Україна вистоїть, що б не робив ворог, - Зеленський про відсутність відключень електрики
Російська загроза завдання нових ударів по об’єктам критичної інфраструктури зберігається.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення до українців.
Він зазначив, що Україна вистоїть, до чого би не вдавалася Російська Федерація у війні проти нашої країни.
"Сьогодні в нашій енергосистемі не було дефіциту. Не було відключень електрики по країні. Тисячі людей щодня працювали й працюють на цей результат. Відновлювали те, що можливо було відновити після російських ударів. Берегли енергосистему. Допомагали містам, громадам, людям", - підкреслив президент.
При цьому він нагадав, що загроза ударів росіян не зникає.
"Звичайно, загроза ще зберігається. Звичайно, ми будемо боротись і захищатися. Ми обов’язково вистоїмо, хоч би що робив ворог", - додав президент.
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