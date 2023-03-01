Протягом 28 лютого авіація та артилерія ЗСУ завдали 4 удари по скупченнях окупантів та 2 по позиціях ЗРК, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 28 лютого 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили район зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів".
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Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар01.03.2023 01:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ryadovyi Dyvan
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Ryadovyi Dyvan
показати весь коментар01.03.2023 06:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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