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Новини Коронавірус і карантин
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Директор ФБР Врей: Пандемія COVID-19, найімовірніше, виникла через витік вірусу з лабораторії у Китаї

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У Сполучених Штатах вважають найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу витік із лабораторії в китайському Ухані.

Про це директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Врей сказав телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"ФБР вже певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Мова йде про потенційний витік із контрольованої китайським урядом лабораторії", - вказав посадовець.

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При цьому Врей зазначив, що уряд КНР, на його думку, "робить усе можливе, аби завадити" зусиллям США та їхніх партнерів щодо встановлення обставин початку пандемії.

Автор: 

Китай (4676) США (23290) ФБР (175) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+35
Хто б сумнівався. Коли стався найперший спалах спочатку оточили район, де знаходився інститут вірусології в Ухані, а вже згодом придумали цю брехню про ринок. Китай повинен виплачувати компенсації країнам, які постраждали від ковіду, тобто фактично всьому світу. Тоталітарний Китай не менше зло, ніж фашистська росія
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01.03.2023 09:14
+25
Мерзенна країна…Мерзеннна мораль.
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01.03.2023 09:10
+14
У тому, що сказане директором ФБР є правдою, сумнівів бути не може. Жовтопиких слід суворо покарати за цей злочин.
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01.03.2023 09:19
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Мерзенна країна…Мерзеннна мораль.
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01.03.2023 09:10 Відповісти
Хто б сумнівався. Коли стався найперший спалах спочатку оточили район, де знаходився інститут вірусології в Ухані, а вже згодом придумали цю брехню про ринок. Китай повинен виплачувати компенсації країнам, які постраждали від ковіду, тобто фактично всьому світу. Тоталітарний Китай не менше зло, ніж фашистська росія
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01.03.2023 09:14 Відповісти
та всі розвідки знали 100% але на приборкання пандемії це б не вплинуло а ненависть до китайоз була б захмарною (що ніколи не пізно , і виправдано)
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01.03.2023 09:43 Відповісти
Хто зна, якби одразу було все відомо про природу і окремі аспекти поширення вірусу, то може б (і) з вакциною було швидше, (іі) не робили всіляких дурниць, типу обмеження на доторк в магазинах до господарч товарів
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01.03.2023 09:55 Відповісти


і досі це не є КАТЕГОРИЧНЕ ТВЕРДЖЕННЯ ((
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13.03.2023 09:15 Відповісти
А можливо і в Кацапстані.
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01.03.2023 09:16 Відповісти
А вони (китайці) і розробляли ковід разом з кацапами . І не було там ніякого "витоку" , було цілеспрямоване розповсюдження по Світу . Тут треба розуміти , що одним , що іншим начхати навіть на своє населення . А в Китаї навіть вигідно (як вони вважають) зменшувати його кількість .
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01.03.2023 09:59 Відповісти
Менша ймовірність..

Бо це передбачає ВИСОКИЙ РОЗВИТОК генної інженерії у кацапстані..

__________________

тому
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13.03.2023 09:18 Відповісти
Ну то й що?
Хтось в**** гебфаксуса за злочинну бездіяльність або службову недбалість, що не рекомендував закрити кордони відразу після виявлення?
Ні, медальок насують та пожиттєво будуть перепризначати.
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01.03.2023 09:16 Відповісти
Це я до того що з таким вооз всі епідемії будуть розноситись по максимуму.
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01.03.2023 09:33 Відповісти
Пандемію створили ті, хто через ЗМІ почав нагнітати і роздувати ковід - істерію.
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01.03.2023 09:18 Відповісти
Це треба так уміти, не бачити очевидного(ковід)
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01.03.2023 09:44 Відповісти
Це потрібно вміти - під приводом боротьби з пандемією вбити людей більше, чим сама "пандемія".
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01.03.2023 09:52 Відповісти
Це треба так уміти , не бачити грип, ГРВІ....
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01.03.2023 11:49 Відповісти
Ти не лежав в стационарі з цією хворобою ? Твої родичі за декілька днів не згорали від неї ? То дай Бог , щоб цього не сталося . Але не повторюй кацапську муйню , будь ласка . Попереджуюючи твої заперечення , скажу : там симптоми не схожі на жодну хворобу до цього .
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01.03.2023 10:07 Відповісти
Відкрию вам таємницю -кожного року люди хворіють від різних інфекцій , і вмирають кілька днів. В якомусь році більше , в якомусь менше. Просто поговріть з знайомими лікарями - і вони - це чітко скажуть . Просто - це ніхто не роздуває і не трубить у всіх змі. В мене племінниця менше чим за тиждень померла . Несподівано. Рак. Якби це було б два роки назад - записали б , що від ковід.
В мене поруч лікарня - і пункт з швидкими. Кількість протягом кількох років - машин стала - десь більше ,десь менше . Але років два назад - прийшла рознарядка - і фото " черг" швидких ( які завжди там були в такій кількості _ і до яких нікому не було ніякого діла) - в зМІ подавалися - як О БОЖЕ ПАНДЕМІЯ _ВСІ ПОМРЕМО.
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01.03.2023 12:13 Відповісти
Чого не вистачає , щоб просто уважно прочитати і не писати знову маячню ? Я після того , як мене врятували в лікарні , і побачивши , скількох людей не врятували за цей час , маю ходити в когось про щось розпитувати ? А потім померла дружина брата - сама працювала в приватній мед. компанії , але до останнього відмовлялась від госпіталізації бо слухала московських попів . Потім було пізно .
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01.03.2023 16:06 Відповісти
Ваш особистий досвід - не є обєктивною реальністю. А смерть однієї вашої знайомої ( чи від ковід точно? це суперечливе питання - коли в померлі від ковіду записували хіба що тільки не утоплеників)
А фактами є те що сотні людей помирали не дочекавшись планових госпіталізацій - поки лікарні були забиті "ковідними" хворими з температурою 37,7.

