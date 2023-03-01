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Новини Війна
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Росіяни зараз намагаються використовувати тактику, яку ЗСУ реалізовували від початку війни, - Бутусов

окупанти

В рамках піхотної війни Росія реалізовує стратегію війни на виснаження.

Про це в інтерв'ю журналісту Радіо Свобода Сергію Іванову заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російська армія втратила боєздатність. Вже до вересня вже втратила боєздатність. І наслідком втрати цієї боєздатності стали успішні наступальні дії України у вересні, жовтні, у листопаді, які призвели до розгрому російських військ у Харківський та Херсонській областях. Зараз у нас четверта фаза війни. Російське командування, проаналізувавши великі втрати своєї кадрової армії, провело мобілізацію і зараз намагається нашій стратегії наземної війни протидіяти аналогічною стратегією, аналогічною тактикою – так, як успішно діяла українська армія.

Тобто проти нашої піхоти протиставити свою піхоту, але більшої чисельності, посиленою більшою кількістю бойової техніки, артилерії, більшою кількістю боєприпасів і високоточної зброї. Із застосуванням авіації, гелікоптерів. Тобто зараз фактично та тактика повзучого наступу піхотної війни, яку реалізовувала успішно з першого дня українська армія, зараз цю тактику намагається використати вже російська армія, для того щоб вибити наш козир, тобто нашу основну перевагу на полі бою", - пояснив він.

Бутусов зазначив, що зараз іде піхотна війна. 

"В рамках цієї піхотної війни Росія реалізовує стратегію війни на виснаження. Тобто намагається або завдати нам більших втрат, або навіть провести розмін живої сили, оскільки розраховує, що чисельна перевага дозволить нівелювати українську перевагу у якості людей. І таким чином завдати поразки, вибити українську армію з Донбасу", - сказав журналіст.

Головний редактор Цензор.НЕТ заявив, що 2023 буде кампанією за Донбас.

"Росія відмовилась від швидких дій на охоплення. Тобто тактика повзучого наступу – вона передбачає просто видавлювання з певних рубежів, з рубежу на рубіж, поступове видавлювання наших військ з реалізацією переваги – вогневої переваги, переваги в боєприпасах, в високоточній зброї, авіаційному озброєнні", - підсумував Бутусов.

Читайте: Нам треба відійти від одноденного оборонного планування, ця війна надовго, - Бутусов

Автор: 

армія рф (17713) Бутусов Юрій (3613) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+10
Именно так. Они утилизируют свой биомусор.
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01.03.2023 12:51
+9
нет, но тактика понятна. разменять несколько пидоров на одного героя.
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01.03.2023 12:45
+8
Если у рахи получается это делать-возникает сомнение в в компетентности командования
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01.03.2023 12:39
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evalucionuut', yak ******* virus, klyati parazyty
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01.03.2023 12:38 Відповісти
Если у рахи получается это делать-возникает сомнение в в компетентности командования
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01.03.2023 12:39 Відповісти
Так это вызывает сомнение с самого начала вторжения, ваши придурки- генералы посылали колонны бронетехники без прикрытия с воздуха и без обеспечения. Сейчас посылают на убой второй состав своих сил. Какая тут "компетентность"?
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01.03.2023 12:46 Відповісти
Болен?Речь,о том что рахе удается внедрить тактику ВСУ.По сути это частичный перехват инициативы.
По Соледару есть нехорошие слухи в отношении командования и это не ИПСО.
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01.03.2023 12:52 Відповісти
По Соледару и так всё понятно: русским мясом закидали, тысяч двадцать русаков слили.
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01.03.2023 13:13 Відповісти
Это точно не ИПСО ? Ипсо, ипсо, только очень топорное в твоем исполнении.
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01.03.2023 13:21 Відповісти
Я не смотрю дибилкуватого марафона.Это там все великолепно.
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01.03.2023 13:29 Відповісти
Получаться оно по разному может. Кому-то Херсон, а кому-то село ***************, которое является плацдармом для выхода на село Надпердыщенское, которое является стратегической высотой для захвата деревни Большие Дыры, которая примыкает к частному сектору, который примыкает к Бахмуту.
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01.03.2023 13:16 Відповісти
в Україні деяким селам по 1000 років, там живуть культурні люди

