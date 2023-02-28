Надання F-16 Україні займе мінімум 1,5 року, кошти раціональніше витратити на бронетехніку та артилерію, - Пентагон
Для постачання Україні винищувачів F-16, якщо США ухвалять таке рішення, потрібно щонайменше півтора року. Наразі більшим пріоритетом є надання систем ППО, бронетехніки та боєприпасів.
Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль під час слухань у Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Каль повідомив, що США не розпочинали навчання українських пілотів на F-16, тому що терміни навчання та їх постачання приблизно однакові — півтора року, тож навіть якщо розпочати навчання заздалегідь, це не заощадить час. За його словами, "немає сенсу" навчати українців використанню саме F-16, тому що зрештою вони можуть отримати інші літаки: Tornado, Gripen або Mirage.
Заступник міністра також сказав, що президент США Джо Байден обговорював це питання з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві. Він заявив, що, хоча це пріоритет для України, літаки не входять до топ-3 пріоритетів. За оцінкою США, ці пріоритети — системи ППО, артилерія і бронетехніка.
Каль розповів, що якби США вирішили передати Україні нові F-16, це зайняло б від 3 до 6 років. Старіші винищувачі можна доставити швидше — за 1,5—2 роки. Він також заявив, що Україна просила 128 літаків четвертого покоління, але, на думку ВПС США, захисникам України "в довгостроковій перспективі", ймовірно, потрібно від 50 до 80.
Представник Пентагону повідомив, що передача Україні навіть 36 F-16 старіших модифікацій буде коштувати 2-3 млрд доларів, що "з'їсть" значну частину коштів на військову допомогу країні на цей фінансовий рік. Він додав, що США оцінюють, чи раціонально витрачати таку суму на допомогу, яку вдасться доставити лише за півтора року, коли її можна витратити на БМП Bradley, 155-мм снаряди, ракети GMLRS тощо.
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(B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796)
https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1061/pdf/COMPS-1061.pdf
ARMS EXPORT CONTROL ACT
SEC. 61. ø22 U.S.C. 2796 LEASING AUTHORITY.
(a) The President may lease defense articles in the stocks of the Department of Defense to an eligible foreign country or international organization if
(1) he determines that there are compelling foreign policy and national security reasons for providing such articles on a lease basis rather than on a sales basis under this Act;
(2) he determines that the articles are not for the time needed for public use;
(3) the President first considers the effects of the lease of the articles on the national technology and industrial base, particularly the extent, if any, to which the lease reduces the opportunities of entities in the national technology and industrial base to sell new equipment to the country or countries to which the articles are leased; and
(4) the country or international organization has agreed to pay in United States dollars all costs incurred by the United States Government in leasing such articles, including reimbursement for depreciation of such articles while leased, the costs of restoration or replacement if the articles are damaged while leased, and, if the articles are lost or destroyed while leased-
(A) in the event the United States intends to replace the articles lost or destroyed, the replacement cost (less any depreciation in the value) of the articles; or
(B) in the event the United States does not intend to replace the articles lost or destroyed, an amount not less than the actual value (less any depreciation in the value) specified in the lease agreement.
ПІДКРЕСЛЕНЕ - в Мухачова до пояснення 503(в)
The requirement of paragraph (4) shall not apply to leases entered into for purposes of cooperative research or development, military exercises, or communication or electronics interface projects.
The President may waive the requirement of paragraph (4) for reimbursement of depreciation for any defense article which has passed three-quarters of its normal service life if the President determines that to do so is important to the national security interest of the United States.
The President may waive the requirement of paragraph (4) with respect to a lease which is made in exchange with the lessee for a lease on substantially reciprocal terms of defense articles for the Department of Defense, except that this waiver authority
may be exercised only if the President submits to the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Appropriations of the House of Representatives and the Committee on Foreign Relation and the Committee on Appropriations of the Senate, in accordance with the regular notification procedures of those Committees, a detailed notification for each lease with respect to which the authority is exercised; and (B) may be exercised only during the fiscal year the current fiscal year 22 and only with respect to one country, unless the Congress hereafter provides otherwise. The preceding sentence does not constitute authorization of appropriations for payments by the United States for leased articles. (b)(1) Each lease agreement under this section shall be for a fixed duration which may not exceed (A) five years, and (B) a specified period of time required to complete major refurbishment work of the leased articles to be performed prior to the delivery of the leased articles, and shall provide that, at any time during the duration of the lease, the President may terminate the lease and require the immediate return of the leased articles. (2) In this subsection, the term ''major refurbishment work'' means work for which the period of performance is 6 months or (c) Defense articles in the stocks of the Department of Defense may be leased or loaned to a foreign country or international organization only under the authority of this chapter or chapter 2 of part II of the Foreign Assistance Act of 1961, and may not be leased to a foreign country or international organization under the authority of section 2667 of title 10, United States Code.
