У Кадіївці лунали вибухи на заводі, де росіяни намагалися сховати фури з боєкомплектом, - Гайдай

На тимчасово окупованій Луганщині у Кадіївці лунали вибухи на території заводу, де росіяни ховали фури з боєкопмлектом.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кадіївці сталася "бавовна", там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплетом", - зазначив він.

За його словами, у росіян були спроби наступальних дій у Білогорівці та поблизу Кремінної. Зокрема, в районі Макіївки та Невського.

"Наступи росіяни проводять здебільшого вночі. Окупанти з важких калібрів щоденно обстрілюють деокуповані населені пункти, де ще залишаються мирні жителі;



У росіян з’явилося багато дронів-камікадзе. Вони їх активно використовують на Луганському напрямку. Чекаємо на надходження засобів боротьби проти цих дронів", - додав очільник області.

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