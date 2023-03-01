Протягом 28 лютого авіація та артилерія ЗСУ завдали 4 удари по скупченнях окупантів та 2 по позиціях ЗРК, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 28 лютого 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили район зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 25 лютого авіація та реактивна артилерія ЗСУ завдали 6 ударів по зосередженню сил ворога, 1 станції РЛС та станції РЕБ, - Генштаб