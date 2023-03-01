Китай витрачає мільярди на підтримку російської дезінформації про Україну, - Держдеп США
Китай витрачає мільярди доларів по всьому світу на поширення отруйної пропаганди, в тому числі дезінформації, співзвучної із заявами рф щодо України.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ про це пише The Guardian.
Про це заявив у вівторок Джеймс Рубін, координатор Global Engagement Center – органу Держдепартаменту США, який викриває та протидіє іноземній пропаганді.
"Колодязь отруєний китайською й російською дезінформацією, і це згубно", – зауважив представник Держдепу.
Одна з головних тез, за його словами, яку Китай "повторює і поширює" - це аргументація кремля, що війну в Україні розпочало НАТО. Крім того, китайською стороною просувається багато інших наративів.
Рубін зазначив, що за шість місяців роботи на своїй посаді його головною метою було не просто пасивне реагування на російсько-китайську брехню про Україну, але також перехід в активний наступ. Це передбачало, в тому числі інтенсивні заклики інших країн не давати притулок тим, хто був викритий у поширенні дезінформації.
Рубін підкреслив, що "росія й Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією". Причому, додав він, Пекін працює по всьому світу та вкладає набагато більше грошей, ніж москва.
"Ми – як нація – і Захід не поспішаємо реагувати. Тож, справедливо сказати, що перед нами постав дуже-дуже великий виклик. У комунікаційному просторі узгодження зусиль між Китаєм і росією майже завершене", - підкреслив він.
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«Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы», так говорили величайшие представители последовательной демократии XIX века, Маркс и Энгельс, ставшие учителями революционного пролетариата."
+++ І НАТО не було...???!
За такі речі кримінал давати треба, а вона і твітерах публікує
- Ну хоча-б раціональністю!
- И в чём она состоит? Хоть один пример наведите!
- Та запросто! Ми заходимо в кав»ярню і просто замовляємо «одну каву!» А коли ви заходите в «кафе» , то думаєте: «А как правильно сказать- «адин кофе» , чи «адно кофе»? Та ще й «ламатимете голову» - «А есть-ли у них в кафе кофе? Или только водка и портвейн?»
да і ютуб часто втручается в відео і коменти, коли правду про війну і орків пишуть
потрібно ввести штрафи , бо ці продажні пацані( цукерберг і Ко) світ до Армагедону доведуть
Цукерберг не власник Фейсбука як і СЕО Гугла, там власники інвестори досить впливові фонди в штатах в тому числі і мають вплив через лобістів на демів, тому не пишіть х..ню про якісь російські гроші...
Ще в офісах цих компаній багато рашистів і білорусів
ЦУКЕРБЕРГУ ОСОБИСТО РАША ПЛАТИТЬ
Майкрософт, Тесла Aple у всіх одна історія.... тому що інвестои типу Блекрок або Вангард завжди скидають лишній баласт в молодих компаніях і ставлять досвідчених лише залишають одного лідера говорящу голову, медійне лице компанії і відповідно залишають йому певний пакет акцій, щоб був стимул розвитку...
Ні цукерберг ні інші не будуть нічого робити не отримавши дозвіл інвесторів на це....
Чи ви думаєте що раша заплатила Блекроку в управлінні якого активів на декілька раш....
(рашка та азіати).
З цим важко боротися. Але дипломатія повинна із шкіри лізти, щоб довести китайцям перевагу підтримки зараз не роzzії, а України.
До того ж, труп потопаючого оркостану може потягнути на дно і тих, хто його підтримує.
Отсталая.
Ми в тому числі також Китай спонсоруємо, навіть елементарною покупкою порошкової молочки...
https://www.youtube.com/watch?v=S4OMPoY8x0U
Але ж ні, владі не до цього, наша влада дилетантів на регулярній основі розпалює внутрішні срачі з опозицією та навіть сама з собою...
І задоволений його роботою і параметрами. Швидкий, аж літає. Притому бере від мережі супермалу потужність. При прогляді новин в інтернеті всього 5,5 Вт. Менше ніж ******* світлодіодна лампочка середньої потужності.