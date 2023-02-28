Немає жодних фактів виявлення за межами України наданої американської зброї, - Пентагон
США не мають фактів використання Україною західної зброї не за призначенням. ЗСУ ефективно застосовують її на полі бою.
Про це повідомила помічник глави Пентагону Селеста Валландер у Палаті представників США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За словами Валландер, США не знайшли жодних доказів, що американська зброя, відправлена Україні, була виявлена за її межами. Вона зазначила, що Вашингтон бачить, що передові підрозділи Збройних Сил України щодня ефективно використовують допомогу на полі бою.
Валландер додала, що США адаптували свої методи підзвітності до умов бойових дій.
Інший представник Пентагону, генерал-лейтенант Дуглас Сімс, заявив, що повідомлень про зникнення зброї з України немає, а позбавлятися її не в інтересах українців.
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