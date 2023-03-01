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У РФ хочуть визначити поняття "русофобія" на законодавчому рівні та запровадити кримінальну відповідальність за її прояв

рф,санкції

Голова Ради з прав людини при Президентові Російської Федерації Валерій Фадєєв запропонував визначити поняття "русофобія" на законодавчому рівні та запровадити кримінальну відповідальність за її прояв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це Фадєєв заявив на розширеному засіданні постійної комісії РПЛ з міжнародного співробітництва.

"Що таке русофобія? … Як кваліфікувати дії? Наше сьогоднішнє завдання - спробувати сформулювати юридично, що таке русофобія і які статті кримінального кодексу можуть бути використані під цю кваліфікацію, і якщо такої статті немає, значить, потрібно вносити додаткову статтю", - сказав Фадєєв.

Він зазначив, що зараз не можна покарати людей, які мешкають в інших країнах, за вияв русофобії. Він вважає, що потрібно підготуватися до такої можливості наперед.

"Це робота на майбутнє, коли у нас з'явиться можливість карати тих людей, які виявляють, вчиняють подібні дії проти наших співгромадян та співвітчизників. (...) Одна справа вигукувати, а інша - підвести під це правову основу та приймати правові дії, судові зокрема, вироки можливі", - сказав він

Також читайте: У Росії пропонують давати до 10 років колонії за здачу в полон та відмову від участі у бойових діях під час воєнного стану (оновлено)

Автор: 

права людини (613) росія (65829) кримінальна відповідальність (212)


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Топ коментарі
+17
ну не любят пид@ров, и каким бы законом не стращали, любить не будут.
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01.03.2023 07:51
+16
Россия же федерация. А как - чеченофобия, чукчофобия , удмуртофобия , комифобия , татарофобия , мансифобия , калмыкофобия , бурятофобия и т.д. ?
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01.03.2023 07:49
+14
Все правильно! Бо "русофобія" - термін що передбачає боязнь А кацапів уже ніхто не боїться, а лише "гидує" Існує ще більш точний термін (медичний) - "ідіосинкразія"
ІДІОСИНКРАЗІЯ, ї, ж., мед. Підвищена чутливість організму окремих людей до деяких речовин або до певних смакових, нюхових чи зорових подразнень.
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01.03.2023 07:46
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А за арахнофобію вони не хочуть запровадити кримінальну відповідальність ? ))) Юрій Нестеренко пропагує більш влучний термін "мізорусія" - ненависть до роССіян.
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01.03.2023 07:41 Відповісти
Все правильно! Бо "русофобія" - термін що передбачає боязнь А кацапів уже ніхто не боїться, а лише "гидує" Існує ще більш точний термін (медичний) - "ідіосинкразія"
ІДІОСИНКРАЗІЯ, ї, ж., мед. Підвищена чутливість організму окремих людей до деяких речовин або до певних смакових, нюхових чи зорових подразнень.
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01.03.2023 07:46 Відповісти
Алергія))) головне, щоб без набряку Квінке))
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01.03.2023 08:31 Відповісти
НАША РУСОФОБИЯ - НЕДОСТАТОЧНА !!!!!! есть еще кацапофобия , пидарофобия , гандонофобия , ванькафобия , оркофобия , русняфобия , и тд , кацапы , вы долбоебы , это вам уже не поможет , весь мир вытирает ноги об вас, вы уже прошлое человечества , вы - помойная яма , куда природа сбрасывала свои генетические ошибки , вы можете сами себе придумывать законы , правила , и остальную ***** , в которую будете сами верить , НАМ ПРОСТО ***** .
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01.03.2023 11:46 Відповісти
«Сотворив Господь мавп. Подивився, які вони, як себе ведуть, та й каже сам собі: «Недобре… Треба з них людей зробить…». Скликав усіх мавп до себе та й каже: «Робіть, що хочете, але щоб до завтра людьми поставали…».

Цілу ніч мавпи хвости собі відпилювали, брились, мились…

На ранок дивиться Господь - краса! Живуть люди в хатинках біленьких, квітники біля хат, садки вишневі за хатами, лани буяють житами-пшеницею, в господі - корови, вівці, свині, птиця всіляка…І возрадувався Господь, побачивши, що то добре…Коли це чує, а з лісу п»яні крики линуть. Він туди, дивиться, а частина мавп, як і вчора, хвостаті, оброслі, немиті, по гіллю скачуть. Він як крикне: «Ах ви, непокірні!Я вчора вам що звелів?!»

