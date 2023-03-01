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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Китай витрачає мільярди на підтримку російської дезінформації про Україну, - Держдеп США

китай

Китай витрачає мільярди доларів по всьому світу на поширення отруйної пропаганди, в тому числі дезінформації, співзвучної із заявами рф щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ про це пише The Guardian.

Про це заявив у вівторок Джеймс Рубін, координатор Global Engagement Center – органу Держдепартаменту США, який викриває та протидіє іноземній пропаганді.

"Колодязь отруєний китайською й російською дезінформацією, і це згубно", – зауважив представник Держдепу.

Одна з головних тез, за його словами, яку Китай "повторює і поширює" - це аргументація кремля, що війну в Україні розпочало НАТО. Крім того, китайською стороною просувається багато інших наративів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Google починає в Німеччині кампанію проти російської дезінформації щодо українських біженців

Рубін зазначив, що за шість місяців роботи на своїй посаді його головною метою було не просто пасивне реагування на російсько-китайську брехню про Україну, але також перехід в активний наступ. Це передбачало, в тому числі інтенсивні заклики інших країн не давати притулок тим, хто був викритий у поширенні дезінформації.

Рубін підкреслив, що "росія й Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією". Причому, додав він, Пекін працює по всьому світу та вкладає набагато більше грошей, ніж москва.

"Ми – як нація – і Захід не поспішаємо реагувати. Тож, справедливо сказати, що перед нами постав дуже-дуже великий виклик. У комунікаційному просторі узгодження зусиль між Китаєм і росією майже завершене", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США без вагань запровадять санкції проти китайських компаній та окремих осіб, якщо Пекін надасть РФ допомогу, - Блінкен

Автор: 

Держдепартамент США (1645) дезінформація (343) Китай (4676)


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Топ коментарі
+27
Япония, Южная Корея, Тайвань это тоже Азия, а Венгрия, Сербия и Беларусь Европа. Так что я бы не стал делить все по континентам. Это Европа против Азии, а скорее демократии против авторитарных режимов.
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01.03.2023 02:36
+16
Може пора щось робити з китаєм, принаймі не купувати їхні товари .
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01.03.2023 02:25
+14
....зайдіть у магазини,там самі китайські товари! ми всі ці роки спонсоруємо Китай,у нас немає власного виробництва,ми не купуємо товари у країн,що нам допомагають всім,зате бізнесюки везуть гроші в Китай і купують все там...
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01.03.2023 02:24
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ТАк то ясно що ми вступили в 3 світову. Азія проти Европи
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01.03.2023 01:44 Відповісти
Япония, Южная Корея, Тайвань это тоже Азия, а Венгрия, Сербия и Беларусь Европа. Так что я бы не стал делить все по континентам. Это Европа против Азии, а скорее демократии против авторитарных режимов.
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01.03.2023 02:36 Відповісти
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01.03.2023 02:57 Відповісти
В.Лєнін у своїй статті "О национальной гордости великороссов" писав : "Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам.

«Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы», так говорили величайшие представители последовательной демократии XIX века, Маркс и Энгельс, ставшие учителями революционного пролетариата."
+++ І НАТО не було...???!
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01.03.2023 06:19 Відповісти
нарешті це сказано
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01.03.2023 01:44 Відповісти
Хай подивляться на свою рідненьку конгресвумен Грін, яка пропонує "розлучення" штатів.

За такі речі кримінал давати треба, а вона і твітерах публікує
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01.03.2023 08:56 Відповісти
чим рф буде розраховуватися з ними зрозуміло .китайцям тіснувато хочуть до уралу розширитися а козляндію ************ що б не відступала до останньої кацапської свинособаки..
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01.03.2023 01:51 Відповісти
Ще влітку хтось із Китаю писав, що там по ТБ повністю кремлівська пропаганда накшталт солов'їного помьота, про нацистів та громадянську війну...
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01.03.2023 02:02 Відповісти
a Ukraina - ce okraina moskovii, ne kraina vzagali, a ukrainci ne naciya, a rosiyany yaki zabuly svoe "korinnya", a ukrains'ka mova - ne mova, a sumish pol's'koi ta rosiys'koi... i vony ce vse vlyvaut' u vuha vsim, hto ne vviv sankcii proty propogandystiv
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01.03.2023 02:52 Відповісти
- Ну что вы хахлы со своей мовой носитесь? Чем она лучше русской?

- Ну хоча-б раціональністю!

- И в чём она состоит? Хоть один пример наведите!