Стаття 61 Закону про контроль за експортом зброї (22 USC 2796).
[Положення Статті 61 Закону про контроль за експортом зброї, які не застосовуються відповідно до Закону про ленд-ліз України:
[…(4) країна або міжнародна організація погодилася сплатити у доларах США всі витрати, понесені Урядом Сполучених Штатів при оренді таких предметів, включаючи відшкодування амортизації таких предметів під час оренди, витрати на їхнє відновлення чи заміну, якщо предмети пошкоджені у процесі знаходження в оренді, і якщо предмети втрачені чи знищені під час знаходження в оренді…
Кожна угода про оренду відповідно до цього розділу укладається на фіксований термін, який не може перевищувати (А) п'ять років та (В) певний період часу, необхідний для завершення робіт з капітального ремонту орендованих предметів оборони, які мають бути виконані до повернення цих предметів …]
(3) Умови. - Будь-яка передача в борг або здача в оренду предметів оборони Уряду України згідно з параграфом (1) підлягає дії всіх законів, що застосовуються щодо повернення та відшкодування та оплати предметів оборони, переданих у борг або зданих в оренду іноземним урядам.
Закон про ленд-ліз України 2022 р. зняв у Статті 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 р. та в Статті 61 Закону про контроль за експортом зброї вимогу відшкодування вартості відновлення переданих у борг і тих, що здаються в оренду, предметів оборони, їхньої заміни, виплати суми, що дорівнює відновлювальній вартості переданих у борг та оренду предметів оборони.
Тобто в питанні надання озброєння в оренду Україна фактично звільняється від будь-якої плати та не обмежується жодними термінами!
У питанні надання «предметів оборони» в борг, в силу відсутності жодних часових обмежень, фактично також не є зафіксованими оплатність та механізми оплатності за надане озброєння. У майбутньому можуть бути передбачені різні механізми оплати - як у вигляді розстрочки на 50-100 років, так і арештованими активами рф, контрибуцією, репараціями чи іншими виплатами тієї ж рф. Проте для того, щоб відбулись будь-які виплати від рф, необхідною є Перемога України, а вона є неможливою без відповідного озброєння!
Бувайте.
https://www.youtube.com/watch?v=JKtkHy2zU2U
https://www.youtube.com/watch?v=_gL5OTD04Aw
Почніть виконувати свої закони, "діячі".
Ось одна з думок (які, звичайно, сектантам не доносять) про те, чому "союзнички" не виконують свої ж рішення.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64105269
"Підводні камені"
Олександр Калініченко, юрист-міжнародник, керівник проєкту "Нотатки Атлантиста" вважає, що США свідомо не хочуть запускати на повну потужність свій військово-промисловий комплекс (ВПК) і воліють надавати зброю Києву в поточному режимі.
"На мою думку причина є очевидною: Під запуск ленд-лізу чи нарощення інших інструментів військової допомоги Україні Вашингтону необхідно запускати власний ВПК в іншому режимі (приміром, розконсервовувати лінії виробництва ***********, ремонту старої та виробництва нової техніки тощо)", -https://www.facebook.com/profile.php?id=100071999321313 зазначає аналітик.
Регулюючи кількість наданого озброєння Вашингтон також може "керувати ескалацією" конфлікту в Україні, і при цьому виконувати свої зобов'язання перед іншими союзниками та не вичерпувати свої власні запаси зброї.
Ось ще інфа про "дружків великих":
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3665658-stati-hocut-rozgortati-v-aponii-giperzvukovi-raketi-ta-tomagavki-dla-strimuvanna-kitau.html
Йдеться про Японію, не члена НАТО, на яку ніхто не напав, яку ніхто не обстрілює.
США звернулися до Японії щодо розміщення на островах, які їй належать, ракет середньої дальності, зокрема «Томагавків», для поліпшення балансу сил у регіоні з Китаєм.
Як передає Укрінформ, по це повідомляє https://www.sankei.com/article/20230204-NRQHIFLXK5JIBJB47JNQMGVVVY/ Sankei News.
Також ідеться про розгортання гіперзвукової зброї великої дальності, що нині розробляється в США. Американська сторона й раніше зверталася з такою пропозицією, і Токіо має намір розпочати серйозні переговори в цьому напрямку.
Місце розгортання ракет ще не визначено, але японські офіційні особи кажуть, що, ймовірно, розглядатиметься острів Кюсю та інші райони.
США не володіють ракетами середньої дальності наземного базування з радіусом дії 500-5500 км на підставі старого Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, укладеного з СРСР. З іншого боку, такими ракетами (понад 1250 одиниць) володіє Пекін, що створює «ракетний розрив» між США й Китаєм.
