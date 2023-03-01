У Кадіївці лунали вибухи на заводі, де росіяни намагалися сховати фури з боєкомплектом, - Гайдай
На тимчасово окупованій Луганщині у Кадіївці лунали вибухи на території заводу, де росіяни ховали фури з боєкопмлектом.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"У Кадіївці сталася "бавовна", там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплетом", - зазначив він.
За його словами, у росіян були спроби наступальних дій у Білогорівці та поблизу Кремінної. Зокрема, в районі Макіївки та Невського.
"Наступи росіяни проводять здебільшого вночі. Окупанти з важких калібрів щоденно обстрілюють деокуповані населені пункти, де ще залишаються мирні жителі;
У росіян з’явилося багато дронів-камікадзе. Вони їх активно використовують на Луганському напрямку. Чекаємо на надходження засобів боротьби проти цих дронів", - додав очільник області.
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