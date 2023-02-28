Процес формування Антикорупційної ради розпочнеться вже цього тижня, - Міноборони
Найближчими днями буде розпочато процес формування Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.
Як зазначається, ініціативна робоча група з напрацювання положень для майбутньої Антикорупційної ради була сформована на початку лютого.
"Протягом лютого робоча група напрацювала положення про Антикорраду, яке включає в себе: обов’язковість проведення загальнонаціонального голосування за кандидатів на членство в Антикорупційній раді; критерії і вимоги до кандидатів; порядок відбору членів до Антикорупційної ради. По суті, робота ініціативної групи майже завершена", - зазначають у Міноборони.
Робочій групі залишилося запустити і провести процедуру відкритого онлайн голосування за майбутніх членів Антикорупційної ради, яке відбудеться на майданчику Національного агентства з питань запобігання корупції, відібрати 15 осіб, які наберуть найбільшу кількість голосів з обов’язковим оприлюдненням інформації про результати голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, і сформувати Антикорраду з переможців голосування та дати старт роботі Ради.
"Наказ щодо запуску процесу формування Антикорради буде підписаний вже цього тижня. Інформація про старт голосування, про реєстрацію кандидатів тощо буде оприлюднена окремо", - повідомили у міністерстві.
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28.02.2023
Несподіваний візит міністр фінансів США Джанет Єллен (англ. Janet Yellen) до України пов'язаний з двома проблемними питаннями двосторонніх американо-українських відносин, що виникли за останні два тижні.
По-перше - попередня ("біла") доповідь групи американських аудиторів, що працюють над аналізом виконання українського бюджету і використання американської фінансової допомоги. В аналізі рівень видатків українського бюджету за 2022 р. що мають ознаки корупційної складової визначено на рівні 25-30%.
По-друге - американська сторона стурбована контактами найближчого оточення Зеленського (згадується Арахамія) з найближчим оточенням Путіна (згадується Абрамович).
США давно знало про російські спроби тиску на Зеленського і прийняло відповідні контрзаходи на лютий 2023, ще в серпні 2022 *
США встановило основні положення і сигнальну точку прийняття Україною "мирного плану РФ-Україна" - використання КНР, як посередника і здача позицій на бахмутському напрямку , відступ ЗСУ з території Донецької\Луганської областей.
*див.
https://2019timeze.medium.com/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83-949affafbd4c
Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.
Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.
Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.
Ось у такої людини і служив Гетманцев.