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Новини Війна
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Нам треба відійти від одноденного оборонного планування, ця війна надовго, - Бутусов

зсу

Вже зараз потрібно планувати підготовку і виховання резервів, оскільки кадрова армія не може постійно вести бойові дії протягом року.

Про це в інтерв'ю журналісту Радіо Свобода Сергію Іванову заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Проблема в тому, що у нас відсутнє обронне планування. Його немає. ... Всі покладаються на те, що прийдуть вмотивовані підготовлені солдати. Ну а звідки вони прийдуть? Вони що, десантуються звідки чи нам їх хтось подарує? Це ті люди, яких ми самі маємо виховати", - зазначив він.

За словами Бутусова, кадрова армія російська закінчилась у липні.

Читайте також: Україна не впроваджує стандарти НАТО. Таке враження, що 8 років війни не було, - Бутусов

"Боєздатність її закінчилась. Люди там ще є. Але відсутній оцей боєздатний, пасіонарний такий стрижень, який веде вперед. У нас кадрова армія закінчується уже зараз. І все нормально, це логіка подій. Ну, вірніше, це не нормально – це війна. Але це логіка подій. Це треба прораховувати заздалегідь. Тому що кадрова армія не може постійно вести бойові дії протягом року. Люди теж втомлюються, значні втрати. Вони не можуть - одні і ті ж люди - воювати роками. Такого дива не може трапитись. Тому звичайно, що треба планувати заздалегідь. І це було потрібно планувати. І зараз потрібно планувати підготовку і виховання резервів", - пояснив журналіст.

"У нас, на жаль, немає розуміння, яку війну ми ведемо, якими силами, на який термін. І тому у нас відсутня пріоритизація і концентрація ресурсів – людських і матеріальних. Чому так відбулось? Тому що політичне керівництво у нас не вірило у війну, відкидало можливість бойових дій. І не вірить навіть зараз. І думає, що хтось замість них все це побудує. НАТО навчить, хтось дасть зброю, хтось навчить. Ну, так не буде! Навчити можуть найкраще сучасній війні тільки ми в Україні. Ніхто краще нас не знає", - наголосив Бутусов.

Головний редактор Цензор.НЕТ нагадав слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного: "Як би важко не було, головне, що не буде соромно".

"І це правильні слова. Але в військовому плануванні ми маємо розуміти, що нам же соромно уже не буде точно. Уже ми протримались. Уже вистояли. І перший день, і перший місяць, і пів року – уже рік вистояли. Нам треба працювати на розгром противника. Для цього нам треба від одноденного "ура, ми протримались!", від цієї логіки одноденного планування, що ми вистояли, нам треба перейти на планування на рік, на два, на три. І це вже мало бути зроблено", - пояснив він.

За словами Бутусова, треба розуміти - ця війна надовго.

Також дивіться: Бахмут під обстрілами російської артилерії. Вулиця Корсунського. Січень 2023 | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

оборона (4812) Бутусов Юрій (3613)