За 2021 рік - єдиний рік , коли згідно стастики за 30 років - смерть від сердечно-судинних хвороб була нижче планової на 20% Невже чудо української медицини? Ні все банально просто - всі ці смерті приписано ковід.
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01.03.2023 19:52 Відповісти
Все , досить ! Шкода витраченого часу . Хоча , писалося не для тебе . Від тебе несе рускім міром або тупістю .
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01.03.2023 20:06 Відповісти
Кожен дає характеристку іншому - через призму власних обумовленостей.
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02.03.2023 00:42 Відповісти
НА росії певні демографічні дослідження показують втрати від ковіду(бо "спутнік" -це гівно) 1.6 млн
населення.

Тому антивакцинаторам можна сказати тверде -ПНХ !

Відмовлятись від вакцинації кожен має право.

Але агітувати інших - це АМОРАЛЬНО.
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13.03.2023 09:24 Відповісти
Об"єктивна реальність" -вона лише в Ї..анутих на всю голову прихильників теорії всесвітньої змови вакцинаторів ?
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13.03.2023 09:21 Відповісти
Як правило людина намагаючись образити інших - підсвідомо виходить з властивих їй недоліків. Класична психологія.
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13.03.2023 10:07 Відповісти
А смерть однієї вашої знайомої ( чи від ковід точно? це суперечливе питання - коли в померлі від ковіду записували хіба що тільки не утоплеників)

