УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10132 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
953 3

Протягом 28 лютого авіація та артилерія ЗСУ завдали 4 удари по скупченнях окупантів та 2 по позиціях ЗРК, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 28 лютого 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили район зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 25 лютого авіація та реактивна артилерія ЗСУ завдали 6 ударів по зосередженню сил ворога, 1 станції РЛС та станції РЕБ, - Генштаб

Автор: 

авіація (4148) Генштаб ЗС (6728) артилерія (795)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤣🤣🤣
показати весь коментар
01.03.2023 01:58 Відповісти
Ні. Це акція від ЗСУ. Але тут є один ньюанс
показати весь коментар
01.03.2023 06:51 Відповісти
Скоро буде акція від ЗСУ "Ракета в кожен дім"! Нехай почекають з місяць-два. До речі, заявки можна розпочинати подавати уже зараз
показати весь коментар
01.03.2023 06:52 Відповісти
 
 