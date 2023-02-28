Всі передумови свідчать, що протягом двох діб ворог може здійснити масовану ракетну атаку, - ОК "Південь"
Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" зауважила, що враховуючи терміни з попередньої атаки та активність ворожої авіації, безпілотників та шахедів – це все може свідчити про підготовку до нової масованої атаки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Хоча сам факт активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки. Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою безпілотних розвідувальників та запуску "шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб ", - прокоментувала керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь".
Наталія Гуменюк додала, що всі передумови свідчать про ймовірність масованої атаки найближчими днями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ботфсб працює
Ейськ горить, Туапсе палало, Адигея горіла, Ростов щось накошмарило, Краснодар трохи пропердівся, Пітер на шухері, під мокшой впав лякаючий експериментальний апарат...
У вати підгоріло знатно за сьогодні.
пани Наталья Гуменюк очень подходит для занимаемой ею важной должности.
Выглядит серьезной, умной и элегантной особой.
Навіть лякають!!!
Паніки немає???!!
А чому тоді ЗеКо блазень не попереджав про війну?
Как-то уж очень грубо выражаетесь о женщинах-военнослужащих ВСУ: "пресс-обезьяны"...
Просто жах.