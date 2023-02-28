Після масових звільнень на Запорізькій АЕС наявний брак фахівців, окупанти беруть на роботу людей без освіти і досвіду, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на Запорізький АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "У Енергодарі Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі теплопостачання та гарячої води до помешкань. Після масових звільнень відзначається брак фахівців на атомній електростанції, через що загарбники вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду".
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