і справді ВІД КОВІДУ ніхто не загинув. в силу розмірв самих вірусів.Загинули від ускладнень інших хворіб.
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13.03.2023 09:34 Відповісти
для того, чтоб Китай не рыпался, как версия для наезда всего мира сгодится. А тут каждый знает, почему он внезапно появился и внезапно исчез)
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01.03.2023 10:22 Відповісти
У тому, що сказане директором ФБР є правдою, сумнівів бути не може. Жовтопиких слід суворо покарати за цей злочин.
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01.03.2023 09:19 Відповісти
Если есть доказательства, подать в суд на возмещение ущерба. Для возникновения прецедента.
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01.03.2023 09:19 Відповісти
Так а чому ця інформація виплила саме зараз? Китайози почали ви**буватись, США відразу вказують наслідки. Один з наслідків. Якщо СШ вирішать урядово затвердити дані розвідок - позови знищать Китай.
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01.03.2023 09:50 Відповісти
иранцы сбили наш самолет. Сильно мы смогли что-то сделать? тут будет тоже самое
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01.03.2023 21:35 Відповісти
Щоб змогти, треба спочатку захотіти.
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01.03.2023 22:29 Відповісти
Потрібно було закрити кордони зразу , всі . А то почали возити кожна країна своїх громадян додому . От і розвезли по всьому світу . Наче б то навмисно було так задумано
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01.03.2023 09:19 Відповісти
проблема в тому що тих сраних китайозів розповзлося по світу як тарганів. є версію що саме вони привезли грип в європу після першої світової. тоді теж пандемія лютувала не на жарт
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01.03.2023 09:22 Відповісти
не можу зрозуміти чому вони час від часу роблять заяви про очевидні речі? з таким же успіхом можна заявити що завтра знову зійде сонце...
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01.03.2023 09:20 Відповісти
Підводні ігри. В даному випадку можливо щоб приструнити китайців натяком на наслідки їх випендрьожу. одне діло слухи, а зовсім інше - заява офіційної особи.
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01.03.2023 10:00 Відповісти
Китай вбив усіх тих людей, які померли від коронавірусу
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01.03.2023 09:24 Відповісти
Думаю это так США предупреждают комунистов, поставите оружие, задохнетесь в исках от всей земли.
Столько людей убить.
Компенсация положена.
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01.03.2023 09:29 Відповісти
Це так і є - підтвердженням є те що,ці інфа знову «виплила» саме зараз.
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01.03.2023 09:52 Відповісти
они все равно не признают и ни хрена не заплатят
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01.03.2023 21:36 Відповісти
Карфаген повинен бути знищений.
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01.03.2023 09:25 Відповісти
А кто в этом сомневался? Лаборатория в Ухане, вирус появился в Ухане.
Тут нет совпадения?
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01.03.2023 09:28 Відповісти
Китайський Вухань.
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01.03.2023 09:33 Відповісти
І самі ж китайці надавали інформацію щодо подібних робіт
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01.03.2023 11:08 Відповісти
Да, жлвтопиеі, ще ті любітєлі "братішнк"кацапських.
Їдять все, що під руку попадає. От звідти і чкрв'яки, таракани , та ще мусають звірів, вбивають їх, щоб продовжити своє життя.
Якось читав, що у них подають суп, із абортіррванного матеріалу. Фактично-їдять дітей. Мерзенна країна, мерзенна, культура. Андрофаги жлвтопиеі.
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01.03.2023 09:30 Відповісти
От де собака порилась! В Ухані. Друга імперія зла, після Росії...
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01.03.2023 09:34 Відповісти
Ну і де ці всі антиваксери, які казали, що вірусу взагалі нема? Чи більшість із них просто виявилася тролями-кацапами і ууже перемелені в чорнозем, як їх гуру Спєрмоусов?
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01.03.2023 09:35 Відповісти
Тут вони - одна така ху.ня протягом дня до мене чіпляється , тільки но послав його . Спочатку навів і свій приклад , і інших людей . А воно :"нє вєрю!" . Кацапня , пі.ари !
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01.03.2023 20:11 Відповісти
Ви у своїй засліпленості та одержимості перекладаєте з хворої голови на здорову.

Людей, які щеплені з дитинства всіма вакцинами, обізвали "модним" ярличком, оскільки вони скористалися своїм законним правом не брати участі в мед. експерименті.

А існування вірусу - то інша річ. Багато з тих (не всі), кого ви обізвали, його не заперечували. Хтось схилявся до природнього походження (короновіруси відомі давно), хтось - до штучного.
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02.03.2023 05:24 Відповісти
Так от, я писав про тих, хто заперечував сам факт вірусу, як спєрмоусов...
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02.03.2023 08:53 Відповісти
Ну так ******** желтомордых санкциями,что бы тапочки только на параше продавать могли.
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01.03.2023 09:38 Відповісти
на території китаю розміщена третина усього західного виробництва, це не так просто, це не рашу *********. але з ішої сторони - нюанс у тому, що китаю великі санкції і не обов'язково, їм і від маленьких буде дууже боляче, тим паче що в країні зараз далеко не все добре з громадською думкою про владу та внутр економікою
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01.03.2023 10:03 Відповісти
Там-то третина західного виробництва, АЛЕ значна частина цього виробництва паше не на глобальний, а на внутрішній китайський ринок.