- Та запросто! Ми заходимо в кав»ярню і просто замовляємо «одну каву!» А коли ви заходите в «кафе» , то думаєте: «А как правильно сказать- «адин кофе» , чи «адно кофе»? Та ще й «ламатимете голову» - «А есть-ли у них в кафе кофе? Или только водка и портвейн?»
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01.03.2023 07:00 Відповісти
Да і рос пропаганда активна працюе в світі. ДА і цукерберг працюе явно на москалів - відімо правду говорят, що фсб їм грошей дала.

да і ютуб часто втручается в відео і коменти, коли правду про війну і орків пишуть

потрібно ввести штрафи , бо ці продажні пацані( цукерберг і Ко) світ до Армагедону доведуть
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01.03.2023 02:04 Відповісти
Після 2014 року , ютюб і фейсбук хоч трохи , але тягнуть "мазу" за росією .Думаю там агентів кремляді багато в офісах .
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01.03.2023 06:27 Відповісти
Ні Ютуб ні Цукерберг ні до чого все просто офіс модераторів по Україні в раші, тому що у нас реклама дешева, у нас податки і ніякого стимулу створити окремий офіс в Україні..

Цукерберг не власник Фейсбука як і СЕО Гугла, там власники інвестори досить впливові фонди в штатах в тому числі і мають вплив через лобістів на демів, тому не пишіть х..ню про якісь російські гроші...

Ще в офісах цих компаній багато рашистів і білорусів
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01.03.2023 08:38 Відповісти
чому це я пишу дурню ??? Цукерберг підтримуе рашу особисто. Він у мацкву їздив , він з хутиним спілкувався. ЦУКЕРБЕРГ НИЧОГО БЕЗКОШТОВНО НЕ РОБИТЬ. І моральне обличчя в нього досить неприемне, хоча б почати з історії вИкардання їм проекту фейсбуку у двох братів по універу в США.

ЦУКЕРБЕРГУ ОСОБИСТО РАША ПЛАТИТЬ
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01.03.2023 13:46 Відповісти
Тому що ви не розумієте як працюють корпорації типу Фейсбука Гула Тесла їх власники впливові фонди а кидати своїх напарників з ким починали створювати проект, це в штатах прийнято....

Майкрософт, Тесла Aple у всіх одна історія.... тому що інвестои типу Блекрок або Вангард завжди скидають лишній баласт в молодих компаніях і ставлять досвідчених лише залишають одного лідера говорящу голову, медійне лице компанії і відповідно залишають йому певний пакет акцій, щоб був стимул розвитку...

Ні цукерберг ні інші не будуть нічого робити не отримавши дозвіл інвесторів на це....

Чи ви думаєте що раша заплатила Блекроку в управлінні якого активів на декілька раш....
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01.03.2023 14:06 Відповісти
Служби безпеки та контррозвідки. краін мають серьозна зайнятися такими компаніями,Тому що через ті компанії раша веде розвідку .
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01.03.2023 14:09 Відповісти
....зайдіть у магазини,там самі китайські товари! ми всі ці роки спонсоруємо Китай,у нас немає власного виробництва,ми не купуємо товари у країн,що нам допомагають всім,зате бізнесюки везуть гроші в Китай і купують все там...
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01.03.2023 02:24 Відповісти
Я можливо вас здивую, але сама Європа майже нічого не виробляє, їхні виробничі потужності знаходяться в Китаї та інших азіатських країнах.
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01.03.2023 08:13 Відповісти
да....дружище,я тут бачив усіляких але ви мене здивували...тобто Європа нічого не виробляє і Україна нічого не виробляє але у Європі ВВП на душу 30-40 тис доларів а в Україні 3-4 тис...як би так,ввічливо вам сказати...ви унікум дружище!
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01.03.2023 15:49 Відповісти
Ті країни теж купують все в Китаї. І багато європейських компаній вже належать китайцям.
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01.03.2023 08:30 Відповісти
як наприклад "роллс-ройс"...😢
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01.03.2023 09:00 Відповісти
У Швеції Вольво китайцям продали і ще купу всього
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01.03.2023 09:33 Відповісти
та невже??!! ти ба шо....от тільки Китай не підтримує напад на ті країни і не голосує проти них в ООн і не постачає Рашку для війни проти них! зрозуміло мене? хоча,кому я пояснюю....
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01.03.2023 15:45 Відповісти
Ти хоч сам зрозумів що написав?
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01.03.2023 16:20 Відповісти
я зрозумів,що тобі просто не дано зрозуміти такі елементарні логічні конструкції....сумно,дєвушка...
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01.03.2023 16:35 Відповісти
Може пора щось робити з китаєм, принаймі не купувати їхні товари .
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01.03.2023 02:25 Відповісти
Як таке можливо? Більшість товарів побутового вжитку - китайські)
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01.03.2023 08:26 Відповісти
Нові - так, але й вони- не всі. )
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01.03.2023 09:48 Відповісти
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01.03.2023 02:55 Відповісти
Надо в одно слово - факьючина!
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01.03.2023 13:19 Відповісти
Джордж Орвел, який 75 років тому, в 1948р., написав роман "1984", таки, нажаль, виявився справжнім провидцем, коли описав ще тоді війну Океанії (умовний Західний світ) з Євразією
(рашка та азіати).
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01.03.2023 03:07 Відповісти
Китай керується принципом: ворог мого ворога - мій друг.

