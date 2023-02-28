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Новини Допомога Україні
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Надання F-16 Україні займе мінімум 1,5 року, кошти раціональніше витратити на бронетехніку та артилерію, - Пентагон

самолет,f-16,f16

Для постачання Україні винищувачів F-16, якщо США ухвалять таке рішення, потрібно щонайменше півтора року. Наразі більшим пріоритетом є надання систем ППО, бронетехніки та боєприпасів.

Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль під час слухань у Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Каль повідомив, що США не розпочинали навчання українських пілотів на F-16, тому що терміни навчання та їх постачання приблизно однакові — півтора року, тож навіть якщо розпочати навчання заздалегідь, це не заощадить час. За його словами, "немає сенсу" навчати українців використанню саме F-16, тому що зрештою вони можуть отримати інші літаки: Tornado, Gripen або Mirage.

Заступник міністра також сказав, що президент США Джо Байден обговорював це питання з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві. Він заявив, що, хоча це пріоритет для України, літаки не входять до топ-3 пріоритетів. За оцінкою США, ці пріоритети — системи ППО, артилерія і бронетехніка.

Каль розповів, що якби США вирішили передати Україні нові F-16, це зайняло б від 3 до 6 років. Старіші винищувачі можна доставити швидше — за 1,5—2 роки. Він також заявив, що Україна просила 128 літаків четвертого покоління, але, на думку ВПС США, захисникам України "в довгостроковій перспективі", ймовірно, потрібно від 50 до 80.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винищувачі F-16 не є ключовою необхідністю для України, - радник Байдена Салліван

Представник Пентагону повідомив, що передача Україні навіть 36 F-16 старіших модифікацій буде коштувати 2-3 млрд доларів, що "з'їсть" значну частину коштів на військову допомогу країні на цей фінансовий рік. Він додав, що США оцінюють, чи раціонально витрачати таку суму на допомогу, яку вдасться доставити лише за півтора року, коли її можна витратити на БМП Bradley, 155-мм снаряди, ракети GMLRS тощо.

Автор: 

зброя (7505) Пентагон (1435) літак (2935) США (23290) F16 F-16 (688)


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Топ коментарі
+26
Слухайте дорослих дядьок, а не звіздаболів із красивими гаслами.
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28.02.2023 23:23
+21
Ок, ждем атакасы что даже полезнее чем F-16
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28.02.2023 23:21
+16
Так нема ж нічого! Де артилерія, щоб по контуру Бахмута знести орків напалмом на...уй?
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28.02.2023 23:24
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Тепер 2-га Exclusion
(B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796)

https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1061/pdf/COMPS-1061.pdf

ARMS EXPORT CONTROL ACT

SEC. 61. ø22 U.S.C. 2796 LEASING AUTHORITY.

(a) The President may lease defense articles in the stocks of the Department of Defense to an eligible foreign country or international organization if

(1) he determines that there are compelling foreign policy and national security reasons for providing such articles on a lease basis rather than on a sales basis under this Act;

(2) he determines that the articles are not for the time needed for public use;

(3) the President first considers the effects of the lease of the articles on the national technology and industrial base, particularly the extent, if any, to which the lease reduces the opportunities of entities in the national technology and industrial base to sell new equipment to the country or countries to which the articles are leased; and

(4) the country or international organization has agreed to pay in United States dollars all costs incurred by the United States Government in leasing such articles, including reimbursement for depreciation of such articles while leased, the costs of restoration or replacement if the articles are damaged while leased, and, if the articles are lost or destroyed while leased-

(A) in the event the United States intends to replace the articles lost or destroyed, the replacement cost (less any depreciation in the value) of the articles; or

(B) in the event the United States does not intend to replace the articles lost or destroyed, an amount not less than the actual value (less any depreciation in the value) specified in the lease agreement.

ПІДКРЕСЛЕНЕ - в Мухачова до пояснення 503(в)

The requirement of paragraph (4) shall not apply to leases entered into for purposes of cooperative research or development, military exercises, or communication or electronics interface projects.

The President may waive the requirement of paragraph (4) for reimbursement of depreciation for any defense article which has passed three-quarters of its normal service life if the President determines that to do so is important to the national security interest of the United States.

The President may waive the requirement of paragraph (4) with respect to a lease which is made in exchange with the lessee for a lease on substantially reciprocal terms of defense articles for the Department of Defense, except that this waiver authority
may be exercised only if the President submits to the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Appropriations of the House of Representatives and the Committee on Foreign Relation and the Committee on Appropriations of the Senate, in accordance with the regular notification procedures of those Committees, a detailed notification for each lease with respect to which the authority is exercised; and (B) may be exercised only during the fiscal year the current fiscal year 22 and only with respect to one country, unless the Congress hereafter provides otherwise. The preceding sentence does not constitute authorization of appropriations for payments by the United States for leased articles. (b)(1) Each lease agreement under this section shall be for a fixed duration which may not exceed (A) five years, and (B) a specified period of time required to complete major refurbishment work of the leased articles to be performed prior to the delivery of the leased articles, and shall provide that, at any time during the duration of the lease, the President may terminate the lease and require the immediate return of the leased articles. (2) In this subsection, the term ''major refurbishment work'' means work for which the period of performance is 6 months or (c) Defense articles in the stocks of the Department of Defense may be leased or loaned to a foreign country or international organization only under the authority of this chapter or chapter 2 of part II of the Foreign Assistance Act of 1961, and may not be leased to a foreign country or international organization under the authority of section 2667 of title 10, United States Code.
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04.03.2023 05:13 Відповісти
Тлумачення від того ж Мухачова:

Стаття 61 Закону про контроль за експортом зброї (22 USC 2796).

[Положення Статті 61 Закону про контроль за експортом зброї, які не застосовуються відповідно до Закону про ленд-ліз України:

[…(4) країна або міжнародна організація погодилася сплатити у доларах США всі витрати, понесені Урядом Сполучених Штатів при оренді таких предметів, включаючи відшкодування амортизації таких предметів під час оренди, витрати на їхнє відновлення чи заміну, якщо предмети пошкоджені у процесі знаходження в оренді, і якщо предмети втрачені чи знищені під час знаходження в оренді…

Кожна угода про оренду відповідно до цього розділу укладається на фіксований термін, який не може перевищувати (А) п'ять років та (В) певний період часу, необхідний для завершення робіт з капітального ремонту орендованих предметів оборони, які мають бути виконані до повернення цих предметів …]

(3) Умови. - Будь-яка передача в борг або здача в оренду предметів оборони Уряду України згідно з параграфом (1) підлягає дії всіх законів, що застосовуються щодо повернення та відшкодування та оплати предметів оборони, переданих у борг або зданих в оренду іноземним урядам.

