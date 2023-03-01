Постачання Китаєм безпілотників Росії порушуватиме міжнародне право, - глава МЗС Німеччини Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що експорт китайських безпілотників до Росії порушуватиме міжнародне право.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Бербок зазначила, що як постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, Китай несе особливу відповідальність.

"Це означає, що Китай не може відправляти дрони агресору, державі, президенту, який веде агресивну війну, що порушує міжнародне право. Ми слідкуємо за цим і щодня даємо зрозуміти, що така підтримка не відповідає нормам міжнародного права", - сказала вона.

Також читайте: Росія веде переговори у Китаї щодо поставок дронів-камікадзе, - Der Spiegel