Для виготовлення матеріалу для однієї ядерної бомби Ірану вистачить 12 днів, - Пентагон
Ірану знадобиться приблизно 12 днів, щоб мати змогу виготовити матеріал для однієї ядерної бомби.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, таку заяву заступника міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля під час слухань у Палаті представників оприлюднив Reuters.
Зазначається, що відповідну заяву посадовець зробив, коментуючи запитання законодавців про те, чому Адміністрація Джо Байдена намагалася відновити "Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року".
"У 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти з угоди щодо ядерної програми Ірану, Тегерану знадобилося приблизно 12 місяців, щоб виготовити одну бомбу, що розщеплюється. Тепер потрібно приблизно 12 днів", - пояснив Каль.
До слова, у 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди та запровадив нові санкції проти Ірану.
Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.
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Шалом, геноцвали, доносився ваш Бі-бі дідів на мацквє
Ядерная бомба это не тротиловая бомба, она сама по себе не взрывается.
Теж стурбованість?