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Топ коментарі
+23
Так зване наше "політичне керівництво" не "не вірило у війну", а сумлінно виконувало оманські вказівки. Періодично і зараз намагається тихою сапою робити те саме...
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01.03.2023 11:25
+23
Для цього на керуючих посадах мають буди люди професіонали, а не профани якісь з кварталу 95
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01.03.2023 11:31
+12
V proslom godu NATO stranax obucilis 15 tysiac soldat s Ukraini.v etom namecajetsia 45 tysiac obucit
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01.03.2023 11:24
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Щоб не було стидно.... Стидно не буде. Україна тримається на плечах ЗСУ і народу.
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01.03.2023 11:18 Відповісти
Як там в Німеччині?
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01.03.2023 11:42 Відповісти
В Берліні +5° за цельсієм. Живуть же люде. У вишиванках ходять.
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01.03.2023 11:49 Відповісти
Учора упала енергосистема в транспорті, 4 години стояло метро, ішла додому пішки під пісню Фортеця Бахмут і пісні Кириченко. Я козачка твоя. Мені у цьому місяці буде 60 років, 37 за межами України. Але до сьогодні моя Повага до Батьківщини безмежна і допомогу відсилаю регулярно і багато. Так що тролить мене не потрібно. Україна понад усе
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01.03.2023 12:17 Відповісти
І взагалі нарід маслососів, з українськими пашпортами не визнає за українців людей, хто вишиванку з Україні не привіз. Чи не так? Біженці з Чернівців та Закарпаття. А какаяразница масло есть, каву підвезе червоний хрест вільним черкасам
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01.03.2023 12:34 Відповісти
не пести кацапская морда
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01.03.2023 12:55 Відповісти
А чого ви вирішили,що я вас тролю?Мені дійсно цікаво.
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01.03.2023 13:12 Відповісти
V proslom godu NATO stranax obucilis 15 tysiac soldat s Ukraini.v etom namecajetsia 45 tysiac obucit
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01.03.2023 11:24 Відповісти
Tak kricat i ucit ne tolko na Ukrainskix soldat ,toze jest i svojix soldat pri uciobe .Tak nado,potom budet legce v bojiu
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01.03.2023 11:27 Відповісти
Так зване наше "політичне керівництво" не "не вірило у війну", а сумлінно виконувало оманські вказівки. Періодично і зараз намагається тихою сапою робити те саме...
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01.03.2023 11:25 Відповісти
Для цього на керуючих посадах мають буди люди професіонали, а не профани якісь з кварталу 95
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01.03.2023 11:31 Відповісти
Прогнози пана Бутусова про "надовго" на жаль не співпадають з "вангуваннями" очільників РНБО, ГУР, МЗС та вреші Арестовича
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01.03.2023 11:31 Відповісти
До Юрія Бутусова в рази більше довіри, ніж до усіх них разом взятих.
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01.03.2023 12:38 Відповісти
а что значит регуляраня армия заканичивается? в смысле?
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01.03.2023 12:57 Відповісти
В прямом,наверное.Получается,что за год перемалывается целая армия,да не каких-то мобиков,а контрактников-профессионалов.Сколько нам говорили было на момент вторжения 270 тис.? Интересно узнать,сколько по мнению Бутусова еще армий должно закончится.
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01.03.2023 13:20 Відповісти
ты кацап спалился перемалывают это ваших чмобиках и зеков в черных пакетах
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01.03.2023 13:24 Відповісти
Кроме истерического визга,еще что-то будет?)
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01.03.2023 13:31 Відповісти
а у тебя кроме брехни что-то есть?
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01.03.2023 15:01 Відповісти
В чому я збрехав?)Хіба це я написав,що регулярної армії вже немає?Чи,ти звинувачуєш Бутусова к брехні?)
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01.03.2023 17:19 Відповісти
Згоден . Планування потрібне - довгострокове , і це є - раціональним ,, хоча особисто я й не вважаю що війна буде тривати довго .
Але кадри потрібно тримати підготовленими навіть в мирний час .
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01.03.2023 11:33 Відповісти
Сувокупнии ВВП США і ЄС в 20 р. перевищує рашу . Ходжес заявив шо США ТА ЄС потрібно в короткі терміни забезпечити Украіну всією необхідною зброєю замість того шоб говорити про затяжну віину .
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01.03.2023 11:35 Відповісти
На жаль наше ''вище зелене курвництво'' планувало здачу України!!!
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01.03.2023 11:35 Відповісти
Чому ця війна надовго? Картьожниця Яна, мордатий астролог-балабол Росс, бувший рупор Банкової Люсінда всі торочать,що вайнє канєц в березні місяці цього року.
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01.03.2023 11:37 Відповісти
"Це ті люди, яких ми самі маємо виховати" --- багато хто не хоче йти воювати,таких предостатньо,котрі шукають різні причини чому вони не мають бути на фронті, усі мотивовані за рік уже давно на фронті,і дуже багато хто уже загинув, дуже ж багато таких які чекають коли це все закінчиться і вони продовжать собі жити як і жили але воювати йтьи не хочуть, таким треба пояснювати,що нікому в такій війні широкомасштабній відсидітися не вдасьться,тому що якщо сидіти то в один прекрасний день твої двері з ноги відкриє бурят і виріже усю твою сімю. Багато хто не усвідомлює взагалі що таке війна, як це було на протязі останніх 8 років, на сході велися боєві дії,а на решту території люди собі жили мирно, тепер широкомасштабна війна торкнулася значно більше людей і охопила значно більшу територію,але все одно залишилася значна частина де війн дуже далеке поняття, наприклад у Тернополі десь раз в 3 дні буває сирена, і на цьому все, світло не вимикають,так як би нічого і не відбувалося,люди забувають що на сході і півдні іде війна,треба їм про це говорити і дати розуміти,що відсидітися не вийде,можна сидіти звичайно.але до поридо часу.прийде момент коли до тебе з таким відношенням в твій дім прийде кацап якщо ти його не підеш зустрічати на фронт зараз
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01.03.2023 11:43 Відповісти
ты же того депутата и выбрал а теперь сопли распускаешь.. надо головой думать слушать умных людей а не зомбоящик зеленского
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01.03.2023 12:59 Відповісти
То що в наступному році ЗеКо писюн-пианисти будуть скасовувать вибори та продовжувати грабувати країну???!!! 🤢👽
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01.03.2023 11:44 Відповісти
Якщо до 24.02.22 "вище керівництво" просто саботувало та руйнувало обороноздатність країни майже у відкриту, то після повномаштабного вторгнення вони це роблять підло і приховано. То з німцями розісруться (майже повна зупинка допомоги), то Ізраїлю підісруть (майже те саме), то послів напризначають (до речі, бєнядіктова в Швейцарії "добре" попрацювала - Швейцарія не дозволила третім країнам передавати товари військового призначення їхнього виробництва в Україну) і т.д...

