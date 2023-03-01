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У МАГАТЕ підтвердили наявність в Ірану збагаченого урану, близького за концентрацією до збройного, - Reuters

магате

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило виявлення в Ірану збагаченого урану, близького за концентрацією до збройного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт МАГАТЕ, оприлюднений Reuters.

"Ядерний наглядовий орган ООН обговорює з Іраном походження часток урану, збагачених до 83,7% чистоти, що дуже близько до збройного рівня, на підприємстві зі збагачення Фордоу", - йдеться в документі.

Водночас зазначається, що за останні три місяці кількість урану, збагаченого до рівня понад 60%, в Ірану зросла з 25,2 кілограма до 87,5 кілограма.

Згідно з даними, для виготовлення однієї ядерної бомби необхідно понад 55 кілограмів збагаченого урану.

"Іран заперечує, що намагається отримати ядерну зброю, визнаючи лише, що прагне покращити атомні технології для цивільного застосування", - пише Reuters.

Також читайте: Іран досяг збагачення урану до 84%, це майже рівень ядерного заряду, - Bloomberg

Автор: 

Іран (2062) МАГАТЕ (720) уран (116)


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Топ коментарі
+11
досюсюкаються до ще одного ядерного терориста в світі))))))
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01.03.2023 08:07
+11
Шалом, Ізраілє!
Шалом, Бі-бі!
Догралися із дідами на палках у рашці.

Бі-бі, ти станеш ізраільським прем'єром, при якому Іран зібрав свою першу атомну бомбу.
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01.03.2023 08:16
+10
Какое савпадение. У кремлевского режима появились иранские дроны-камикадзе. А в Иране появились компоненты для ЯО.
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01.03.2023 08:27
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досюсюкаються до ще одного ядерного терориста в світі))))))
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01.03.2023 08:07 Відповісти
"Вєліколєпна чєтвьорка" терористів:
рашка, киташка, корешка, а тепер ще й ірашка.
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01.03.2023 08:39 Відповісти
Китай исключаем.
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01.03.2023 09:17 Відповісти
та ну на.
ЯО в першу чергу зброя політичних терористів
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01.03.2023 09:50 Відповісти
ЯО в первую очередь это дорогие понты а не практичное оружие. Никто в ядерном пепле подыхать не хочет.
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01.03.2023 12:57 Відповісти
Іран підтягується до ядерки - слово за Ізраілем .
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01.03.2023 08:09 Відповісти
У Ізраілю немає часу - скоро "діди", стругають палки для патретів
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01.03.2023 08:20 Відповісти
Любую проблему лучше всего решать в самом начале. Решения, которые принимаются после возникновения проблемы - только усугубляют положение. Пара першингов решили-бы проблему если не на всегда, то на долго.
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01.03.2023 08:14 Відповісти
Першинги не допоможуть
Треба розпускати Іран по національних швах
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01.03.2023 08:18 Відповісти
да нахрен те беженцы с полотенцами на головах нужны. пусть сидят в своем гавне.
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01.03.2023 08:39 Відповісти
Шалом, Ізраілє!
Шалом, Бі-бі!
Догралися із дідами на палках у рашці.

