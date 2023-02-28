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Новини Війна
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Росія не зможе добитися значних територіальних успіхів в Україні найближчим часом, - Пентагон

війна,окупанти

У Пентагоні не очікують, що Росія зможе досягти якихось значних територіальних успіхів в Україні найближчим часом.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Як сказав Каль на слуханнях у Палаті представників Конгресу США, у Пентагоні не очікують, що Росія отримає значні територіальні придбання в Україні найближчим часом і назвав ситуацію на фронті "виснажливою стомлюючою роботою".

На думку Каля, немає підстав очікувати на якийсь прорив росіян в Україні, і що Кремль не зможе "добитися значних територіальних успіхів у будь-який час протягом наступного року або близько того".

На запитання конгресменів про передачу літаків Україну Каль сказав, що "для України це пріоритет, але не з трійки їхніх головних пріоритетів".

Також читайте: Надання зброї Україні й підготовка військових змінять динаміку на полі бою, - Остін

Автор: 

Пентагон (1435) росія (65829)


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Топ коментарі
+16
Пентагону-рабсєянські смєрди не тільки не досягнуть своєї мети а взагалі будуть викинуті з України взад в радной свінарнік...
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28.02.2023 20:49
+12
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28.02.2023 20:48
+9
Тобто, ATACMS і літаки можна не давати? Адже саме це мав на увазі той дядько? Можна було не паритися - ми й так це розуміємо, що головне для вас - не дати кацапам програти з тріском. Мабуть, все-таки їм більше смакує, якщо Україна втратить найкращих своїх синів і доньок якомога більше.
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28.02.2023 20:56
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28.02.2023 20:48 Відповісти
Пентагону-рабсєянські смєрди не тільки не досягнуть своєї мети а взагалі будуть викинуті з України взад в радной свінарнік...
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28.02.2023 20:49 Відповісти
На це потрібні колосальні грші і зброя яку нам зараз не дають,щоб повністю звільнити Україну потрібно ще дуже багато,а у них самих зараз немає тих потужностей щоб виробляти стільки скільки нам треба,за рік може десь зможуть більш менш надавати нам нормальну кількість ***********. Війни виграються коли у тебе перевага в зброї,снарядах,коштах і так далі,зараз такого немає,чудес не буває,друга світова також почала кардинально змінювати свій вектор коли в 1943 році американці на повну розігнали свою економіку і перелаштували її на воєнні рельси, зараз же американці цього і близько не збираються робити. Було б добре якщо б вони за рік більше менш могли постачати нам ***********
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28.02.2023 21:21 Відповісти
та будуть переговори. тут вже всьо зрозуміло
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28.02.2023 22:09 Відповісти
Шось у них 7 п"ятниць на тиждень -- то ми іх виженем -- то рашка нічого значного не доб"ється .
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28.02.2023 20:56 Відповісти
Шо то мутят.
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01.03.2023 14:22 Відповісти
Тобто, ATACMS і літаки можна не давати? Адже саме це мав на увазі той дядько? Можна було не паритися - ми й так це розуміємо, що головне для вас - не дати кацапам програти з тріском. Мабуть, все-таки їм більше смакує, якщо Україна втратить найкращих своїх синів і доньок якомога більше.
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28.02.2023 20:56 Відповісти
Знов винна Америка. А чому команда зеленського припинила виробництво власної зброї - таких як ракети Грім 2( дальністю 500 км) та системи ППО дальньої дії Кільчень (280-300 км). Чому в 21 році зелене міністерство оборони не заказало і не закупило жодної міни та снаряда. На шо спромоглося це зелене лайно, так це поставити у 21 році аж 80 мінометів( як арту) на все ЗСУ. Бревніще не помітно у власному оку?
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01.03.2023 04:57 Відповісти
Якщо самі не здамо ці території. Бо тут вже ціла армія тролів схиляє нас здати Бахмут
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28.02.2023 20:58 Відповісти
тролям скажите, что там был найвеличніший і наймудрейший ЗеОсёлОманский. сразу переобуются
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28.02.2023 21:57 Відповісти
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01.03.2023 04:40 Відповісти
Ви давно дивились карту б/д на цій ділянці фронту?
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01.03.2023 04:58 Відповісти
Кілька разів на день переглядаю. Оточення немає
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01.03.2023 07:25 Відповісти
І дінаміка просування рашистів з обох флангів Бахмуту не насторожує? Може бути і запізно для 93 Бригади та іншіх частин шо тримають фронт у місті. Ось шо кажуть Холодноярці - https://www.5.ua/ru/rehyoni/tak-tiazhelo-v-bakhmute-eshche-ne-bilo-******************-93-i-bryhadi-kholodnii-yar-o-sytuatsyy-v-horode-300225.html https://www.5.ua/ru/rehyoni/tak-tiazhelo-v-bakhmute-eshche-ne-bilo-******************-93-i-bryhadi-kholodnii-yar-o-sytuatsyy-v-horode-300225.html