Закон про ленд-ліз України 2022 р. зняв у Статті 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 р. та в Статті 61 Закону про контроль за експортом зброї вимогу відшкодування вартості відновлення переданих у борг і тих, що здаються в оренду, предметів оборони, їхньої заміни, виплати суми, що дорівнює відновлювальній вартості переданих у борг та оренду предметів оборони.

Тобто в питанні надання озброєння в оренду Україна фактично звільняється від будь-якої плати та не обмежується жодними термінами!

У питанні надання «предметів оборони» в борг, в силу відсутності жодних часових обмежень, фактично також не є зафіксованими оплатність та механізми оплатності за надане озброєння. У майбутньому можуть бути передбачені різні механізми оплати - як у вигляді розстрочки на 50-100 років, так і арештованими активами рф, контрибуцією, репараціями чи іншими виплатами тієї ж рф. Проте для того, щоб відбулись будь-які виплати від рф, необхідною є Перемога України, а вона є неможливою без відповідного озброєння!
Бувайте.
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04.03.2023 05:16 Відповісти
Я надеюсь тема с Ф-16 закрыта. (на какое-то время). А то я уже замучился постить и перепостить.
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01.03.2023 00:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=g8sKqbS36uY с 3:00 по передачу F-16
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01.03.2023 00:24 Відповісти
Про передачу А-10
https://www.youtube.com/watch?v=JKtkHy2zU2U

https://www.youtube.com/watch?v=_gL5OTD04Aw
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01.03.2023 00:43 Відповісти
Без прикриття з повітря танки довго не живуть.
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01.03.2023 00:44 Відповісти
Кацапські літаки в нас майже не літають.Скинули пару бомб і скоріше назад. ППО в нас працює і літаки регулярно падають у них, тому їхні пілоти просто ссуться в їх гермокостюми. Інша справа, що винищувачи дозволяють захищати більше території в якості ППО. F-16 не потрібні в військах, вони потрібні для захисту електростанцій, мостів, заводів. 30-50 було б досить на всю країну.
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01.03.2023 04:23 Відповісти
Отака вона лівацько-глобалістська мерзота.
Почніть виконувати свої закони, "діячі".

Ось одна з думок (які, звичайно, сектантам не доносять) про те, чому "союзнички" не виконують свої ж рішення.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-64105269

"Підводні камені"

Олександр Калініченко, юрист-міжнародник, керівник проєкту "Нотатки Атлантиста" вважає, що США свідомо не хочуть запускати на повну потужність свій військово-промисловий комплекс (ВПК) і воліють надавати зброю Києву в поточному режимі.

"На мою думку причина є очевидною: Під запуск ленд-лізу чи нарощення інших інструментів військової допомоги Україні Вашингтону необхідно запускати власний ВПК в іншому режимі (приміром, розконсервовувати лінії виробництва ***********, ремонту старої та виробництва нової техніки тощо)", -https://www.facebook.com/profile.php?id=100071999321313 зазначає аналітик.

Регулюючи кількість наданого озброєння Вашингтон також може "керувати ескалацією" конфлікту в Україні, і при цьому виконувати свої зобов'язання перед іншими союзниками та не вичерпувати свої власні запаси зброї.

Ось ще інфа про "дружків великих":
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3665658-stati-hocut-rozgortati-v-aponii-giperzvukovi-raketi-ta-tomagavki-dla-strimuvanna-kitau.html


Йдеться про Японію, не члена НАТО, на яку ніхто не напав, яку ніхто не обстрілює.

США звернулися до Японії щодо розміщення на островах, які їй належать, ракет середньої дальності, зокрема «Томагавків», для поліпшення балансу сил у регіоні з Китаєм.

Як передає Укрінформ, по це повідомляє https://www.sankei.com/article/20230204-NRQHIFLXK5JIBJB47JNQMGVVVY/ Sankei News.

Також ідеться про розгортання гіперзвукової зброї великої дальності, що нині розробляється в США. Американська сторона й раніше зверталася з такою пропозицією, і Токіо має намір розпочати серйозні переговори в цьому напрямку.

Місце розгортання ракет ще не визначено, але японські офіційні особи кажуть, що, ймовірно, розглядатиметься острів Кюсю та інші райони.

США не володіють ракетами середньої дальності наземного базування з радіусом дії 500-5500 км на підставі старого Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, укладеного з СРСР. З іншого боку, такими ракетами (понад 1250 одиниць) володіє Пекін, що створює «ракетний розрив» між США й Китаєм.

Нагадаємо: термін дії договору закінчився в серпні 2019 року. Нині американські військові розробляють ракети середньої дальності, зокрема гіперзвукові - дальністю понад 2700 км. Також морська піхота, як очікується, матиме близько 100 «Томагавків» наземного базування з дальністю понад 1600 км.
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01.03.2023 00:46 Відповісти
Ну якби це навчання почали робити на початку війни то зараз вже все було готово.Вражає наскільки Захід недальновидний.
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01.03.2023 00:52 Відповісти
це не недалекоглядність, це їхня стратегія по затягуванню війни у часі.
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01.03.2023 09:43 Відповісти
ви казали що танки Абрамс будуть теж через 1,5-2 роки ? а що робити зараз ?
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01.03.2023 00:53 Відповісти
А це - кільки всього штати надали комуняці і душогубу сталіну. Але ідолопоклонники на піну сходять і б'ються в екстазі від пустопорожнього шамкотіння деменційного корупціонера.

З тексту Назара Мухачова "Правда і брехня про ленд-ліз для України"

Для оцінки масштабів допомоги, пропоную читачам ознайомитись зі списками того, що офіційно було передано в срср від США, відповідно до ленд-лізу 1941 року:

Літальних апаратів................................ 14 795

Танків 7 056

Легкових джипів 51 503

Вантажних автівок 375 883

Мотоциклів 35 170

Тракторів 8 071

Гвинтівок 8 218

Автоматичної зброї............................... 131 633

Пістолетів 12 997

Вибухівки 345 735 тонн

Динаміту 70 400 000 фунтів

Пороху 127 000 тон

Тротилу 271 500 000 фунтів

Тилуолу 237 400 000 фунтів

Детонаторів 903 000

Обладнання будівель............................ $10 910 000

Товарних вагонів 11 155

Локомотивів 1 981

Вантажних суден 90

Протичовнових

кораблів 105

Торпедних катерів 197

Радіолокаторів 445

Двигунів для кораблів........................... 7 784

Запасів продовольства 4 478 000 тон

Машин і обладнання............................. $1 078 965 000

Кольорових металів.............................. 802 000 тон

Нафтопродуктів 2 670 000 тон

Хімікалій 842 000 тон

Бавовни 106 893 000 тон

Шкір 49 860 тон

Шин 3 786 000

Армійських

черевиків 15 417 000 пар

Ковдр 1 541 590

Спирту 331 066 л

Ґудзиків 257 723 498 шт.

