Вранці окупанти обстріляли Чугуїв, пошкоджено багатоквартирний будинок, дві особи зазнали поранень

Російські окупанти зранку 1 березня обстріляли Чугуїв Харківської області. Зафіксовано три "прильоти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні зранку окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три "прильоти" по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Синєгубов повідомив, що за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкового обстрілу Чугуєва поранень зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик.



"Чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями. Хлопчик має незначні ушкодження, отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації", - написав він.

Крім того голова Харківської ОВА розповів про ситуацію в регіоні за минулу добу.

"У Куп'янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено 2 житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС. Під обстрілом також був Міський парк культури та відпочинку, де, на жаль, від поранень загинув чоловік.



У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

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