Закон про посилення відповідальності для військовослужбовців просто перекидає її від вищих керівників на підлеглих, - Бутусов

Примусити вбивати ворога неможливо, потрібне якісне планування, і для цього відповідальність має бути у командирів.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в інтерв'ю журналісту Радіо Свобода Сергію Іванову.

"Президент Зеленський заявив, що він підписав закон про кримінальну відповідальність за невиконання наказів військовослужбовців. Тому що це вимога військових і це треба посилення дисципліни. Ну, якось же воно раніше відбувалось без цього закону. Щось інше працювало. Можливо, дисципліна потрібна. Але чи сувора дисципліна? Ми ж… Мета яка цієї дисципліни? Знищення ворога. Хіба ворога вбивають через суворий наказ і через страх тюрми? Ні. Ворога вбивають через якісне планування, підготовку, оснащення, розвитку і багато-багато різних системних речей", - пояснив він.

За словами Бутусова, примусити вбивати ворога неможливо.

"Це може робити недемократична країна, така як Росія. Яка каже: або кувалда – і ти ідеш вперед, або тебе вб’ють в тилу. Така радянська, сталінська, путінська логіка. Вона працює. Але це не Україна! В Україні це неможливо! В демократичній країні це неможливо. Воно не буде працювати. Примус має бути частиною мотивації. Треба створити систему мотивації, а потім в тебе може бути така цеглинка десь – це ще посилення дисципліни і жорсткі каральні якісь заходи", - додав журналіст.

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Головний редактор Цензор.НЕТ наголосив, що треба якісне планування, і для цього відповідальність має бути у командирів. У вищого керівництва в першу чергу, а не у тих, хто виконує його накази.

"На жаль, цей закон зроблений для того, щоб можна було прибирати відповідальність від вищих керівників і перекидати на підлеглих. Це неправильна логіка", - зазначив він.

Як приклад Бутусов навів післяопераційний аналіз дій, який існує в кожній армії НАТО.

"Тобто after action review . Який прописаний в бойових статутах Збройних сил США, наприклад, та інших країн НАТО. Цей стандарт, ця стандартна оперативна процедура дозволяє досліджувати дії вищого командування. В службовому порядку. Не публічно. Не для того щоб комусь відрубати голову чи розстріляти. А для того щоб зрозуміти, що ми зробили не так. Або що ми зробили добре, що у нас вийшло, що у нас не вийшло. Яка проблема, хто не зробив, як це удосконалити, як наступний бій виграти? Ось для чого це потрібно. У нас всього цього немає, все це відкидається. Ніяких змін немає. Хоча це стандарт НАТО. Замість стандарту НАТО ми приймаємо стандарт "Вагнера" і Путіна", - підсумував журналіст.

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