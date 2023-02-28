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Флешмоб "ПВК Редан" в Україні штучно запустив Кремль до річниці вторгнення в Україну, - Spravdi

редан

Серед українських підлітків шириться та набуває популярності рух "Редан", який виник у Росії. Флешмоб, ймовірно, був запущений державою-агресором до річниці вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).

"27 лютого соцмережами почали ширитися повідомлення про бійки в ТЦ, які влаштовували в рамках "ЧВК Редан". Перші бійки розпочалися в РФ ще 24-25 лютого. Їх інформаційно підтримували пропагандистські Telegram-канали та пропагандистські ЗМІ", - зазначається в повідомленні.

Як зауважують,  28 лютого про "засудження" "ЧВК Редан" несподівано згадав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, чим підтвердив залученість Кремля до розкрутки теми бійок між підлітками.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки через інструменти моніторингу соцмереж зафіксував, що починаючи з 23 лютого у групах російської соцмережі "Вконтакте" почалася спам-розсилка з однаковим повідомленням, яка запустила флешмоб. Так само поширювався заклик до противників "ЧВК Редан" приходити з ними битися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які "розкручували" "ПВК "Редан" (оновлено)

Як зауважують у Центрі, цей флешмоб РФ використовує, щоб стверджувати, ніби Україна та Росія – єдиний простір, адже молодь всюди поводиться однаково. Але флешмоб не показує позицію всієї молоді, адже в реальному флешмобі взяла участь лише сотня підлітків.

"Флешмоб запустили на річницю повномасштабної війни. Таким чином Кремль міг намагатися відвернути увагу від незручного для себе факту про провал бліцкригу. Крім цього, так Росія пробує контролювати молодь", - вважають у Центрі.

Нагадаємо, серед українських підлітків набирає популярності рух "Редан" із РФ. Його учасники організовують масові бійки у громадських місцях. Затримано вже понад 200 представників субкультури у кількох містах України. Правоохоронці попереджають, що цей рух є ІПСО ворога для розхитування ситуації всередині нашої країни.

Автор: 

підлітки (421) Нацполіція (15258) флешмоб (88) кіберполіція (413)


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Топ коментарі
+54
Хай побільше дивляться кислобздійного контенту та слухають "рузькій рєпчік"

Я вже навіть не знаю, що ще повинно прилетіти на дурні голови, щоб вони перестали себе асоціювати з "рузьким" інфо та культурним простором.
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28.02.2023 22:30
+35
******* надо,чтоб мозги из жопы в голову вернулисьсори за мой французский...
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28.02.2023 22:33
+35
Девочка соседка рисунки свои продает. Деньги отправляет на ЗСУ.
Покупаю у нее регулярно.
Поддержать.

Эти дыбилы могли бы чтото полезное сделать для победы?
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28.02.2023 22:38
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na front hochut'...
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28.02.2023 22:29 Відповісти
Хай побільше дивляться кислобздійного контенту та слухають "рузькій рєпчік"

Я вже навіть не знаю, що ще повинно прилетіти на дурні голови, щоб вони перестали себе асоціювати з "рузьким" інфо та культурним простором.
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28.02.2023 22:30 Відповісти
******* надо,чтоб мозги из жопы в голову вернулисьсори за мой французский...
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28.02.2023 22:33 Відповісти
ЧВК РедАнус.
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28.02.2023 23:47 Відповісти
там место занято новогодним оливье 19-го года. Похоже, надолго.
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01.03.2023 00:47 Відповісти
гільйотина
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28.02.2023 22:36 Відповісти
ааааааааааааа!!!!!!!!!! КАЦАПЫ ВАМ ПИ№ДА !!!!!!

https://youtu.be/tjWUFvh_xpY
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28.02.2023 22:39 Відповісти
народна прикмета якщо батьки -зєбіли то діти-редани
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28.02.2023 23:12 Відповісти
Зняти штани, нахилити та випороти так, щоб шкіра на дупі порепалась. Ой, я забув, ми ж в ЄС йдемо... )
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28.02.2023 22:33 Відповісти
не ходіть туди - там геї
може ви ще і джаз слухаєте?
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28.02.2023 22:38 Відповісти
А якщо їм сподобається..? Все, капець.
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28.02.2023 22:57 Відповісти
вони невиліковні, їх треба просто відстрілювать, як скажених тварин
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01.03.2023 08:22 Відповісти
Який Ви жорстокий! Аніжедєті! )
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01.03.2023 17:37 Відповісти
Малолеткам энергию во время войны деть некуда, решили морды друг дружке расквасить под управлением из Москвабада? А если оштрафовать родителей на кругленькие суммы и при попадание за это же во второй раз посидеть в изоляторе немного, успокоится - вылечит данный ДЛБзм или да?...
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28.02.2023 22:33 Відповісти
Навряд. Хіба що до штрафу додати ще й повістку - тоді може.
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28.02.2023 22:43 Відповісти
Які повістки? Їм же ж по 14-15 років? А от якщо батькам... тоді інша справа.
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01.03.2023 17:39 Відповісти
Дайте им поголовно повестки.
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28.02.2023 22:46 Відповісти
Девочка соседка рисунки свои продает. Деньги отправляет на ЗСУ.
Покупаю у нее регулярно.
Поддержать.

