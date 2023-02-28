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Після масових звільнень на Запорізькій АЕС наявний брак фахівців, окупанти беруть на роботу людей без освіти і досвіду, - Генштаб

аес,запорізька

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на Запорізький АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У Енергодарі Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі теплопостачання та гарячої води до помешкань. Після масових звільнень відзначається брак фахівців на атомній електростанції, через що загарбники вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники розмістили у бомбосховищі ЗАЕС понад 600 мобілізованих та курсантів, - "Енергоатом"

Автор: 

Генштаб ЗС (6728) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1415)


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Топ коментарі
+3
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28.02.2023 21:15
+3
Наймёт на работу кочегаров для загрузки ядерного топлива в реактор лопатой. И чмонь для уборки отработанного топлива. Потом все вместе будет светится ровным зелёным цветом.
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28.02.2023 21:53
+1
"Фірмовий" почерк кислобздійні. Розігнати толкових, набрати довбойобів.
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28.02.2023 21:08
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Фах ю!
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28.02.2023 21:02 Відповісти
"Фірмовий" почерк кислобздійні. Розігнати толкових, набрати довбойобів.
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28.02.2023 21:08 Відповісти
Іпане... І так, що усьому світу гикнеться...
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28.02.2023 21:11 Відповісти
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28.02.2023 21:15 Відповісти
Сразу с Зетой соединился.
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28.02.2023 21:54 Відповісти
Напевне москалі вже немають наміру іі запускати для генераціі. Ядерний контур рано чи пізно заглушать, твели вкрадуть, все що не радіоакттвне поріжуть і вивезуть. Як в Чорнобилі, ******** і вивезли обладнання на 200млн.дол.сша, і чіпси до цього мародерствп пртчетні - забезпечували логістику вкраденого
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28.02.2023 21:19 Відповісти
Они на СХОЯТ (сухое хранилище отработанного ядерного топлива), это больше 150 бочек, жарили шашлыки. Позже была информация, что все с лучевой болезнью.
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28.02.2023 21:29 Відповісти
Наймёт на работу кочегаров для загрузки ядерного топлива в реактор лопатой. И чмонь для уборки отработанного топлива. Потом все вместе будет светится ровным зелёным цветом.
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28.02.2023 21:53 Відповісти
Блін! Це повний припіздець! Даруйте за мою хфранцузьку...!
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28.02.2023 22:17 Відповісти
Пропал подьезд. Сначала начнут пропадать калоши...
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28.02.2023 22:47 Відповісти
 
 