Нагадаємо: термін дії договору закінчився в серпні 2019 року. Нині американські військові розробляють ракети середньої дальності, зокрема гіперзвукові - дальністю понад 2700 км. Також морська піхота, як очікується, матиме близько 100 «Томагавків» наземного базування з дальністю понад 1600 км.
З тексту Назара Мухачова "Правда і брехня про ленд-ліз для України"
Для оцінки масштабів допомоги, пропоную читачам ознайомитись зі списками того, що офіційно було передано в срср від США, відповідно до ленд-лізу 1941 року:
Літальних апаратів................................ 14 795
Танків 7 056
Легкових джипів 51 503
Вантажних автівок 375 883
Мотоциклів 35 170
Тракторів 8 071
Гвинтівок 8 218
Автоматичної зброї............................... 131 633
Пістолетів 12 997
Вибухівки 345 735 тонн
Динаміту 70 400 000 фунтів
Пороху 127 000 тон
Тротилу 271 500 000 фунтів
Тилуолу 237 400 000 фунтів
Детонаторів 903 000
Обладнання будівель............................ $10 910 000
Товарних вагонів 11 155
Локомотивів 1 981
Вантажних суден 90
Протичовнових
кораблів 105
Торпедних катерів 197
Радіолокаторів 445
Двигунів для кораблів........................... 7 784
Запасів продовольства 4 478 000 тон
Машин і обладнання............................. $1 078 965 000
Кольорових металів.............................. 802 000 тон
Нафтопродуктів 2 670 000 тон
Хімікалій 842 000 тон
Бавовни 106 893 000 тон
Шкір 49 860 тон
Шин 3 786 000
Армійських
черевиків 15 417 000 пар
Ковдр 1 541 590
Спирту 331 066 л
Ґудзиків 257 723 498 шт.
Читаючи весь цей список, поставте собі запитання, чи потрібна українцям аналогічна допомога зараз? Заодно також порівняйте масштаби.
"Правда і брехня про ленд-ліз для України НАЗАР МУХАЧОВ
Від наявності в України потрібного озброєння залежать два головні моменти:
1. Можливість Перемоги України над московією «рускава міра», яка суттєво переважає нас ресурсно.
2. Збереження життя максимально великої кількості високомотивованих патріотичних українських воїнів. Зокрема і задля їхнього подальшого залучення до державного управління, державотворення та побудови України Майбутнього.
Від наявності необхідного озброєння також залежить і сама тривалість війни. Чим довше вона триватиме, тим гірші наслідки для України.
Саме в силу вищевказаних причин значення «ленд-лізу» важко переоцінити. І тому дуже дивний вигляд має той факт, що в українському інформаційному полі фактично відсутній детальний фактологічний аналіз і самого «ленд-лізу», і усіх супутніх явищ. Включно з поведінкою брехливих пропагандистів в Україні та за її межами.
Ленд-ліз - політика, згідно з якою Сполучені Штати Америки постачають своїм союзникам **********, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти та матеріальні засоби. Вона надається на основі того, що така допомога є важливою для оборони Сполучених Штатів; ця допомога включає військові кораблі та військові літаки, а також іншу зброю. Закон про ленд-ліз був прийнятий двічі за всю історію: вперше він був підписаний 11 березня 1941 року під час Другої світової війни, а вдруге - під час російсько-української війни 9 травня 2022 року (визначення із Вікіпедії).
Українська масова свідомість перебуває в полоні радянської історіографії, яка, формуючи «гомосовєтікус», вкладала в голови людям фрази «союзники нам не допомагали», «ми б і так перемогли» тощо. Злобний кремлівський карлик в свій час сказав, що перемога над Німеччиною відбулася б і без українців. Це при тому, що основна частина офіцерства була етнічними українцями, а сукупні людські втрати на території України впродовж 1939-1945 років, включно з військовими та цивільними, оцінюють у 10 мільйонів осіб.
Інформаційний піар навколо ленд-лізу, а потім «не дуже він нам вже і потрібний»
Інформаційне поле України процес створення законопроекту, подальшого прийняття закону про «ленд-ліз» та його підписання президентом США описувало надзвичайно позитивно. «Дифірамби» для Байдена «співали» майже всі - злились в єдиному екстазі учасники «зеленого» Єдиного ефіру, представники нібито опозиційних медіа інших олігархів, і, само собою, всі ті журналісти та активісти, що «сидять на грантовій допомозі». Це було абсолютно свідоме брехливе викривлення інформації, що розтиражовувалось по всій Україні.
