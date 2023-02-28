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Новини Війна
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Інформаційні операції ворога спрямовані на дискредитацію мобілізації в Україні, - Міноборони

маляр

Ворог проводить дискредитаційні кампанії щодо використання західної зброї та мобілізації в Україні.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найбільший страх росіян - що Україні поставлять усе обіцяне озброєння. Тому ключова мета, куди вони б'ють інформаційними "операціями" - дискредитувати Україну, як реципієнта, отримувача зброї. Тому ми бачимо ці "вкидання", зокрема в західних країнах через афілійованих РФ експертів і політиків", - сказала Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що Україна використовує озброєння виключно в межах своїх міжнародно визнаних кордонів і дотримується всіх правил і звичаїв війни.

"Друге, на що "б'ють" росіяни, слабке місце, яке вони хочуть пробити - мобілізація. Вони зацікавлені в тому, щоб в Україні мобілізація не відбулася, адже будь-яку зброю використовують люди", - зазначила Маляр.

"Ми не приховуємо, що певні проблеми є під час мобілізаційного процесу, оскільки це величезне навантаження на територіальний центр комплектування, але частина інформкампаній спрямовані виключно на те, щоб в Україні не відбулася мобілізація. Мобілізація - запорука того, що ми переможемо в цій війні", - сказала чиновниця.

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Автор: 

Міноборони (7452) мобілізація (3096) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+31
Мабуть це руцкіє дівєрсанти пакують людей до бусів, везуть у військкомат й через 5 днів відправляють на нуль
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28.02.2023 22:32
+27
Міністр оборони -дегенерат і мародер , перший заступник міністра - тупа некомпетентна дурепа , всі інші заступники міністра звільнені за корупцію і мародерство , і по законам війни повинні бути розстріляні .То що там вона вякала про дискредитацію ?
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28.02.2023 22:38
+26
Согласен. Но не меньше дискредитируют такие как кошевой, тищенко, пикалов и им подобны.
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28.02.2023 22:29
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Согласен. Но не меньше дискредитируют такие как кошевой, тищенко, пикалов и им подобны.
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28.02.2023 22:29 Відповісти
Янелох Боневтік.
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28.02.2023 22:31 Відповісти
А для чего кабинет министров Шмыгаля отбирает у военных 30 000 гр поддержки, а не воюющим, депутатам и чиновникам поднимает зарплаты? ОП МАРОДЕРИТ 50 гуманитарных Авто для спасения раненных с передовой , а министерство обороны ТЫРИТ МИЛЛИАРДЫ ПРИ ЗАКУПКАХ
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28.02.2023 22:59 Відповісти
зелені мразі ми вас на вила скоро будемо надівати,підари!
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28.02.2023 23:43 Відповісти
сырлещ, бабкин, пОтом каменский, яма
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28.02.2023 22:55 Відповісти
батальоны Вены , Монако, Марбельи , ворюги Ахметов , Пинчук, Александровский Каламойша и сынок А где глава СБУ БАКАНОВ и Наумов …
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28.02.2023 23:06 Відповісти
Ніхто та ніколи не дискредитує себе так-як сама людина своїми словами та діями...
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28.02.2023 22:29 Відповісти
"Не так страшні московські воші, як українські гниди."
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28.02.2023 22:30 Відповісти
вертайся назад - докажеш в бою

