У МАГАТЕ підтвердили наявність в Ірану збагаченого урану, близького за концентрацією до збройного, - Reuters
Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило виявлення в Ірану збагаченого урану, близького за концентрацією до збройного.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт МАГАТЕ, оприлюднений Reuters.
"Ядерний наглядовий орган ООН обговорює з Іраном походження часток урану, збагачених до 83,7% чистоти, що дуже близько до збройного рівня, на підприємстві зі збагачення Фордоу", - йдеться в документі.
Водночас зазначається, що за останні три місяці кількість урану, збагаченого до рівня понад 60%, в Ірану зросла з 25,2 кілограма до 87,5 кілограма.
Згідно з даними, для виготовлення однієї ядерної бомби необхідно понад 55 кілограмів збагаченого урану.
"Іран заперечує, що намагається отримати ядерну зброю, визнаючи лише, що прагне покращити атомні технології для цивільного застосування", - пише Reuters.
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рашка, киташка, корешка, а тепер ще й ірашка.
ЯО в першу чергу зброя політичних терористів
Треба розпускати Іран по національних швах
Шалом, Бі-бі!
Догралися із дідами на палках у рашці.
Бі-бі, ти станеш ізраільським прем'єром, при якому Іран зібрав свою першу атомну бомбу.
Раніше треба було кумекати
Всього за 3 місяці підняли "жирність молока" з 60% до 87%.
Гражданє євреї, вам тупо розвели як лохів!
Аятоли розбодяжили свій уран рашиським 🙁
Как Северной Корее
аятоли зараз свій уран швиденько "збагатять" рашиським і ву а ля
Чи не МАГАТЕ нещодавно робило заяви про Іран, там все під контролем!
Під контролем?
Здається Франція також всіх запевняла , що там все ок!
Ок?
Це така гра як із Запорізькою АС.
Дограєтесь!
А Рейган шутил про бомбежку через 5 минут
Пану Генералу Залужному треба відкликати Кривавого Пастора на скажімо.... "Трухановський проєкт"🙁