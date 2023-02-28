Протягом 28 лютого росіяни завдали 1 ракетний та 2 авіаційні удари по території України, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських ударів по території Україні протягом 28 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У інформації зазначається: "Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави.

Протягом доби противник завдав ракетного та 2 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України".

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