Вночі 1 березня на Полтавщині збито до 5 ворожих безпілотників, - ОВА
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про роботу у регіоні сил протиповітряної оборони вночі вівторка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Він зазнаичв: "Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється. Дякуємо за успішну роботу ППО! Зберігаємо спокій! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!"
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