Приміром, автозаводи західні майже не вивозять машини з Китаю. От візьмімо завод Тесли - Маск його відкрив і він навіть певний час продавав тачки в Європу. Потім відкрився завод у Німеччині і китайський завод Тесли вже працює 100% на внутрішній ринок.
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01.03.2023 20:23 Відповісти
та нє , то ж зразу було зрозуміло що це совпадєніє що вірус поширився з міста де інститут вірусології який займається вивченням корона-вірусів , суки вузькоокі - скільки людей угробили
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01.03.2023 09:40 Відповісти
Привіт,з натяком, дяді Си:"Не лізь в цей конфлікт,бо будешь платити всьому світу за пандемію".Ай да штати!Ай да молодці!
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01.03.2023 09:52 Відповісти
Нажерлись піддослідних тварин і попхались гулять па-району. Відразу було ясно ,без ЦРУ.
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01.03.2023 10:03 Відповісти
Це ж було очивидно одразу.
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01.03.2023 10:23 Відповісти
Весь мир засрали и ни какой ответственности.
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01.03.2023 10:30 Відповісти
Найімовірніше і найреальніше, витік відбувся з цапської біолабораторії Вектор, що в Новосибірську. і не витік, а виліт. провакциновані і заражені ковідом цапські вчені полетіли в Ухань щоб допомогти дослідити той вірус, який попав до китайців через іранські спецслужби за легендою, що це вірус, який вилучили в захопленій американській біолабораторії в Іраці. і під час цього "дослідження" цапські вчені при контакуванні з китайськими заразили китайських вірусологів. кацапи таким чином хотіли покарати китайців за торгові війни між Пекіном і кремлем.
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01.03.2023 10:38 Відповісти
у 80 почалися зачатки СПІДу, тоді дезинформатори з КГБ поширювали плітки про витік з лабораторій ЦРУ. ФСБ знову відкрило припалі пилюкою теки і верещать про біолабораторії. А один з політологів до цього часу віщує,що тільки цру винно у всіх бідах. Перша пандемія (іспанка) виникла у тих районах, де масово ошивались кетайці - заробітчани, особливо в портових районах Європи та Америки. І з ковідом кетайці разом з "братами по крові" шухерили. В них вже й вакцина була "готова".
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01.03.2023 10:42 Відповісти
с Добрым Утром, Врей! Давно проснулся!?
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01.03.2023 10:50 Відповісти
То, что узеопленочных надо всем миром на счетчик присаживать - КОМУ еще не ясно!?
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01.03.2023 10:52 Відповісти
Оркі не приховують походження вірусу з россійскої помійки. На "Генералі СВР" ця спецооперація фсб розжована до годин. Ідея послабить цівілізовані країни перед своїм вторгненням в Україну путлеру дуже сподобалась. Технично зробити це було не складно, інфекція була заброшена в Ухань, а далі росповсюділась по всему світу з мілліонам китайських туристів. Кількість раша троллів з образами та звінуваченнями Кітаю під кожною такою новиною тільки підтвержує тезіс що без смердючих лаптів тут не обійшлося.
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01.03.2023 11:33 Відповісти
https://uc.od.ua/columns/1533/1225127 В то время как сейчас все тыкают пальцем в Китай и непосредственно Ухань, порою, не приемля использование научной терминологии COVID-19 и называя вирус "китайским", уверен, стоит вспомнить о небольшом и малоприметном инциденте, имевшем место в сентябре 2019 года в Новосибирске. Дело в том, что в сентябре прошлого года в государственном научном центре вирусологии "Вектор" в Новосибирске произошёл взрыв. Если кто не в курсе, то данный научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов. Тогда Роспотребнадзор подчеркивал, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ. Возможно, оно так и есть, но вот ведь, что интересно, именно этот центр, если верить сообщениям российских СМИ, завершил первую фазу по созданию вакцины против коронавируса. Если такую скорость не оправдать банальной пропагандой и эта информация соответствует действительности, то возможно это лишь при наличии имевшихся в наличии центра изучаемых материалов задолго до вспышки эпидемии. Кстати, представители этого самого центра "Вектор" имеются в составе "группы спасения Италии" направленной министерством обороны РФ в далёкую европейскую страну. Разумеется, кто-то скажет, что от Новосибирска до Ухани тысячи километров, но от Ухани до Лос-Анджелеса тоже путь не близкий. А Сибирь и Дальний Восток в своём национальном составе уже давно имеют немалое присутствие граждан из Китая. Да и Новосибирск находится в непосредственно близости от границы с Китаем. Не исключено, что произошедшее на режимном объекте в сентябре 2019 года не раскрыто для общественности в полной мере, а рост ОРВИ и смертности от пневмонии в регионе, имеют непосредственную связь именно с этим инцидентом. Причем я неоднократно обращал внимание на то, что в дальневосточных и сибирских региональных СМИ регулярно сообщалось о катастрофической ситуации с заболеваемостью ОРВИ и пневмонией. Явно, сокрытие ситуации с эпидемией имеет куда более долгосрочный период и, когда президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о коронавирусе в России, отмечая, что она вся "горит", он использовал отнюдь не красивую фразу для сравнения. Между тем, в то время как в Москву стягиваются дополнительные подразделения Росгвардии и военнослужащие МО РФ, на Урале, в Сибири и Поволжье организуют масштабные военные учения, по изоляции условных районов с очагами вируса. Учения проводятся силами военнослужащих ЦВО, с размещением фильтрационных пунктов в Кемеровской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. Согласитесь, интересный выходит "суповой набор", ведь учения по изоляции, проводятся именно в тех районах, с которых и должен был распространяться вирус, с диагностированием максимального числа