Читаючи весь цей список, поставте собі запитання, чи потрібна українцям аналогічна допомога зараз? Заодно також порівняйте масштаби.
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01.03.2023 00:54 Відповісти
З того ж тексту: витяги.

"Правда і брехня про ленд-ліз для України НАЗАР МУХАЧОВ

Від наявності в України потрібного озброєння залежать два головні моменти:
1. Можливість Перемоги України над московією «рускава міра», яка суттєво переважає нас ресурсно.

2. Збереження життя максимально великої кількості високомотивованих патріотичних українських воїнів. Зокрема і задля їхнього подальшого залучення до державного управління, державотворення та побудови України Майбутнього.

Від наявності необхідного озброєння також залежить і сама тривалість війни. Чим довше вона триватиме, тим гірші наслідки для України.

Саме в силу вищевказаних причин значення «ленд-лізу» важко переоцінити. І тому дуже дивний вигляд має той факт, що в українському інформаційному полі фактично відсутній детальний фактологічний аналіз і самого «ленд-лізу», і усіх супутніх явищ. Включно з поведінкою брехливих пропагандистів в Україні та за її межами.

Ленд-ліз - політика, згідно з якою Сполучені Штати Америки постачають своїм союзникам **********, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти та матеріальні засоби. Вона надається на основі того, що така допомога є важливою для оборони Сполучених Штатів; ця допомога включає військові кораблі та військові літаки, а також іншу зброю. Закон про ленд-ліз був прийнятий двічі за всю історію: вперше він був підписаний 11 березня 1941 року під час Другої світової війни, а вдруге - під час російсько-української війни 9 травня 2022 року (визначення із Вікіпедії).

Українська масова свідомість перебуває в полоні радянської історіографії, яка, формуючи «гомосовєтікус», вкладала в голови людям фрази «союзники нам не допомагали», «ми б і так перемогли» тощо. Злобний кремлівський карлик в свій час сказав, що перемога над Німеччиною відбулася б і без українців. Це при тому, що основна частина офіцерства була етнічними українцями, а сукупні людські втрати на території України впродовж 1939-1945 років, включно з військовими та цивільними, оцінюють у 10 мільйонів осіб.

Інформаційний піар навколо ленд-лізу, а потім «не дуже він нам вже і потрібний»

Інформаційне поле України процес створення законопроекту, подальшого прийняття закону про «ленд-ліз» та його підписання президентом США описувало надзвичайно позитивно. «Дифірамби» для Байдена «співали» майже всі - злились в єдиному екстазі учасники «зеленого» Єдиного ефіру, представники нібито опозиційних медіа інших олігархів, і, само собою, всі ті журналісти та активісти, що «сидять на грантовій допомозі». Це було абсолютно свідоме брехливе викривлення інформації, що розтиражовувалось по всій Україні.

Йшли місяці, а ленд-ліз так і не починав застосовуватись. Спочатку нам називали якісь незрозуміло звідки взяті дати, які все переносились. А далі всі «найчесніші» журналісти, експерти, політики та посадові особи перейшли до риторики, «що не дуже він нам і потрібен». Зрештою всілякі арестовичі-романенки вже практично говорять, що він навіть не те, що непотрібний, а без ленд-лізу - набагато краще.

Особливо цинічний в цьому випадку має вигляд брехлива теза «зараз дають безкоштовно, а за ленд-ліз треба буде платити», - дуже тонка високоманіпулятивна брехня. Тому що через відсутність необхідного озброєння стає неможливою або в кращому разі дуже суттєво відтерміновується можлива перемога. Як наслідки - війна затягується на невизначений термін, а також було втрачено стратегічну перевагу, здобуту після розбиття «бліцкригу» та під час блискучого контрнаступу на Харківщині! І найстрашніше - з кожним днем гинуть кращі сини та доньки України!

Повна назва: Закон «Про надання розширених повноважень Президенту щодо укладання угод з Урядом України про надання в борг або здачу в оренду предметів оборони для того, щоб Уряд захистив громадянське населення України від військового вторгнення Росії та з іншою метою».

Скорочена назва: «Закон про захист української демократії з допомогою лендлізу».

Ініціатором та головним автором закону є сенатор-республіканець Джон Корнін. 6 квітня 2022 р. за законопроект одноголосно проголосував Сенат США, а через кілька тижнів - 28 квітня - переважною більшістю голосів його схвалила Палата представників Конгресу США, 9 травня його підписав президент Байден.

28 квітня 2022 року, після голосування в Палаті представників Конгресу США, сенатор Джон Корнін сказав: «У Сенаті та в Конгресі ми досягли історичного прецеденту. Спираючись на досвід Другої світової війни та враховуючи вирішальний вплив ленд-лізу на кінець тієї війни, важливо надіслати світу сигнал про те, що всі американці - як демократи, так і республіканці - єдині у підтримці захисту Україною свого суверенітету та своєї території…»

Сенатор Кардін має рацію - президент має повноваження. Але одна із проблем, з якими ми зіткнулися, полягає в тому, щоб досить швидко доставити це обладнання та зброю українцям. Це те, що ми постійно чуємо. Адміністрація Байдена виконала хорошу роботу, хоча всім нам хотілося б, щоб це можна було би зробити швидше, давши українцям цю зброю.

В той же день сенатор-демократ Джон Кардін сказав: «Питання сьогодні - чи стане США знову арсеналом демократії? Закон про ленд-ліз, який щойно ухвалила Палата представників, тепер перебуває на розгляді президента, що допоможе нам відповісти на це питання, сказавши "так". Завдяки роботі сенатора Джона Корніна ми маємо цей закон, тепер доступний для підписання президентом, і маємо можливість використовувати його. Це великий крок уперед для Сполучених Штатів, щоб знову стати Арсеналом демократії. Чому? Тому що це дозволяє нам використовувати наші військові, оборонні та технічні засоби, щоб допомогти Україні. Тепер ми можемо зробити це доступним для президента. Президент може використати повноваження, які він має за чинним законом, а тепер і за цим законом після того, як він підпише законопроект, щоб спростити процес надання нашого військового майна Україні…»

Попри таку двопартійну підтримку станом на початок лютого 2023 року Україна не отримала жодної допомоги за цим механізмом. Сенатор-демократ Джон Кардін чітко вказав, що тепер Джо Байден отримав всі повноваження, проте, на превеликий жаль, жодного разу ними не скористався. Запуск та використання ленд-лізу повністю залежали (і залежать) від президента США Джо Байдена та його адміністрації.
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01.03.2023 01:08 Відповісти
На 2022 і 2023 фінансові роки Президент може дозволити уряду Сполучених Штатів надавати в борг або здавати в оренду предмети оборони уряду України або урядам країн Східної Європи, які зазнали впливу вторгнення російської федерації в Україну, щоб допомогти зміцнити оборонні можливості цих країн та захистити їхнє громадянське населення від можливого вторгнення або агресії, що триває, з боку збройних сил уряду російської федерації.

