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Новини Війна
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У Кадіївці лунали вибухи на заводі, де росіяни намагалися сховати фури з боєкомплектом, - Гайдай

кадіївка

На тимчасово окупованій Луганщині у Кадіївці лунали вибухи на території заводу, де росіяни ховали фури з боєкопмлектом.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кадіївці сталася "бавовна", там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплетом", - зазначив він.

За його словами, у росіян були спроби наступальних дій у Білогорівці та поблизу Кремінної. Зокрема, в районі Макіївки та Невського.

"Наступи росіяни проводять здебільшого вночі. Окупанти з важких калібрів щоденно обстрілюють деокуповані населені пункти, де ще залишаються мирні жителі;

У росіян з’явилося багато дронів-камікадзе. Вони їх активно використовують на Луганському напрямку. Чекаємо на надходження засобів боротьби проти цих дронів", - додав очільник області.

Читайте: Погодні умови не дозволяють техніці росіян просуватись на Луганщині, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4890)


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01.03.2023 09:24 Відповісти
 
 