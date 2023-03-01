Китай витрачає мільярди на підтримку російської дезінформації про Україну, - Держдеп США

Китай витрачає мільярди доларів по всьому світу на поширення отруйної пропаганди, в тому числі дезінформації, співзвучної із заявами рф щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ про це пише The Guardian.

Про це заявив у вівторок Джеймс Рубін, координатор Global Engagement Center – органу Держдепартаменту США, який викриває та протидіє іноземній пропаганді.

"Колодязь отруєний китайською й російською дезінформацією, і це згубно", – зауважив представник Держдепу.

Одна з головних тез, за його словами, яку Китай "повторює і поширює" - це аргументація кремля, що війну в Україні розпочало НАТО. Крім того, китайською стороною просувається багато інших наративів.

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Рубін зазначив, що за шість місяців роботи на своїй посаді його головною метою було не просто пасивне реагування на російсько-китайську брехню про Україну, але також перехід в активний наступ. Це передбачало, в тому числі інтенсивні заклики інших країн не давати притулок тим, хто був викритий у поширенні дезінформації.

Рубін підкреслив, що "росія й Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією". Причому, додав він, Пекін працює по всьому світу та вкладає набагато більше грошей, ніж москва.

"Ми – як нація – і Захід не поспішаємо реагувати. Тож, справедливо сказати, що перед нами постав дуже-дуже великий виклик. У комунікаційному просторі узгодження зусиль між Китаєм і росією майже завершене", - підкреслив він.

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