Сам закон вступив в силу з моменту підписання президентом Джо Байденом, тобто - з 9 травня 2022 року.

Цитата із тексту: «Не пізніше ніж через 60 днів після дати набрання чинності цим Законом Президент встановлює прискорені процедури для постачання будь-якого предмета оборони, наданого у позику або зданого в оренду уряду України за угодою, укладеною відповідно до підрозділу (а), для забезпечення своєчасної передачі предметів оборони цьому уряду».

60 днів минуло 8 липня 2022 року.

Силами усіляких псевдоекспертів та вмілих і не дуже маніпуляторів українське суспільство вводилось в оману. Зокрема, чомусь називали дати з розряду першого жовтня 2022 року, попри те, що на самому початку тексту Закону чітко вказано «на 2022 та 2023 фінансовий роки», а не з початку 2023 фінансового року. Якщо ви чули від усіляких «експертів» інше, то знайте, що їхні тези суперечать самому тексту Закону.

Президент США Джо Байден має можливість надавати допомогу Україні за програмою ленд-лізу до кінця 2023 фінансового року, тобто до 30 вересня 2023.

Термін дії Закону про ленд-ліз України 2022 року - протягом 2022-го та 2023-го фінансових років, або загалом 16 місяців та 22 дні.

У цьому Законі термін «предмет оборони» має значення, надане цим терміном у статті 47 Закону про контроль за експортом зброї (22 USC 2794), що дає можливість передавати:
будь-яку зброю, систему озброєння, **********, літак, судно, корабель або іншу військову зброю; будь-яке майно, встановлення, товар, матеріал, обладнання, постачання або товари, що використовуються для цілей військових продажів; будь-яке обладнання, пристрій, інструмент, матеріал, постачання або інший предмет, необхідний для виготовлення, виробництва, обробки, ремонту, обслуговування…; «військове навчання», що включає формальне або неформальне навчання іноземних студентів у Сполучених Штатах або за кордоном…

Наводжу скорочені формулювання із самого законодавства, адже метою даної статті не є цитування нормативних документів. Фактично у перелік «предметів оборони», що можуть надаватись Україні, включено все необхідне.

Важливо також зазначити, що під предметами оборони та оборонними послугами у законодавстві США розуміються всі види зброї та озброєнь - незалежно від того, чи вважаються вони оборонними чи наступальними.

Оплата

Відповідно до самого тексту Закону, «Президент може дозволити уряду Сполучених Штатів надавати в борг або здавати в оренду предмети оборони уряду України».

До «предметів оборони», переданих за програмою ленд-лізу, не застосовуються такі положення законодавства:

Стаття 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 р. (22 USC 2311(b)(3)).

[Положення Статті 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу, які не застосовуються відповідно до Закону про ленд-ліз України:

(3) період позики має фіксований строк, що не перевищує п'ять років, протягом якого така стаття може бути скасована Сполученими Штатами з будь-якої причини.

(5) угода про позику передбачає, що (A) якщо предмет оборони пошкоджено під час позики, то країна або міжнародна організація, якою він був наданий, відшкодує Сполученим Штатам вартість відновлення або заміни предмета оборони, і (B) якщо предмет оборони втрачено або знищений під час здачі в оренду, країна або міжнародна організація, якою він був наданий, виплатить Сполученим Штатам суму, рівну відновлювальної вартості (за вирахуванням будь-якої амортизації у вартості) предмета оборони...]

Стаття 61 Закону про контроль за експортом зброї (22 USC 2796).

[Положення Статті 61 Закону про контроль за експортом зброї, які не застосовуються відповідно до Закону про ленд-ліз України:

[…(4) країна або міжнародна організація погодилася сплатити у доларах США всі витрати, понесені Урядом Сполучених Штатів при оренді таких предметів, включаючи відшкодування амортизації таких предметів під час оренди, витрати на їхнє відновлення чи заміну, якщо предмети пошкоджені у процесі знаходження в оренді, і якщо предмети втрачені чи знищені під час знаходження в оренді…

Кожна угода про оренду відповідно до цього розділу укладається на фіксований термін, який не може перевищувати (А) п'ять років та (В) певний період часу, необхідний для завершення робіт з капітального ремонту орендованих предметів оборони, які мають бути виконані до повернення цих предметів …]

(3) Умови. - Будь-яка передача в борг або здача в оренду предметів оборони Уряду України згідно з параграфом (1) підлягає дії всіх законів, що застосовуються щодо повернення та відшкодування та оплати предметів оборони, переданих у борг або зданих в оренду іноземним урядам.

Закон про ленд-ліз України 2022 р. зняв у Статті 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 р. та в Статті 61 Закону про контроль за експортом зброї вимогу відшкодування вартості відновлення переданих у борг і тих, що здаються в оренду, предметів оборони, їхньої заміни, виплати суми, що дорівнює відновлювальній вартості переданих у борг та оренду предметів оборони.

Тобто в питанні надання озброєння в оренду Україна фактично звільняється від будь-якої плати та не обмежується жодними термінами!

У питанні надання «предметів оборони» в борг, в силу відсутності жодних часових обмежень, фактично також не є зафіксованими оплатність та механізми оплатності за надане озброєння. У майбутньому можуть бути передбачені різні механізми оплати - як у вигляді розстрочки на 50-100 років, так і арештованими активами рф, контрибуцією, репараціями чи іншими виплатами тієї ж рф. Проте для того, щоб відбулись будь-які виплати від рф, необхідною є Перемога України, а вона є неможливою без відповідного озброєння!

Окрім того, Україна жодного разу не порушувала питання виконання Будапештського меморандуму, який є міжнародним договором, попри те нам стараються нав'язати протилежну думку. Відповідно до Будапештського меморандуму, Україна позбулась свого ядерного запасу, вартість виробництва якого перевищує 200 мільярдів доларів. І це лише сама економічна вартість.

А є ж і ще політична. Поясню на простому прикладі. У вас вдома є автомат, який ви виготовили. І вартість виготовлення склала 200 доларів. До вашого будинку влізають озброєні маніяки. Чи продасте ви в цей момент свій автомат за 1000 доларів (або ядерну зброю - за 1 трильйон)? Питання - риторичне.

Інша справа, що ставити таке питання на міжнародному рівні не є здатним той, хто повністю провалив всю підготовку до війни, розмінував Чонгар, не перекрив білоруський напрям, скорочував витрати на армії попри попередження Заходу про можливий напад тощо.

