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Новини Війна
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Постачання Китаєм безпілотників Росії порушуватиме міжнародне право, - глава МЗС Німеччини Бербок

бербок,анналена

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що експорт китайських безпілотників до Росії порушуватиме міжнародне право.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Бербок зазначила, що як постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, Китай несе особливу відповідальність.

"Це означає, що Китай не може відправляти дрони агресору, державі, президенту, який веде агресивну війну, що порушує міжнародне право. Ми слідкуємо за цим і щодня даємо зрозуміти, що така підтримка не відповідає нормам міжнародного права", - сказала вона.

Також читайте: Росія веде переговори у Китаї щодо поставок дронів-камікадзе, - Der Spiegel

Автор: 

безпілотник (4288) Німеччина (7441) Китай (4676) росія (65829) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+4
китай збирається нападати на Тайвань, а ви тут про міжнародне право...
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01.03.2023 08:57
+1
Бербок та інші європейці ЩЕ на разі, на жаль, НЕ зрозуміли або НЕ хочуть розуміти що такі "країни" як раSSія, китай, іран, Півн. корея НЕ мауть НІЧОГО спільного з правами людини і т.д.

а люба угода з ними: НЕ варта навіть паперу на якому написана...
а такі "організації" як оон, міжнародний червоний хрест, мок, фіфа та інші-це просто лобістські клуби по-інтересах.....для "відмивання" грошей..
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01.03.2023 09:15
+1
Такое ощущение что эта истерия вокруг китайского оружия только для того что Запад хочет свою жопу прикрыть, ибо западные компоненты до сих пор находят в рашистких ракетах и прочем.
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01.03.2023 09:24
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китай збирається нападати на Тайвань, а ви тут про міжнародне право...
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01.03.2023 08:57 Відповісти
Він збирався напасти коли там Пелосі буде, але не встиг.
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01.03.2023 09:22 Відповісти
А Тайвань признаный суверенным государством?
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01.03.2023 09:26 Відповісти
на щастя ні. тому до нього можна сміливо приєднувати решту Китаю, захоплену комуністами.
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01.03.2023 10:14 Відповісти
Или наоборот.
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01.03.2023 12:55 Відповісти
Бербок та інші європейці ЩЕ на разі, на жаль, НЕ зрозуміли або НЕ хочуть розуміти що такі "країни" як раSSія, китай, іран, Півн. корея НЕ мауть НІЧОГО спільного з правами людини і т.д.

а люба угода з ними: НЕ варта навіть паперу на якому написана...
а такі "організації" як оон, міжнародний червоний хрест, мок, фіфа та інші-це просто лобістські клуби по-інтересах.....для "відмивання" грошей..
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01.03.2023 09:15 Відповісти
Е, нет. Права человека не могут применяться выборочно.
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01.03.2023 09:23 Відповісти
Мілошевіч здох у тюрмі "клуба по інтересах" і його калька Путін так само здохне, у тюрмі "клуба по інтересах".
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01.03.2023 09:24 Відповісти
Такое ощущение что эта истерия вокруг китайского оружия только для того что Запад хочет свою жопу прикрыть, ибо западные компоненты до сих пор находят в рашистких ракетах и прочем.
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01.03.2023 09:24 Відповісти
Вся эта истерия вокруг очередной партии "мопедов". Ранее проданная Китаем Ирану партия под сборку была собрана, использована в Украине и уничтожена. Китайское оружие точно также на западных компонентах, так как китайцы тоже не умеют производить высокотехнологичные чипы.
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01.03.2023 09:32 Відповісти
Так никто и не доказал что иранские мопеды собраные в китае. Кроме икспертов цензора
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01.03.2023 12:59 Відповісти
Вы больше у них покупайте товаров и тогда точно прилетит чудо мопед.
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01.03.2023 10:26 Відповісти
 
 