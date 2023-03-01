Вночі 1 березня на Полтавщині збито до 5 ворожих безпілотників, - ОВА

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про роботу у регіоні сил протиповітряної оборони вночі вівторка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Він зазнаичв: "Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється. Дякуємо за успішну роботу ППО! Зберігаємо спокій! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!"

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