Эти дыбилы могли бы чтото полезное сделать для победы?
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28.02.2023 22:38 Відповісти
Почему бы им огород в порядок не привести для семьи где отец и муж погиб?
Чем не флешмоб. Или как там у них.
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28.02.2023 22:40 Відповісти
ви особисто знаходитесь у мовному, а відповідно і інформаційному просторі з московитами.
далі можна коментувати все що завгодно
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28.02.2023 23:36 Відповісти
Ну почему Вы так узко мыслите. А допустить что я учу мову и пишу диктанты, чтобы без ошибок и суржика писать, вы не можете?
Все придет со временем. То что Вы росли в среде где все говорили по украински еще не значит что это ваша заслуга.
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28.02.2023 23:42 Відповісти
я не про вас конкретно , я про мовну ситуацію в Україні і не тільки в Україні! Наприклад у Литві, де молодь не розуміє цапську мову такої проблеми фсб створити не може. Якби люди (українці) в Харкові, Донецьку та Одесі розуміли чому кацапам так важливо "второй гАсударственній", вони б не чекали війни, а перейшли на мову вже у 1991 році. А деякі і під час війни не розуміють, що від хочуть. Свого часу кацапи зламали їх дідів, батьків, насадили цапську саме для таких випадків.
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28.02.2023 23:48 Відповісти
Звичайно я згоден з Вами. Не дарма ж москалі вцепились в нас вже 300 років. Де ще е така нація к кому вони так давно присосались?
Я думаю ми едині такі.
Вони все роблять щоб ми забули корні.
12000 тис дітей вкрали.
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01.03.2023 00:08 Відповісти
ми не в гіршому стані, у нас ще збереглась і мова , і культура у дуже великій кількості і відновлення без кацапського впливу займе одне-два покоління! У набагато гіршому стані Білорусь, а про малі народи так званої расеї я взагалі не буду говорити. Ті самі буряти, евенки, мансі..... повністю знищені або спиті.
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01.03.2023 00:23 Відповісти
Кстати, в беларуском Гомеле тоже вчера пытались провести такой же флешмоб. Орестовано что-то около 200-от подростков. Явно же это не совпадеие.
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01.03.2023 08:37 Відповісти
для них это просто так не кончится. сейчас всех попавших в поле зрения полиции,сразу автоматом ставят на учёт. то есть на будущем уже пятно!
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28.02.2023 23:56 Відповісти
На дурні голови щодня прилітає Марахвон та зелені відосіки. Люди відключені від реальної інформації за допомогою коломойських засобів масового одурманення. Ви ж бачите на екранах ті самі пагані морди, яких вже десять років бачили на Г+Г і каналах медведчуківської сволоти. 5 канал, еспресо і прямий викинули з ефіру.

