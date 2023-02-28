Інформаційні операції ворога спрямовані на дискредитацію мобілізації в Україні, - Міноборони
Ворог проводить дискредитаційні кампанії щодо використання західної зброї та мобілізації в Україні.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найбільший страх росіян - що Україні поставлять усе обіцяне озброєння. Тому ключова мета, куди вони б'ють інформаційними "операціями" - дискредитувати Україну, як реципієнта, отримувача зброї. Тому ми бачимо ці "вкидання", зокрема в західних країнах через афілійованих РФ експертів і політиків", - сказала Маляр.
Заступниця міністра наголосила, що Україна використовує озброєння виключно в межах своїх міжнародно визнаних кордонів і дотримується всіх правил і звичаїв війни.
"Друге, на що "б'ють" росіяни, слабке місце, яке вони хочуть пробити - мобілізація. Вони зацікавлені в тому, щоб в Україні мобілізація не відбулася, адже будь-яку зброю використовують люди", - зазначила Маляр.
"Ми не приховуємо, що певні проблеми є під час мобілізаційного процесу, оскільки це величезне навантаження на територіальний центр комплектування, але частина інформкампаній спрямовані виключно на те, щоб в Україні не відбулася мобілізація. Мобілізація - запорука того, що ми переможемо в цій війні", - сказала чиновниця.
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Скоро почнуть стріляти. Ви самі робите беззаконня, з цими "зцілющими" ВЛК, виписуванням неіменних повісток, людей відловлюють як звірів. Ви самі себе дискредитуєте краще за росіян.