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Вночі 1 березня на Полтавщині збито до 5 ворожих безпілотників, - ОВА

дрон,шахед

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про роботу у регіоні сил протиповітряної оборони вночі вівторка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Він зазнаичв: "Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється. Дякуємо за успішну роботу ППО! Зберігаємо спокій! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пізно ввечері 28 лютого у Кременчуці пролунали вибухи під час тривоги

Автор: 

безпілотник (4288) Лунін Дмитро (73) повітряна тривога (931) Полтавська область (1133)


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https://www.youtube.com/watch?v=YdM5lh810-U&t=4s
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01.03.2023 01:06 Відповісти
шахед пролітав над моїм будинком а я спав .. що поробиш-- коменданська година- потрібно спати
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01.03.2023 08:05 Відповісти
Глазами очевидцев и пострадавших..
Идите и смотрите рабсеяне, что вы несёте..
https://www.instagram.com/reel/CpPy3iXuteQ/?igshid=OTJlNzQ0NWM=
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01.03.2023 15:33 Відповісти
 
 