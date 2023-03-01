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Новини
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95% компаній у сфері грального бізнесу ухиляються від сплати податків, - "слуга народу" Жмеренецький

казино

Компанії розробили схеми за участі банків, мереж супермаркетів та АЗС, через які ухиляються від сплати податків.

Про це пише у фейсбуці нардеп "Слуги народу", член слідчої комісії Олексій Жмеренецький, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів про засідання слідчої комісії ВР, на якому розглядали злочини в сфері грального бізнесу.

За словами Жмеренецького, сукупний оборот цього бізнесу в Україні - легального та нелегального - від 12 до 15 млрд грн на місяць, тобто 180 млрд грн на рік.

Читайте: Держбюджет недоотримав 24 млрд грн через виведення грошей гральним бізнесом, - нардеп "Голосу" Железняк

Податків та ліцензійних зборів до держбюджету при цьому за 2022 рік надійшло лише 1,2% з обороту, а 95% всіх компаній на ринку взагалі не платять податки.

Найпопулярніші схеми ухилення від податків - "метчінг" та "міскодінг".

Схему з "метчінгу" налагодили 6 банків у змові з НБУ та мережами супермаркетів і АЗС.

Коли гравець онлайн-казино поповнює рахунок для ставок, його гроші йдуть на сервер під виглядом переказу для випадкової приватної особи - продавця магазину чи прибиральниці заправки.

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Навзамін цього магазини та заправки надають гральним компаніям готівку. Ті за неї купують у "чорних" фермерів зерно, яке вивозиться за кордон. Гроші від продажу зерна отримують власники гральних компаній.

За оцінками СБУ, так відмивається 54 млрд грн на рік.

Схема "міскодінгу"діє інакше: платежі, якими гравці поповнюють рахунки на гральних сайтах6 надходять у банк з кодом купівлі квітів чи фільмів.

Так в Україні діяло 9 банків. Один з них досі обслуговує половину всіх незаконних операцій у сфері грального бізнесу.

"До вересня 2022 року ніхто з органів влади типу "не знав" про існування цих схем", - Жмеренецький.

Зараз СБУ та БЕБ порушили 45 кримінальних справ. Але майже всі нелегальні сайти та салони продовжують працювати. Заблокувати їх може лише РНБО. Та й це, за словами правоохоронців, нічого не дасть, бо миттєво будуть створені копії сайтів.

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"Органи стверджують, що 97% усіх 54 мільярдів відмитих гривень роблять якраз компанії з українськими ліцензіями, а не ці тисячі нелегальних сайтів!!", - зазначив нардеп.

За його словами, зараз депутати та правоохоронці вивчають наявні в цій сфері "схеми" та збираються "латати" дірки в законодавстві, що дозволяють компаніям уникати сплати податків.

Автор: 

гральний бізнес (290) податки (3871) Жмеренецький Олексій (8)