Перелякані мавпи по кущах розбіглись, поховались. Потім одна мавпа з кущів вилазить і каже: «А-а-а в чём де-ело? Мы па-а-украински не па-анимаем…».
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01.03.2023 12:00 Відповісти
Ага, а в фашистской Германии в 43-м году тоже были очень недовольны тем что их в мире почему-то никто не любит и также хотели определить понятие "немцефобия" на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за ее проявление..
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01.03.2023 09:21 Відповісти
Кацапи не залишають надії на "можем пафтарить"! Коли вони прийшли у 1939-му до Західної України та Білорусі, а також Бесарабії та країн Балтії, то, в першу чергу, почали виловлювать "білоемігрантів", які втекли з Росії після Громадянської війни Кого - під розстріл, кого - в ГУЛаг, кого - на заслання Потім прийшли в 1945-му в Європу Повторили те саме Тепер планують знову!
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01.03.2023 07:41 Відповісти
За "пещерную русофобию" - пожизненное, за "оголтелую" - сразу к стенке.
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01.03.2023 07:42 Відповісти
Русофо́бія (русофобія, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE москвоже́рство , москвофо́бія, росієфобія іноді росіянофо́бія від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. росіяни і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. φόβος - страх; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. русофобия) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ірраціональний російський аргумент, що позначає частину неоімперського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 дискурсу свідомості росіянhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] і видається ними за упереджене, підозріле, неприязне, вороже ставлення до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-2 [2] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російської мови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-3 [3] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіян https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-4 [4] , російськомовнихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-5 [5] . На думку академіка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA РАН Володимира Волкова є різновидом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F ксенофобії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-6 [6] . Російські шовіністи й апологети зовнішньої політики Росії часто використовують звинувачення в «руссофобії» як форму пропаганди, щоб протистояти критиці Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-pw_56_ang-8 [8] . У свідомості й поведінці росіян домінує нелогічна, ірраціональна форма людського вираження, що характеризується нездатністю придушувати імпульси й розрізняти реальне та нереальне.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-9 [9] (с)
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01.03.2023 07:42 Відповісти
ватник: "Это такое существо, по обыкновению завезено на завоеванные земли из низшего сословия… Чтобы они могли прижиться и в последующем выжить ненадежные этносы с их земель… Оно (крепостное существо) люто ненавидит все нерусское… все иностранное… все цветное. Ненавидит отделившиеся от союза нации - они для нее фашисты, бандеровцы, националисты, чурки… По обыкновению, ватник ленив, пьяница и живет от зарплаты до зарплаты. И чем хуже ему живется, тем еще более круче ненависть против успешных коренных жителей. Надменно кичиться тем, что не знает и не собирается знать культуру соседей - это так по-великорусски",
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01.03.2023 07:47 Відповісти