Ленд-ліз надав Президенту США Джо Байдену безпрецедентно широкі повноваження щодо надання уряду України будь-якої військової допомоги, необмеженої за різновидами та масштабами, на необмежений час. Фактично, механізм ленд-лізу в частині оренди «предметів оборони» є безкоштовним для України, а в частині «передачі в борг» - не встановлює жодних часових меж чи жорстких обов'язкових механізмів. Хто стверджує протилежне - суперечить самому тексту Закону про захист української демократії з допомогою ленд-лізу.

Генеральний директор Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Карін фон Гіппель під час дискусії на форумі в Давосі сказала: «Найкращий сценарій - це якщо Україна отримає зброю, яка їй необхідна, дуже скоро. Вони зможуть розгорнути системи Patriot, для яких вже відбувається навчання. І танки, які допомогли б виштовхати росіян з позицій, які вони зайняли всередині України та тимчасово окупованих територій. Найкращий варіант, якщо Україна просуватиметься вперед швидко. Ми не хочемо, щоб у росії був час переозброїтися та перегрупуватися». Найгірший сценарій, на її думку, - це затягування війни, під час якої будуть продовжуватися руйнування.

Ленд-ліз міг та може стати феноменально важливим інструментом для Української перемоги. Проте цього не відбулось. Поки що."
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01.03.2023 01:10 Відповісти
Від самого підписання документу тупі і недолугі сектанти , не володіючи інформацією, розносять свою дебільну пропаганду і накидаються на людей, які подають факти. За те, що я навела цитату з українського ж джерела про 60-денний термін, мене забанили і стерли комент ! І долдонять мантру: зараз безплатно, бідон - святий, треба поклони бити.

Leonid Shapovalov:

"Схоже, завдання поплічника кремля Байдена із самого початку тотального нападу росії 24.02.22 - максимальне гальмування військової допомоги Україні.

Незрозуміло, чому укрмедіа за гроші американських демократів б'ються в конвульсіях від радощів - після 11 місяців кривавої війни Україна отримала від адміністрації США чергові обіцянки на 2024 рік:

«"Абрамсів" чекатимуть довго, враховуючи складнощі та спосіб закупівлі.

Танки закуповуватимуть у приватних підрядників, а не відправлятимуть зі складів Пентагону, тому мине багато місяців, а може, й рік, перш ніж вони потраплять в Україну.»

Deonis Spektor

!!! Коротко і змістовно про сьогоднішню Америку, яку глобалісти доводять до ручки разом із усім світом.

"Чудовий опис сьогодення США, і не тільки,

Два роки агонії.

20 січня 2021 року Джозеф Байден розпочав виконання своїх прямих обов'язків - президента США.

Добре пам'ятаю цей день, бо був у Флориді. Відпочивав у райському та неповторному містечку, яке іноді в народі називають "Сані" (Suny Isles). Добре запам'ятав і ціну на бензин, бо брав машину у рент. Така легка ностальгійна трампівська ціна за галон бензину становила в той день $1.39. Після 20-го січня 2021 року почалося нове життя після Трампа з усіма катастрофічними для країни указами нового Зіц-Президента Байдена.

Бензин відлетів до космосу з першого дня роботи нового президента. Перший указ "Нової Мітли" закривав наш головний нафтопровід, після чого відбулося масове звільнення працівників провідної нафтової галузі робітників, тих, хто працював на нафтопроводі.

Так Америка розпочала свій шлях у божевільний світ, у якому основними ключовими та принциповими словами були: заборонити, підвищити, скасувати, посилити, оштрафувати. Після відльоту цін на бензин відбулася ланцюгова реакція, практично підвищилися ціни на всі товари, послуги, промислові та будівельні матеріали.

Китайський вірус замів усі сліди та помилки нової адміністрації. Перші особи держави демонстративно та публічно одягали безглузді маски чорного кольору. Маски, по-перше, приховували особи перших осіб держави, вони певною мірою захищали нерозумних правителів від народного гніву. По-друге, підкреслювався головний винуватець всіх наших бід - китайський вірус. Та й зовсім не важливо те, що завжди заважало поганим танцюристам.

Причину, через яку стався миттєвий стрибок від стабільної трампівської економіки в жахливий для всієї Америки космічний цінник буквально на все, нам пояснювали виключно наслідками вірусу-рятівника під назвою "К***д", «итить колыхать»…

Президент роісі, щоразу відкриваючи своє портмоне, де віртуально красувалося красномовне фото Байдена, з вдячністю згадував ім'я людини, яка так позитивно вплинула на збільшення держбюджету Росії... Саме за Байдена ціна одного бареля нафти підскочила у рази, після чого нафто-долари у мільярдних розмірах почали наповнювати державний бюджет Російської Федерації.

Сьогодні важко сказати, коли було ухвалене остаточне рішення про початок кривавої бійні проти України... Можливо, це сталося за сукупністю багатьох причин.

Прихід до влади слабкого і не самостійного політика Байдена, або після принизливої втечі з Афганістану.

Або після поїздки директора ЦРУ Бернса до Москви в листопаді 2021 року, коли керівництво країни остаточно дізналося про початок війни... Однією з причин війни можна розглядати нерозумну політику щодо закриття вітчизняних джерел видобутку, що призвело до миттєвого подорожчання світової ціни на нафту, що зіграло на руку держбюджету роісі.

У х**ла з'явилися гроші на потреби військової бійні...

Відразу після поїздки Бернса до Москви стало зрозуміло: бути війні. Керівництво країни вже точно знало, коли розпочнеться війна.

Знало і...... ??? Запропонували Зеленському політичний притулок. Давали 3 дні. Погодься тоді наприкінці лютого 2022 року президент України на умови Байдена - і в цієї війни міг би статися зовсім інший сценарій...

За два роки президентства Байдена ми опинилися у нових реаліях, де домінувала одна партія.

Весь світ зміг побачити обличчя лідера вільного світу. Він падав на сходах літака та з велосипеда. Він плутав дати, міста, країни, події, але чітко виконував директиви зверху, що йдуть від ляльководів глибинної держави. Задзеркалля в одній великій країні. Весь світ чудово бачив, хто стоїть біля керма в наймогутнішій країні світу,

Проте політкоректність глобалістів вдавала, що це добре. Такі ностальгічні нотки з минулого життя, де мільйони людей у країні, яку сьогодні не знайти на карті світу, аплодували зі сльозами на очах шановному Генсеку...

Сприймати Байдена як самостійну політичну фігуру можуть лише люди, які мають незвичайні феноменальні здібності.

Багато чого сталося протягом останніх двох років керівництва нинішньої адміністрації.

Кожна людина, яка живе в Америці, відчуває на собі **********, коли соціалісти прийшли до влади.

На зміну китайському в**су прийшла кривава путінська війна. Після 24 лютого 2022 року світ забув про вірус

Війна проти Трампа перейшла у нову стадію. Ліво-радикальні товариші надали Байдену звання рятівника України.

