Підготовку та оснащення першої української батареї ППО Patriot буде незабаром завершено, - Пентагон

Пентагон повідомив Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, що незабаром має завершитися навчання українських військових на системах ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Колективні навчання тривають по всій Європі і різко збільшують українські об'єднані збройні формування. Загалом, з січня американські військові підготували понад 1000 українців, в результаті чого загальна кількість підготовлених Сполученими Штатами військовослужбовців становить трохи більше 4000", - сказав генерал-лейтенант Дуглас Сімс II, директор з операцій Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Американські військові також тренують українців на ракетному комплексі ППО Patriot у Форт Стілл, штат Оклахома, і Сімс оголосив, що тренування незабаром завершиться.

"Збройні сили США незабаром завершать підготовку та оснащення першої української батареї Patriot. Ми впевнені, що українці будуть використовувати Patriot з таким же досвідом, який вони демонструють щодня з їхніми нинішніми можливостями протиповітряної оборони", - повідомив комітету Сімс.

Це перший раз, коли Пентагон уточнив, коли може завершитися навчання українських військових щодо використання Patriot.

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