ти мабуть з росії приїхав ?
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01.03.2023 14:42 Відповісти
у кацапов чит на бесконечную технику и юнитов? НЕТ ...
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01.03.2023 12:39 Відповісти
нет, но тактика понятна. разменять несколько пидоров на одного героя.
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01.03.2023 12:45 Відповісти
Именно так. Они утилизируют свой биомусор.
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01.03.2023 12:51 Відповісти
Это только лишний раз подтверждает что они тоже учатся.
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01.03.2023 12:47 Відповісти
Також завдяки нашим великим кабінєтним стратєгам, котрі розписують усі подробиці усіх операцій, бува ще й з відео.
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01.03.2023 13:53 Відповісти
Є схожість з Херсонською операцією де було поступове продавлення оборони. В Харківській все складніше - раптовість, прорив, охоплення, на що кацапи не здатні.
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01.03.2023 12:49 Відповісти
Под Херсоном орки толково отошли,что даже великий Буданов этого не заметил.Вместо окружения от 10-20тыс по нашим прогнозам-там никого не было.Это по марафону все великолепно,но это приводит к плохим последствиям
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01.03.2023 12:56 Відповісти
По Херсону договорняк был. Просто об этом никто не скажет.
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01.03.2023 13:05 Відповісти
и выход из изюма по узкой горловине, похоже, тоже (((
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01.03.2023 13:21 Відповісти
А не пойти бы вам нахрен со своим "договорняком"? А не вбрасывать здесь решенские фейки и не похабить здесь память ребят, погибших за освобождение Херсона. Это под Херсоном, "договорняк" ... ять.

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01.03.2023 13:28 Відповісти
Ще скажи що гіркін у 14 році з Славянска сам вийшов
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01.03.2023 13:51 Відповісти
Пшол нахер, дебил.
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01.03.2023 14:05 Відповісти
Подляковский или пригожинский, гнида?! Или в два ствола пашешь, у#бень? Может, у@банка, - кто вас там знает с такими нитками?) На "дзень савецкай армии" зарегалось, и пытается тут гадить!
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01.03.2023 13:50 Відповісти
100% агент засланный.Посмотри,кто и сколько экспертов вещало,что под Херсоном в окружение попадает большое количество орков.По финалу орки ********* незаметно.
Таким образом все ****** эксперды поставили военных в плохое положение.Со стороны или недоработка или договорняк или *** пойми чего.
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01.03.2023 14:03 Відповісти
Этих "эспердов" а-ля Жданов нужно было самих послать под Херсон. А ничего что освобождение Херсона началось еще в июле? Не, уже не помним?
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01.03.2023 14:08 Відповісти
Насчёт 100%-го засланца (или засланки??) - не сомневаюсь! Остальное - классический пример "гнилой селёдки" - смешивание откровенной наглой лжи с кусочками правдивой информации по принципу "нифсётакадназначна", с целью посеять неуверенность, сомнения, деморализовать и разуверить в правильности действий командования ЗСУ при проведении самых успешных операций!
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01.03.2023 14:22 Відповісти
Нічого особливо нового, звична "м'ясна" тактика .
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01.03.2023 12:52 Відповісти
Нічого своєго. Все, чим кацапи гордяться - все крадене. Від мистецтва, до технологій. Навіть Кремль копія замку Сфорца, який побудований на пів віку раніше.
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01.03.2023 12:54 Відповісти
Юра посмотрите что говорит Кисляк по некоторым видам вооружений, настолько у нас сейчас есть необходимость в сау-минометах и 105 мм пушках на хаммерах?
https://www.youtube.com/watch?v=f72k0xwWsOg&t=1211s
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01.03.2023 12:57 Відповісти
"Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков близкого радиуса действия Revolver 860"
- их везут ещё с лета на верблюдах и доси?
- или они на дермаковско-татаровых складах Бени?
- або неунывающий балагур-затейник, он же свадебный министр Резников использует их в качестве свадебных дронов?
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01.03.2023 12:57 Відповісти
у кремля такая стратегия: "или разбейте всю мою армию, или сдавайтесь"
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01.03.2023 13:02 Відповісти
Така тактика їм не допоможе, бо розмін живої сили, тобто рівний розмін не вдастся провести тому, що наші воїни обороняються, а та сторона, що обороняєтья завжди несе в рази менше втрат ніж та, що наступає. Знаходячись за стінами будівель, в траншях воїни краще захищені від куль та снарядів противника і стріляючі з бруствера чи з вікна набагато легше прицілитись та влучити ніж пртивнику, який наступає і тому вимушений стріляти зходу. Те ж саме стосується і техніки, яка теж окопується і більш захищена та замаскована. Тому треба якомога довше утримувати міста, стіни якого допомагають нищити переважаючого противника, та вигідні для оборони позиції. І рашистів не мільярд і нас мільйони тож навіть у найгіршому варіанті піхотної війни на виснаження ми все одно стримаємо противника, бо в нас достатньо для цього сил за всіма канонами війни
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01.03.2023 13:23 Відповісти
 
 