Нам треба відійти від одноденного оборонного планування, ця війна надовго, - Бутусов

Вже зараз потрібно планувати підготовку і виховання резервів, оскільки кадрова армія не може постійно вести бойові дії протягом року.

Про це в інтерв'ю журналісту Радіо Свобода Сергію Іванову заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Проблема в тому, що у нас відсутнє обронне планування. Його немає. ... Всі покладаються на те, що прийдуть вмотивовані підготовлені солдати. Ну а звідки вони прийдуть? Вони що, десантуються звідки чи нам їх хтось подарує? Це ті люди, яких ми самі маємо виховати", - зазначив він.

За словами Бутусова, кадрова армія російська закінчилась у липні.

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"Боєздатність її закінчилась. Люди там ще є. Але відсутній оцей боєздатний, пасіонарний такий стрижень, який веде вперед. У нас кадрова армія закінчується уже зараз. І все нормально, це логіка подій. Ну, вірніше, це не нормально – це війна. Але це логіка подій. Це треба прораховувати заздалегідь. Тому що кадрова армія не може постійно вести бойові дії протягом року. Люди теж втомлюються, значні втрати. Вони не можуть - одні і ті ж люди - воювати роками. Такого дива не може трапитись. Тому звичайно, що треба планувати заздалегідь. І це було потрібно планувати. І зараз потрібно планувати підготовку і виховання резервів", - пояснив журналіст.

"У нас, на жаль, немає розуміння, яку війну ми ведемо, якими силами, на який термін. І тому у нас відсутня пріоритизація і концентрація ресурсів – людських і матеріальних. Чому так відбулось? Тому що політичне керівництво у нас не вірило у війну, відкидало можливість бойових дій. І не вірить навіть зараз. І думає, що хтось замість них все це побудує. НАТО навчить, хтось дасть зброю, хтось навчить. Ну, так не буде! Навчити можуть найкраще сучасній війні тільки ми в Україні. Ніхто краще нас не знає", - наголосив Бутусов.

Головний редактор Цензор.НЕТ нагадав слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного: "Як би важко не було, головне, що не буде соромно".

"І це правильні слова. Але в військовому плануванні ми маємо розуміти, що нам же соромно уже не буде точно. Уже ми протримались. Уже вистояли. І перший день, і перший місяць, і пів року – уже рік вистояли. Нам треба працювати на розгром противника. Для цього нам треба від одноденного "ура, ми протримались!", від цієї логіки одноденного планування, що ми вистояли, нам треба перейти на планування на рік, на два, на три. І це вже мало бути зроблено", - пояснив він.

За словами Бутусова, треба розуміти - ця війна надовго.

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