Йшли місяці, а ленд-ліз так і не починав застосовуватись. Спочатку нам називали якісь незрозуміло звідки взяті дати, які все переносились. А далі всі «найчесніші» журналісти, експерти, політики та посадові особи перейшли до риторики, «що не дуже він нам і потрібен». Зрештою всілякі арестовичі-романенки вже практично говорять, що він навіть не те, що непотрібний, а без ленд-лізу - набагато краще.
Особливо цинічний в цьому випадку має вигляд брехлива теза «зараз дають безкоштовно, а за ленд-ліз треба буде платити», - дуже тонка високоманіпулятивна брехня. Тому що через відсутність необхідного озброєння стає неможливою або в кращому разі дуже суттєво відтерміновується можлива перемога. Як наслідки - війна затягується на невизначений термін, а також було втрачено стратегічну перевагу, здобуту після розбиття «бліцкригу» та під час блискучого контрнаступу на Харківщині! І найстрашніше - з кожним днем гинуть кращі сини та доньки України!
Повна назва: Закон «Про надання розширених повноважень Президенту щодо укладання угод з Урядом України про надання в борг або здачу в оренду предметів оборони для того, щоб Уряд захистив громадянське населення України від військового вторгнення Росії та з іншою метою».
Скорочена назва: «Закон про захист української демократії з допомогою лендлізу».
Ініціатором та головним автором закону є сенатор-республіканець Джон Корнін. 6 квітня 2022 р. за законопроект одноголосно проголосував Сенат США, а через кілька тижнів - 28 квітня - переважною більшістю голосів його схвалила Палата представників Конгресу США, 9 травня його підписав президент Байден.
28 квітня 2022 року, після голосування в Палаті представників Конгресу США, сенатор Джон Корнін сказав: «У Сенаті та в Конгресі ми досягли історичного прецеденту. Спираючись на досвід Другої світової війни та враховуючи вирішальний вплив ленд-лізу на кінець тієї війни, важливо надіслати світу сигнал про те, що всі американці - як демократи, так і республіканці - єдині у підтримці захисту Україною свого суверенітету та своєї території…»
Сенатор Кардін має рацію - президент має повноваження. Але одна із проблем, з якими ми зіткнулися, полягає в тому, щоб досить швидко доставити це обладнання та зброю українцям. Це те, що ми постійно чуємо. Адміністрація Байдена виконала хорошу роботу, хоча всім нам хотілося б, щоб це можна було би зробити швидше, давши українцям цю зброю.
В той же день сенатор-демократ Джон Кардін сказав: «Питання сьогодні - чи стане США знову арсеналом демократії? Закон про ленд-ліз, який щойно ухвалила Палата представників, тепер перебуває на розгляді президента, що допоможе нам відповісти на це питання, сказавши "так". Завдяки роботі сенатора Джона Корніна ми маємо цей закон, тепер доступний для підписання президентом, і маємо можливість використовувати його. Це великий крок уперед для Сполучених Штатів, щоб знову стати Арсеналом демократії. Чому? Тому що це дозволяє нам використовувати наші військові, оборонні та технічні засоби, щоб допомогти Україні. Тепер ми можемо зробити це доступним для президента. Президент може використати повноваження, які він має за чинним законом, а тепер і за цим законом після того, як він підпише законопроект, щоб спростити процес надання нашого військового майна Україні…»
Попри таку двопартійну підтримку станом на початок лютого 2023 року Україна не отримала жодної допомоги за цим механізмом. Сенатор-демократ Джон Кардін чітко вказав, що тепер Джо Байден отримав всі повноваження, проте, на превеликий жаль, жодного разу ними не скористався. Запуск та використання ленд-лізу повністю залежали (і залежать) від президента США Джо Байдена та його адміністрації.
Сам закон вступив в силу з моменту підписання президентом Джо Байденом, тобто - з 9 травня 2022 року.
Цитата із тексту: «Не пізніше ніж через 60 днів після дати набрання чинності цим Законом Президент встановлює прискорені процедури для постачання будь-якого предмета оборони, наданого у позику або зданого в оренду уряду України за угодою, укладеною відповідно до підрозділу (а), для забезпечення своєчасної передачі предметів оборони цьому уряду».
60 днів минуло 8 липня 2022 року.
Силами усіляких псевдоекспертів та вмілих і не дуже маніпуляторів українське суспільство вводилось в оману. Зокрема, чомусь називали дати з розряду першого жовтня 2022 року, попри те, що на самому початку тексту Закону чітко вказано «на 2022 та 2023 фінансовий роки», а не з початку 2023 фінансового року. Якщо ви чули від усіляких «експертів» інше, то знайте, що їхні тези суперечать самому тексту Закону.
