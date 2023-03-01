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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна вистоїть, що б не робив ворог, - Зеленський про відсутність відключень електрики

зеленський

Російська загроза завдання нових ударів по об’єктам критичної інфраструктури зберігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення до українців.

Він зазначив, що Україна вистоїть, до чого би не вдавалася Російська Федерація у війні проти нашої країни.

"Сьогодні в нашій енергосистемі не було дефіциту. Не було відключень електрики по країні. Тисячі людей щодня працювали й працюють на цей результат. Відновлювали те, що можливо було відновити після російських ударів. Берегли енергосистему. Допомагали містам, громадам, людям", - підкреслив президент.

При цьому він нагадав, що загроза ударів росіян не зникає.

"Звичайно, загроза ще зберігається. Звичайно, ми будемо боротись і захищатися. Ми обов’язково вистоїмо, хоч би що робив ворог", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував юридичні наслідки для Росії за політику геноциду проти українців

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) відключення світла (1093)


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Топ коментарі
+16
Україна вистоїть, щоб не робив ГлавЗебіл!
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01.03.2023 00:30
+16
Найвеличніший очень старается, но Украина все равно держится.
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01.03.2023 00:34
+8
З такими керувальниками Буча не встояла
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01.03.2023 00:30
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Україна вистоїть, щоб не робив ГлавЗебіл!
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01.03.2023 00:30 Відповісти
Що не зробив ворог, то зробить влада. Підніме ціну на електроенергію в рази і опа.
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01.03.2023 01:01 Відповісти
ОПа у на з 2019 р.
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01.03.2023 07:13 Відповісти
З такими керувальниками Буча не встояла
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01.03.2023 00:30 Відповісти
Найвеличніший очень старается, но Украина все равно держится.
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01.03.2023 00:34 Відповісти
Головне щоби влада не встояла, якщо захоче узурпації, бо Україні така не потрібна
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01.03.2023 00:58 Відповісти
Узурпація вже виконона!
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01.03.2023 07:41 Відповісти
заглохни небритый
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01.03.2023 01:05 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКОМУ треба з України россіян - бизнесменов гнати

‼️‼️‼️Інтурист. Хто "воює" за російський бізнес в Україні? | УП. Розслідування Михайло Ткача

https://youtu.be/JfHRdkzavzg

Ось фільм Мілліардери ( США) де добре показан протокол спілкування прокурорів і бізнесу - т к прокурори мають зустрічатись з опонентами тількі в офісі прокуратури
https://papik.pro/uploads/posts/2022-03/1646622787_1-papik-pro-p-milliardi-poster-1.jpg
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01.03.2023 01:54 Відповісти
а ви все вірите що воно про Україну дбає?
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01.03.2023 07:15 Відповісти
🤣🤣🤣
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01.03.2023 01:57 Відповісти
Вистоїть не завдяки тобі та твоїм зеленим виродкам,а всупереч вам всім
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01.03.2023 05:06 Відповісти
зєлєнскій зрадник гундосить прописні істини читає з папірця чужі слова .
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01.03.2023 08:50 Відповісти
Хай би розказав про корупцію, де декларації, де прозоро, чи це треба було тільки при Порошенку
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01.03.2023 09:16 Відповісти
курва!То він у нас ще й енергетик!
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01.03.2023 12:02 Відповісти
 
 