Флешмоб "ПВК Редан" в Україні штучно запустив Кремль до річниці вторгнення в Україну, - Spravdi
Серед українських підлітків шириться та набуває популярності рух "Редан", який виник у Росії. Флешмоб, ймовірно, був запущений державою-агресором до річниці вторгнення в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).
"27 лютого соцмережами почали ширитися повідомлення про бійки в ТЦ, які влаштовували в рамках "ЧВК Редан". Перші бійки розпочалися в РФ ще 24-25 лютого. Їх інформаційно підтримували пропагандистські Telegram-канали та пропагандистські ЗМІ", - зазначається в повідомленні.
Як зауважують, 28 лютого про "засудження" "ЧВК Редан" несподівано згадав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, чим підтвердив залученість Кремля до розкрутки теми бійок між підлітками.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки через інструменти моніторингу соцмереж зафіксував, що починаючи з 23 лютого у групах російської соцмережі "Вконтакте" почалася спам-розсилка з однаковим повідомленням, яка запустила флешмоб. Так само поширювався заклик до противників "ЧВК Редан" приходити з ними битися.
Як зауважують у Центрі, цей флешмоб РФ використовує, щоб стверджувати, ніби Україна та Росія – єдиний простір, адже молодь всюди поводиться однаково. Але флешмоб не показує позицію всієї молоді, адже в реальному флешмобі взяла участь лише сотня підлітків.
"Флешмоб запустили на річницю повномасштабної війни. Таким чином Кремль міг намагатися відвернути увагу від незручного для себе факту про провал бліцкригу. Крім цього, так Росія пробує контролювати молодь", - вважають у Центрі.
Нагадаємо, серед українських підлітків набирає популярності рух "Редан" із РФ. Його учасники організовують масові бійки у громадських місцях. Затримано вже понад 200 представників субкультури у кількох містах України. Правоохоронці попереджають, що цей рух є ІПСО ворога для розхитування ситуації всередині нашої країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я вже навіть не знаю, що ще повинно прилетіти на дурні голови, щоб вони перестали себе асоціювати з "рузьким" інфо та культурним простором.
https://youtu.be/tjWUFvh_xpY
може ви ще і джаз слухаєте?
Покупаю у нее регулярно.
Поддержать.
Эти дыбилы могли бы чтото полезное сделать для победы?
Чем не флешмоб. Или как там у них.
далі можна коментувати все що завгодно
Все придет со временем. То что Вы росли в среде где все говорили по украински еще не значит что это ваша заслуга.
Я думаю ми едині такі.
Вони все роблять щоб ми забули корні.
12000 тис дітей вкрали.
Самі себе "здєлалі"; тепер "хоть пасмейомся".
-Какая разніца,на каком язикє,вон в акопах пално рускаязичних....
Якщо вже гівномарафон Зєлєнского йде кацапською,з українськими титрами...
Неосовок...
А батьків штрафувати за не виконання батьківських обов'язків.
То Синій кит - випились з цього світу на камеру.
Тепер - зберись стадом та начисть одне одному гризла, авось у дяді вови цюнька набубнявіє.
Морда - вперед!
І це наші діти, племінники, родичі..
А наших он на розбір завалів..на будівництво підсобними робочими...санітарами до шпиталів..багато вільного часу, ось і маються хнею
А то як чудити, то вже дорослі..а як відповідати - то діти..дуже зручна позиція
Питання не таке просте.
якщо не знають куди сили прикласти
То діти 5-ї колони ворога, яка залишилася в Україні і зараз дістала наказ активуватися.
Це путлерюгенд місцевого розливу і з ним треба повестися адекватно (як я розумію Рузвельта, який ізолював усю японську 5-ту колону у часи 2-ї світової…).
https://www.youtube.com/watch?v=yeju624oNqY ЧВК "РЕДАН" УКРАИНА
Це усе наслідки виборів 2019го. Тоді теж був флешмоб - "сделаєм іх уместєє".