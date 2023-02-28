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Новини Війна
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Немає жодних фактів виявлення за межами України наданої американської зброї, - Пентагон

сша,зброя

США не мають фактів використання Україною західної зброї не за призначенням. ЗСУ ефективно застосовують її на полі бою.

Про це повідомила помічник глави Пентагону Селеста Валландер у Палаті представників США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами Валландер, США не знайшли жодних доказів, що американська зброя, відправлена Україні, була виявлена за її межами. Вона зазначила, що Вашингтон бачить, що передові підрозділи Збройних Сил України щодня ефективно використовують допомогу на полі бою.

Валландер додала, що США адаптували свої методи підзвітності до умов бойових дій.

Інший представник Пентагону, генерал-лейтенант Дуглас Сімс, заявив, що повідомлень про зникнення зброї з України немає, а позбавлятися її не в інтересах українців.

Також читайте: Україна може отримати танки M1 Abrams через рік або більше, - Пентагон

Автор: 

Конгрес США (1234) зброя (7505) Пентагон (1435)


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Топ коментарі
+4
Щось в лісі здохло.

Cербия передала Украине 3500 122-мм ракет М21 для РСЗО Град - министр обороны Вучевич.
Транзит осуществлялся через Турцию и Словакию.
Ранее Сербия была категорически против передачи Украине оружия.
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28.02.2023 23:17
+4
Швець консерва
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28.02.2023 23:36
+3
Невже не зрозуміло, що цей наклеп щодо застосування не за призначенням Україні зброї- це справа рук обосрашки, яка намагається завадити наданню нам ії постачання. Але хрен вони вгадали!
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28.02.2023 23:56
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Швець краще знає
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28.02.2023 23:07 Відповісти
Швець консерва
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28.02.2023 23:36 Відповісти
Сподіваюсь, це сарказм.
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01.03.2023 00:17 Відповісти
Щось в лісі здохло.

Cербия передала Украине 3500 122-мм ракет М21 для РСЗО Град - министр обороны Вучевич.
Транзит осуществлялся через Турцию и Словакию.
Ранее Сербия была категорически против передачи Украине оружия.
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28.02.2023 23:17 Відповісти
Невже не зрозуміло, що цей наклеп щодо застосування не за призначенням Україні зброї- це справа рук обосрашки, яка намагається завадити наданню нам ії постачання. Але хрен вони вгадали!
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28.02.2023 23:56 Відповісти
Ти б бачив скільки наших приймають це за чисту монету.
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01.03.2023 00:18 Відповісти
Угу...і дехто українського походження з американського Конгресу цей наклеп охоче підтримував...
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01.03.2023 00:31 Відповісти
Ніт. Вона наголошує на викостанні КОШТІВ, направлених на допомогу Україні. Тобто контроль за надання допомоги в Штатах а не в Україні.
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01.03.2023 01:37 Відповісти
Хернью не городи зараз ти займаєшся наклепом, читай що вона говорила, атак ти або дебіл, або зелена гнида скоріш за все і те і те. Привиди її фрази де вона стверджувала про перепродаж зброї. Як що не вмієш читати то скажу вона навпаки говорила про те, щоб зробити аудит для того, щоб нас потім не звинувачували, баране.
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01.03.2023 12:35 Відповісти
Слава Богу, якщо зі спеціальною зброєю порядок... (простою стрілецькою - не рахуємо; її завжди крали). Хоча з https://t.me/tZEinform/23322 наданою нам фінансовою допомогою - бардак. розкрадання !
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01.03.2023 11:50 Відповісти
 
 