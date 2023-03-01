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Новини Війна
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Закон про посилення відповідальності для військовослужбовців просто перекидає її від вищих керівників на підлеглих, - Бутусов

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Примусити вбивати ворога неможливо, потрібне якісне планування, і для цього відповідальність має бути у командирів.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в інтерв'ю журналісту Радіо Свобода Сергію Іванову.

"Президент Зеленський заявив, що він підписав закон про кримінальну відповідальність за невиконання наказів військовослужбовців. Тому що це вимога військових і це треба посилення дисципліни. Ну, якось же воно раніше відбувалось без цього закону. Щось інше працювало. Можливо, дисципліна потрібна. Але чи сувора дисципліна? Ми ж… Мета яка цієї дисципліни? Знищення ворога. Хіба ворога вбивають через суворий наказ і через страх тюрми? Ні. Ворога вбивають через якісне планування, підготовку, оснащення, розвитку і багато-багато різних системних речей", - пояснив він.

За словами Бутусова, примусити вбивати ворога неможливо.

"Це може робити недемократична країна, така як Росія. Яка каже: або кувалда – і ти ідеш вперед, або тебе вб’ють в тилу. Така радянська, сталінська, путінська логіка. Вона працює. Але це не Україна! В Україні це неможливо! В демократичній країні це неможливо. Воно не буде працювати. Примус має бути частиною мотивації. Треба створити систему мотивації, а потім в тебе може бути така цеглинка десь – це ще посилення дисципліни і жорсткі каральні якісь заходи", - додав журналіст.

Читайте: Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військовослужбовців

Головний редактор Цензор.НЕТ наголосив, що треба якісне планування, і для цього відповідальність має бути у командирів. У вищого керівництва в першу чергу, а не у тих, хто виконує його накази. 

"На жаль, цей закон зроблений для того, щоб можна було прибирати відповідальність від вищих керівників і перекидати на підлеглих. Це неправильна логіка", - зазначив він.

Як приклад Бутусов навів післяопераційний аналіз дій, який існує в кожній армії НАТО.

"Тобто after action review . Який прописаний в бойових статутах Збройних сил США, наприклад, та інших країн НАТО. Цей стандарт, ця стандартна оперативна процедура дозволяє досліджувати дії вищого командування. В службовому порядку. Не публічно. Не для того щоб комусь відрубати голову чи розстріляти. А для того щоб зрозуміти, що ми зробили не так. Або що ми зробили добре, що у нас вийшло, що у нас не вийшло. Яка проблема, хто не зробив, як це удосконалити, як наступний бій виграти? Ось для чого це потрібно. У нас всього цього немає, все це відкидається. Ніяких змін немає. Хоча це стандарт НАТО. Замість стандарту НАТО ми приймаємо стандарт "Вагнера" і Путіна", - підсумував журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цей закон спрямований на покращення військової дисципліни, - Зеленський відповів, чому підтримав посилення відповідальності військовослужбовців

Автор: 