Реєстрація: 28 травня 2021

Заходив: 28 лютого 2023 в 15:39

Мене читають: 0

Я читаю: 0
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28.02.2023 22:57 Відповісти
Мабуть це руцкіє дівєрсанти пакують людей до бусів, везуть у військкомат й через 5 днів відправляють на нуль
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28.02.2023 22:32 Відповісти
А хто ж? А зарплати нашим воїнам урізав особисто сам куйло.
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28.02.2023 22:40 Відповісти
Ходят,жирні такі,морди красні...на передову не спішать...
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28.02.2023 23:46 Відповісти
величезне навантаження - піпєц , починали ловити на Кенгу , тепер на Q7 і Lexus мать вашу яке іпсо ?
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28.02.2023 22:35 Відповісти
что у них в головах? по ихним словам работники военкоматов которые борзеют нарушая закон это спецоперация по дискредитации мобилизации?
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28.02.2023 22:37 Відповісти
А на ВЛК происходит чудесное исцеление косохромых.
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28.02.2023 22:40 Відповісти
І навпаки, мордовороти, яких можна в плуг запрягати, за деяку винагороду членам ВЛК стають немічними інвалідами...
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28.02.2023 22:51 Відповісти
Міністр оборони -дегенерат і мародер , перший заступник міністра - тупа некомпетентна дурепа , всі інші заступники міністра звільнені за корупцію і мародерство , і по законам війни повинні бути розстріляні .То що там вона вякала про дискредитацію ?
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28.02.2023 22:38 Відповісти
Привселюдно всрались, стоять з гівном в штанах і всім розповідають, що гівно їм підкинули... врагі.
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28.02.2023 22:44 Відповісти
Кого и как ещё можно дискредитировать во время мобилизации, когда один погиб на 4-й день, другой уже на 5-й может оказать под Бахмутом в самом пекле, а вот некоторые служа уже год по тылам, ещё ни разу не были на фронте?.. И подобных случаев становится почему-то всё больше, странно, правда
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28.02.2023 22:41 Відповісти
То розстріляйте кількох керівників ТЦК СП, якщо вони кацапські агенти і все буде добре. Чи це з розряду "ві не панімаєтє, єта другоє".
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28.02.2023 22:41 Відповісти
Прочитав два рази,не зрозумів, як інформаційний вкид у західних країнах шкодить мобілізації в Україні??А я то думав то корупція та непотизм країні шкодить,а виявляється он воно як відбувається!
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28.02.2023 22:43 Відповісти
Хоча є одне пояснення,нарід вже не дивиться телемарафон з вечірніми казками від дзеда панаса.
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28.02.2023 22:56 Відповісти
Та ясно,людей пакує куйло в буси,закони драконівські для військових приймає куйло,яйця по 17 грн теж куйло купує.Головне не вийти на самих себе,по провалу мобілізації.По решті потужних реформ те саме..
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28.02.2023 22:44 Відповісти
Добре що признають проблеми, але їх вирішувати треба а не всіх критиків записувати у ворожий ЦІПСО. Потрібно було готувати населення до того що війну без участі кожного війсковозобовязаного ми не витягнем. А не Арестовича із заспокійливим в ефір пускати. Люди реально думають що якось держава справиться без них. А це не так. Навіть зараз не пізно почати працювати з населенням, закрити нарешті єдиний марафон, він нікому не цікавий, і дати людям реальну картину. Тиснути на мораль людьску, не на те що кожен громадянин зобовязаний захищати свою країну, ні, людям потрібно відкрито сказати що внас полягло багато захисників і що якщо Україна не витяне цю війну то їх діти чи престарілі батьки остануться без підтримки. Дати зрозуміти кожному що він хоч і зможе в такому випадку втекти з країни( можливо) але все життя буде памятати що він зрадив не країну а людей, звичацних людей чиї родичі не зрадили країну. Потрібна загальна психологічна терапія а не єдиний марафон який нікому не цікавий. Потрібно дати людям зрозуміти що ми всі помремо і от коли ми будем в старості лежати немвчні в ліжку перед смертю і розуміти що це все кінець ми згадаємо що ми могли померти як герої заради того щоб ближні наші жили. І буде розпач що життя таке коротке і прожите марно... Одним словом людей потрібно занурити в реальність.
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28.02.2023 22:44 Відповісти
Ніколи не буде такого, аби воювали усі, кого держава вважає віськовозобов'язаними, як би влада цього не хотіла і як би не погрожувала. Є люди які просто нездатні це робити навіть під страхом смерті. Балачки про мораль, ніби хтось буде все життя пам'ятати що він втік, що не помер достойно, марно прожив і т.п. в ********* світі не актуальні - хто хоче втекти чи ухилитися від мобілізації зробить це і спокійно житиме без жодних докорів сумління.
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28.02.2023 23:00 Відповісти