Але то все не на часі! Головне - рейтинг боневтіка і звинувачення Порошенка у власних "проє@алі"
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01.03.2023 11:48 Відповісти
Нещодавно дивився відео одного військового з фронту, він сказав що війна закінчиться у березні, ще він додав: не знаю як, але є таке відчуття і наш будганов теж таке вангує
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01.03.2023 11:53 Відповісти
дай Бог но вряд ли
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01.03.2023 20:42 Відповісти
У березні 2024 чи 2025 року?
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02.03.2023 08:59 Відповісти
Не буде ніякої довгої війни.Хто не працюючу країну годувати та утримувати буде у весь цей час?За чий рахунок все це буде?Хто потім буде утримавати сотні тисяч скалічених?Заробітчане кожного року більше 15 мілліардів долларів в країну перевозили,на ці гроші країна і жила.
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01.03.2023 11:53 Відповісти
45000 готовятся за границей + новые подтягивают на подготовку
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01.03.2023 13:03 Відповісти
Тебе ще не впіймали? Тільки щось про мобілізацію-там і ти,тварюко сепарська.
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01.03.2023 13:15 Відповісти
не пести кацпаская морда
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01.03.2023 13:27 Відповісти
Досить брехні, Україна ці роки жила за рахунок експорту: метал, агропродукція, it. гастербайтери не були головними донорами країни
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02.03.2023 08:56 Відповісти
Какое нафиг "надолго"?

Снаряды уже дефицитные откуда браться будут, из воздуха? Или автоматами воевать будем?
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01.03.2023 12:06 Відповісти
Правильно он говорит. Не могут одни и те же воевать. Пора нас менять на тех, кто в городе отсиживается.
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01.03.2023 12:19 Відповісти
Ти маєш на увазі простих робітників с заводів-вантажівок-будівництв?
Так там вже брати майже немає кого.
Залишилися або віком 50+, або хворобами ++.
Чи ти маєш на увазі молодих-здорових-розумних-багатих?
Так то мажори, їх не призивають.
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01.03.2023 12:39 Відповісти
бред собачий очень много молодежи по городу шастает а то что
не здоровых много тоже правда
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01.03.2023 13:05 Відповісти
Дякую що хоч не матом.
Так то саме та молодь, що по місту шариться в пошуках пригод, то саме й є мажори.
Вони хапунів у рибацькій формі не бояться.
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01.03.2023 13:08 Відповісти
какие мажоры что ты несешь зайди в любой супермаркет там полно народу разного возраста - очень много военных в резерве и тро
из моих знакомых пока никого не забрали на передовую "тренируются" по месту
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01.03.2023 13:12 Відповісти
Якось читав інтерв'ю з бійцем, який розповідав, що щойно їх замінили на мобілізованих, ті відступили після першого ж потужного обстрілу і, зрештою, довелося знову її відбивати. Якби це прикро не було, але Україна триматиметься до тих пір, поки триматимуться професіонали, патріоти та вмотивовані люди і та частина мобілізованих, яка хоч і не рветься воювати, але як треба то буде хоч намагатися. Слабаки, боягузи, хворі і т.п. силою затягнуті на передову тікатимуть, саботуватимуть, вчинятимуть самогубства і т.п. і ніякі погрози чи мотиваційні промови цього не змінять.
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01.03.2023 13:09 Відповісти
надо готовить лучше и конечно не с одними калашами на передовую посылать
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01.03.2023 13:13 Відповісти
Нещодавно була новина, про мобілізованого ITшніка середнього віку, якого одправили на Бахмут після 5 (!!!) днів "підготовки".
То ЯК такі будуть тримати позицію????
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01.03.2023 13:13 Відповісти
Так він ще й з тих, хто не відмазувався, а готовий навчатися та воювати. При якісній підготовці був би хороший солдат, який міг би принести чимало користі. А так, кинули без підготовки в саме пекло і байдуже їм до його життя.
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01.03.2023 13:28 Відповісти
Саме так.
Але з його слів , п'ятиденне "навчання" було:
Три заняття з розборки АК, три з тактики стрілецького бою, одна стрільба "в нікуди", та два десятка шикувань, і все це в перервах між господарськими роботами.
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01.03.2023 13:32 Відповісти
А чому вирішили "що нема планування"? Це хтось доповів, чи продукт власних роздумів?
Якби не було планування, то на було би і мобілізації, проти якої усім фронтом виступають "суперпатріоти" на Цензорі. Не було би законів про відповідальність за умисне невиконнаня наказів. Не було би формування нових бригад, ( проти чого на початку війни виступав пан Юрій, мовляв доцільно розширювати штати діючих)
Єдине із чим згода- післяопераційний розбір.
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01.03.2023 13:10 Відповісти
Розкажіть мені, скільки мобілізовано "безпородних", а потім покажіть хоч одного мобілізованого мажора.
А потім поговоримо і про "суперпатріотів" и про Конституційний обов'язок.
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01.03.2023 13:16 Відповісти
Так у вас на фермі все у методичках вказано, там і знайдеш.
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01.03.2023 13:18 Відповісти
Прозріли, ато все слухали Аристовича, Буданова в соц опитуваннях навіть графи що війна буде більше року не ставили, просто зелені дебіли.
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01.03.2023 14:46 Відповісти
По- перше:_ надовго не вийде бо Україна не має такого ресурсу. По-друге: перестаньте тут срать один на одного зображуючи з себе умняків. Треба навчитись поваги до іншої точки зору.
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01.03.2023 16:16 Відповісти
 
 