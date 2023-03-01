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Росіяни можуть здійснити точкові ракетні удари по Україні або атакувати кількома хвилями, - ОК "Південь"

ракета

Загроза ракетних ударів по Україні залишається дуже високою. Але це може бути не обов’язково масований удар, росіяни можуть вдатися і до точкових ударів або атак хвилями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, корабельне угрупування ворога на бойовому чергуванні в Чорному морі продовжує перебувати без змін.

"Це 15 ворожих кораблів, серед яких залишаються 5 ракетоносіїв, споряджених кількістю до 32 ракет "Калібр". Серед цих носіїв є і підводні", - розповіла Гуменюк.

Вона також нагадала, що пуски ракет з підводних носіїв доволі складно виявляти українським силам ППО.

"Тому і загроза лишається дуже високою. Зауважмо, що така кількість ракет давно не фіксувалася в Чорному морі, вони давно не виводили так багато ракет", - зазначила Гуменюк.

За її словами, зараз спостерігається активність авіації російських військ.

"З огляду на те, що ворог вишукує нову тактику застосування ракетних ударів, можливо, це не буде обов'язково масований удар. Можливий і точкові, а може й кількома хвилями. Але така готовність свідчить про високу загрозу і треба бути дуже пильними", - зауважує Гуменюк.

Також вона додала, що шторм у морі залишається помірним, що дозволяє противнику здійснити пуск ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія збільшує кількість кораблів у Чорному морі, фіксується активність тактичної авіації, - ОК "Південь"

Автор: 

ракети (4048) росія (65829) Чорне море (1676) Гуменюк Наталія (804)


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01.03.2023 10:11 Відповісти
Це та Тіна канделакі, яка постійно пістіт, бо коли вона мовчить, їй страшно.
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01.03.2023 10:29 Відповісти
Херантії.
Суки, палатимете, стікатимете кров'ю. Бігатимете розваленими вулицями, кричатимете.
Бо кожен отримує те на що заслуговує, а ви заслуговуєте на те, щоб перестати існувати.
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01.03.2023 11:22 Відповісти
а можуть і чмокати
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01.03.2023 10:13 Відповісти
И чтоб паказать вяличие **********, путлер в очередной раз ударит по мирным городам Украины. Но вместо вяличия - презрение и ненависть.

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01.03.2023 10:31 Відповісти
Ці подробиці більше для зенітників. Для громадян є оповіщення: "Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття!" Та звуки сирен.
А ще громадян турбує, як спрацює ППО. На Хмельниччині останнім часом в цьому плані результати невтішні.
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01.03.2023 10:39 Відповісти
 
 