Нажаль ти пишеш долю правди, але не всім і потрібно бути на нолі, і людям потрібно дати можливіть бути корисними. Ось сьогодні читав тут про вченого фізика теоретика який попав в піхоту і їде під Бахмут після 5 днів служби. І купу коментарів про те що така людина могла би бути корисною десь в іншому місці. Я не знаю чим і де може бути корисним фізик теоретик але в нас війна уже рік і він сам за рік не задумався що він міг би бути корисним для ЗСУ. Думаю ти зрозуміх хід моїх думок. Ну і на рахунок того що мораль не працює ти помиляєшся, вона працює, але в усіх вона різна. Тому і потрібно в ці важкі часи вести правильну пропаганду і вести її правильно, нежаль поліьикам важливішші рейтинги а президент сідячи з його недавнього інтервю взагалі підхопив зіркову хворобу і йому не до того. Ну і на рахунок того що помираючи людині все одно буде мало життя і
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28.02.2023 23:24 Відповісти
і вона оглядаючись назад буде відчувати розчарування і дивлячись вперед буде відчувати страх невідомого то це чисто мої відчуття коли я реально помирав стікаючи кровю після поранення.
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28.02.2023 23:27 Відповісти
Ви самі себе дискредитуєте і ворогам нічого вигадувати не треба. В Україні люди розумні. Маніпулювати ними можна, але не довго. Ті методики/схеми, які ви використовували на людях раніше працювали, зараз не працюють. Ви не визнали жодної своєї помилки. У всьому винні звичайні військові, яких ви плануєте садити за новим законом або Росія. Ви п#дари людям у вуха свистіли що ніхто не нападе. Прикладів дуже багато.
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28.02.2023 22:44 Відповісти
"Ви не визнали жодної своєї помилки". - у яблучко. Вони і не хочуть, і не будуть визнавати, бо за помилками доведеться визнавати і злочини. А потім що? Судіть нас?
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28.02.2023 23:26 Відповісти
А может дискредитируют проверяющие на нуле, когда с 200 го норой отбрасывают пробитый шлем , фотографируют и говорят , что сам виноват. Пошёл в бой без шлема. Поэтому и погиб. Поэтому выплата родственникам не положена. Так же есть случаи стаскивания с 200тых броников. Или вы не знаете об этом ,?
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28.02.2023 22:54 Відповісти
Под Бахмутом человек получил травму,стал инвалидом не ходячим.А они не могут найти документов,по каким он там оказался,наверное ветром занесло
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28.02.2023 22:58 Відповісти
Они будут максимально нивелировать число инвалидов , что бы пенсии не платить. Зато тыловики все с льготами.
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28.02.2023 23:11 Відповісти
А не хочете почати мобілізацію з 95:кварталу! Там такі ''хряки'' що за трьох потягнуть! Чи ви вишукуєте (виловлюєте) тих хто має ваші корупційні схеми захищати ціною власного життя?
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28.02.2023 22:55 Відповісти
Уже как держава намахивает своих граждан !!! Вы первые , кто дискредитирует мобилизацию.
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28.02.2023 22:55 Відповісти
Знакомый получил ранение. Ходит с палочкой. Пошёл группу оформлять. Так Мсек не увидел у него отклонений. Пареню пришлось ехать в Днепр в институт экспертизы. 7 кругов ада прошёл, что подтвердить свою инвалидность.
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28.02.2023 22:57 Відповісти
От як кацапи не стараються, а переплюнути вас у дискредитації мобілізації їм ніколи не вдасться. Не той рівень. Це треба народитись нахабним і цинічним зебілом, щоб знищити черги перед військоматами. Рабовласницькі закони для солдатів пийняли, грошове забезпечення урізали, забезпечення спорядження і амуніції поклали на самих мобілізованих, поневіряння покалічених і поранених теж дуже заохочують, об'єктивність медичних комісій не витримує ніякої критики, безкарність тупих і некомпетентних командирів теж не спонукає. А неприхованими і цинічними корупційними скандалами, з показовим непокаранням мародерів, влада ніби хизується. Думаю це робиться спеціально і для глуму, щоб знищити патріотичний потенціал народу.
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28.02.2023 23:12 Відповісти
якби все нормально було б організовано то до сраки ті кацапи
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01.03.2023 01:13 Відповісти
Вас вже б'ють ідіоти, аж капці злітають https://www.youtube.********************** https://www.youtube.**********************

Скоро почнуть стріляти. Ви самі робите беззаконня, з цими "зцілющими" ВЛК, виписуванням неіменних повісток, людей відловлюють як звірів. Ви самі себе дискредитуєте краще за росіян.
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01.03.2023 07:01 Відповісти
ви, мразі зелені, вже так себе дискредитували, що і ворогу нічим зайнятися
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01.03.2023 08:25 Відповісти
За рік війни у розрізі вдосконалення мобілізації нічого не зроблено маємо совок 2.0. Але Україна не СРСР де вся інфа з газет та радіоточок. Люди мають інфу прямо з передової. Що і як відбувається. Мобілізація фактично провалена держвладою. І я кажу не тільки про мобілізацію людей. Економічна теж провалена.
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01.03.2023 12:22 Відповісти
 
 