Сумнозвісний закон про Ленд-Ліз був підписаний 46-м 9-го травня 2022 року. Досі незрозуміло, а що це було?

Відомий історик Марк Солонін стверджує, що саме завдяки закону про Ленд-Ліза під час 2-ї світової війни СРСР та союзники змогли перемогти гітлерівську Німеччину...

Нині закон про Ленд-Ліз трактується лівим фронтом зовсім інакше. Це декоративний закон ні про що...

Поки Україна спливає кров'ю, наші дивані ліві ідеологи виправдовують порожній закон, який не працює...

І так, народний антидепресант України Арестович сказав, що вся зброя сьогодні надходить безкоштовно, а по Ленд-Лізу треба платити.

Колись один відомий зубний технік у місті, де я народився, озвучив вголос неповторну фразу : «лечиться даром- даром лечиться»

Два роки Байдена - це мільйони нелегалів. Нова імміграційна програма: в Америку через паркан.

Кримінал, який домінує у всій країні. Це критична расова теорія, расизм у чистому вигляді, що навмисно руйнує традиції Америки. Це перетворення країни на «бомжатник», де в колись найкрасивіших американських мегаполісах розташувалися кримінальні табори нелегалів, які незаконно перейшли кордон Америки... Це нова програма, за якою великі компанії зобов'язані приймати людей працювати по рознарядці... Фахівцем можеш ти не бути, але "правильний" колір шкіри повинен мати. Та й непогано мати стосунок до сексменшин.

Таким чином-«повне Бінго» для того, щоб вас прийняли на роботу.

Ліво-ліберальний порядок денний в Америці за останні два роки став схожим на програму ЦК КПРС. Невиконання установки за цією програмою може призвести до сумних наслідків. Сьогодні не можна відкрито говорити про свої політичні погляди. Жартувати теж потрібно обережно.

Я точно знаю випадок з реального життя, коли учня однієї зі шкіл відрахували зі школи за невдалий жарт про героя нашого часу Джорда Флойда.

Чудові часи президента Байдена. Багато жартів та анекдотів. Постійні ляпи 46-го вже нікого не дивують. Нова страшна нормальність стала буденністю. А що ж позитивного принесли нам два роки Байдена? Відповідь це питання знає сам Президент. Він найкращий і економіка у нас пре зі страшною швидкістю. Все таки, що не кажіть, а у старечого маразму є свої принади. Життя за Байденом за його президентства стає прекраснішим і чудеснішим Ну так, а хто ж сперечається...

Два роки - це багато чи мало? На мою думку, достатньо для того, щоб озвучити всім відому фразу:

Розумному досить...

……………………………………………….

Додам від себе (Оксана Давида) : левова частка відповідальності за знищену Україну і за десятки тисяч життів лежить власне на цьому «прекрасному і мудрому генераліссімусі» і президентові, який є просто «резидентом»

Перша літера його посади десь загубилась…або перескочила до прізвища того, з портмоне…"
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01.03.2023 01:19 Відповісти
"Представник Пентагону повідомив, що передача Україні навіть 36 F-16 старіших модифікацій буде коштувати 2-3 млрд доларів, що "з'їсть" значну частину коштів на військову допомогу країні на цей фінансовий рік."
Вранье. F-16 старіших модифікацій ничего не стоят - их просто вы бросят, но Украине не отдадут. Просто, чтобы ублажить хуьло
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01.03.2023 01:32 Відповісти
ну да, ничего не стоит снять самолет с хранения и привести его в порядок, чтобы он мог хотя бы подняться в небо. Это абсолютно бесплатно. Также абсолютно бесплатно стоит перегнать этот самолет на другую сторону Земли, организовать ему там аэродромное обслуживание и т.д. Вы вообще в курсе, что даже банальный топливозаправщик, бочку на колесах, надо тоже вслед за самолетом тащить "бесплатно". Потому что банально они не совместимы с советскими (вот это новость, а?) Не в курсе, сколько стоит "бесплатное" трехнедельное обучение мотопехоты где-нибудь в Англии? Сколько хотя бы нулей в сумме? А ведь там там задача куда проще...
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01.03.2023 04:34 Відповісти
Голандія і Бельгія заміняють більше 80 літаків ф16 на новіші ф35. Літаки є, хоч і не в США. Не будьте наївними. Вони й про петріот так казали і про все інше. Країна, яка всі свої війни веде в повітрі розказує, що літаки не потрібні.
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01.03.2023 05:52 Відповісти
"Представители Пентагона" - как в изначальном сообщении, не имеют ну вот вообще никакого отношения к самолетам Голландии и Бельгии. Ну вот ни малейшего отношения не имеют. И не могут ими распоряжаться, передавать их или не передавать, или отправить в металлолом. Пэтриот, который нам передают - он со складов американской армии. Вот содержимым своих складов они могут распоряжаться. И то, весьма в ограниченных рамках. Потому что на нас до сих пор частично распространяются ограничения, введенные в отношении СССР, как и на все остальные постсоветские государства. Но, опять таки, эти ограничения вводились Конгрессом, или президентом, и отменять их тоже придется им, а не военным. Мы часто верим в чудо и легкие пути, а западные государства - это огромные непроворотливые бюрократии, где под каждый чих должна быть бумажка. И, в отличие от наших клоунов во власти, там никто не может из-за "революционной целесообразности" проскочить какой-то шаг,или нарушить свои собственные законы.
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01.03.2023 10:27 Відповісти
Посмотрите на стоимость самого самолёта в открытых источниках и на стоимость контрактов на поставку этих самых "устаревших" самолетов. А потом задайте себе вопрос - Почему стоимость в контрактах выросла в разы? А потом посмотрите на перечень условий и оборудования, необходимого для эксплуатации этого самого самолёта. Я думаю вы удивитесь.
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02.03.2023 01:15 Відповісти
Война стоит денег - Вы не в курсе?
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02.03.2023 13:57 Відповісти
Да, вот только США не воюют. И нельзя втихую списать десяток самолетов только потому, что они нужны на другой стороне планеты. Как и нельзя использовать военных для выполнения небоевых задач. А подготовка самолета с хранения для их продажи в кредит другой стране - ну совсем не боевая задача. Коммерческая. Суд, тюрьма, как только текущая администрация уходит с постов. Поэтому у них и всё так медленно происходит, что сначала обкладываются со всех сторон бумажками, согласования, контракты на поставку, безпроцентные кредиты под гарантии государства, которые покрывают "бесплатную помощь", а уж потом начинают реально работать.
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03.03.2023 08:19 Відповісти
Всё это бред, потому что передача Украине оружия имеющегося уже на балансе - обязанность администрации Белого дома согласно закона о ЛендЛизе. Но Байден спустил этот закон в унитаз
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03.03.2023 10:58 Відповісти
Блин, не может Байден просто росчерком пера передавать военное имущество, находящееся на балансе МО, даже приняв закон про то, что он это может делать. Потому что новый закон не должен противоречить старым законам, а старые законы никто не отменял. Есть формальные правила и процедуры, они действуют давно и одинаковы, что для Украины, что для Ирака или Афганистана. Военная помощь для Афганистана была огромной по меркам нынешних поставок в Украину, но она шла 20 (!!!) лет. Я уверен, что и в Украине через 20 лет будет просто немеряное количество американской техники. Да, она нужна нам вот прямо сейчас, но ради этого никто не собирается переписывать бюрократические процедуры в Госдепе. Каждый "пакет помощи" - это отдельная гора бумаг, размером с Empire State Building, а не одна подпись Байдена на бумажке.
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03.03.2023 20:37 Відповісти
Байден не просто может росчерком пера передавать военное имущество, находящееся на балансе МО, но и обязан это делать согласно принятому в апреле 2022г закону о ЛендЛизе и который ему пришлось подписать - так как он Конгресс в то время легко преодолевал его вето. Он подписал с опозданием на месяц, далее тянуть было бы открытым позором.

