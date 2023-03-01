Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 149 890 осіб (+650 за добу), 3395 танків, 2393 артсистеми, 6638 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 149 890 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 3395 (+7) од,

бойових броньованих машин - 6638 (+8) од,

артилерійських систем - 2393 (+10) од,

РСЗВ - 479 (+1) од,

засоби ППО - 247 (+0) од,

літаків - 300 (+0) од,

гелікоптерів - 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2055 (+4),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5257 (+5) од,

спеціальна техніка - 230 (+0).

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 149 240 осіб (+550 за добу), 3388 танків, 2383 артсистеми, 6630 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.