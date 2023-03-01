Минулої доби росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, 4 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 28 лютого, російські окупанти вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Про це в телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 28 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Ласточкиному і 1 у Великій Новосілці.



Ще 4 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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