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01.03.2023 08:22 Відповісти
Россия же федерация. А как - чеченофобия, чукчофобия , удмуртофобия , комифобия , татарофобия , мансифобия , калмыкофобия , бурятофобия и т.д. ?
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01.03.2023 07:49 Відповісти
У В. Войновича є книжка-антиутопія "Москва 2042". Москорєп (Московська Комуністична Республіка - комунізм нарешті було побудовано в окремо взятому місті) був оточений трьома Колами Ворожості. Перше коло - решта росії. Друге Коло - союзні республіки. Третє Коло - решта світу.
Як видно, автор передбачив таке ще у 1982-му році (!!!).
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01.03.2023 08:06 Відповісти
У Войновича в другой его книге - "Приключения Ивана Чонкина", описание той же россии, только не в будущем, а в прошлом, есть второстепенный персонаж, капитан НКВД Фигурин. В отличии от своих коллег-костоломов, этот капитан был не чужд философских рассуждение и обобщений. И в этого капитана Войнович вложил гениальное определение любой русофобии, советофобии, эсэсэрофобии и вообще любой фобии, касаемо того, кто имеет смелость сказать об СССР-России не то, что она хочет услышать, а то, что есть на самом деле:
" - СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НАСТОЛЬКО ОБЪЕКТИВНО ХОРОША, ЧТО КАЖДЫЙ, КОМУ ОНА НЕ НРАВИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЯВЛЯЕТСЯ СУМАСШЕДШИМ"
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01.03.2023 08:23 Відповісти
Так, я читав. Шедевральна книга .
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01.03.2023 08:34 Відповісти
Шедевральна вона з погляду літератури.
А так вона якось більше містично-пророча.
Хоча бути пророком щодо Росії зовсім не важко. Скажи що знову, маючи в руках все, вона знову прогавить всі шанси, здуру зламає собі шию і скотиться в прірву, і ти вгадав.
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01.03.2023 08:42 Відповісти
Автору слід віддати належне. Він ухитрився вкласти в порівняно невеликий твір (зрештою, не лише в трилогію про Чонкіна чи в згадану мною антиутопію - в інших книгах також) кілька смислових рівнів. А чого вартий його неповторний гумор!
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01.03.2023 08:59 Відповісти
Згоден.
Але це все ж таки не гумор.
Це найзліша і отруйна сатира.
Є старе, як сам світ, визначення:
- Над чим сміються, то вже не страшно.
Войнович радянської та російської влади не боявся.
Вони його боялися
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01.03.2023 09:14 Відповісти
А часом сатира непомітно перетворювалась на вкрай лютий стьоб ("Малиновий пелікан").
...Мудрий дядько був. Дуже жаль, що вже його нема.
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01.03.2023 09:21 Відповісти
Именно таковы были официальные причины помещения диссидентов в психушку: против сов. власти может быть только сумасшедший
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01.03.2023 09:31 Відповісти
Похоже, что "кто сдает продукт вторичный - тот питается отлично"(с) для них уже не далеко
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01.03.2023 08:24 Відповісти
Схоже на то .
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01.03.2023 08:29 Відповісти
"Панаехали!" - бурчав "каренной масквич", сидячи на купі сміття та гризучи плісняву шкуринку..."
Мій сусід не перестає згадувать вислів свого покійного товариша, що змушений був майже все життя прожить в Росії: "Ваню! Прийде час, коли вони прийдуть до нас "шматки" (хліба) просить... Але матерії, щоб для тих "шматків" торби пошить, у них уже не буде!"
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01.03.2023 08:56 Відповісти
Там есть еще один эпизод, но его, в отличии от "вторичного продукта", мало кто помнит.
Главный герой знакомится с Москвой 2042 и в том числе находит бордель. Пусть там и убого, но зато расценки мизерные, а он уже давно не имел этого самого. Почему бы и не зайти. Заплатил, выдали на руки метр туалетной бумаги и служитель провел его в номер. Сидит, ждет-ждет-ждет, а дамы нет. Наконец двери открываются и входит все тот же служитель.
- Ну, вы как? Все уже?
- Что все, а где же...?
- Что где? Вам бумагу выдали, так чего еще надо?
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01.03.2023 08:38 Відповісти
- Государство внутри государства как называется?

- Москва?
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01.03.2023 08:41 Відповісти
И это тоже реальность.
Не зря они сами себя уже поделили - Москва и заМКАДье.
Разные люди и разная жизнь, и нет между ними ничего общего.
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01.03.2023 08:45 Відповісти
Бував та жив і там і там! Ще коли МКАД тільки почали будувать - з"явилось прислів"я: "За МКАДом жизни нет!"
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01.03.2023 08:50 Відповісти
Була соціологічна теорія, що якби розвиток росії йшов без потрясінь та форс-мажорів, то з урахуванням негативної демографії, до 2060-70 року росія, як єдине ціле зникне і перетвориться на ланцюжок ізольованих анклавів, починаючи від Владивостока до Калінінграда.
Але якщо форс-мажору немає, його треба створити!
І 24.02.22 утворили самі собі.
І те, що вчора здавалося найчорнішим варіантом, сьогодні, на тлі неминучої розплати, видається вже дуже непоганим майбутнім
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01.03.2023 09:10 Відповісти
ну не любят пид@ров, и каким бы законом не стращали, любить не будут.
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01.03.2023 07:51 Відповісти
На ЦН всі русофоби. Починайте.
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01.03.2023 07:55 Відповісти
ООН має прийняти резолюцію, що росія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами.
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01.03.2023 07:57 Відповісти
Ніт спокою іпанутим!
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01.03.2023 07:59 Відповісти
руzzких не боятся - на руzzких смотрят, как на говно
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01.03.2023 08:08 Відповісти
Это они так себе "цену набивают": говоря о фобии ...
А так да, никто их не боится ...
Это "имперское стадо" презирают ...
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01.03.2023 12:54 Відповісти
Тоді треба заодно вводити терміни

"бурятофобія", "якутофобія", "калмикофобія", "евенкофобія" і т.д.

