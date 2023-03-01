10 751 21
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 149 890 осіб (+650 за добу), 3395 танків, 2393 артсистеми, 6638 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 1 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 149 890 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,
- танків - 3395 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6638 (+8) од,
- артилерійських систем - 2393 (+10) од,
- РСЗВ - 479 (+1) од,
- засоби ППО - 247 (+0) од,
- літаків - 300 (+0) од,
- гелікоптерів - 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2055 (+4),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5257 (+5) од,
- спеціальна техніка - 230 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+26 Яр Холодний
показати весь коментар01.03.2023 08:33 Посилання
+19 ZoV KobZona
показати весь коментар01.03.2023 08:48 Посилання
+16 Qq Qqq #455433
показати весь коментар01.03.2023 08:54 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз інформація з фронту стає схожа на інформатину доповідь про роботу в полі Намолотили стільки-то зерна… Здали на м"ясо стільки-то голів худоби… Зорали стільки-то гектарів землі…
Жах викликає лише те ЯКУ ЦІНУ ми за цю "роботу" платимо!
Краще ми ніж наші діти, в цьому питанні вже давно пора ставити крапку а не кому, постараємось це зробити.
- Як?
- "Рашен трупс"!
Знаєте, хто найстрашніший вояк? Це - український дядько 45-55 років. Який сказав: сину, давай спочатку я. Бо я вже пожив і готовий постояти і за тебе, і за твоїх дітей. І якщо потрібно - померти.
Зараз тисячі таких дядьків йдуть у військкомати або просто у тероборону. І знаєте що?
По досвіду 2014-15 скажу - це страшні люди. Бо вони на війні не задля адреналіну і навіть не через якусь ідеологію. Вони там на ро-бо-ті. Як сіно косить. Або машину ремонтує. Так само, як дядько ріже кабанчика на Покрову, він ріже... Ну, ви зрозуміли кого. Звичайна справа. Навіть і кабанчика того йому жаль, але таке життя. І помирає з таким само філософським ставленням: ну, що ж добре пожив. Мій побратим якось так сказав: "Ну що ж. Пиріжків поїсте".
Сидить дядько, чистить автомата і не скажеш по ньому, що він щойно завалив танка. Мов кабанчика. А з того боку хто? Хлопчики. Дивишся відео полонених - діти. Що їх Путін, мов кабанчиків, кинув на багнети.
Після написаного. Вони там, у Москві так нічому і не навчилися. По 2014-15 можна було б хоч щось зрозуміти: не буди в українському дядькові лихо. Більше того, навіть я не чекав, що під час вторгнення ніхто не біжить до магазинів скуповувати сіль і сірники, але натомість до військкоматів стоять черги. Це не перебільшення. Саме - черги.
С праздником весны и самого лучшего Украинского Чернозёма !!!
31 одиниця техніки і 650 чумардосів.
Всі чекали на сьогодні 150 000 хороших узьких, але повірте вони вже давно є ))
Арта з танчиками вибиваються планомірно і це добре.
Слава ЗСУ!
А це не танк, в полі не перевзуєш
врешті решт якби такий темп щодня по арті?
тривалість війни залежить виключно від кількості арти - чим більше відмінусуємо тим швидше війна закінчиться
Что бы вы суки виздихали там,падлы вонючие!!!