпортують зі Швеції.
"У листопаді 2022 року ДП "НАЕК "Енергоатом" наказом Міненерго був призначений оператором майбутньої ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок для реакторів АЕС, а в грудні Компанія розробила та погодила дорожню карту проєкту будівництва технологічного комплексу, де ці збірки вироблятимуться", - зазначили у компанії
Графік виконання робіт уже готовий, зараз триває їхня передпроєктна частина. Введення комплексу в експлуатацію заплановано на 2026 рік.
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от аби доколупатися на рівному місці
дебилб.
Это недешевое удовольствие, не быстрое. программа перевода на это топливо запущена была при Порохе.
строить свое производство будем когда Энергоатому все долги поотдают. что вряд ли случится при нагем вечном кризисе неплатежей. все ж зхотят электрику на халяву.
а халява как известно, очень дорого обходится в конечном итоге..
Американці розв'язали 3 світову, бо нєхєр чо дєлать?
Кацап, тулив би ти за карабліком.
На місці американців будь-хто, зацікавлений у майбутньому своєї країни, зробив би так само.
росатом, давайдасвіданья
вы боты когда срете на Зелю, не забывайте что многие проекты запущены были не при нем.
замена рос. топлива на американское было задумано еще при Порошенко.
а ваша вечная зрадофилам не сильно напоминает такую же неуемную зрадофилию часов Пороха, когда было все равно что срат - длишь бы срать.
никто Зелю сейчас снимать с поста презика не будет. Только после войны.
говорю это как порохоботка со стажем.