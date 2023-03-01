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Новини Війна
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Для виготовлення матеріалу для однієї ядерної бомби Ірану вистачить 12 днів, - Пентагон

пентагон

Ірану знадобиться приблизно 12 днів, щоб мати змогу виготовити матеріал для однієї ядерної бомби.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, таку заяву заступника міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля під час слухань у Палаті представників оприлюднив Reuters.

Зазначається, що відповідну заяву посадовець зробив, коментуючи запитання законодавців про те, чому Адміністрація Джо Байдена намагалася відновити "Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року".

"У 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти з угоди щодо ядерної програми Ірану, Тегерану знадобилося приблизно 12 місяців, щоб виготовити одну бомбу, що розщеплюється. Тепер потрібно приблизно 12 днів", - пояснив Каль.

До слова, у 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди та запровадив нові санкції проти Ірану.

Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МАГАТЕ підтвердили наявність в Ірану збагаченого урану, близького за концентрацією до збройного, - Reuters

Автор: 

Іран (2062) Пентагон (1435) США (23290) ядерна безпека (566)


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Топ коментарі
+21
США и Европа так боялись чтобы рашка не распалась пототому что якобы ее ЯО попадет в неизвестные руки. Ну зато теперь радуйтесь как кремлевский режим раздает свое ЯО в известные руки.
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01.03.2023 09:12
+20
Доигрались в поддавки и миролюбство? Теперь Маск завопит что США и Израиль должны капитуляировать потому что в Иране есть бимба
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01.03.2023 09:09
+16
Поки грались в дипломатію виростили фанатиків з ЯЗ. Спробуйте з ними підписати якийсь документ на якійсь нейтральній території. Скажімо меморандум в Будапешті. А що ще ви зможете з ними зробити.
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01.03.2023 09:06
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Щось не дуже спрацювали потужні санкції...
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01.03.2023 09:03 Відповісти
Израиль, у вас осталось 12 дней.
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01.03.2023 09:05 Відповісти
Безсумнівно, що Ізраїль стоїть на першому місці серед кандидатів, щоб отримати ядерний "подарунок" від аятол.
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01.03.2023 09:16 Відповісти
Доброго ранку, Ізраіль!
Шалом, геноцвали, доносився ваш Бі-бі дідів на мацквє
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01.03.2023 09:47 Відповісти
Це виготовити, а не зібрати і використати навіть як зразок. Якби так швидко усе робилося, то світ зник би уже.
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01.03.2023 10:03 Відповісти
даже самый захудалый студент-физик изготовит ядерную бомбу в гараже. там ничего сложного нет абсолютно. вся проблема - в начинке - обогащенный уран.
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01.03.2023 10:12 Відповісти
А скільки гуртожитків перед закінченням виготовлення самі закінчили своє існування разом з авторами? Виготовити це пів справи...
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01.03.2023 10:18 Відповісти
А скільки гуртожитків перед закінченням виготовлення самі закінчили своє існування разом з авторами - Ноль.
Ядерная бомба это не тротиловая бомба, она сама по себе не взрывается.
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01.03.2023 10:32 Відповісти
в них купа вже готових балістичних ракет. монтуй на любу ядерну боєголовку і прощавай Ізраїль. часу на все це потрібно рівно стільки, скільки цій ракеті потрібно щоби долетіти до Ізраїлю.
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01.03.2023 10:21 Відповісти
не думаю что Иран будет бомбить ядерками Израиль, так как там священная земля и для мусульман.
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01.03.2023 10:30 Відповісти
алах нормальний чувак, якщо дуже треба муслімам, то він все зрозуміє.
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01.03.2023 10:34 Відповісти
ну ладно, если ночью бомбить когда темно, то аллах не увидит :/
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01.03.2023 10:37 Відповісти
Первые ядерные заряды весили по несколько тонн и влазили исключительно в бомболюк тяжелого бомбардировщика. Понадобилось не одно десятилетие, прежде чем удалось сделать их достаточно компактными для размещения на тактических ракетах.
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01.03.2023 11:42 Відповісти
Поки грались в дипломатію виростили фанатиків з ЯЗ. Спробуйте з ними підписати якийсь документ на якійсь нейтральній території. Скажімо меморандум в Будапешті. А що ще ви зможете з ними зробити.
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01.03.2023 09:06 Відповісти
треба провести "мирні переговори" і все буде ніштяк
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01.03.2023 09:08 Відповісти
Доигрались в поддавки и миролюбство? Теперь Маск завопит что США и Израиль должны капитуляировать потому что в Иране есть бимба
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01.03.2023 09:09 Відповісти
да, очень интересны будут коменты маска. Может отдаст Аляску, лишь бы не было войны?
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01.03.2023 10:29 Відповісти
гитлеру тоже не хватило чуть-чуть, может и иранским террористам помочь бурей в пустыне.
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01.03.2023 09:09 Відповісти
США и Европа так боялись чтобы рашка не распалась пототому что якобы ее ЯО попадет в неизвестные руки. Ну зато теперь радуйтесь как кремлевский режим раздает свое ЯО в известные руки.
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01.03.2023 09:12 Відповісти
Догрались соплежуї! Не можна грати по правилах з гравцем, який срав і сере на них, тобто на правила. Міжнародне право? А що це таке, коли маєш справу з режимами Китаю, Росіськи, чи середньовічних аятол Персії? Якби у західних демократій була б воля, як свого часу у Рональда Рейгана, або Маргарет Тетчер, то об*єкти, які мають відношення до виробництва аятолами ядерних матеріалів, були б давно стерті в дрібний щебінь (радіоактивний?).
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01.03.2023 09:15 Відповісти
А яке взагалі покарання передбачено за розповсюдження ядерної зброї?