Президент США Джо Байден має можливість надавати допомогу Україні за програмою ленд-лізу до кінця 2023 фінансового року, тобто до 30 вересня 2023.
Термін дії Закону про ленд-ліз України 2022 року - протягом 2022-го та 2023-го фінансових років, або загалом 16 місяців та 22 дні.
У цьому Законі термін «предмет оборони» має значення, надане цим терміном у статті 47 Закону про контроль за експортом зброї (22 USC 2794), що дає можливість передавати:
будь-яку зброю, систему озброєння, **********, літак, судно, корабель або іншу військову зброю; будь-яке майно, встановлення, товар, матеріал, обладнання, постачання або товари, що використовуються для цілей військових продажів; будь-яке обладнання, пристрій, інструмент, матеріал, постачання або інший предмет, необхідний для виготовлення, виробництва, обробки, ремонту, обслуговування…; «військове навчання», що включає формальне або неформальне навчання іноземних студентів у Сполучених Штатах або за кордоном…
Наводжу скорочені формулювання із самого законодавства, адже метою даної статті не є цитування нормативних документів. Фактично у перелік «предметів оборони», що можуть надаватись Україні, включено все необхідне.
Важливо також зазначити, що під предметами оборони та оборонними послугами у законодавстві США розуміються всі види зброї та озброєнь - незалежно від того, чи вважаються вони оборонними чи наступальними.
Оплата
Відповідно до самого тексту Закону, «Президент може дозволити уряду Сполучених Штатів надавати в борг або здавати в оренду предмети оборони уряду України».
До «предметів оборони», переданих за програмою ленд-лізу, не застосовуються такі положення законодавства:
Стаття 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 р. (22 USC 2311(b)(3)).
[Положення Статті 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу, які не застосовуються відповідно до Закону про ленд-ліз України:
(3) період позики має фіксований строк, що не перевищує п'ять років, протягом якого така стаття може бути скасована Сполученими Штатами з будь-якої причини.
(5) угода про позику передбачає, що (A) якщо предмет оборони пошкоджено під час позики, то країна або міжнародна організація, якою він був наданий, відшкодує Сполученим Штатам вартість відновлення або заміни предмета оборони, і (B) якщо предмет оборони втрачено або знищений під час здачі в оренду, країна або міжнародна організація, якою він був наданий, виплатить Сполученим Штатам суму, рівну відновлювальної вартості (за вирахуванням будь-якої амортизації у вартості) предмета оборони...]
Стаття 61 Закону про контроль за експортом зброї (22 USC 2796).
[Положення Статті 61 Закону про контроль за експортом зброї, які не застосовуються відповідно до Закону про ленд-ліз України:
[…(4) країна або міжнародна організація погодилася сплатити у доларах США всі витрати, понесені Урядом Сполучених Штатів при оренді таких предметів, включаючи відшкодування амортизації таких предметів під час оренди, витрати на їхнє відновлення чи заміну, якщо предмети пошкоджені у процесі знаходження в оренді, і якщо предмети втрачені чи знищені під час знаходження в оренді…
Кожна угода про оренду відповідно до цього розділу укладається на фіксований термін, який не може перевищувати (А) п'ять років та (В) певний період часу, необхідний для завершення робіт з капітального ремонту орендованих предметів оборони, які мають бути виконані до повернення цих предметів …]
(3) Умови. - Будь-яка передача в борг або здача в оренду предметів оборони Уряду України згідно з параграфом (1) підлягає дії всіх законів, що застосовуються щодо повернення та відшкодування та оплати предметів оборони, переданих у борг або зданих в оренду іноземним урядам.
Закон про ленд-ліз України 2022 р. зняв у Статті 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 р. та в Статті 61 Закону про контроль за експортом зброї вимогу відшкодування вартості відновлення переданих у борг і тих, що здаються в оренду, предметів оборони, їхньої заміни, виплати суми, що дорівнює відновлювальній вартості переданих у борг та оренду предметів оборони.
Тобто в питанні надання озброєння в оренду Україна фактично звільняється від будь-якої плати та не обмежується жодними термінами!
У питанні надання «предметів оборони» в борг, в силу відсутності жодних часових обмежень, фактично також не є зафіксованими оплатність та механізми оплатності за надане озброєння. У майбутньому можуть бути передбачені різні механізми оплати - як у вигляді розстрочки на 50-100 років, так і арештованими активами рф, контрибуцією, репараціями чи іншими виплатами тієї ж рф. Проте для того, щоб відбулись будь-які виплати від рф, необхідною є Перемога України, а вона є неможливою без відповідного озброєння!
