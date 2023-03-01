Росіяни можуть здійснити точкові ракетні удари по Україні або атакувати кількома хвилями, - ОК "Південь"

Загроза ракетних ударів по Україні залишається дуже високою. Але це може бути не обов’язково масований удар, росіяни можуть вдатися і до точкових ударів або атак хвилями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, корабельне угрупування ворога на бойовому чергуванні в Чорному морі продовжує перебувати без змін.

"Це 15 ворожих кораблів, серед яких залишаються 5 ракетоносіїв, споряджених кількістю до 32 ракет "Калібр". Серед цих носіїв є і підводні", - розповіла Гуменюк.

Вона також нагадала, що пуски ракет з підводних носіїв доволі складно виявляти українським силам ППО.

"Тому і загроза лишається дуже високою. Зауважмо, що така кількість ракет давно не фіксувалася в Чорному морі, вони давно не виводили так багато ракет", - зазначила Гуменюк.

За її словами, зараз спостерігається активність авіації російських військ.

"З огляду на те, що ворог вишукує нову тактику застосування ракетних ударів, можливо, це не буде обов'язково масований удар. Можливий і точкові, а може й кількома хвилями. Але така готовність свідчить про високу загрозу і треба бути дуже пильними", - зауважує Гуменюк.

Також вона додала, що шторм у морі залишається помірним, що дозволяє противнику здійснити пуск ракет.

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