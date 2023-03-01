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Держаудитслужба підтвердила, що ціна яєць у контрактах Міноборони була 17 грн саме за штуку, - Шабунін

харчування

Завищення цін при закупівлі продуктів у контрактах Міноборони підтверджено. Лише на одному контракті ціни було завищено на 4 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін.

"Держаудит служба підтвердила, що ціна яєць в контрактах Міноборони була 17 грн саме за штуку, а НЕ кілограм чи погонний метр. Міністру оборони, а також ЛОМам, які, захищаючи його, парили про ІПСО/яйцякіло/"лічняк Шабуніна", варто було би публічно вибачитися. Вибачитися навіть не перед журналістами/ЦПК (нам все одно), а перед суспільством, яке вони протягом місяця вводили в оману", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, лише на одному (оприлюдненому в розслідуванні) контракті ціни було завищено на 4 млрд грн.

"Для розуміння, це БІЛЬШЕ, ніж фонд Притули зібрав за весь минулий рік", - підсумував глава ЦПК.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зазначив: "Державна аудиторська служба визнала офіційно, що міністр оборони Олексій Резніков брехав, а ціни на яйця при закупівлі дійсно були завищені без будь-яких підстав. Тому ціни у нових контрактах знизили. Тобто завищення цін при закупівлі це факт. Але публічно продовжують брехати, і не визнають, що тільки суспільний резонанс та розголос змусив чиновників виправити ціни. Подивимось, чи будуть якісь результати правоохоронних органів".

Читайте: Рада ухвалила закон про прозорість в закупівлях Міноборони

Нагадаємо, 28 лютого Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ. До прикладу, в них зазначалося, що яйця купують по 8-9 грн за штуку.

Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

Також читайте: Шмигаль про скандал довкола закупівель Міноборони: В Україні немає системної корупції, з поодинокими випадками негайно борються

Автор: 

Міноборони (7452) Бутусов Юрій (3613) закупівлі (3416) Держаудитслужба (184)