Сразу после подписания байденом закона, Пентагонвыпустил пресс релиз в котором было указано, что теперь Украина получит тяжелое вооружение - танки и самолёты. Но уже в июне пошли другие песни...
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03.03.2023 20:58 Відповісти
Упоротый фанатик, живущий в собственном мире? Сочуствую. Иди, выйди на улицу.
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03.03.2023 21:33 Відповісти
Упоротый фанатик, живущий в мире "мюнхен 1938"? Сочуствую. Иди, выйди на улицу.
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04.03.2023 00:04 Відповісти
Про американські безпілотники зовсім ТИХО, а вони не гірше f16
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01.03.2023 01:34 Відповісти
Войны нет, потому и оружия нет...
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01.03.2023 02:32 Відповісти
Реально нам потрібні не стільки літаки, скільки ракети для них. Все залежить від того яке озброєння передадуть з винищувачами, якщо це будуть ракети ближнього радіусу і снаряди до гармати, толку с таких літаків буде не набагато більше ніж від МІГів.

Я мрію про нормальні авіаційні протикорабельні ракети. Щоб можна було втопити те лайно що пускає по нас "калібри".
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01.03.2023 03:24 Відповісти
До них багато чого цікавого є. Навіть ті ж ХАРМ, коли працюють з бортовим радаром літака набагато ефективніше ніж їх пуск з наших мігів.
Навіть, якісь Торнадо для таких цілей згодилися б для початку.
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01.03.2023 06:39 Відповісти
ты полетишь на Торнадо ?
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01.03.2023 07:20 Відповісти
Дайте не 36, а 12 F-16, що буде коштувати 1 млрд. Але це розблокує постачання літаків з Європи. Як це було із танками.
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01.03.2023 06:00 Відповісти
Mavka Lisova скільки платять за кожне повідомлення, гнидо кацапська?

Ось тобі твій республіканець Десантіс, падло:

Про Трампа нагадати? Тварино!
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01.03.2023 07:02 Відповісти
Тобі Трамп не дає F16, придурок?
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01.03.2023 07:09 Відповісти
Там нема з ким розмовляти, Ви ж бачите. Це - хворі істоти. Піна з ротової порожнини йде.

Я кількох подібних притирків питала, чому х**ло не напало, поки його "консерва" була при владі.

Одне квакнуло, що завадила ковідка. Хоча до неї часу було предостатньо.

На цьому "аргументи" скінчилися.
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01.03.2023 07:42 Відповісти
«Насколько больше будет счет?» - спросил представитель Эд Кейс, демократ с Гавайев, выразив озабоченность по поводу последовательных запросов администрации об увеличении помощи. «Мы должны, по крайней мере, предвидеть возможность того, что в следующем году мы увидим более высокий счет».

Лидеры Пентагона не хотели называть ни цифры, ни сроки, в которые они будут изыскивать дополнительные средства, заявив, что капризы войны сделали невозможным соблюдение графика.

«У меня нет ощущения, будет ли он выше или ниже; Я просто знаю, что мы планируем такие эффективные силы сдерживания, которые понадобятся Украине», - сказала г-жа Валландер.

Г-н Каль предположил, что требования некоторых законодателей об увеличении военной помощи Украине могут еще больше осложнить усилия администрации Байдена по обеспечению снабжения военных сил.

За последнюю неделю двухпартийная группа членов Палаты представителей, призывающих президента Байдена поставить Украине истребители F-16, увеличилась более чем в три раза. Во вторник представитель Крисси *******, демократ от Пенсильвании, член группы и бывший офицер ВВС, попросила г-на Каля объяснить, почему программы по обучению украинских пилотов работе с системами не начались.

Г-н Каль настаивал на том, что это не сэкономит время, полагая, что для обучения украинских пилотов использованию самолетов F-16 потребуется около 18 месяцев, что также является самым коротким периодом, по прогнозам Пентагона, для их отправки.

«Нет смысла начинать обучать их системе, которую они могут никогда не получить», - сказал он, отметив, что, хотя F-16 являются приоритетом для Украины, «это не входит в тройку их главных приоритетов».

Он также сказал, что даже отправка более старых моделей F-16 будет дорогостоящей, в общей сложности от 2 до 3 миллиардов долларов за примерно 36 самолетов, что меньше 50-80, которые, по оценкам Пентагона, потребуются Украине для обновления существующих ВВС.

«На это ушла бы огромная часть оставшейся помощи в области безопасности, которая у нас есть на этот финансовый год», - отметил г-н Каль, отсчитывая цифры. «Это компромиссы, которые мы делаем в режиме реального времени». (C)
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01.03.2023 18:44 Відповісти
"...передача Україні навіть 36 F-16 найстаріших модифікацій буде коштувати 2-3 млрд доларів, що "з'їсть" значну частину коштів на військову допомогу країні на цей фінансовий рік."

