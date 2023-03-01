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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни в Токмаку змушують українських дітей писати листи окупантам, - Центр національного спротиву

діти

В м. Токмак у Запорізькій області окупаційна адміністрація змушує школярів писати листи ворогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Так, всі школи зобов’язати вмикати гімн рф перед уроками, й проводити "годину про важливе", де російські пропагандисти нав’язують дітям кремлівське трактування війни. Відвідування таких годин обов’язкове.

Також, приїжджі вчителі змушують дітей писати листи підтримки російським солдатам. У випадку відмови з батьками дітей проводяться "профілактичні бесіди". Всі листи перевіряють звезені вчителі, які й диктують що має писати дитина", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Росії за антивоєнний малюнок школярки проти батька порушили кримінальну справу

Автор: 

діти (5127) пропаганда (2819) Запорізька область (3695) Токмак (75)


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якщо моножлобшинство зебілів вважає, що про.баний "Чонгар" Українці забудуть, то зевлада дермаків дуже помиляється - дермаки-бєні-татаровці ще відповідатимуть за окуповані-пограбовані території та втрачені життя українців..
Українська Перемога нічого зрадникам не спише
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01.03.2023 06:58 Відповісти
Януковича заочно засудили до 13 років в'язниці
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01.03.2023 13:15 Відповісти
Какая мерзость
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01.03.2023 07:14 Відповісти
Пишут что то типа: "Никчёмный биомусор! Желаю тебе поскорее превратится в фаршик! Родственники будут ждать компенсацию за такого русского унтерменша. Но твою поджаренную тушку съедят бездомные собаки, потом перетрявят, и русский солдат закончит свой путь в виде roвнa. А как известно нету тела, нету белой лады."
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01.03.2023 08:28 Відповісти
Когда Токмак и другие города Юга будет освобожден, очень важно не дать этим завезенным учителям-чекистам смыться, а заставить их проводить с учениками "час о влажном", то есть лично проводить влажную уборку с мытьем полов российскими флагами, а дети пускай смотрят.
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01.03.2023 09:09 Відповісти
 
 