Окрім того, Україна жодного разу не порушувала питання виконання Будапештського меморандуму, який є міжнародним договором, попри те нам стараються нав'язати протилежну думку. Відповідно до Будапештського меморандуму, Україна позбулась свого ядерного запасу, вартість виробництва якого перевищує 200 мільярдів доларів. І це лише сама економічна вартість.
А є ж і ще політична. Поясню на простому прикладі. У вас вдома є автомат, який ви виготовили. І вартість виготовлення склала 200 доларів. До вашого будинку влізають озброєні маніяки. Чи продасте ви в цей момент свій автомат за 1000 доларів (або ядерну зброю - за 1 трильйон)? Питання - риторичне.
Інша справа, що ставити таке питання на міжнародному рівні не є здатним той, хто повністю провалив всю підготовку до війни, розмінував Чонгар, не перекрив білоруський напрям, скорочував витрати на армії попри попередження Заходу про можливий напад тощо.
Ленд-ліз надав Президенту США Джо Байдену безпрецедентно широкі повноваження щодо надання уряду України будь-якої військової допомоги, необмеженої за різновидами та масштабами, на необмежений час. Фактично, механізм ленд-лізу в частині оренди «предметів оборони» є безкоштовним для України, а в частині «передачі в борг» - не встановлює жодних часових меж чи жорстких обов'язкових механізмів. Хто стверджує протилежне - суперечить самому тексту Закону про захист української демократії з допомогою ленд-лізу.
Генеральний директор Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Карін фон Гіппель під час дискусії на форумі в Давосі сказала: «Найкращий сценарій - це якщо Україна отримає зброю, яка їй необхідна, дуже скоро. Вони зможуть розгорнути системи Patriot, для яких вже відбувається навчання. І танки, які допомогли б виштовхати росіян з позицій, які вони зайняли всередині України та тимчасово окупованих територій. Найкращий варіант, якщо Україна просуватиметься вперед швидко. Ми не хочемо, щоб у росії був час переозброїтися та перегрупуватися». Найгірший сценарій, на її думку, - це затягування війни, під час якої будуть продовжуватися руйнування.
Ленд-ліз міг та може стати феноменально важливим інструментом для Української перемоги. Проте цього не відбулось. Поки що."
Leonid Shapovalov:
"Схоже, завдання поплічника кремля Байдена із самого початку тотального нападу росії 24.02.22 - максимальне гальмування військової допомоги Україні.
Незрозуміло, чому укрмедіа за гроші американських демократів б'ються в конвульсіях від радощів - після 11 місяців кривавої війни Україна отримала від адміністрації США чергові обіцянки на 2024 рік:
«"Абрамсів" чекатимуть довго, враховуючи складнощі та спосіб закупівлі.
Танки закуповуватимуть у приватних підрядників, а не відправлятимуть зі складів Пентагону, тому мине багато місяців, а може, й рік, перш ніж вони потраплять в Україну.»
Deonis Spektor
!!! Коротко і змістовно про сьогоднішню Америку, яку глобалісти доводять до ручки разом із усім світом.
"Чудовий опис сьогодення США, і не тільки,
Два роки агонії.
20 січня 2021 року Джозеф Байден розпочав виконання своїх прямих обов'язків - президента США.
Добре пам'ятаю цей день, бо був у Флориді. Відпочивав у райському та неповторному містечку, яке іноді в народі називають "Сані" (Suny Isles). Добре запам'ятав і ціну на бензин, бо брав машину у рент. Така легка ностальгійна трампівська ціна за галон бензину становила в той день $1.39. Після 20-го січня 2021 року почалося нове життя після Трампа з усіма катастрофічними для країни указами нового Зіц-Президента Байдена.
Бензин відлетів до космосу з першого дня роботи нового президента. Перший указ "Нової Мітли" закривав наш головний нафтопровід, після чого відбулося масове звільнення працівників провідної нафтової галузі робітників, тих, хто працював на нафтопроводі.
Так Америка розпочала свій шлях у божевільний світ, у якому основними ключовими та принциповими словами були: заборонити, підвищити, скасувати, посилити, оштрафувати. Після відльоту цін на бензин відбулася ланцюгова реакція, практично підвищилися ціни на всі товари, послуги, промислові та будівельні матеріали.
Китайський вірус замів усі сліди та помилки нової адміністрації. Перші особи держави демонстративно та публічно одягали безглузді маски чорного кольору. Маски, по-перше, приховували особи перших осіб держави, вони певною мірою захищали нерозумних правителів від народного гніву. По-друге, підкреслювався головний винуватець всіх наших бід - китайський вірус. Та й зовсім не важливо те, що завжди заважало поганим танцюристам.
