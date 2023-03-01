Росіяни зараз намагаються використовувати тактику, яку ЗСУ реалізовували від початку війни, - Бутусов

В рамках піхотної війни Росія реалізовує стратегію війни на виснаження.

Про це в інтерв'ю журналісту Радіо Свобода Сергію Іванову заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російська армія втратила боєздатність. Вже до вересня вже втратила боєздатність. І наслідком втрати цієї боєздатності стали успішні наступальні дії України у вересні, жовтні, у листопаді, які призвели до розгрому російських військ у Харківський та Херсонській областях. Зараз у нас четверта фаза війни. Російське командування, проаналізувавши великі втрати своєї кадрової армії, провело мобілізацію і зараз намагається нашій стратегії наземної війни протидіяти аналогічною стратегією, аналогічною тактикою – так, як успішно діяла українська армія.

Тобто проти нашої піхоти протиставити свою піхоту, але більшої чисельності, посиленою більшою кількістю бойової техніки, артилерії, більшою кількістю боєприпасів і високоточної зброї. Із застосуванням авіації, гелікоптерів. Тобто зараз фактично та тактика повзучого наступу піхотної війни, яку реалізовувала успішно з першого дня українська армія, зараз цю тактику намагається використати вже російська армія, для того щоб вибити наш козир, тобто нашу основну перевагу на полі бою", - пояснив він.

Бутусов зазначив, що зараз іде піхотна війна.

"В рамках цієї піхотної війни Росія реалізовує стратегію війни на виснаження. Тобто намагається або завдати нам більших втрат, або навіть провести розмін живої сили, оскільки розраховує, що чисельна перевага дозволить нівелювати українську перевагу у якості людей. І таким чином завдати поразки, вибити українську армію з Донбасу", - сказав журналіст.

Головний редактор Цензор.НЕТ заявив, що 2023 буде кампанією за Донбас.

"Росія відмовилась від швидких дій на охоплення. Тобто тактика повзучого наступу – вона передбачає просто видавлювання з певних рубежів, з рубежу на рубіж, поступове видавлювання наших військ з реалізацією переваги – вогневої переваги, переваги в боєприпасах, в високоточній зброї, авіаційному озброєнні", - підсумував Бутусов.

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