А як щодо ленд-лізу, який рік як підписано? Чи у представника Пентагону амнезія?
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01.03.2023 07:07 Відповісти
Капець... а як ви хотіли?! 4 роки тому, як захотіли? По-приколу, щоб весело? Позаглядали в глаза, дагаварівалісь пасрєдінє...? А тепер вам, ****, F-16 давай? Як там, дядєчка дай капєйку? А хтось вам винен? То за ваші, зебіли гроші все? А чи то джони з майками мають заробити, податки заплатити, а за них всі ті F-16 тоді зробити! А ви не охреніли? І щоб по-приколу і щоб F-16? А так не буває, блін, тут або яйця по 17, або літаки! Треба було думати! От тепер веселімось, ****, і приколюймось...
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01.03.2023 08:08 Відповісти
+
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01.03.2023 08:37 Відповісти
Ті мудаки ржуть з 2019, ніяк не наржуться. У одному Маріуполі скільки закатованих. А ЗЕбіли все ржуть.
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01.03.2023 11:47 Відповісти
Схоже в Пентагоні не дивляться незламний тілімарафон.
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01.03.2023 09:10 Відповісти
В цьому є раціональне зерно!
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01.03.2023 09:26 Відповісти
Скажи это нашим пилотам которые рискуют жизнями на антиквариате.
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01.03.2023 11:08 Відповісти
1. Спочатку це треба сказати зе зграї.
2. Потім - 73 дупоголовим, що це зелайно обрали.
Думаю, що Ви входите до однієї з двох категорій
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01.03.2023 11:26 Відповісти
Кажется у кого-то разрыв пространственно-временного континуума, вы зациклились и проживаете один и тот же день после выборов Зе, наверно это ужасно) Тут нужны квалифицированные спецы что-бы вам помочь. Ну или вы так сказать надежно на "цукероче", тогда вопросов нет, одно из двух)
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01.03.2023 11:38 Відповісти
Есть причина и есть следствие. Это называется причинно следственная связь. Дуже шкода що ваш маленький мозок не може того зрозуміти. Можу порадити лікаря, хоча Вам він навряд чи допоможе
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01.03.2023 11:50 Відповісти
ти вважаєш, що процитував найдотепніший текст в своїй методичці?
ну, як хочеш. Тому що ти та інтелект - несумісні поняття.
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01.03.2023 11:55 Відповісти
А куда нам спешить?Когда это говорит пентагонскийи хенерал - это понятно.А мы?Все хотят неспешно и по правильному.У нас нет времени быть такими идиотами!
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01.03.2023 09:33 Відповісти
Найбільш часу не вистачає тобі, в Польщі..
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01.03.2023 10:39 Відповісти
Тебе не надо умничать - слава богу ты не на моем месте.
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01.03.2023 20:08 Відповісти
Звичайно слава Богу, що я не ідіот (медичний термін), а то зайняв би твоє місце, в палаті для розумово відсталих.
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02.03.2023 07:55 Відповісти
Тебе повезло,придурок.Радуйся пока.
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02.03.2023 20:01 Відповісти
Крутять-вертять нашими потребами і очікуваннями, як хочуть...
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01.03.2023 09:42 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/vojna-mozhet-prodolzhatsya-mnogie-gody-ili-desyatiletiya/ Война может продолжаться многие годы или десятилетия. Я прочитал комментарии под вчерашним резонансным постом и отвечу на вопрос о сроках. Тем, кто пишет, что война может продолжаться многие годы или десятилетия. Почему Байден должен помочь Украине закончить войну победой до выборов в США? Потому что Байден знает ЧТО говорит об этой войне Трамп и в случае прихода к власти Трампа (допустим такой трагический и не очень вероятный сценарий) все усилия США, вся помощь, все жертвы украинцев окажутся напрасными. Напомню ЧТО говорит Трамп «Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: «Нам нужно встретиться». Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос. Мы заключим сделку в течение 24 часов». Вы сами понимаете ЧТО это будет за сделка в угоду Путину и Байден это понимает также, О.П. Трамп также призвал перестать тратить средства на помощь Украине, добиваясь вместо этого скорейшего урегулирования: «Нельзя вливать миллиарды, сотни миллиарды долларов». Трамп считает, что поддержка Украины со стороны США затягивает конфликт. То есть, на месте Байдена передать эту войну (как она есть) следующему президенту США (если это будет республиканец) - образец политического дилетантизма. А в этом Байдена нельзя обвинить, изучив всю его 50-ти летнюю политическую карьеру. И еще вам один аргумент В первый год войны Россия понесла в Украине больше боевых потерь, чем за все войны после Второй мировой войны вместе взятые. Поэтому о каких десятилетиях можно говорить? И не забывайте о санкциях, которые только начали приносить первые плоды. Спасибо. Источник: hthttps://www.ponomaroleg.com/vojna-mozhet-prodolzhatsya-mnogie-gody-ili-desyatiletiya/
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01.03.2023 10:29 Відповісти
Сприймати маячню відбитого на всю голову пономаря ...
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01.03.2023 20:45 Відповісти
Нєжданчiк для рашиста: розбираємо Stryker, американський універсал для
ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=Vf_npBW4HKg
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01.03.2023 10:40 Відповісти
Так виглядає дія НАТО, коли хочеш, щоб Україна перемогла, а Московія не програла.
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01.03.2023 11:02 Відповісти
Дайте літаки..., а де ви пілотів візьмете? Бачу хлопці з 2м, 3м класом, молоді літають, а де опитні, 1 класні льотчики? Так я вам скажу де, давно в запасі, ім зараз по 55 - 65 років. И такого дядьку з пузом, скалеозом, і в окулярах, в F - 16 вже не посадишь, треба готувати нових, а це роки підготовки, яких зараз немае, навчальна база яка розбита. Бо якісь тварини десятиріччями знущались з своєі арміі, витирали ноги об офіцерство, а тепер, дайте нам літаки!!! Так не бувае...
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01.03.2023 11:07 Відповісти
Я соглашусть что самолеты не нужны. Если США поставят штук 50 ПВО Хоук,штук 150 САУ,штук 100 танков, и самое главное ракеты от 15-300 и тыс км с разрешением бить по военным цлям парашки. Уничтожив рашкинские аэроднромы и военные порты мы обеспечим защиту неба Украины и без ф16.
Ну и еще:США НЕ НАРУШАЛИ Будапештский мемомандум-не нападали на Украину и поэтому Украине ничего не должны.
А вот почему Украина с доставшимися ей огромными запасами всех видов советского вооружения все 30 лет только и делала что распродавала его таким образом разоружаюсь-это вопрос к умному НАРИДУ и Президентам ВСЕМ президентам кроме Поршенко!
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01.03.2023 11:09 Відповісти
ну то й захищайте демократичний світ через півтора роки. Кров та кістки українців - то занадто велика ціна за вашу безпеку, європейські демократи.
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01.03.2023 11:10 Відповісти
коли її можна витратити на БМП Bradley .. Невже БМП Бредлі навчились літати?? Порівнюють хєр з пальцем. Бредлі не можуть замінити авіацію в наступальних діях.
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01.03.2023 11:18 Відповісти
Ё-МАЁ.......
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01.03.2023 11:30 Відповісти
Не вірю!
Впевнений, що це - димова завіса! До літа хоч пару літаків F16 - але отримаємо!
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01.03.2023 12:00 Відповісти
И нет ни слов ни музыки не сил ...
Господи, это 21 век ? кого тут называют цивилизованными странами ?
Кто дал Украине ГАРАНТИИ безопасности? Кроме орков само собой.
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01.03.2023 12:42 Відповісти
Ах ви зарази.
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01.03.2023 14:18 Відповісти
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