Причину, через яку стався миттєвий стрибок від стабільної трампівської економіки в жахливий для всієї Америки космічний цінник буквально на все, нам пояснювали виключно наслідками вірусу-рятівника під назвою "К***д", «итить колыхать»…
Президент роісі, щоразу відкриваючи своє портмоне, де віртуально красувалося красномовне фото Байдена, з вдячністю згадував ім'я людини, яка так позитивно вплинула на збільшення держбюджету Росії... Саме за Байдена ціна одного бареля нафти підскочила у рази, після чого нафто-долари у мільярдних розмірах почали наповнювати державний бюджет Російської Федерації.
Сьогодні важко сказати, коли було ухвалене остаточне рішення про початок кривавої бійні проти України... Можливо, це сталося за сукупністю багатьох причин.
Прихід до влади слабкого і не самостійного політика Байдена, або після принизливої втечі з Афганістану.
Або після поїздки директора ЦРУ Бернса до Москви в листопаді 2021 року, коли керівництво країни остаточно дізналося про початок війни... Однією з причин війни можна розглядати нерозумну політику щодо закриття вітчизняних джерел видобутку, що призвело до миттєвого подорожчання світової ціни на нафту, що зіграло на руку держбюджету роісі.
У х**ла з'явилися гроші на потреби військової бійні...
Відразу після поїздки Бернса до Москви стало зрозуміло: бути війні. Керівництво країни вже точно знало, коли розпочнеться війна.
Знало і...... ??? Запропонували Зеленському політичний притулок. Давали 3 дні. Погодься тоді наприкінці лютого 2022 року президент України на умови Байдена - і в цієї війни міг би статися зовсім інший сценарій...
За два роки президентства Байдена ми опинилися у нових реаліях, де домінувала одна партія.
Весь світ зміг побачити обличчя лідера вільного світу. Він падав на сходах літака та з велосипеда. Він плутав дати, міста, країни, події, але чітко виконував директиви зверху, що йдуть від ляльководів глибинної держави. Задзеркалля в одній великій країні. Весь світ чудово бачив, хто стоїть біля керма в наймогутнішій країні світу,
Проте політкоректність глобалістів вдавала, що це добре. Такі ностальгічні нотки з минулого життя, де мільйони людей у країні, яку сьогодні не знайти на карті світу, аплодували зі сльозами на очах шановному Генсеку...
Сприймати Байдена як самостійну політичну фігуру можуть лише люди, які мають незвичайні феноменальні здібності.
Багато чого сталося протягом останніх двох років керівництва нинішньої адміністрації.
Кожна людина, яка живе в Америці, відчуває на собі **********, коли соціалісти прийшли до влади.
На зміну китайському в**су прийшла кривава путінська війна. Після 24 лютого 2022 року світ забув про вірус
Війна проти Трампа перейшла у нову стадію. Ліво-радикальні товариші надали Байдену звання рятівника України.
Сумнозвісний закон про Ленд-Ліз був підписаний 46-м 9-го травня 2022 року. Досі незрозуміло, а що це було?
Відомий історик Марк Солонін стверджує, що саме завдяки закону про Ленд-Ліза під час 2-ї світової війни СРСР та союзники змогли перемогти гітлерівську Німеччину...
Нині закон про Ленд-Ліз трактується лівим фронтом зовсім інакше. Це декоративний закон ні про що...
Поки Україна спливає кров'ю, наші дивані ліві ідеологи виправдовують порожній закон, який не працює...
І так, народний антидепресант України Арестович сказав, що вся зброя сьогодні надходить безкоштовно, а по Ленд-Лізу треба платити.
Колись один відомий зубний технік у місті, де я народився, озвучив вголос неповторну фразу : «лечиться даром- даром лечиться»
Два роки Байдена - це мільйони нелегалів. Нова імміграційна програма: в Америку через паркан.
Кримінал, який домінує у всій країні. Це критична расова теорія, расизм у чистому вигляді, що навмисно руйнує традиції Америки. Це перетворення країни на «бомжатник», де в колись найкрасивіших американських мегаполісах розташувалися кримінальні табори нелегалів, які незаконно перейшли кордон Америки... Це нова програма, за якою великі компанії зобов'язані приймати людей працювати по рознарядці... Фахівцем можеш ти не бути, але "правильний" колір шкіри повинен мати. Та й непогано мати стосунок до сексменшин.
Таким чином-«повне Бінго» для того, щоб вас прийняли на роботу.
Ліво-ліберальний порядок денний в Америці за останні два роки став схожим на програму ЦК КПРС. Невиконання установки за цією програмою може призвести до сумних наслідків. Сьогодні не можна відкрито говорити про свої політичні погляди. Жартувати теж потрібно обережно.
Я точно знаю випадок з реального життя, коли учня однієї зі шкіл відрахували зі школи за невдалий жарт про героя нашого часу Джорда Флойда.