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Топ коментарі
+10
Цікаво, хто ж це гральний бізнес до нас привів? Питання риторичне
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01.03.2023 10:55
+10
Та да, это уже не лечится. После Гимна Украины в образе "шлюха" я уже перестал ей удивляться.
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01.03.2023 11:01
+9
Так Гетмацев профі саме в гральному бізнесі. Наведені цифри це підтверджують.
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01.03.2023 10:59
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01.03.2023 10:54 Відповісти
Та да, это уже не лечится. После Гимна Украины в образе "шлюха" я уже перестал ей удивляться.
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01.03.2023 11:01 Відповісти
У цих істот покликання згидити все проукараїнське, патріотичне.
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01.03.2023 11:07 Відповісти
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01.03.2023 11:31 Відповісти
В статті мова йде про відмиванна 54 млрд. гральним бізнесом. Нахіба ти таке виложуєш дурнику? Немає куди своє лайно кидати?
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01.03.2023 11:56 Відповісти
Цікаво, хто ж це гральний бізнес до нас привів? Питання риторичне
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01.03.2023 10:55 Відповісти
Лоббіст Гетьманцев, він же головний ухилянт, саботажник і якщо доведуть то ворог України
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01.03.2023 11:17 Відповісти
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01.03.2023 11:28 Відповісти
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01.03.2023 12:18 Відповісти
Почему же?! Ещё как платят. Икс бэт в Украине регулярно платит налоги в московию.
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01.03.2023 10:57 Відповісти
А помните того липового "великого волонтера", которого пиарила власть, а он оказался обычным жуликом и схематозником по отмыванию русских денег на "лотереях" и "букмекерах"? И против его потом даже ввело санкции СНБО. Как некрасиво получилось
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01.03.2023 11:33 Відповісти
Його вже пару місяців як знов піарять тг-пабліки, як істоту, яка допомагає фронту. Як і інший гральний бізнес
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02.03.2023 08:54 Відповісти
і 100% алігархів теж податки не платять. плате за всіх них мудрий нарід.
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01.03.2023 10:59 Відповісти
Так Гетмацев профі саме в гральному бізнесі. Наведені цифри це підтверджують.
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01.03.2023 10:59 Відповісти
ахаха - супер, а ми, як всі лохи у всі часи чекали мільярдних надходжень у бюджет..., натомість маємо чергові схеми вимивання грошей, але цілком законні, які має своїх покровителів у владі на чолі з президентом..., та й цього нам мало, ми ще вимагаємо гроші у партнерів...
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01.03.2023 11:02 Відповісти
А чи не можна на час воєнного стану приняти закон про націоналізацію( тимчасову) грального бізнесу? Прибутки тратити на ЗСУ. Лудомани та ті хто вважає що може обіграти казино таким чином теж внесуть свою лепту в оборону.
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01.03.2023 11:04 Відповісти
Зелене лайно віддало гральний бізнес на схематоз.
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01.03.2023 11:10 Відповісти
На що підуть надходження від грального бізнесу у 2021 році: інформує Марченко

Легалізація грального бізнесу принесе держбюджету 7,4 млрд гривень, які витратять на підтримку, культури, інфраструктурних проєктів і розвиток регіонів.


Інтерв`ю 23.12.2020
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01.03.2023 11:14 Відповісти
То що, Лас Вегас відміняється?
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01.03.2023 11:14 Відповісти
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01.03.2023 17:24 Відповісти
Теж мені біном Ньютона..гральний, лотерейний, рекламний, страховий/перестраховочний бізеси завжди були заточені на відмивання, виводу бабла за кордон й дачу легальних хабарів..

Якщо всіх в один день труханути, можно багато чого знайти
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01.03.2023 11:19 Відповісти
Самі ж знають, хто, де і скільки але продовжють клеїти дурня.
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01.03.2023 11:27 Відповісти
хламідія з баумом лобіювали це кацапське лайно, а найвеличніший закон підмахнув

з одного боку яйця по 17 грн. з іншого - гральний бізнес та зернові угоди собі в кишеню

а ви не переплутайте : боневтік! слава великому Zе, слава серіалу!
ось хто привів велику війну та хотів нас усіх здати по оманським домовленностям

мамарімма в ізраїлі на мертвому морі загоряє, а наш найвеличніший краде без зупинки та оточує себе зрадниками
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01.03.2023 11:28 Відповісти
Пам'ятаю як слуги будували нью-васюки, розповідаючи скільки грошей принесе закон про гральний бізнес.
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01.03.2023 11:35 Відповісти
Закон про гральний бізнес навмисно так написаний, щоб держава нічого не контролювала і ця сфера залишалася чорною.
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01.03.2023 11:59 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice
Украина теряет почти 1,5 млн гривен в час из-за теневого игрального бизнеса

А это 12 миллиардов гривен в год, которые не попадают в бюджет страны. Такие цифры озвучил руководитель экономической контрразведки СБУ Артем Шило сегодня на заседании специальной комиссии Верховной Рады.

Очень хочется посмотреть в честные глаза Данилы Гетманцева и Давида Арахамии, которые протолкнули закон об игорном бизнесе с огромными льготами, конечно же из чистого альтруизма, а теперь наверное сильно удивлены происходящему? Или не сильно? Или совсем не удивлены? Главное, что они же будут с этим разбираться. Пчелы против мёда. Ага.
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01.03.2023 12:52 Відповісти
 
 