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Новини
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СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ, який розвідував місця базування іноземного озброєння

сбу

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у результаті спецоперації у Миколаївській області. Ним виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Як зазначається, під прикриттям тренувань українських захисників він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону.

У першу чергу російською спецслужбою йому ставилися завдання – виявити місця базування іноземного озброєння та складів з боєприпасами ЗСУ. Для збору відомостей він "в темну" використовував діючого українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику ФСБ.

Дивіться також: Викрито зловмисників, які продавали персональні дані українців громадянам РФ. Організатора схеми затримано, - СБУ. ФОТО

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення прицільних ракетних ударів по військових об’єктах нашої держави.

Однак контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, затримали його і тим самим запобігли передачі ворогу оборонних відомостей.

За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на ФСБ і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Для комунікації з ворогом використовував анонімний месенджер.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили: ▪️ мобільний телефон із доказами листування з агресором; ▪️ зброю та боєприпаси. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також дивіться: В Одесі нейтралізовано агентурну мережу ФСБ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Триває досудове розслідування.

Автор: 

Миколаїв (1814) СБУ (12912) ФСБ (1457)


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На мою думку, зрадників треба розстрілювати.
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01.03.2023 11:08 Відповісти
КОРОНАВІРУС ОДЕСА



Відео з російського квадрокоптера, боєць ЗСУ мужньо утримує позицію під шквальним вогнем підарив, відстрілюючись з підствольного гранатомета. Ні, ми не знаємо, як склалася доля бійця. Враховуючи, що відео не має продовження - сподіваємось, що окупанти відступили.

https://twitter.com/i/status/1630694078294769666
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01.03.2023 11:10 Відповісти
в першу світову країни Антанти так і робили - швидко розстрілювали і публікували імена в пресі. самі німці визнавали, що це паралізувало їх розвідку.
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01.03.2023 11:17 Відповісти
І хто ж цей агент - а ось воно - https://news.pn/ru/criminal/287057 https://news.pn/ru/criminal/287057

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01.03.2023 13:29 Відповісти
Виборець зелених.
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01.03.2023 14:43 Відповісти
У такий страшний для україни воєнний час потрібно ввести закон про розстріл громадян україни які працюють на ворога і допомагають вбивати українців.
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01.03.2023 15:15 Відповісти
 
 