носителей. Но если взглянуть на эпидемиологическую карту РФ, то очагом эпидемии можно считать Москву. Парадокс? Похоже, что нет, а элемент изменения кремлевских сценариев на ходу. Итак, ситуация следующая. Распространение коронавируса в России началась именно с упомянутых выше регионов Сибири и Дальнего Востока. Но масштабы эпидемии максимально замалчивались, ради осуществления заветного плана по коронации Путина 22 апреля. Но, ситуация настолько ухудшилась, что сейчас будут брошены основные силы на спасение Москвы. В рамках "учений" будут изолированы наиболее "горящие" районы, а в Москве, несмотря даже на то, что при обращении Путина к населению не было объявлено о режиме ЧС, таковой введен будет. Жителей столицы уже готовят к ограничению перемещения по городу, как на собственном, так и общественном транспорте. Режим ЧС будет введен после принятия закона о соответствующих полномочиях кабинета. Количество развёртываемых инфекционных центров указывает на то, что востребованность в них будет крайне велика и долгосрочна. Но предварительно будет проведена информационная компания, с отсылкой на события в Италии, откуда российские военные будут вещать с душещипательными историями. Ведь истории про эпидемиологический апокалипсис где-то и у кого-то, это намного лучше, чем признание того, что и у самих, конец света стучится в дверь ногой. Причем этот стук раздаётся уже очень давно…
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01.03.2023 11:42 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/abroad/sekretnyij-vzryiv-v-rossijskoj-laboratorii-prines-v-ukrainu-vspyishku-pnevmonii-eks-sovetnik-putina-raskryil-detali.htm После взрыва в центре вирусологии в Новосибирске (Россия) в сентябре 2019 года в России резко возникла вспышка пневмонии, которая вскоре перешла в Украину. Как рассказал бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в программе Алеси Бацман, заболевание докатилось до границ с Украиной в декабре - тогда большое количество людей оказалось в больницах, передает "ГОРДОН". "Происшествие на "Векторе" могло повлиять на распространение пневмонии в России. И действительно: в октябре, ноябре, декабре 2019 года во многих регионах России прошла вспышка пневмонии, она постепенно докатилась с востока до границы России и Украины, пришла в Украину. Я видел несколько репортажей, как пневмония ударила по Сумской области, потом был репортаж из Тернополя. В результате большое количество людей заболело, оказалось в больницах", - рассказал он. Секретный взрыв в российской лаборатории принес в Украину вспышку пневмонии: экс-советник Путина раскрыл детали Отметим, ранее экс-разведчик КГБ Юрий Швец предположил, что коронавирус COVID-19 также мог стать результатом взрыва. По его словам, 16 сентября 2019 года, когда лаборатория взорвалась, коронавирус вырвался наружу. И тогда Кремль, увидев, насколько все может быть серьезно, чтобы перевести стрелки на кого-то другого, решил использовать Китай. Они завезли якобы коронавирус туда, в Ухань, в октябре. Как пояснил Илларионов, тогда официальная информация говорила о том, что взорвался баллон во время ремонтных работ, площадь возгорания - 30 м², пожар был потушен, выбиты были окна и серьезной проблемы нет. Однако выяснилось, что на тушение этого пожара были отправлены 17 пожарных машин. Черный дым, который поднимался из здания, видели жители окрестных мест. Вместе с тем, министерство обороны Российской Федерации на следующий день сообщило на своем сайте, что 16 сентября в Новосибирске были проведены специальные учения по формированию специальной автосанитарной роты из 23 пассажирских автобусов гражданского назначения, которые занимались отработкой эвакуации раненых во время чрезвычайного события. "Якобы учения проходили в рамках больших маневров "Центр", которые проводились в эти же дни на территории России. Проблема заключается в том, что министерство обороны никогда не сообщало ранее, что такого рода учения должны были проводиться или планировались к проведению в городе Новосибирске. Это первое. Второе. На том же сайте министерства обороны можно прочитать, что в маневрах "Центр" было задействовано 20 тыс. единиц военной техники разнообразного назначения. Возникает вопрос: если у вас есть 20 тыс. единиц техники разнообразного назначения, зачем вам понадобилась реквизиция 23 автобусов гражданского назначения в Новосибирске 16 сентября? Третье. То же самое министерство обороны заранее сообщало и потом рассказывало о том, в каких местах и на каких полигонах проводятся учения "Центр". Полигона под названием "Новосибирск" в этом списке нет. Более того, в этом списке в принципе нет Новосибирской области", - пояснил он. По мнению Илларионова, исходя из всего этого, можно сказать, что на самом деле действительно что-то произошло на предприятии "Вектор". "По своим масштабам происшедшее существенно превосходит то, о чем сообщали официальные средства массовой информации. Произошла какая-то серьезная авария", - уточнил он. Как писал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 сентября 2019 года, на "Векторе" произошел взрыв. ЧП случилось на пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, в котором шел ремонт. После этого возник пожар на площади 30 квадратных метров, который позднее был ликвидирован. Глава наукограда Кольцово Николай Красников, побывавший на месте ЧП, сообщил, что угрозы биологической опасности нет, ситуация находится под контролем. Отметим, что "Вектор" является одним из крупнейших в мире депозитариев вирусов, включая штаммы оспы, птичьего гриппа и различных разновидностей гепатита. Позже оказалось, что в "Векторе" имелись и штаммы коронавируса. facebook1287
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01.03.2023 11:45 Відповісти
По этом теме должны говорить те, кто точно знает, а не "наиболее вероятно".
Тем более, что они есть и внимательно наблюдают за медиа-инфой по этому вопросу.
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01.03.2023 12:01 Відповісти
Отже, зараз цю інфу вигідно озвучити ?

