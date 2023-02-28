Росія не зможе добитися значних територіальних успіхів в Україні найближчим часом, - Пентагон
У Пентагоні не очікують, що Росія зможе досягти якихось значних територіальних успіхів в Україні найближчим часом.
Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Як сказав Каль на слуханнях у Палаті представників Конгресу США, у Пентагоні не очікують, що Росія отримає значні територіальні придбання в Україні найближчим часом і назвав ситуацію на фронті "виснажливою стомлюючою роботою".
На думку Каля, немає підстав очікувати на якийсь прорив росіян в Україні, і що Кремль не зможе "добитися значних територіальних успіхів у будь-який час протягом наступного року або близько того".
На запитання конгресменів про передачу літаків Україну Каль сказав, що "для України це пріоритет, але не з трійки їхніх головних пріоритетів".
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Интересное заявление у НАТО. Не сегодня и не завтра. А потом, что посмотрим на поведение?
Під час цих політичних ігрищ невинні люди та наші воїни гинуть.
А у них виявляється чи не все, що малися віддати - або металолом, або дідько його зна.
Але так, як оце справи на фронті просуваються зараз, і українцям теж не світить перемога найближчим часом. Щоб дати якийсь кращий прогноз, ми мали би вже бачити розгром орків під Бахмутом і просування військ ЗСУ на північ до Мелітополя, або на схід на правий берег Дніпра.
Але того нема, і це свідчить про те, що як не гірко, але слухати треба не пі.доболів з ОПи, які обіцяють звільнення України вже цього року, а наших партнерів, які дивляться на речі професійно.