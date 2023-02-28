Надання F-16 Україні займе мінімум 1,5 року, кошти раціональніше витратити на бронетехніку та артилерію, - Пентагон

Для постачання Україні винищувачів F-16, якщо США ухвалять таке рішення, потрібно щонайменше півтора року. Наразі більшим пріоритетом є надання систем ППО, бронетехніки та боєприпасів.

Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль під час слухань у Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Каль повідомив, що США не розпочинали навчання українських пілотів на F-16, тому що терміни навчання та їх постачання приблизно однакові — півтора року, тож навіть якщо розпочати навчання заздалегідь, це не заощадить час. За його словами, "немає сенсу" навчати українців використанню саме F-16, тому що зрештою вони можуть отримати інші літаки: Tornado, Gripen або Mirage.

Заступник міністра також сказав, що президент США Джо Байден обговорював це питання з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві. Він заявив, що, хоча це пріоритет для України, літаки не входять до топ-3 пріоритетів. За оцінкою США, ці пріоритети — системи ППО, артилерія і бронетехніка.

Каль розповів, що якби США вирішили передати Україні нові F-16, це зайняло б від 3 до 6 років. Старіші винищувачі можна доставити швидше — за 1,5—2 роки. Він також заявив, що Україна просила 128 літаків четвертого покоління, але, на думку ВПС США, захисникам України "в довгостроковій перспективі", ймовірно, потрібно від 50 до 80.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винищувачі F-16 не є ключовою необхідністю для України, - радник Байдена Салліван

Представник Пентагону повідомив, що передача Україні навіть 36 F-16 старіших модифікацій буде коштувати 2-3 млрд доларів, що "з'їсть" значну частину коштів на військову допомогу країні на цей фінансовий рік. Він додав, що США оцінюють, чи раціонально витрачати таку суму на допомогу, яку вдасться доставити лише за півтора року, коли її можна витратити на БМП Bradley, 155-мм снаряди, ракети GMLRS тощо.