кримінальна відповідальність (212) військовослужбовці (4798) Бутусов Юрій (3613) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+20
Перефразувавши: у розкраданні на закупках "яєць по 17" мільярдів грн. посадовцями МОУ винні солдати ЗСУ, бо вони ті харчі споживають.
А Рєзніков святий та безгрішний.
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01.03.2023 11:55
+14
В нас головне щоб чим більше чоловіків мобілізувати, а потім їх покласти на фронті без належної підготовки і відповідальності командування....
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01.03.2023 11:59
+14
Абсолютно точна оцінка, як самого закону так і всіх хто замарався його підтримкою.
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01.03.2023 12:03
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Примушувати не треба -- якшо ти иого не вб"єш то він вб"є тебе .
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01.03.2023 11:54 Відповісти
Перефразувавши: у розкраданні на закупках "яєць по 17" мільярдів грн. посадовцями МОУ винні солдати ЗСУ, бо вони ті харчі споживають.
А Рєзніков святий та безгрішний.
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01.03.2023 11:55 Відповісти
ну а где вы видели ермолочных да еще и виноватых у них то Бог виноватый **** то палестинцы то немцы хотя если почитать Тору и Талмуд там просто кошмар какие фашистские практически наративы прописаны и человеконенавистнические вещи что даже Гитлеру которого заплевали моторошно становится но то РЕЛИГИЯ И то ермолочные им можно красть и говорить это не олигархи можно самому повестки не получать 4 раза дезертировать попробовал бы Клоун такое в Израиле думаю пропал бы пацан надолго лет так пожизненно у нас он Главный Клоун по армии..ю такую же подобно себе шоблу понабирал в руководство Залужный а вот с этим Законом в нашей армии его называют Закон Залужного... Залужный и по**осрал себе и еще как он опустился на уровень Бубочки в одну штакетницу с ним рядом.. власть развращает власть без ответственности развращает до невозможности тому яйца на кг а наше житие измеряется придурью клоуна во власти шелупони и шавок и ублюдочностью командиров...А коррупция на фронте такая что ОКУЕТЬ не встать но главное солдаты виноватые фронт бурлит скоро будет освобождение Киева от Квартальной шоблы во власти.. гулять так гулять по полной...
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01.03.2023 12:19 Відповісти
В нас головне щоб чим більше чоловіків мобілізувати, а потім їх покласти на фронті без належної підготовки і відповідальності командування....
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01.03.2023 11:59 Відповісти
Абсолютно точна оцінка, як самого закону так і всіх хто замарався його підтримкою.
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01.03.2023 12:03 Відповісти
Юрій дуже влучно пояснив суть того закону. Краще вже й не сказати.
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01.03.2023 19:29 Відповісти
ПІДТРИМУЮ ШАНОВНОГО ПАНА БУТУСОВА!
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01.03.2023 12:03 Відповісти
А нах нам армія взагалі, всякі там солдати, командири, зброя?? Є ж зелупа - хрипатий боневтік оманський, він же всіх сам перемагає, особисто йому дають зброю, він же все сам робить, Київ деокупував і таке інше.
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01.03.2023 12:14 Відповісти
Сидзиньпин 1 марта объявил мобилизацию Китае...,так что озеро Байкал и т.д.,уже не рабZeя...
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01.03.2023 12:26 Відповісти
поки що в армії панує совок, а ніякі не стандарти НАТО..., здається, що "слава" вагнерівців с примусу людей до бою комусь у вищому командуванні не дає спокою..., вони такій "славі" мабуть, сильно заздрять..., тому що коли потім хтось спитає, а чому стільки людей положив, можна завжди відповісти - вони самі, або воювати не вміли, або не хотіли...
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01.03.2023 12:36 Відповісти
Бла, бла, бла. Зрада- зрадонька, зрадище! Усе погано, усі нетакі, але десь у далекій схованці сидять усі "у білому", на конях. Залишилося ту схованку знайти.
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01.03.2023 12:53 Відповісти
в законі 8271, першим реченням мала бути відповідальність командирів за незаконні, злочинні та не компетентні накази
і тоді цей закон не був би таким страшним
а закон по якому військовий повинен з початку виконати "забаганку" командира, померти через ібанутий наказ, а лиш потім оскаржувати, це сам закон злочинний і порушує права громадян на самозахист...
а як що закон протиречить конституції, то він не мав пройти через вищу раду правосуддя
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01.03.2023 13:12 Відповісти
Закони лише через Верховну Раду проходять. Вища рада правосуддя здається суддів відбирає і розглядає скарги на них
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02.03.2023 11:39 Відповісти
Доповідаю, як то кажуть, письмово. За планування а також за цілу Говерлу іншою управлінської і адміністративної роботи в ЗСУ відповідають штаби. Штаби штатних формуваннь, а не угрупованнь військ на передовій. Всі ці лейтенанти багато з яких стояли в чергах в воєнкомати під номером 500 з чимось, отримуватимуть з\п 20 000. Це менше ніж більш менш пруткий кур'єр Глово в столиці. Згідно з реформою грошового забезпечення воно буде більше залежним від ШПК ніж при старій схемі нарахуваннь, тобто в штабах найменше зменшення забезпечення відчують полковники, а лейтенанти втратять десь близько 40% того що мали. На підставі викладеного вимушений констатувати: якісного планування не буде.
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01.03.2023 13:38 Відповісти
А як комбат може заробить на рядових? Ходять погані чутки
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01.03.2023 13:50 Відповісти
Организация основа которой есть "дисциплин" - это признак не здоровой организации !
Так как она тем самым показывает, что в ней ничего не организовано, командиры и командование не имеет доверия и уважения к себе у подчинённых . Что "низы" не согласны с решениями и действиями командиров. И командиры не имея никаких аргументов - опускаются запугиванию и требуют "бесприкословности"...
Убивая тем самым ВСЁ, в том числе и воевать за "такое отношение".
Убивая здоровый боевой азарт, дерзость и инициативы ....
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01.03.2023 16:01 Відповісти
 
 