Самі себе "здєлалі"; тепер "хоть пасмейомся".
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28.02.2023 22:39 Відповісти
Я не думаю, що підлітки дивляться той марафон і взагалі ТБ. Тут Інста, Тік-ток і тд...
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28.02.2023 22:42 Відповісти
батькам - повістки!
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28.02.2023 22:40 Відповісти
Та ви *******. Армія - це не тюрма, не виправна колонія.
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28.02.2023 23:00 Відповісти
Nada vnimatilnei prismatritsa k tem , kto na eto poviolsa , dumaiu tam bacila ruskaia mozg znachitelno uzhe povredila !
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28.02.2023 22:41 Відповісти
До 25 років люди в своїх вчинках керуються здебільшого підсвідомістю. Після 25 формується префронтальна кора головного мозку, яка дає змогу "фільтрувати базар" і поводитися більш-менш осмислено і адекватно. Тому підлітки реально дурні як пробка. В сенсі реального сприйняття довколишнього світу і розуміння свого місця під сонцем. Проти біології не попреш.
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28.02.2023 23:53 Відповісти
У 21 рік
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01.03.2023 00:30 Відповісти
Спершу вони кажуть:
-Какая разніца,на каком язикє,вон в акопах пално рускаязичних....
Якщо вже гівномарафон Зєлєнского йде кацапською,з українськими титрами...
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28.02.2023 22:50 Відповісти
а це вже іде приготування ЗЕцыцьків, до майбутніх переговорів........ кацапи по любому будуть вимагати "фтарой гасударсвєний"!!!! і навіть на цензорі активно просувається тема "авшвєйцаріі", "вакопах узкаіщычниі", "імєюправа Хгаваріть па-узкі" і т. д.!!!! 😡😡😡😡
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01.03.2023 01:16 Відповісти
Ще раз доводить одну просту річ: підлітки тут ПОВНІСТЮ залежать від контенту, який створюється у кацапії. Вони слухають їхній дебільний реп, вони дивляться їхніх дебільних блогерів, вони як мавпи копіюють всі їхні розваги. Їхні батьки на цьому виросли і вони такі самі.

Неосовок...
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28.02.2023 22:43 Відповісти
І що це доводить? Що у нас всі підлітки читають японською? Все, знов ж таки, звідти розповзається у російському перекладі. Ви ж самі про це написали...
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28.02.2023 22:55 Відповісти
Саме так. Просто у нас тут дітьми як не займалися, так і не займаються. Причому не держава, а батьки. Їм простіше дитині дати гаджет і не сушити собі мізки, чим її зайняти. А у гаджеті на ниї чекають дуді, басти, сині кити, редани та інша гидота...
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28.02.2023 23:02 Відповісти
Абсолютно. Що батьки совки, шо діти їхні неосовки.
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28.02.2023 23:06 Відповісти
А у підлітків стійка психіка? Щось новеньке...
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28.02.2023 23:18 Відповісти
А переважній кількості батьків все одно, судячи з усього. Ось і маємо чергове втрачене покоління... Покоління гаджетів та флешмобів...
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28.02.2023 23:41 Відповісти
Не тв а комп, і батько в дитини є лише 50% родин.
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01.03.2023 06:49 Відповісти
А чому та вся гидота до сих пір в нас не заблокована?
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28.02.2023 22:45 Відповісти
Як??? Он при Порошенко тіпа заблокували. І що? Все це елементарно обходиться зміною IP. Крім того, ще є торенти, закриті групи у соцмережаї, діскорди різні і так далі. Це покоління вже не врятувати. Воно наскрізь змоскалене. Та воно й не хоче, щоб його рятували. Ім удобнєє па-рускі гаваріть. У ніх радітєлі па-рускі гаварят.
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28.02.2023 22:59 Відповісти
Не повірю. Більше схиляюсь до думки, що безлад в нашій країні вигідний не тільки кацапам. В камутній-бо водиці...
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28.02.2023 23:05 Відповісти
Тут не забороняти треба, а витісняти. Створювати інший культурний простір. Зараз ми цю бротьбу всуху програємо...
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28.02.2023 23:08 Відповісти
Що саме? Ось "український" телеграм канал на 100к підписникив цільового віку за 5 хвилин перевзувається:
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28.02.2023 23:02 Відповісти
Не зрозумів. Ви про що?
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28.02.2023 23:04 Відповісти
Це я відповів пану Федору що блокувати нема кого - консерви не видно до часу "Ч".
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28.02.2023 23:10 Відповісти
Вважаю, що то наслідки поганого виховання вдома та надто мняка дерусифікація. Яка, посуті, мала бути жорсткою і блискавичною по всій території країни.
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28.02.2023 22:45 Відповісти
Останнім часом помітив тренд - саме тренд - коли батьки підкреслено розмовляють з малими дітьми літературною українською мовою. І діти намагаються також.
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28.02.2023 23:58 Відповісти
Щоб ще не зробили з дітей зрадників які будуть шпигувати за ЗСУ.
А батьків штрафувати за не виконання батьківських обов'язків.
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28.02.2023 22:48 Відповісти
начинающие пдрЫ - за кацапдрский флешмоб "ПВК Редан"
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28.02.2023 22:49 Відповісти
Дебіли!
То Синій кит - випились з цього світу на камеру.
Тепер - зберись стадом та начисть одне одному гризла, авось у дяді вови цюнька набубнявіє.
Морда - вперед!
І це наші діти, племінники, родичі..
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28.02.2023 22:53 Відповісти
Сьогодні діти, а завтра громадяни. І кого вони наобирають можна лише здогадуватися. Не здивуюся, якщо вони ще будуть з кацапами брататися, кажучи, що це все упороті нацики з обох боків народи налаштували один проти одного. А вони всі за мир, за бігмак та вільне кохання.
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28.02.2023 23:11 Відповісти
Ну правильно - це ж екзотика. Тим більше, що тут їм жодної альтернативи не пропонують. Ростуть як бур'ян...
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28.02.2023 23:14 Відповісти
рух "какая разніца"
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28.02.2023 22:53 Відповісти
Корея молодь файно вчить від дебілізму..трудові лагеря, траншеї через день викопують, потім закопують..потім викопують..

