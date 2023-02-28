Флешмоб "ПВК Редан" в Україні штучно запустив Кремль до річниці вторгнення в Україну, - Spravdi

Серед українських підлітків шириться та набуває популярності рух "Редан", який виник у Росії. Флешмоб, ймовірно, був запущений державою-агресором до річниці вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).

"27 лютого соцмережами почали ширитися повідомлення про бійки в ТЦ, які влаштовували в рамках "ЧВК Редан". Перші бійки розпочалися в РФ ще 24-25 лютого. Їх інформаційно підтримували пропагандистські Telegram-канали та пропагандистські ЗМІ", - зазначається в повідомленні.

Як зауважують, 28 лютого про "засудження" "ЧВК Редан" несподівано згадав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, чим підтвердив залученість Кремля до розкрутки теми бійок між підлітками.



Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки через інструменти моніторингу соцмереж зафіксував, що починаючи з 23 лютого у групах російської соцмережі "Вконтакте" почалася спам-розсилка з однаковим повідомленням, яка запустила флешмоб. Так само поширювався заклик до противників "ЧВК Редан" приходити з ними битися.

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Як зауважують у Центрі, цей флешмоб РФ використовує, щоб стверджувати, ніби Україна та Росія – єдиний простір, адже молодь всюди поводиться однаково. Але флешмоб не показує позицію всієї молоді, адже в реальному флешмобі взяла участь лише сотня підлітків.



"Флешмоб запустили на річницю повномасштабної війни. Таким чином Кремль міг намагатися відвернути увагу від незручного для себе факту про провал бліцкригу. Крім цього, так Росія пробує контролювати молодь", - вважають у Центрі.

Нагадаємо, серед українських підлітків набирає популярності рух "Редан" із РФ. Його учасники організовують масові бійки у громадських місцях. Затримано вже понад 200 представників субкультури у кількох містах України. Правоохоронці попереджають, що цей рух є ІПСО ворога для розхитування ситуації всередині нашої країни.