Інакше це буде дискримінація! Кацапів не можна ображати, а інших можна!
Ха-ха-ха!
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01.03.2023 08:10 Відповісти

От не треба, пане Євгене, вот ету вот русофобію, вот ето вот тут развадіть (с).
Це ж зкріпа така: кацапам можна гнати на чурок-чухонців-хахлів-хачів, а їм на кацапів - не можна. Усе ж просто.
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01.03.2023 08:18 Відповісти
Думаю, наша русофобія все ще недостатня !...
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01.03.2023 08:14 Відповісти
"Вони там психічно хворі підари!" - це русофобія чи ні??
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01.03.2023 08:19 Відповісти
Нет, просто медицинский факт ))))
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01.03.2023 08:26 Відповісти
Оно так говорит о русофобии, будто в этом есть, что то плохое )))))
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01.03.2023 08:22 Відповісти
Насамперед -термін "русо" московщини не стосується, бо московія і навколишні гадюшники не мають жодного стосунку до Русі ні в просторі, ні в часі. Московщина украла і привласнила собі історію, культуру, мову руську, церкву... - все, що має історичні коріння у Києві, Галичі, Чернігові - істинній святій Русі. Історичний корінь московщини - у вигрібній ямі біля монгольської юрти.
І, по-друге, щодо т.з. "фобії" тут уже було сказано. То не "фобія" - то ненависть, зневага, гидливість.
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01.03.2023 08:27 Відповісти
Вам і таким, як ви, справді хочеться називатися руськими?

Тобто ви руський?
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01.03.2023 08:39 Відповісти
І що таке "свята" русь? Що тут святого?

Ви справді вважаєте скаженого маньяка і збоченця князя володимира - "святим"?
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01.03.2023 08:40 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/rusticus#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 rusticus букв. - «деревенский» ← https://ru.wiktionary.org/wiki/rus#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 rus «деревня; простой, грубый, неотёсанный»
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01.03.2023 09:17 Відповісти
Za to , chto ti tipa "baishsa "ruskih , paluchaiesh ieshco srok ......nu eta perebor, eta perebor ...🤣🤣🤣
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01.03.2023 08:32 Відповісти
А послати в чужу країну,і покласти в землю 150 000 населення,можно трактувати як руссофобію.
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01.03.2023 09:05 Відповісти
Это уже скоро. Когда рашка посыпается, московиты будет сидеть ровно в своём загоне. Вопрос только, как долго без дани из бывших регионов они продержится. Есть мнение что территорию по периметру 3-его МКАДа надо огородить забором с вышками и без вопросов стрелять в упор на всё что оттуда вылезает.
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01.03.2023 09:25 Відповісти
"ХОРОШИЙ РУССКИЙ- МЕРТВЫЙ РУССКИЙ" это уже русофобия? Я думаю, что этого мало.
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01.03.2023 09:37 Відповісти
Приветствую такой закон, на выгребной яме-404!
Главное что бы врачи, выявляли эту болезнь, а не шобла русофобов. Надеюсь самый первый и главный русофоб - *****, получит то, что заслужил! А дальше те, чьи семьи обитают не на выгребной яме-404! Потом те, кто и на смерть согласны, лиш бы не на росии! Если разобраться, все лишнехромосомы и есть русофобы, их сношают во все щели, а они в восторге визжат: "Можем повторить!", перепуганы до смерти! =)
PS: А других русофобов, кроме таракана3%, я не знаю. Все гонят свинособак ссаной тряпкой!
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01.03.2023 09:40 Відповісти
"Чем ближе конец империи, тем безумнее её законы" (кажется, Цицерон)
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01.03.2023 09:42 Відповісти
Русофобия-это когда при виде русского,даже не заговаривая с ним,хочется сразу дать ему в рыло.
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01.03.2023 10:05 Відповісти
Немножко не так, фобия - это наследственная болезнь, неконтролируемый страх, часто проявляется в виде рвоты, головной боли, каких то недомоганий, при виде предметов фобии. В Украине и других странах, этих симптомов не обнаружено! *****, руссских, просто убивает, потому что фобия (боязнь!) на них!
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01.03.2023 10:17 Відповісти
Фобия это страх! ********!
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01.03.2023 10:08 Відповісти
кацапи хочуть, щоб я полюбив кацапів? удавлюсь швидше сміхом.
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01.03.2023 10:53 Відповісти
Зажигателем ідеї " нас не любят" був "великий" мокшанець патріарх Нікон з його ідеєю - жидовствующая ересь. Його дискваліфікували за інші фокуси, але це прижилось у всяких словесних варіаціях.
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01.03.2023 11:03 Відповісти
та кацапи зробили б вже статтю «тому що мент так вирішив»
і могли садити всіх підряд просто так,

а то роблять вигляд що ті «закони» на параші щось значать
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01.03.2023 22:35 Відповісти
 
 