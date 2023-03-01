Росіяни в Токмаку змушують українських дітей писати листи окупантам, - Центр національного спротиву
В м. Токмак у Запорізькій області окупаційна адміністрація змушує школярів писати листи ворогу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Так, всі школи зобов’язати вмикати гімн рф перед уроками, й проводити "годину про важливе", де російські пропагандисти нав’язують дітям кремлівське трактування війни. Відвідування таких годин обов’язкове.
Також, приїжджі вчителі змушують дітей писати листи підтримки російським солдатам. У випадку відмови з батьками дітей проводяться "профілактичні бесіди". Всі листи перевіряють звезені вчителі, які й диктують що має писати дитина", - йдеться в повідомленні.
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