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01.03.2023 08:05 Відповісти
Схиляе-несхиляе, а по картi бойових дiй Бахмут в полукольце.
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01.03.2023 14:25 Відповісти
"У Пентагоні не очікують, що Росія зможе досягти якихось значних територіальних успіхів в Україні найближчим часом."

Интересное заявление у НАТО. Не сегодня и не завтра. А потом, что посмотрим на поведение?
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28.02.2023 21:02 Відповісти
tut prognoz pogody na tyjden' nihto ne znae, a vy pro prognoz viyny na rik i bil'she...
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28.02.2023 21:18 Відповісти
Зараз метою боїв не є значні територіальні успіхи.
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28.02.2023 21:06 Відповісти
Вони зайняті виведенням з ладу ЗСУ
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28.02.2023 21:16 Відповісти
Тролі отримали вказівку у цій темі стравляти нас з американцями. От вже кляті янки - і смакують втати наши синів та доньок, і ЗСУ з ладу виводять. Ніхто окрім сердобольних людей на Лубянці не пожаліє бідних українців
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28.02.2023 21:23 Відповісти
Якщо кацапи найближчим часом захоплять Бахмут, це буде значний, чи незначний успіх
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28.02.2023 21:19 Відповісти
Це буде "сайтісь па сєрєдінє".
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28.02.2023 21:23 Відповісти
Кому шо, а у тролів світ клином зійшовся на захоплені Бахмуту. Сплять і бачать, як ми їм вже його здали
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28.02.2023 21:25 Відповісти
Нуу покласти за взяття райцентру тисячі бійців, це як мінімум сумнівна перемога🤦🤦🤦
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28.02.2023 22:58 Відповісти
Российские СМИ сообщают о взрывах в районе аэродрома ВКС РФ в Ейске.
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28.02.2023 21:20 Відповісти
У Пентагоні ще сказали, що війна мінімум на 3 роки, про винищувачі , навчання пілотів зараз немає сенсу, бо можуть і не надати. Можна же все перекласти, це ж не секретна інформація.
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28.02.2023 21:36 Відповісти
У першоджерелі такої інформації немає. З якою метою ви вводите в оману?
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01.03.2023 14:38 Відповісти
Ви вважаєте ліга.нет першоджерелом? Читайте і шукайте англомовні джерела і буде вам щастя.
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01.03.2023 16:12 Відповісти
Якийсь неприйнятний, сраний "баланс" Захід виконує. І щоб ми занадто швидко не виграли, і щоб парашка не програла.
Під час цих політичних ігрищ невинні люди та наші воїни гинуть.
А у них виявляється чи не все, що малися віддати - або металолом, або дідько його зна.
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28.02.2023 21:46 Відповісти
Звичайно, ріже вухо це «найближчим часом».

Але так, як оце справи на фронті просуваються зараз, і українцям теж не світить перемога найближчим часом. Щоб дати якийсь кращий прогноз, ми мали би вже бачити розгром орків під Бахмутом і просування військ ЗСУ на північ до Мелітополя, або на схід на правий берег Дніпра.

Але того нема, і це свідчить про те, що як не гірко, але слухати треба не пі.доболів з ОПи, які обіцяють звільнення України вже цього року, а наших партнерів, які дивляться на речі професійно.
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01.03.2023 03:07 Відповісти
 
 