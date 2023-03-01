У РФ хочуть визначити поняття "русофобія" на законодавчому рівні та запровадити кримінальну відповідальність за її прояв
Голова Ради з прав людини при Президентові Російської Федерації Валерій Фадєєв запропонував визначити поняття "русофобія" на законодавчому рівні та запровадити кримінальну відповідальність за її прояв.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це Фадєєв заявив на розширеному засіданні постійної комісії РПЛ з міжнародного співробітництва.
"Що таке русофобія? … Як кваліфікувати дії? Наше сьогоднішнє завдання - спробувати сформулювати юридично, що таке русофобія і які статті кримінального кодексу можуть бути використані під цю кваліфікацію, і якщо такої статті немає, значить, потрібно вносити додаткову статтю", - сказав Фадєєв.
Він зазначив, що зараз не можна покарати людей, які мешкають в інших країнах, за вияв русофобії. Він вважає, що потрібно підготуватися до такої можливості наперед.
"Це робота на майбутнє, коли у нас з'явиться можливість карати тих людей, які виявляють, вчиняють подібні дії проти наших співгромадян та співвітчизників. (...) Одна справа вигукувати, а інша - підвести під це правову основу та приймати правові дії, судові зокрема, вироки можливі", - сказав він
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ІДІОСИНКРАЗІЯ, ї, ж., мед. Підвищена чутливість організму окремих людей до деяких речовин або до певних смакових, нюхових чи зорових подразнень.
Цілу ніч мавпи хвости собі відпилювали, брились, мились…
На ранок дивиться Господь - краса! Живуть люди в хатинках біленьких, квітники біля хат, садки вишневі за хатами, лани буяють житами-пшеницею, в господі - корови, вівці, свині, птиця всіляка…І возрадувався Господь, побачивши, що то добре…Коли це чує, а з лісу п»яні крики линуть. Він туди, дивиться, а частина мавп, як і вчора, хвостаті, оброслі, немиті, по гіллю скачуть. Він як крикне: «Ах ви, непокірні!Я вчора вам що звелів?!»
Перелякані мавпи по кущах розбіглись, поховались. Потім одна мавпа з кущів вилазить і каже: «А-а-а в чём де-ело? Мы па-а-украински не па-анимаем…».
Як видно, автор передбачив таке ще у 1982-му році (!!!).
" - СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НАСТОЛЬКО ОБЪЕКТИВНО ХОРОША, ЧТО КАЖДЫЙ, КОМУ ОНА НЕ НРАВИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЯВЛЯЕТСЯ СУМАСШЕДШИМ"
А так вона якось більше містично-пророча.
Хоча бути пророком щодо Росії зовсім не важко. Скажи що знову, маючи в руках все, вона знову прогавить всі шанси, здуру зламає собі шию і скотиться в прірву, і ти вгадав.
Але це все ж таки не гумор.
Це найзліша і отруйна сатира.
Є старе, як сам світ, визначення:
- Над чим сміються, то вже не страшно.
Войнович радянської та російської влади не боявся.
Вони його боялися
...Мудрий дядько був. Дуже жаль, що вже його нема.
Мій сусід не перестає згадувать вислів свого покійного товариша, що змушений був майже все життя прожить в Росії: "Ваню! Прийде час, коли вони прийдуть до нас "шматки" (хліба) просить... Але матерії, щоб для тих "шматків" торби пошить, у них уже не буде!"
Главный герой знакомится с Москвой 2042 и в том числе находит бордель. Пусть там и убого, но зато расценки мизерные, а он уже давно не имел этого самого. Почему бы и не зайти. Заплатил, выдали на руки метр туалетной бумаги и служитель провел его в номер. Сидит, ждет-ждет-ждет, а дамы нет. Наконец двери открываются и входит все тот же служитель.
- Ну, вы как? Все уже?
- Что все, а где же...?
- Что где? Вам бумагу выдали, так чего еще надо?
- Москва?
Не зря они сами себя уже поделили - Москва и заМКАДье.
Разные люди и разная жизнь, и нет между ними ничего общего.
Але якщо форс-мажору немає, його треба створити!
І 24.02.22 утворили самі собі.
І те, що вчора здавалося найчорнішим варіантом, сьогодні, на тлі неминучої розплати, видається вже дуже непоганим майбутнім
А так да, никто их не боится ...
Это "имперское стадо" презирают ...
"бурятофобія", "якутофобія", "калмикофобія", "евенкофобія" і т.д.
Інакше це буде дискримінація! Кацапів не можна ображати, а інших можна!
Ха-ха-ха!
От не треба, пане Євгене, вот ету вот русофобію, вот ето вот тут развадіть (с).
Це ж зкріпа така: кацапам можна гнати на чурок-чухонців-хахлів-хачів, а їм на кацапів - не можна. Усе ж просто.
І, по-друге, щодо т.з. "фобії" тут уже було сказано. То не "фобія" - то ненависть, зневага, гидливість.
Тобто ви руський?
Ви справді вважаєте скаженого маньяка і збоченця князя володимира - "святим"?
Главное что бы врачи, выявляли эту болезнь, а не шобла русофобов. Надеюсь самый первый и главный русофоб - *****, получит то, что заслужил! А дальше те, чьи семьи обитают не на выгребной яме-404! Потом те, кто и на смерть согласны, лиш бы не на росии! Если разобраться, все лишнехромосомы и есть русофобы, их сношают во все щели, а они в восторге визжат: "Можем повторить!", перепуганы до смерти! =)
PS: А других русофобов, кроме таракана3%, я не знаю. Все гонят свинособак ссаной тряпкой!
і могли садити всіх підряд просто так,
а то роблять вигляд що ті «закони» на параші щось значать