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Топ коментарі
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01.03.2023 09:41
+72
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01.03.2023 09:42
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01.03.2023 09:44
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Бачте, Віталію, а були б зговористими, як деякі Ваші колишні колеги з ЦПК, які сидять в теплих містечках, а рапортують ніби в окопа, ще й статус УБД состряпають собі, а Вас в лічняку звинувачують за те, що не шестерите.
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01.03.2023 11:11 Відповісти
"Нехай брехло, нехай мародер, нехай виродок - зато вкрав". Який же ж розумний у нас міністр оборони.
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01.03.2023 11:30 Відповісти
"https://t.me/tZEinform/23322 Несподіваний візит міністр фінансів США Джанет Єллен (англ. Janet Yellen) до України пов'язаний з двома проблемними питаннями двосторонніх американо-українських відносин, що виникли за останні два тижні.
https://t.me/tZEinform/23322 По-перше - попередня ("біла") доповідь групи американських аудиторів, що працюють над аналізом виконання українського бюджету і використання американської фінансової допомоги. В аналізі рівень видатків українського бюджету за 2022 р. що мають ознаки корупційної складової визначено на рівні 25-30% "
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01.03.2023 11:31 Відповісти
Бариги на крові
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01.03.2023 18:42 Відповісти
Особисто мені зайшла теза очільника МО про "відсутність системної корупції".... Тобто 3.14здять несистемно усе, до чого можна дотягнутися.
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01.03.2023 11:34 Відповісти
Навіть страшно спитати яка ціна закупівлі ,наприклад , дизельного палива.
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01.03.2023 11:38 Відповісти
Уявіть тільки яка там магія з пальним...... Яйця в порівнянні взагалі ніщо
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01.03.2023 11:48 Відповісти
да это золотая неисчерпаемая жила
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01.03.2023 12:34 Відповісти
тварі
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01.03.2023 12:29 Відповісти
А где підтвердження дежаудітслужби?
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01.03.2023 12:40 Відповісти
У верещучки в 3.14зді.
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02.03.2023 07:30 Відповісти
А зачем вы их там ховаете? Може оприлюдните, если у вас туда свободный доступ.
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02.03.2023 10:38 Відповісти
Можливо ці поци свої яйця продавали, а не курячі? Новий скандал в опі, війна поміж єрмаком і арахамією! Чекаємо публікацій і хто кого перекусає!
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01.03.2023 12:44 Відповісти
Свині. Вони продавали яйця за 17 гривень за штуку, коли роздрібна торгівля за 7 гривень. Ви лиш задумайтесь що вони купляли яйця за оптову ціну. Скільки ж ті тварюки вкрали? Я приставити собі не можу це. Пишуть, що їм треба публічно вибачитись😡😡😡. Іх треба під суд і смертну кару😡😡😡
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01.03.2023 13:59 Відповісти
Знаю одного завскладом ГСМ, только за 2021-2022 года успел построить 2-х этажный дом, купить БМВ-Х5....
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01.03.2023 14:20 Відповісти
Розмовляв із нашим Захисником.Хлопці за свої гроші купили Ваз 2106 щоб бути мобільною групою.А як бути з пальним? Звернулися до керівництва.Відповідь ,якщо зареєструєте і поставите на баланс МОУ тоді дамо ПММ.У кого є питання?
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02.03.2023 07:37 Відповісти
Оця тітка дурнувата, але хитра, навіть Джозеф Байден, Президент США, розгубився від її нахабства !
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01.03.2023 14:21 Відповісти
По 8-9 грн. як для оптового покупця, і навіть із логістикою, теж задорого.
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01.03.2023 14:46 Відповісти
Воруют внаглую, открыто, с особым цинизмом плюя на народ и Закон. Во время войны! Почерк дорвавшихся до власти люмпенов.
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01.03.2023 14:48 Відповісти
Усі ці злодіі с орбіти презіка.
Це повністю його провина
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01.03.2023 17:19 Відповісти
Міністра повинні звільнити .....не за корупційну складову у відомстві а за БРЕХНЮ суспільству .....це не підлягає ніякій амністії і це не може бути виправдано ніякими досягненнями ...
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01.03.2023 14:50 Відповісти
а за корупційну складову він має СІСТИ
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01.03.2023 14:54 Відповісти
Але, жоден із заступників міністра яйцеголового, а тим більше він особисто, до цього НЕПРЧЕТНІ, вони виключно тільки забезпечують прикриття цих СХЕМ!!!
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01.03.2023 15:45 Відповісти
Хто б сумнівався , що Резніков все знав і продовжував брехати , ще й захищав злодіїв , своїх заступників .І вилізли майже всі "сухими" .
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01.03.2023 16:12 Відповісти
Резников срочно должен уйти в отставку, а Зеленский извиниться перед обществом за свои назначения. Это просто недопустимо мародерство на крови.
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01.03.2023 17:12 Відповісти
Не дивно, шо Зеля і ОПа на цей рік свої є-декларації засекретили.
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01.03.2023 18:04 Відповісти
В Оман просто так не літають.
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02.03.2023 07:31 Відповісти
А 90 гривень за десяток яєць, це всеодно *********!
я купую на базарі, домашні яйця по 75!
це роздрібна ціна!
Міноборони за оптовими цінами має закуповувати по 50!
ВСЕ ОДНО КРАДУТЬ!
ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ, МОЖЕ КОМУ ВЖЕ ПОРА ДАТЬ ПО СРАЦІ?
а якщо не дає, значить в долі!
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01.03.2023 18:32 Відповісти
В Україні потрібно негайно ввести смертну кару для всіх без винятку корупціонерів, в іншому разі довічне ув'язнення!!!
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01.03.2023 19:25 Відповісти
Начинаю прозревать почему с каждого утюга до́носится что эта война на очень долго. Да с таким уровнем воровства на крови она будет идти десятки лет. Вообще должно быть расстреляно, чтобы другим неповадно было.
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01.03.2023 19:33 Відповісти
Нікому нічого не буде Президент сказав що унас корупції немає всі білі і пухнасті а це означає що вони всі у долі хто такий Шмигаль людина Ахметова смотрящий.
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02.03.2023 09:26 Відповісти
Даже и 8,9.. гривні много если они продаються в магазинах по 6 6.50.. на сегодня.. без наказаност в воени час ето жест..
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02.03.2023 15:05 Відповісти
Я в шоці від нашої влади!!!! Хочу звернутися до нашого ***********: ти справді вважаєш, що найрозумніший?! Боневтік- це теза для долбо...бів!!!! Ти повинен сидіти за гратами разом з опзж, слугами,міністрами, а на голові- секретутка!!!! Бо це це ж вона головує у країні!?А люди цієї хвойди сидять на всіх провладних містах! Тому і корупція поодинока і справ з посадками нема!!!! Але ви всі повинні згинути,, тому що люди вас просто розірвуть!!!!!
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02.03.2023 17:02 Відповісти
Премьер министр публично лжет на весь мир, ему "подпевает" опозорившийся с 2 замами-ворами министр обороны!? Что же тогда системная коррупция,которой ,-по лживым словам чиновников самого высокого ранга,- нет в Украине?! Это до какой степени цинизма нужно докатиться , чтобы так нагло ,тупо-примитивно лгать!? И в какой демократической стране , после такого жутко резонансного скандала, да ещё и во время войны , министр обороны не ушел бы в отставку!? Украина утопает в коррупции и ее производная-на самом верху.С такими "министрами"мы не в Европу, а ж-пу зайдём!?
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02.03.2023 19:28 Відповісти
Резнік повинен просто застрелитись. Якщо він чоловік.
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02.03.2023 20:10 Відповісти
Ну ***** , не виродки???????!!!!!!!!!А воно(резнікоіффффф) знімає з військових зарплати мотивуючи нестачею коштів!!!!!!!! Щоб ти та твої діти повиздихували!!!! Падло!!!! Потрясти ( добре) Кабмін та депутатів то і кошти знайшлися б!!!!!!!!!!
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02.03.2023 20:32 Відповісти
На главкоме про фляги пластиковые тоже неплохо рассказали. За купка с гравировкой от продажи мень 1дол, а для отмывки цена почти 8...
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03.03.2023 12:19 Відповісти
Цікаво було б дізнатися хто запропонував встановити ту ціну. І хто планований поставщик? І в кого би брали ті яйця? І по якій ціні у первинної інстанції? Бо клювати міністра варто, але ж і з'ясувати весь ланцюжок грабіжників теж важливо.
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04.03.2023 13:53 Відповісти
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