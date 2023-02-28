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Підготовку та оснащення першої української батареї ППО Patriot буде незабаром завершено, - Пентагон

patriot

Пентагон повідомив Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, що незабаром має завершитися навчання українських військових на системах ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Колективні навчання тривають по всій Європі і різко збільшують українські об'єднані збройні формування. Загалом, з січня американські військові підготували понад 1000 українців, в результаті чого загальна кількість підготовлених Сполученими Штатами військовослужбовців становить трохи більше 4000", - сказав генерал-лейтенант Дуглас Сімс II, директор з операцій Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Американські військові також тренують українців на ракетному комплексі ППО Patriot у Форт Стілл, штат Оклахома, і Сімс оголосив, що тренування незабаром завершиться. 

"Збройні сили США незабаром завершать підготовку та оснащення першої української батареї Patriot. Ми впевнені, що українці будуть використовувати Patriot з таким же досвідом, який вони демонструють щодня з їхніми нинішніми можливостями протиповітряної оборони", - повідомив комітету Сімс.

Це перший раз, коли Пентагон уточнив, коли може завершитися навчання українських військових щодо використання Patriot.

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Автор: 

ППО (3257) Пентагон (1435) військові навчання (2779) ЗСУ (7638) Patriot (325)


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Нам пощастило з Президентом і Прем'єр-міністром.
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28.02.2023 19:55 Відповісти
З Президентом Америки і Прем'єр-міністром Великобританії...
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28.02.2023 19:57 Відповісти
Тільки за це вишка зеленському. А таких "гостомелів" десятки...
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28.02.2023 19:59 Відповісти
Хтось здивований? У Німеччині політичний скандал. На двох фото (праворуч) генерал Еріх Вад - багаторічний військово-політичний радник канцлера Німеччини Ангели Меркель. Нижнє фото з учорашнього мітингу в Берліні на підтримку ***** та проти поставок зброї Україні.
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28.02.2023 20:02 Відповісти
Пенсионеры всех стран объединяйтесь?
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28.02.2023 20:54 Відповісти
было бы лучшим решением объявить войну Америке. и сдаться нахрен. и пусть Америка оккупирует, че хочет.
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28.02.2023 20:03 Відповісти
Чудово. Можливо, Patriot перекриє якийсь важливий напрямок, а щось менш потужне перекинуть на Хмельницький, куди 100% залітає усе, чим б'ють.
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28.02.2023 20:24 Відповісти
Дякуєм США і всім союзникам!
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28.02.2023 20:32 Відповісти
"Петріоти" зможуть перехоплювати балістичні ракети
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01.03.2023 02:40 Відповісти
 
 