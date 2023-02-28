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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Всі передумови свідчать, що протягом двох діб ворог може здійснити масовану ракетну атаку, - ОК "Південь"

гуменюк

Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" зауважила, що враховуючи терміни з попередньої атаки та активність ворожої авіації, безпілотників та шахедів – це все може свідчити про підготовку до нової масованої атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Хоча сам факт активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки. Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою безпілотних розвідувальників та запуску "шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб ", - прокоментувала керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь".

Наталія Гуменюк додала, що всі передумови свідчать про ймовірність масованої атаки найближчими днями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія збільшує кількість кораблів у Чорному морі, фіксується активність тактичної авіації, - ОК "Південь"

Автор: 

крилаті ракети (1076) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+32
Горить палає техніка ворожа, рідна Україна переможе

Ейськ горить, Туапсе палало, Адигея горіла, Ростов щось накошмарило, Краснодар трохи пропердівся, Пітер на шухері, під мокшой впав лякаючий експериментальний апарат...

У вати підгоріло знатно за сьогодні.
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28.02.2023 23:19
+14
Але таки тримайтесь і бережіть себе
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28.02.2023 23:20
+10
А то не ми. То НЛО
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28.02.2023 23:39
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Сделает или нет , но накапливает у границ высокоскоростные ракеты, мабуть перед останнiм броском их запустит.
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28.02.2023 23:17 Відповісти
циркон
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28.02.2023 23:18 Відповісти
Так пишуть що вже бросок провалився, не буде.
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01.03.2023 15:44 Відповісти
Знов Х-22 та кинжали? А у нас ані SAMP-T, ані петріотів на бойовому чергуванні.
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28.02.2023 23:17 Відповісти
Выуживаем инфу, угу?
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28.02.2023 23:19 Відповісти
Тафай, старік, протафай родіну...
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28.02.2023 23:42 Відповісти
ху-ху - не хо-хо?
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01.03.2023 00:50 Відповісти
Знов Х-22 та кинжали? А у нас ані SAMP-T, ані петріотів на бойовому чергуванні.
ботфсб працює
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01.03.2023 19:06 Відповісти
зате в вас пекельні борошна є
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01.03.2023 18:47 Відповісти
Це зрозуміло кожному і без пані Гуменюк. Ймовірно, вдарять у п'ятницю - ********** вони перед вихідними завдавати ударів.
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28.02.2023 23:19 Відповісти
Горить палає техніка ворожа, рідна Україна переможе

Ейськ горить, Туапсе палало, Адигея горіла, Ростов щось накошмарило, Краснодар трохи пропердівся, Пітер на шухері, під мокшой впав лякаючий експериментальний апарат...

У вати підгоріло знатно за сьогодні.
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28.02.2023 23:19 Відповісти
Але таки тримайтесь і бережіть себе
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28.02.2023 23:20 Відповісти
Почему -то официоз не спешит об этом поподробничать.
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28.02.2023 23:26 Відповісти
А то не ми. То НЛО
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28.02.2023 23:39 Відповісти
Ви сексіст батєнька.))
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28.02.2023 23:43 Відповісти
Хороший подбор кадров для пресс-службы:

пани Наталья Гуменюк очень подходит для занимаемой ею важной должности.

