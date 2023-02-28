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Новини Боротьба з корупцією
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Процес формування Антикорупційної ради розпочнеться вже цього тижня, - Міноборони

міноборони

Найближчими днями буде розпочато процес формування Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

Як зазначається, ініціативна робоча група з напрацювання положень для майбутньої Антикорупційної ради була сформована на початку лютого.

"Протягом лютого робоча група напрацювала положення про Антикорраду, яке включає в себе: обов’язковість проведення загальнонаціонального голосування за кандидатів на членство в Антикорупційній раді; критерії і вимоги до кандидатів; порядок відбору членів до Антикорупційної ради. По суті, робота ініціативної групи майже завершена", - зазначають у Міноборони.

Робочій групі залишилося запустити і провести процедуру відкритого онлайн голосування за майбутніх членів Антикорупційної ради, яке відбудеться на майданчику Національного агентства з питань запобігання корупції, відібрати 15 осіб, які наберуть найбільшу кількість голосів з обов’язковим оприлюдненням інформації про результати голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, і сформувати Антикорраду з переможців голосування та дати старт роботі Ради.

"Наказ щодо запуску процесу формування Антикорради буде підписаний вже цього тижня. Інформація про старт голосування, про реєстрацію кандидатів тощо буде оприлюднена окремо", - повідомили у міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ: Тепер яйця купують по 8-9 грн за штуку. ДОКУМЕНТ

Автор: 

корупція (4698) Міноборони (7452) оборона (4812)


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Топ коментарі
+7
Корупціонер рєзніков буде створювати антикорупційну раду?
Не смішно!
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28.02.2023 21:30
+5
Очередная ложь. Нужно всех их гнать из власти во главе с Зеленским.
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28.02.2023 21:46
+5
Безнаказанность порождает отчаянную наглость
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28.02.2023 21:51
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28.02.2023 21:28 Відповісти
С коррупцией должны бороться уже имеющиеся государственные институты- «следственные органы», прокуратура, суды и тд.

Все остальное- трата государственных средств и личный пиар.
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01.03.2023 06:25 Відповісти
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28.02.2023 21:30 Відповісти
Корупціонер рєзніков буде створювати антикорупційну раду?
Не смішно!
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28.02.2023 21:30 Відповісти
Дорогі мабуть антікорупціонери, хапугам на крові наших Захисників прийдеться яйця золотими зробити.
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28.02.2023 21:32 Відповісти
"Коррупционеры будущего будут называть себя антикоррупционерами". Сэр У.Черчилль.
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28.02.2023 21:35 Відповісти
Очередная ложь. Нужно всех их гнать из власти во главе с Зеленским.
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28.02.2023 21:46 Відповісти
Безнаказанность порождает отчаянную наглость
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28.02.2023 21:51 Відповісти
Хроника одного президента

‎‎28.‎02.‎2023

Несподіваний візит міністр фінансів США Джанет Єллен (англ. Janet Yellen) до України пов'язаний з двома проблемними питаннями двосторонніх американо-українських відносин, що виникли за останні два тижні.

По-перше - попередня ("біла") доповідь групи американських аудиторів, що працюють над аналізом виконання українського бюджету і використання американської фінансової допомоги. В аналізі рівень видатків українського бюджету за 2022 р. що мають ознаки корупційної складової визначено на рівні 25-30%.

По-друге - американська сторона стурбована контактами найближчого оточення Зеленського (згадується Арахамія) з найближчим оточенням Путіна (згадується Абрамович).

США давно знало про російські спроби тиску на Зеленського і прийняло відповідні контрзаходи на лютий 2023, ще в серпні 2022 *

США встановило основні положення і сигнальну точку прийняття Україною "мирного плану РФ-Україна" - використання КНР, як посередника і здача позицій на бахмутському напрямку , відступ ЗСУ з території Донецької\Луганської областей.



*див.

https://2019timeze.medium.com/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83-949affafbd4c
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28.02.2023 22:06 Відповісти
Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.

Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.

Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.

Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.

Ось у такої людини і служив Гетманцев.
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28.02.2023 22:15 Відповісти
Яка до дідька антикорупційна рада? В нас корупція несистемна. Всі корупціонери виїхали. Лишилися лише ті що яйка по 17 закуповують!. Смішно??? Може комусь!!! Але постріляти хочеться... І не касок.
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28.02.2023 22:12 Відповісти
Якось не туди увагу приділяють.., наче і не дурні, а подивитися: цирк з конями..Треба зброю купляти за експроприйовані кошти, а не чекати, що шось дадуть в кінці року, не займатися перейменуванням вулиць, не ходити в Раду на нараду кожен день..Чесно?Хочеться в око дати за такі волинькання..Часу вже і так немає..Геть
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28.02.2023 22:18 Відповісти
 
 