А наших он на розбір завалів..на будівництво підсобними робочими...санітарами до шпиталів..багато вільного часу, ось і маються хнею

А то як чудити, то вже дорослі..а як відповідати - то діти..дуже зручна позиція
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28.02.2023 22:53 Відповісти
Хто ж таке бадилля виростив?
Питання не таке просте.
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28.02.2023 22:55 Відповісти
Те ж бадилля що голосувало за "какая разница"
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28.02.2023 23:13 Відповісти
Якщо є лічінкі тупорилої вати, яка через москальську мережу ВК дізнається про якесь там чергове ЧВК, а потім йде битись лише тому, що йому на ноут чи на телефон прийшла така вказівка від ХЗ кого, то таке тупе бидло треба фільтрувати, ставити на облік, а краще одразу позбавляти громадянства. Чому? Тому що нормальній, здоровій країні не потрібне тупе безмозгле сміття, яке отримавши від ХЗ кого СМС чи повідомлення в месенджер, готове йти й громити торгівельний центр чи магазин. Саме таке тупе бидло потім, отримавши паспорт, буде вбивати власну країну, надивившись серіалів, профінансованих москальськими виродками та голосуя "па пріколу"...
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28.02.2023 23:09 Відповісти
А вирубити , тупо вирубити мордор від інтернету, щоб даже ''впн'' не працювало слабо?!!!
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28.02.2023 23:14 Відповісти
Завжди знайдеться "кулібін", котрий VPN обійде, та за пляшку пива навчить.
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28.02.2023 23:20 Відповісти
це до питання про мову і відповідно про інформаційний простір
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28.02.2023 23:34 Відповісти
ЧВК РедАнус
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28.02.2023 23:45 Відповісти
Та ви шо... Як же все складно у вашій голові. Саме за скивджених дітей і вступились фсбшні куратори?
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01.03.2023 01:37 Відповісти
Яку воно кончене🤷‍♀️
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01.03.2023 03:15 Відповісти
ЧВК Рыган
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01.03.2023 01:04 Відповісти
всіх хто приймає участь послати окопи копати,
якщо не знають куди сили прикласти
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01.03.2023 01:10 Відповісти
це просто був тест на генетичне сміття. Шо ці недороблені тінейджери, що їхні тупі батьки - сміття
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01.03.2023 01:25 Відповісти
Флешмоби - дурня, вигадана лібералами для нівелювання індивідуальності. Флешмоби у виконанні одічалих - вершина ідіотизму.
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01.03.2023 02:15 Відповісти
То не українські підлітки.

То діти 5-ї колони ворога, яка залишилася в Україні і зараз дістала наказ активуватися.
Це путлерюгенд місцевого розливу і з ним треба повестися адекватно (як я розумію Рузвельта, який ізолював усю японську 5-ту колону у часи 2-ї світової…).
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01.03.2023 03:14 Відповісти
подавляющее количество коментов выше - полная х**ня.
https://www.youtube.com/watch?v=yeju624oNqY ЧВК "РЕДАН" УКРАИНА
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01.03.2023 05:19 Відповісти
нам прилетів", українофобський міністр Шкарлет. І балаганно-воровська приСлуга, що вирішила не викладати історію України в школах.
Це усе наслідки виборів 2019го. Тоді теж був флешмоб - "сделаєм іх уместєє".
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01.03.2023 08:03 Відповісти
Если не оградите детей от русского интернета, в который они погружены по самую макушку, ничего хорошего Украину не ожидает.
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01.03.2023 08:34 Відповісти
Трохи шкода "малолеток".Впенений,що після розголосу,що це пвк "родом із расії" малолетні довбні будуть вигрібати по по повній від представників інших субкультур.Як кажуть,за що боролися,на те й напоролися.😇
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01.03.2023 09:41 Відповісти
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01.03.2023 22:17 Відповісти
 
 