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Столтенберг про силове повернення Криму: Україна сама вирішить, які умови для неї є прийнятними

крим

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо силового повернення Україною Криму, зазначивши, що війна має закінчитися за столом переговорів, а Україна сама вирішить, які умови для неї є прийнятними.

Про це генсек НАТО розповів в інтерв’ю LRT, передає Цензор.НЕТ.

Так, Столтенберга запитали: "І Альянс, і ви наголошуєте, що Україна має повернутися до міжнародно-визнаних кордонів. Чи означає це, що Україна має повернути Крим силою?"

Генсек НАТО зазначив, що війна має закінчитися за столом переговорів, а Україна має сама визначити, які умови для неї є прийнятними.

"Зрештою, війна має закінчитися за столом переговорів, а потім українці мають вирішити, які умови переговорів і що вони можуть ухвалити. Наше завдання – підтримати Україну, бо ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, невіддільне від того, що відбувається на полі бою. Якщо ми хочемо мирного рішення для України, то найкращий спосіб досягти цього – надати військову підтримку. Потім Україна сама вирішить, які умови для неї є прийнятними", - підсумував Столтенберг.

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Автор: 

Крим (14183) Столтенберг Єнс (1596)


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переговоры после полного разгрома вояк с болот мацковии ..
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01.03.2023 12:17 Відповісти
Зеля у нас парубок мотрний і тому сяде за перемовини значно раніше, щоб щось до себе виторгувати.
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01.03.2023 15:42 Відповісти
Все це чудово, але боюсь вирішуватиме не Україні, а Зеленський і Єрмак. Ну може ще пару чоловік. Оце і лякає насправді.
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01.03.2023 13:00 Відповісти
А мене лякає що подібне все частіше чути від різноманітних західних діячів. Україна виключно сама вирішує і ми їй не вказуни і тп. Але ж ми всі українці, і тому розуміємо що частіше за все почуте від керівництва держави треба сприймати з точністью навпаки.
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01.03.2023 13:17 Відповісти
Ход конём, шаг и в сторону. (с)
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01.03.2023 13:29 Відповісти
Якщо в ітоге відновлення кордонів та перемога - то це ми вам допомогли.

Якщо поразка та поділ України - то ви самі щось не те на вирішували, ми тут до чого.

)

Такий контекст якось проглядається
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01.03.2023 18:03 Відповісти
Вони бачать що у Зелі нема планів відвойовувати Крим !
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01.03.2023 15:40 Відповісти
А що хіба є якісь ознаки того, що Крим можна відвоювати? Тут хоча би повернути території окуповані минулого року і щоб мир настав накінець, о це б була велика перемога.
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01.03.2023 16:00 Відповісти
Єдині можливі переговори на котрі Україні варто згодитися.це щоб підписати акт капітуляції 3,14терації на умовах України.Деокупація всіх окупованих територій,виплата репарацій від завданої шкоди українській інфраструктурі і економіці,виплата грошових відшкодувань родинам захисників України і термін для наступних переговорів з 3,14 дерацією буде можна визначити не скоріше,як через 500 років
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01.03.2023 19:33 Відповісти
 
 