Теж стурбованість?
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01.03.2023 09:17 Відповісти
Це віддалено схоже на Карибську кризу. Є чудовий прецедент, як можна послати подалі ворога з його ракетами. Тож треба діяти як Кенеді, і так жорстко розібрався з рашистами
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01.03.2023 09:18 Відповісти
Нігуя собі -- ставлять ядерку на конвеиер .
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01.03.2023 09:19 Відповісти
Ну що ж, політика Заходу привела до закономірного і очікуваного підсумку. Пропетляти за рахунок України, дозуючи озброєння для ЗСУ в "розумних" межах (щоб не було ескалації), не вийде. Світова війна на підході, з чим Захід і вітаю (Україна вже бере в ній безпосередню участь). Нехай спробують підписати з Іраном Будапештський меморандум, може допоможе)
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01.03.2023 09:27 Відповісти
Обидно будет, если на 11-й день оно рванёт.
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01.03.2023 09:36 Відповісти
К сожалению, само по себе оно не рванет, тут нужна рука помощи израильтян
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01.03.2023 09:51 Відповісти
Очень печально. Теперь и у кацапов будут новые ядерные бомбы, своих то делать они не умеют
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01.03.2023 09:50 Відповісти
Наоборот это от кацапов подарок Ирану
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01.03.2023 10:26 Відповісти
сомневаюсь что кацапы способны на создание ЯО
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01.03.2023 10:28 Відповісти
Израиль подмахивал русским ублюдкам своим молчанием,невмешательством в эту войну,закрывая границы для обычных Украинцев и очутился в роли осла,которого ******* русские ваньки как хотели.Поздравляю с ядерным соседом,бо це кара на вашу хитрую ж...пу-иранско-русский винт с хитрой резьбой.
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01.03.2023 10:02 Відповісти
Вот почему нужны операции наподобие "Бури в пустыне"
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01.03.2023 10:28 Відповісти
SabakaBarabaka Yo 9aa1c665 Не, ссать в компот , все будет хорошо 👍, Иран , опять пребывает во влажных грёзах Израилю ничего не сделают. Даже соли на хвост не насыпят.
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01.03.2023 10:50 Відповісти
коментатори тут явно забули, що в Ізраїлю вже є ядерний арсенал, здатний у разі чого перетворити весь Іран в ядерний попіл
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01.03.2023 20:15 Відповісти
 
 