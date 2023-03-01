95% компаній у сфері грального бізнесу ухиляються від сплати податків, - "слуга народу" Жмеренецький

Компанії розробили схеми за участі банків, мереж супермаркетів та АЗС, через які ухиляються від сплати податків.

Про це пише у фейсбуці нардеп "Слуги народу", член слідчої комісії Олексій Жмеренецький, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів про засідання слідчої комісії ВР, на якому розглядали злочини в сфері грального бізнесу.

За словами Жмеренецького, сукупний оборот цього бізнесу в Україні - легального та нелегального - від 12 до 15 млрд грн на місяць, тобто 180 млрд грн на рік.

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Податків та ліцензійних зборів до держбюджету при цьому за 2022 рік надійшло лише 1,2% з обороту, а 95% всіх компаній на ринку взагалі не платять податки.

Найпопулярніші схеми ухилення від податків - "метчінг" та "міскодінг".

Схему з "метчінгу" налагодили 6 банків у змові з НБУ та мережами супермаркетів і АЗС.

Коли гравець онлайн-казино поповнює рахунок для ставок, його гроші йдуть на сервер під виглядом переказу для випадкової приватної особи - продавця магазину чи прибиральниці заправки.

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Навзамін цього магазини та заправки надають гральним компаніям готівку. Ті за неї купують у "чорних" фермерів зерно, яке вивозиться за кордон. Гроші від продажу зерна отримують власники гральних компаній.

За оцінками СБУ, так відмивається 54 млрд грн на рік.

Схема "міскодінгу"діє інакше: платежі, якими гравці поповнюють рахунки на гральних сайтах6 надходять у банк з кодом купівлі квітів чи фільмів.

Так в Україні діяло 9 банків. Один з них досі обслуговує половину всіх незаконних операцій у сфері грального бізнесу.

"До вересня 2022 року ніхто з органів влади типу "не знав" про існування цих схем", - Жмеренецький.

Зараз СБУ та БЕБ порушили 45 кримінальних справ. Але майже всі нелегальні сайти та салони продовжують працювати. Заблокувати їх може лише РНБО. Та й це, за словами правоохоронців, нічого не дасть, бо миттєво будуть створені копії сайтів.

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"Органи стверджують, що 97% усіх 54 мільярдів відмитих гривень роблять якраз компанії з українськими ліцензіями, а не ці тисячі нелегальних сайтів!!", - зазначив нардеп.

За його словами, зараз депутати та правоохоронці вивчають наявні в цій сфері "схеми" та збираються "латати" дірки в законодавстві, що дозволяють компаніям уникати сплати податків.