Директор ФБР Врей: Пандемія COVID-19, найімовірніше, виникла через витік вірусу з лабораторії у Китаї

У Сполучених Штатах вважають найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу витік із лабораторії в китайському Ухані.

Про це директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Врей сказав телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"ФБР вже певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Мова йде про потенційний витік із контрольованої китайським урядом лабораторії", - вказав посадовець.

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При цьому Врей зазначив, що уряд КНР, на його думку, "робить усе можливе, аби завадити" зусиллям США та їхніх партнерів щодо встановлення обставин початку пандемії.