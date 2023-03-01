СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ, який розвідував місця базування іноземного озброєння

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у результаті спецоперації у Миколаївській області. Ним виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Як зазначається, під прикриттям тренувань українських захисників він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону.

У першу чергу російською спецслужбою йому ставилися завдання – виявити місця базування іноземного озброєння та складів з боєприпасами ЗСУ. Для збору відомостей він "в темну" використовував діючого українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику ФСБ.

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Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення прицільних ракетних ударів по військових об’єктах нашої держави.

Однак контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, затримали його і тим самим запобігли передачі ворогу оборонних відомостей.

За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на ФСБ і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Для комунікації з ворогом використовував анонімний месенджер.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили: ▪️ мобільний телефон із доказами листування з агресором; ▪️ зброю та боєприпаси. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Триває досудове розслідування.