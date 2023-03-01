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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 149 890 осіб (+650 за добу), 3395 танків, 2393 артсистеми, 6638 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 149 890 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків - 3395 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 6638 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2393 (+10) од,
  • РСЗВ - 479 (+1) од,
  • засоби ППО - 247 (+0) од,
  • літаків - 300 (+0) од,
  • гелікоптерів - 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2055 (+4),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5257 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 230 (+0).

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 149 240 осіб (+550 за добу), 3388 танків, 2383 артсистеми, 6630 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 149 890 осіб (+650 за добу), 3395 танків, 2393 артсистеми, 6638 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) ліквідація (4040) знищення (7468) техніка (1846)


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Топ коментарі
+26
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»

Зараз інформація з фронту стає схожа на інформатину доповідь про роботу в полі Намолотили стільки-то зерна… Здали на м"ясо стільки-то голів худоби… Зорали стільки-то гектарів землі…
Жах викликає лише те ЯКУ ЦІНУ ми за цю "роботу" платимо!
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01.03.2023 08:33
+19
Когда Вы это читатете, уже есть 150.000.
С праздником весны и самого лучшего Украинского Чернозёма !!!
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01.03.2023 08:48
+16
Весна іде, красу несе, а москоляки портять все.
31 одиниця техніки і 650 чумардосів.
Всі чекали на сьогодні 150 000 хороших узьких, але повірте вони вже давно є ))
Арта з танчиками вибиваються планомірно і це добре.
Слава ЗСУ!
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01.03.2023 08:54
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«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»

Зараз інформація з фронту стає схожа на інформатину доповідь про роботу в полі Намолотили стільки-то зерна… Здали на м"ясо стільки-то голів худоби… Зорали стільки-то гектарів землі…
Жах викликає лише те ЯКУ ЦІНУ ми за цю "роботу" платимо!
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01.03.2023 08:33 Відповісти
...Жах викликає лише те ЯКУ ЦІНУ ми за цю "роботу" платимо!
Краще ми ніж наші діти, в цьому питанні вже давно пора ставити крапку а не кому, постараємось це зробити.
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01.03.2023 08:57 Відповісти
Тут жах наганяєти Ви. І коли ворог нас атакує, ми не можемо просто поставити крапку. Ми можемо лише перемогти або програти і лише перемога поставить крапку у знищенні українців
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01.03.2023 09:12 Відповісти
Під крапкою я маю на увазі перемогу раз і на завжди, а не те, що Ви собі подумали ...
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01.03.2023 09:29 Відповісти
Яку-яку, в прямом и переносном смысле... малька легче стало , Резников выкрутился, крашанкы пошли уже по 8-9, як скумбрия.
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01.03.2023 09:05 Відповісти
Так і війська мордора називають не інакше як м'ясні війська. Що посіяли, те і .....
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01.03.2023 10:05 Відповісти
- Куме! А знаєте як красиво звучить вислів "російські сили" англійською?
- Як?
- "Рашен трупс"!
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01.03.2023 10:11 Відповісти
Ось чийсь пост в ФБ в перші дні війни. Пр буденну фронтову роботу "роботу". Тоді писали про "дядьків",от пройшов рік і вчорашні хлопчаки стали "дядьками".
Знаєте, хто найстрашніший вояк? Це - український дядько 45-55 років. Який сказав: сину, давай спочатку я. Бо я вже пожив і готовий постояти і за тебе, і за твоїх дітей. І якщо потрібно - померти.
Зараз тисячі таких дядьків йдуть у військкомати або просто у тероборону. І знаєте що?

По досвіду 2014-15 скажу - це страшні люди. Бо вони на війні не задля адреналіну і навіть не через якусь ідеологію. Вони там на ро-бо-ті. Як сіно косить. Або машину ремонтує. Так само, як дядько ріже кабанчика на Покрову, він ріже... Ну, ви зрозуміли кого. Звичайна справа. Навіть і кабанчика того йому жаль, але таке життя. І помирає з таким само філософським ставленням: ну, що ж добре пожив. Мій побратим якось так сказав: "Ну що ж. Пиріжків поїсте".

Сидить дядько, чистить автомата і не скажеш по ньому, що він щойно завалив танка. Мов кабанчика. А з того боку хто? Хлопчики. Дивишся відео полонених - діти. Що їх Путін, мов кабанчиків, кинув на багнети.

Після написаного. Вони там, у Москві так нічому і не навчилися. По 2014-15 можна було б хоч щось зрозуміти: не буди в українському дядькові лихо. Більше того, навіть я не чекав, що під час вторгнення ніхто не біжить до магазинів скуповувати сіль і сірники, але натомість до військкоматів стоять черги. Це не перебільшення. Саме - черги.
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01.03.2023 19:56 Відповісти
Думаю десь до 11.00 ))
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01.03.2023 08:55 Відповісти
уже
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01.03.2023 09:10 Відповісти
"Н-н-ну-у-у, В-васенька-а! Ышшо к-капельку!"
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01.03.2023 08:27 Відповісти
Когда Вы это читатете, уже есть 150.000.
С праздником весны и самого лучшего Украинского Чернозёма !!!
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01.03.2023 08:48 Відповісти
Весна іде, красу несе, а москоляки портять все.
31 одиниця техніки і 650 чумардосів.
Всі чекали на сьогодні 150 000 хороших узьких, але повірте вони вже давно є ))
Арта з танчиками вибиваються планомірно і це добре.
Слава ЗСУ!
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01.03.2023 08:54 Відповісти
Дві повні батареї стволки!
А це не танк, в полі не перевзуєш
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01.03.2023 08:56 Відповісти
а як можна потроїти падьож арти? або подвоїти?
врешті решт якби такий темп щодня по арті?
тривалість війни залежить виключно від кількості арти - чим більше відмінусуємо тим швидше війна закінчиться
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01.03.2023 09:16 Відповісти
БПЛА ОТР. САУ 155м, а ще бажано з снарядами з самонаведенням (SMArt, Escalibur S тощо). БПЛА. БПЛА. БПЛА. БПЛА... Контрбатарейні радари ротного рівня - в ЗСУ їх фактично немає, хоча є українські розроби типу "Бісквіт-КБ" (а у кацапів "аістьонки" - досить розповсюджені). Бо те бачити, куди і в кого стріляти. Армія - це ДАЛЕКО не "вундервафлі" типу Леопардів 2А99. ******* армія - це технічно оснащені та боєздатні ВЗВОДИ ТА РОТИ.
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01.03.2023 11:27 Відповісти
Учора цілий день пісня Фортеця Бахмут в голові, одна фраза-Мамо,а я стою. Там пекло, а вони стоять.
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01.03.2023 10:06 Відповісти
со стороны поселка Берестова кацапских хробакив можно посунуть клином и кольценуть соледарскую группировку.
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01.03.2023 10:13 Відповісти
Не надо об этом так громко писать!
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01.03.2023 13:28 Відповісти
ну что скрепоносные свинособачие кацапюры,догойдалися,то ли ещё будет,на каждой вашей кухне будете шептать друг дружке,-ТРЕВОЖНО,и ссаться,даже боярышник не поможет...
Что бы вы суки виздихали там,падлы вонючие!!!
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01.03.2023 13:42 Відповісти
 
 