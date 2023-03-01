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Директор ФБР Врей: Пандемія COVID-19, найімовірніше, виникла через витік вірусу з лабораторії у Китаї
У Сполучених Штатах вважають найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу витік із лабораторії в китайському Ухані.
Про це директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Врей сказав телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"ФБР вже певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Мова йде про потенційний витік із контрольованої китайським урядом лабораторії", - вказав посадовець.
При цьому Врей зазначив, що уряд КНР, на його думку, "робить усе можливе, аби завадити" зусиллям США та їхніх партнерів щодо встановлення обставин початку пандемії.
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+35 адвокат офіс
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і досі це не є КАТЕГОРИЧНЕ ТВЕРДЖЕННЯ ((
Бо це передбачає ВИСОКИЙ РОЗВИТОК генної інженерії у кацапстані..
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тому
Хтось в**** гебфаксуса за злочинну бездіяльність або службову недбалість, що не рекомендував закрити кордони відразу після виявлення?
Ні, медальок насують та пожиттєво будуть перепризначати.
В мене поруч лікарня - і пункт з швидкими. Кількість протягом кількох років - машин стала - десь більше ,десь менше . Але років два назад - прийшла рознарядка - і фото " черг" швидких ( які завжди там були в такій кількості _ і до яких нікому не було ніякого діла) - в зМІ подавалися - як О БОЖЕ ПАНДЕМІЯ _ВСІ ПОМРЕМО.
А фактами є те що сотні людей помирали не дочекавшись планових госпіталізацій - поки лікарні були забиті "ковідними" хворими з температурою 37,7.
За 2021 рік - єдиний рік , коли згідно стастики за 30 років - смерть від сердечно-судинних хвороб була нижче планової на 20% Невже чудо української медицини? Ні все банально просто - всі ці смерті приписано ковід.
населення.
Тому антивакцинаторам можна сказати тверде -ПНХ !
Відмовлятись від вакцинації кожен має право.
Але агітувати інших - це АМОРАЛЬНО.
і справді ВІД КОВІДУ ніхто не загинув. в силу розмірв самих вірусів.Загинули від ускладнень інших хворіб.
Столько людей убить.
Компенсация положена.
Тут нет совпадения?
Їдять все, що під руку попадає. От звідти і чкрв'яки, таракани , та ще мусають звірів, вбивають їх, щоб продовжити своє життя.
Якось читав, що у них подають суп, із абортіррванного матеріалу. Фактично-їдять дітей. Мерзенна країна, мерзенна, культура. Андрофаги жлвтопиеі.
Людей, які щеплені з дитинства всіма вакцинами, обізвали "модним" ярличком, оскільки вони скористалися своїм законним правом не брати участі в мед. експерименті.
А існування вірусу - то інша річ. Багато з тих (не всі), кого ви обізвали, його не заперечували. Хтось схилявся до природнього походження (короновіруси відомі давно), хтось - до штучного.
Приміром, автозаводи західні майже не вивозять машини з Китаю. От візьмімо завод Тесли - Маск його відкрив і він навіть певний час продавав тачки в Європу. Потім відкрився завод у Німеччині і китайський завод Тесли вже працює 100% на внутрішній ринок.
Тем более, что они есть и внимательно наблюдают за медиа-инфой по этому вопросу.
Але ж у 2020 про це говорилося, Штати навіть з воозки вийшли.
А нова мітла все позамовчувала і вернулася в шаражку.
https://nypost-com.cdn.ampproject.org/c/s/nypost.com/2023/02/27/10-myths-told-by-covid-experts-now-debunked/amp/?fbclid=IwAR0Z8qvuYt_u9vu8coXHU0uuV-U1Y82ihlmsjFP1WKg0IvLKxKoDJwLW3LE
10 myths told by COVID experts - and now debunked By https://nypost.com/author/marty-makary/ Marty Makary
February 27, 2023 | 9:50pm
Misinformation #1: Natural immunity offers little protection compared to vaccinated immunity
A Lancet study looked at 65 major studies in 19 countries on natural immunity. The researchers concluded that https://nypost.com/2023/02/27/natural-immunity-as-effective-as-covid-vaccine-years-after-mandates/ natural immunity was at least as effective as the primary COVID vaccine series.
Most Americans who were fired for not having the COVID vaccine already had antibodies that effectively neutralized the virus, but they were antibodies that the government did not recognize.
Misinformation #2: Masks prevent COVID transmission
And one published last month by a highly respected Oxford research team found that https://nypost.com/2023/02/14/face-masks-made-little-to-no-difference-in-preventing-covid-study/ masks had no significant impact on COVID transmission. (а ковідофашисти хотіли розстрілювати, бити, звільняти з роботи, викидати з транспорту і т.д. тих, хто це знав і не хотів носити шмати на обличчі або не міг у них дихати)
Misinformation #3: School closures reduce COVID transmission
Misinformation #4: Myocarditis from the vaccine is less common than from the infection
We now know that myocarditis is six to 28 times more common after the COVID vaccine than after the infection among 16- to 24-year-old males.
Misinformation #5: Young people benefit from a vaccine booster
Misinformation #6: Vaccine mandates increased vaccination rates
https://nypost.com/2023/02/19/its-insane-that-colleges-still-mandate-vaccines/ The mandate was based on the theory that vaccination reduced transmission rates - a notion later proven to be false.
Misinformation #7: COVID originating from the Wuhan lab is a conspiracy theory
Misinformation #8: It was important to get the second vaccine dose three or four weeks after the first dose
Misinformation #9: Data on the bivalent vaccine is 'crystal clear'
Misinformation #10: One in five people get long COVID
Скільки вже фактів та підтверджень того, про що говорили, писали, кричали адекватні люди (яких психічне перелякане стадо обзивало якими хоч словами), вийшло на поверхню. Далі буде. Найцікавіше з побічками від "еліксирчику" ще попереду.