Столтенберг про силове повернення Криму: Україна сама вирішить, які умови для неї є прийнятними

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо силового повернення Україною Криму, зазначивши, що війна має закінчитися за столом переговорів, а Україна сама вирішить, які умови для неї є прийнятними.

Про це генсек НАТО розповів в інтерв’ю LRT, передає Цензор.НЕТ.

Так, Столтенберга запитали: "І Альянс, і ви наголошуєте, що Україна має повернутися до міжнародно-визнаних кордонів. Чи означає це, що Україна має повернути Крим силою?"

Генсек НАТО зазначив, що війна має закінчитися за столом переговорів, а Україна має сама визначити, які умови для неї є прийнятними.

"Зрештою, війна має закінчитися за столом переговорів, а потім українці мають вирішити, які умови переговорів і що вони можуть ухвалити. Наше завдання – підтримати Україну, бо ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, невіддільне від того, що відбувається на полі бою. Якщо ми хочемо мирного рішення для України, то найкращий спосіб досягти цього – надати військову підтримку. Потім Україна сама вирішить, які умови для неї є прийнятними", - підсумував Столтенберг.

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