З цим важко боротися. Але дипломатія повинна із шкіри лізти, щоб довести китайцям перевагу підтримки зараз не роzzії, а України.
До того ж, труп потопаючого оркостану може потягнути на дно і тих, хто його підтримує.
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01.03.2023 03:25 Відповісти
В таком случае Китай - это окраина Тайваня.
Отсталая.
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01.03.2023 05:05 Відповісти
Китай здатний асимілювати *********. Якщо це станеться то виникне тоталітарна наддержава, яка буде прагнути поглинути увесь світ. На Захід вони не сунуться. Почнуть з Індії.
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01.03.2023 05:27 Відповісти
Тоді виникне велика недодержава.
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01.03.2023 06:02 Відповісти
Договорняк між х@йлом і сі був, інакше вони не зустрічалися на в Пекіні на ОІ 2022 .росія приєднує Україну а китайці захоплюють Тайвань Але щось пішло не так ,і панда затормозила .
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01.03.2023 06:36 Відповісти
схоже китайозам як і москалям похер що їх бабло просто викидають в мусор
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01.03.2023 07:32 Відповісти
Дедалі частіше звучать заяви, які підсилюють конфронтацію між США та Китаєм. З обидвох сторін, при чому. Насторожує це.
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01.03.2023 08:25 Відповісти
Давно пора душити косих!
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01.03.2023 09:01 Відповісти
Весь світ зараз спонсорує Китай тому що більшість виробництва там, а багато ще зараз туди переноситься під час війни тому що туди раша поставляє всі ресурси з великим дисконтом і за юані, а під час штучних локдаунів робоча сила подешевіла на порядок....

Ми в тому числі також Китай спонсоруємо, навіть елементарною покупкою порошкової молочки...
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01.03.2023 08:51 Відповісти
В Кремле построили реалистичный сценарий "дробления России"
https://www.youtube.com/watch?v=S4OMPoY8x0U
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01.03.2023 11:01 Відповісти
Що правда те правда. І з цим треба щось робити.

Але ж ні, владі не до цього, наша влада дилетантів на регулярній основі розпалює внутрішні срачі з опозицією та навіть сама з собою...
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01.03.2023 12:11 Відповісти
Незадовго перед повномасштабною війною, обираючи ноутбук для покупки між леново і HP тепер задоволений, що купив HP і підтримав економіку США, а не Китаю.

І задоволений його роботою і параметрами. Швидкий, аж літає. Притому бере від мережі супермалу потужність. При прогляді новин в інтернеті всього 5,5 Вт. Менше ніж ******* світлодіодна лампочка середньої потужності.
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01.03.2023 12:30 Відповісти
ладно хер с кацапами, как убить мильярд китаез?
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01.03.2023 12:53 Відповісти
Оце зі здивуванням бачу в Німеччині безліч товарів місцевого виробництва. Китайські теж є, але досить невелика частка. Але! Ціна німецького товару у 2-3 рази вища. Звичайний кухонний ніж - китайський найвищої якості 2 Євро, німецький 5-6. У Метро китайський якісний теж коштує біля 2 Євро, але чи купиш ти німецький якісний кухонний ніж за 200+ гривень? Коли можна купити не дуже якісний за 10 гривень. Звісно, китайський.
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01.03.2023 15:00 Відповісти
в обмін на поставку обогащенного урану росеей кітаю...
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01.03.2023 15:06 Відповісти
так і з совістю.. іти на вибори і проголосувати за щось достойне ібо нуего нах..й взяти ту гречку і віддати голос за мародера і подонка.. в житті завжди треба робити вибір. і ще скупий завжди платить дважди
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01.03.2023 15:10 Відповісти
 
 