У РФ хочуть визначити поняття "русофобія" на законодавчому рівні та запровадити кримінальну відповідальність за її прояв

Голова Ради з прав людини при Президентові Російської Федерації Валерій Фадєєв запропонував визначити поняття "русофобія" на законодавчому рівні та запровадити кримінальну відповідальність за її прояв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це Фадєєв заявив на розширеному засіданні постійної комісії РПЛ з міжнародного співробітництва.

"Що таке русофобія? … Як кваліфікувати дії? Наше сьогоднішнє завдання - спробувати сформулювати юридично, що таке русофобія і які статті кримінального кодексу можуть бути використані під цю кваліфікацію, і якщо такої статті немає, значить, потрібно вносити додаткову статтю", - сказав Фадєєв.

Він зазначив, що зараз не можна покарати людей, які мешкають в інших країнах, за вияв русофобії. Він вважає, що потрібно підготуватися до такої можливості наперед.

"Це робота на майбутнє, коли у нас з'явиться можливість карати тих людей, які виявляють, вчиняють подібні дії проти наших співгромадян та співвітчизників. (...) Одна справа вигукувати, а інша - підвести під це правову основу та приймати правові дії, судові зокрема, вироки можливі", - сказав він

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