Чудові часи президента Байдена. Багато жартів та анекдотів. Постійні ляпи 46-го вже нікого не дивують. Нова страшна нормальність стала буденністю. А що ж позитивного принесли нам два роки Байдена? Відповідь це питання знає сам Президент. Він найкращий і економіка у нас пре зі страшною швидкістю. Все таки, що не кажіть, а у старечого маразму є свої принади. Життя за Байденом за його президентства стає прекраснішим і чудеснішим Ну так, а хто ж сперечається...
Два роки - це багато чи мало? На мою думку, достатньо для того, щоб озвучити всім відому фразу:
Розумному досить...
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Додам від себе (Оксана Давида) : левова частка відповідальності за знищену Україну і за десятки тисяч життів лежить власне на цьому «прекрасному і мудрому генераліссімусі» і президентові, який є просто «резидентом»
Перша літера його посади десь загубилась…або перескочила до прізвища того, з портмоне…"
Вранье. F-16 старіших модифікацій ничего не стоят - их просто вы бросят, но Украине не отдадут. Просто, чтобы ублажить хуьло
Сразу после подписания байденом закона, Пентагонвыпустил пресс релиз в котором было указано, что теперь Украина получит тяжелое вооружение - танки и самолёты. Но уже в июне пошли другие песни...
Я мрію про нормальні авіаційні протикорабельні ракети. Щоб можна було втопити те лайно що пускає по нас "калібри".
Навіть, якісь Торнадо для таких цілей згодилися б для початку.
Ось тобі твій республіканець Десантіс, падло:
Про Трампа нагадати? Тварино!
Я кількох подібних притирків питала, чому х**ло не напало, поки його "консерва" була при владі.
Одне квакнуло, що завадила ковідка. Хоча до неї часу було предостатньо.
На цьому "аргументи" скінчилися.
Лидеры Пентагона не хотели называть ни цифры, ни сроки, в которые они будут изыскивать дополнительные средства, заявив, что капризы войны сделали невозможным соблюдение графика.
«У меня нет ощущения, будет ли он выше или ниже; Я просто знаю, что мы планируем такие эффективные силы сдерживания, которые понадобятся Украине», - сказала г-жа Валландер.
Г-н Каль предположил, что требования некоторых законодателей об увеличении военной помощи Украине могут еще больше осложнить усилия администрации Байдена по обеспечению снабжения военных сил.
За последнюю неделю двухпартийная группа членов Палаты представителей, призывающих президента Байдена поставить Украине истребители F-16, увеличилась более чем в три раза. Во вторник представитель Крисси *******, демократ от Пенсильвании, член группы и бывший офицер ВВС, попросила г-на Каля объяснить, почему программы по обучению украинских пилотов работе с системами не начались.
Г-н Каль настаивал на том, что это не сэкономит время, полагая, что для обучения украинских пилотов использованию самолетов F-16 потребуется около 18 месяцев, что также является самым коротким периодом, по прогнозам Пентагона, для их отправки.
«Нет смысла начинать обучать их системе, которую они могут никогда не получить», - сказал он, отметив, что, хотя F-16 являются приоритетом для Украины, «это не входит в тройку их главных приоритетов».
Он также сказал, что даже отправка более старых моделей F-16 будет дорогостоящей, в общей сложности от 2 до 3 миллиардов долларов за примерно 36 самолетов, что меньше 50-80, которые, по оценкам Пентагона, потребуются Украине для обновления существующих ВВС.
«На это ушла бы огромная часть оставшейся помощи в области безопасности, которая у нас есть на этот финансовый год», - отметил г-н Каль, отсчитывая цифры. «Это компромиссы, которые мы делаем в режиме реального времени». (C)
А як щодо ленд-лізу, який рік як підписано? Чи у представника Пентагону амнезія?
2. Потім - 73 дупоголовим, що це зелайно обрали.
Думаю, що Ви входите до однієї з двох категорій
ну, як хочеш. Тому що ти та інтелект - несумісні поняття.
ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=Vf_npBW4HKg
Ну и еще:США НЕ НАРУШАЛИ Будапештский мемомандум-не нападали на Украину и поэтому Украине ничего не должны.
А вот почему Украина с доставшимися ей огромными запасами всех видов советского вооружения все 30 лет только и делала что распродавала его таким образом разоружаюсь-это вопрос к умному НАРИДУ и Президентам ВСЕМ президентам кроме Поршенко!
Впевнений, що це - димова завіса! До літа хоч пару літаків F16 - але отримаємо!
Господи, это 21 век ? кого тут называют цивилизованными странами ?
Кто дал Украине ГАРАНТИИ безопасности? Кроме орков само собой.