Бі-бі, ти станеш ізраільським прем'єром, при якому Іран зібрав свою першу атомну бомбу.
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01.03.2023 08:16 Відповісти
Вони там ***** варять своє зілля в горах в тунелях -- не так просто достукатись .
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01.03.2023 08:26 Відповісти
А хто євреям дохтор?
Раніше треба було кумекати
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01.03.2023 08:29 Відповісти
Думаете ****** по Иерусалиму? то шо железный шит тогда всьо? шо тогда про наше ПВО говорить
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01.03.2023 08:42 Відповісти
вяликая армия Израиля. Там даже БАБЫ воюют, красивые все херня и мифы про армию израильтян. Если б не оружие США ии бы давно уже был цюгундер. Как собственно и нам. и не нада тут слона лепить из мухи
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01.03.2023 08:45 Відповісти
У чим Ти Афганистана так же было оружие США - помогло против талибов? Если у народа нет характера, то никакое оружие не поможет.
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01.03.2023 09:01 Відповісти
на одном характере без оружия никуда не уедешь. то шо там в афгане живут безалаберные ****** єто уже дело десятое. повторюсь. без пушек дела не будет єто как бі по умолчанию. железо на первом месте, у нас тут не храброе сердце с горцем и когда стреляе арта одной цыбулыной не победишь
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01.03.2023 09:05 Відповісти
Армія Ізраїлю робила своє і має своє і воювала сама і без підтримки США армія Ізраїлю здатна окупувати і знищити армію Ірану під нуль Ізраїль не програв жодну війну муслімам
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10.03.2023 14:37 Відповісти
Какое савпадение. У кремлевского режима появились иранские дроны-камикадзе. А в Иране появились компоненты для ЯО.
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01.03.2023 08:27 Відповісти
Еге ж, швиденько як!
Всього за 3 місяці підняли "жирність молока" з 60% до 87%.
Гражданє євреї, вам тупо розвели як лохів!
Аятоли розбодяжили свій уран рашиським 🙁
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01.03.2023 08:33 Відповісти
Да, дожили. Уже евреев начали все разводить. Скоро евреи опять в кандалах будут маршировать в крематории. Патаму што ани нейтральные
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01.03.2023 09:07 Відповісти
Ні, спочатку вавілонський полон якогось Навуходоносора із КСІР
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01.03.2023 09:52 Відповісти
Раша им может готовое дать тайно

Как Северной Корее
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01.03.2023 08:36 Відповісти
Навіщо палитись,?
аятоли зараз свій уран швиденько "збагатять" рашиським і ву а ля
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01.03.2023 08:43 Відповісти
Интересно как они обогащают если у них установок как бы "нет"
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01.03.2023 08:48 Відповісти
Спитай в українських молочників як підняти жирність молока пальмовим маслом 😂
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01.03.2023 09:54 Відповісти
АУ- ГРОССІ!
Чи не МАГАТЕ нещодавно робило заяви про Іран, там все під контролем!
Під контролем?
Здається Франція також всіх запевняла , що там все ок!
Ок?
Це така гра як із Запорізькою АС.
Дограєтесь!
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01.03.2023 08:38 Відповісти
гросии *******
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01.03.2023 08:43 Відповісти
давно пора ******* росню, синьпищдиновцем и не подмытых чмоней в чалме
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01.03.2023 08:41 Відповісти
В Пакистану вже давно є ядерна зброя, а там є терористичні угрупування.
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01.03.2023 08:46 Відповісти
а пробірку з ним з трибуни оприлюднять? як із ЗМЗ в ІРАКУ
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01.03.2023 08:50 Відповісти
Скоро всі захотять атомну бомбу і це правельно. Який сенс з простої зброї, якщо в твого противника є ядерна? Москалі би себе так не поводили, але в них є ядерна зброя
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01.03.2023 08:52 Відповісти
Когда в Западной Германии стояли Першинги совок вопил про "миру мир"
А Рейган шутил про бомбежку через 5 минут
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01.03.2023 08:56 Відповісти
Тому що раша поставила туди технології, а санкцій фактично не було щодо Ірану, через Китай туди все поставлялось більше того ЄС щей давав Ірану кредити до жовтня 2022, і якби через беспілотники не всплило це в прессі то і дальше б давали...
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01.03.2023 08:54 Відповісти
Стурбованість, нє?
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01.03.2023 08:57 Відповісти
Неточность: не вооруженный уран, а оружейный уран.
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01.03.2023 09:23 Відповісти
Україні теж необхідна ядерна зброя! Це умова виживання нації і країни!!!
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01.03.2023 09:30 Відповісти
Однозначно!
Пану Генералу Залужному треба відкликати Кривавого Пастора на скажімо.... "Трухановський проєкт"🙁
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01.03.2023 09:57 Відповісти
Схоже що пи#дець таки неминучий.... що ж.... "погуляємо на повну".... дітей тільки шкода.
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01.03.2023 09:35 Відповісти
Спасибо тупорылому обаме за выгодную сделку. Израиль видимо уже очень доволен.
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01.03.2023 10:28 Відповісти
я б сказав, обама підігравав мусульманам і всяк гадив білим націям
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01.03.2023 10:50 Відповісти
 
 