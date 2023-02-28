Процес формування Антикорупційної ради розпочнеться вже цього тижня, - Міноборони

Найближчими днями буде розпочато процес формування Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

Як зазначається, ініціативна робоча група з напрацювання положень для майбутньої Антикорупційної ради була сформована на початку лютого.

"Протягом лютого робоча група напрацювала положення про Антикорраду, яке включає в себе: обов’язковість проведення загальнонаціонального голосування за кандидатів на членство в Антикорупційній раді; критерії і вимоги до кандидатів; порядок відбору членів до Антикорупційної ради. По суті, робота ініціативної групи майже завершена", - зазначають у Міноборони.

Робочій групі залишилося запустити і провести процедуру відкритого онлайн голосування за майбутніх членів Антикорупційної ради, яке відбудеться на майданчику Національного агентства з питань запобігання корупції, відібрати 15 осіб, які наберуть найбільшу кількість голосів з обов’язковим оприлюдненням інформації про результати голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, і сформувати Антикорраду з переможців голосування та дати старт роботі Ради.

"Наказ щодо запуску процесу формування Антикорради буде підписаний вже цього тижня. Інформація про старт голосування, про реєстрацію кандидатів тощо буде оприлюднена окремо", - повідомили у міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ: Тепер яйця купують по 8-9 грн за штуку. ДОКУМЕНТ