Выглядит серьезной, умной и элегантной особой.
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01.03.2023 09:30 Відповісти
А Ви бажаєте бачити щось на кшталт Вальки-стакан??
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02.03.2023 08:06 Відповісти
Мне бы больше всего понравилась на должности пресс-секретаря Минобороны пани Янина Соколова. Напалмовая пани, просто огонь.
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02.03.2023 10:09 Відповісти
Ну з єльська вже не взлетять,сподіваюся)
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28.02.2023 23:36 Відповісти
Ще б Олєнью рознести на фіг...
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28.02.2023 23:38 Відповісти
далеко. Теоретически пару бортов можно "покусать", но финны к себе не пустят.
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01.03.2023 00:40 Відповісти
Треба щоб у відповідь летіло у 3-5 разів більше на Засрашку ракет та дронів.... але чомусь досі цього немає!!!
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28.02.2023 23:37 Відповісти
Вже , почалось . Під Кременчуком прямо зараз збивають шахіди , а в новинах ні гу гу ..
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28.02.2023 23:42 Відповісти
В Києві тривога тільки що.На карті вибухи в Полтавській обл в 23.35
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28.02.2023 23:59 Відповісти
Главное чтобы центр снятия видосиков не пострадал
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28.02.2023 23:44 Відповісти
Всі щось прогнозують,битва екстрасенсів якась.
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28.02.2023 23:47 Відповісти
Альо, іксьп'єрді, не напружуйтесь та не проперджуйте дивани і не гриміть тутички лисинов по паркету, - коротше, йдіть всі на хєр, а я пішов спати, - мені завтра вранці до праці, а ви трішки ще позвиздіть, - один хєр, собаці, коли немає що робити, вона яйця лиже😁 Коротше, найдіть собі африканського слона і вішайте йому спагетті на вуха, він це оцінить, дебіли... ***, коли ж ви заткнете хліборізки
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01.03.2023 00:03 Відповісти
Битва екстрасенсів. Позатикайтеся, і робіть свою справу мовчки.
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01.03.2023 07:17 Відповісти
Ось не бояться попереджати??!!!
Навіть лякають!!!
Паніки немає???!!
А чому тоді ЗеКо блазень не попереджав про війну?
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01.03.2023 08:03 Відповісти
ох ці довбані Нострадамуси з МО. нажеруться яєць по 8 гр. і пророчааать)))
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01.03.2023 08:46 Відповісти
Какое мо?? ты Колясик свежий писатель?)
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01.03.2023 10:08 Відповісти
У меня в молодости был знакомый,который,чтоб ни произошло восклицал "А я знал!" или "А я говорил!".Наши пресс-обезьяны из МО и ГУР сильно мне их напоминают.Хлопчики и девчата - ваша задача не "знать и говорить".... Но им это неведомо.
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01.03.2023 09:05 Відповісти
Что-то вы, пан Алексей Г, совсем не усвоили польскую вежливость и галантность по отношению к паням из пресс-служб Мо Украины.

Как-то уж очень грубо выражаетесь о женщинах-военнослужащих ВСУ: "пресс-обезьяны"...
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01.03.2023 09:34 Відповісти
Какой-то странный выверт.Речь о пресс-офицерах вообще,а не о женщинах ВСУ.В контексте значения английского Monkey - "Кривляка".Нельзя им делать конкретные прогнозы и выводы от себя.За слова надо отвечать.Если ты сказал, что командование заявляет - будут домбить бамбас,то потом могут спросить за слова.А от себя - вроде как,что с дурака возьмеш?Это то бесит.И еще - эти говорилки все сплошь непрофи.Сегодня все говорильщики - журналисты и их нелепые высказывания компроментируют ведомства,от которых они вещают.
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01.03.2023 20:05 Відповісти
Сонца встає на сході, сьогодні перший день весни, депутати жеруть із бюджетного корита, а кончені щодня анонсують ракетні удари. Шо за битва екстрасенсів? На хіба ви це робите, пророки недороблені?
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01.03.2023 09:51 Відповісти
Да , при этих условиях могут отстрелять. Непонятно почему такой вой здесь на предупреждение
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01.03.2023 10:09 Відповісти
Бо треба демонструвать "роботу". Інакше хтось може почати питати - а на хіба країна у військовий час годує величезні стада речників-*********? На хіба у кожного чиновника на шиї держави крім секретутки і водія сидить ще й речник? Країна мрій, бляха.
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01.03.2023 11:24 Відповісти
Зібрався по лікарях, називається.
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01.03.2023 18:15 Відповісти
Я думаю, що керівником пресцетру має бути реальний носій мови. Шахеди "провели розслідування"? "Цікавий інтервал"?

Просто жах.
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01.03.2023 22:26 Відповісти
когда уже они напишут что-то вроде "любі співвітчизники, живіть спокійно, так, скоро будуть летіти ракети, але ППО все зіб'є - гарантовано". так как это в нормальной стране должно быть. а не вот это вот всё...
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01.03.2023 22:46 Відповісти
 
 