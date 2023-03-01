Держаудитслужба підтвердила, що ціна яєць у контрактах Міноборони була 17 грн саме за штуку, - Шабунін

Завищення цін при закупівлі продуктів у контрактах Міноборони підтверджено. Лише на одному контракті ціни було завищено на 4 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін.

"Держаудит служба підтвердила, що ціна яєць в контрактах Міноборони була 17 грн саме за штуку, а НЕ кілограм чи погонний метр. Міністру оборони, а також ЛОМам, які, захищаючи його, парили про ІПСО/яйцякіло/"лічняк Шабуніна", варто було би публічно вибачитися. Вибачитися навіть не перед журналістами/ЦПК (нам все одно), а перед суспільством, яке вони протягом місяця вводили в оману", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, лише на одному (оприлюдненому в розслідуванні) контракті ціни було завищено на 4 млрд грн.

"Для розуміння, це БІЛЬШЕ, ніж фонд Притули зібрав за весь минулий рік", - підсумував глава ЦПК.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зазначив: "Державна аудиторська служба визнала офіційно, що міністр оборони Олексій Резніков брехав, а ціни на яйця при закупівлі дійсно були завищені без будь-яких підстав. Тому ціни у нових контрактах знизили. Тобто завищення цін при закупівлі це факт. Але публічно продовжують брехати, і не визнають, що тільки суспільний резонанс та розголос змусив чиновників виправити ціни. Подивимось, чи будуть якісь результати правоохоронних органів".

Читайте: Рада ухвалила закон про прозорість в закупівлях Міноборони

Нагадаємо, 28 лютого Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ. До прикладу, в них зазначалося, що яйця купують по 8-9 грн за штуку.

Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

Також читайте: Шмигаль про скандал довкола закупівель Міноборони: В Україні немає системної корупції, з поодинокими випадками негайно борються