Але ж у 2020 про це говорилося, Штати навіть з воозки вийшли.
А нова мітла все позамовчувала і вернулася в шаражку.
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02.03.2023 05:27 Відповісти
Додам "крамоли". Зараз все більше й більше інформації з'являється і про істерію, і про "еліксир".

https://nypost-com.cdn.ampproject.org/c/s/nypost.com/2023/02/27/10-myths-told-by-covid-experts-now-debunked/amp/?fbclid=IwAR0Z8qvuYt_u9vu8coXHU0uuV-U1Y82ihlmsjFP1WKg0IvLKxKoDJwLW3LE

10 myths told by COVID experts - and now debunked By https://nypost.com/author/marty-makary/ Marty Makary

February 27, 2023 | 9:50pm

Misinformation #1: Natural immunity offers little protection compared to vaccinated immunity
A Lancet study looked at 65 major studies in 19 countries on natural immunity. The researchers concluded that https://nypost.com/2023/02/27/natural-immunity-as-effective-as-covid-vaccine-years-after-mandates/ natural immunity was at least as effective as the primary COVID vaccine series.

Most Americans who were fired for not having the COVID vaccine already had antibodies that effectively neutralized the virus, but they were antibodies that the government did not recognize.

Misinformation #2: Masks prevent COVID transmission

And one published last month by a highly respected Oxford research team found that https://nypost.com/2023/02/14/face-masks-made-little-to-no-difference-in-preventing-covid-study/ masks had no significant impact on COVID transmission. (а ковідофашисти хотіли розстрілювати, бити, звільняти з роботи, викидати з транспорту і т.д. тих, хто це знав і не хотів носити шмати на обличчі або не міг у них дихати)
Misinformation #3: School closures reduce COVID transmission

Misinformation #4: Myocarditis from the vaccine is less common than from the infection

We now know that myocarditis is six to 28 times more common after the COVID vaccine than after the infection among 16- to 24-year-old males.

Misinformation #5: Young people benefit from a vaccine booster

Misinformation #6: Vaccine mandates increased vaccination rates
https://nypost.com/2023/02/19/its-insane-that-colleges-still-mandate-vaccines/ The mandate was based on the theory that vaccination reduced transmission rates - a notion later proven to be false.

Misinformation #7: COVID originating from the Wuhan lab is a conspiracy theory

Misinformation #8: It was important to get the second vaccine dose three or four weeks after the first dose

Misinformation #9: Data on the bivalent vaccine is 'crystal clear'

Misinformation #10: One in five people get long COVID

Скільки вже фактів та підтверджень того, про що говорили, писали, кричали адекватні люди (яких психічне перелякане стадо обзивало якими хоч словами), вийшло на поверхню. Далі буде. Найцікавіше з побічками від "еліксирчику" ще попереду.
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02.03.2023 05:45 Відповісти
вотетапаварот! так може війну китаю ??
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13.03.2023 09:30 Відповісти
 
 