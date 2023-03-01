ПВК "Редан": в Україні відбулося вже 41 зібрання молоді, поліція не допустила сутичок
Станом на ранок 1 березня у різних регіонах України відбулося вже 41 зібрання молоді у рамках нового молодіжного руху ПВК "Редан".
Про це повідомив під час телемарафону заступник начальника Управління ювенальної превенції Нацполіції Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Станом на сьогоднішній ранок вже відбулося 41 зібрання молоді у різних регіонах держави. Утім, поліція оперативно спрацювала і не допустила жодних сутичок між молоддю. До управлінь та відділів поліції було запрошено майже 800 осіб, більшість з яких - це неповнолітні", - сказав він.
Шанько зазначив, що поліцейські вже заблокували близько 20 каналів, які були створені саме для розкручення цього руху та дестабілізації ситуації у країні.
"І наразі оперативники кіберполіції та інших оперативних підрозділів встановлюють джерела фінансування та організаторів саме цих каналів, аби не дати ворогу успішно провести цю інформаційну (операцію. - Ред.)", - уточнив поліцейський.
За його словами, з учасниками цих зібрань і з їхніми батьками проводиться профілактична робота - їм роз’яснюють, що за ті чи інші дії може настати як кримінальна, так і адміністративна відповідальність.
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Члени угруповання носять чорний одяг із зображенням павуків і використовують специфічний сленг. Вони називають себе "павучками" і виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і темношкірих. Члени ПВК "Редан" збираються у великі групи і влаштовують масові бійки з національними меншинами або представниками інших субкультур.
"ПВК" дійсно взяли від приватної військової компанії, але нібито "по приколу".
багатьох попустить... якщо не сказати більше...
Підлітки ідентифікують себе не рівні групи. Вони інстинктивно тягнуться до будь-яких зібрань собі подібних - чи то у віртуалі, чи то у реальному житті. А якщо це буде мати зовнішні ознаки якоїсь популярної відеогри, мультфільму або коміксу, то це гарантія набуття рухом широкого розповсюдження.
хоча звичайно, зайву енергію школярів потрібно утилізувати в спорт-школах, спорт-секціях тощо.
мають бути змагання на першість школи, населеного пункту, району, області... галактики...
коли визнати свою приналежність до тієї гівногрупи буде соромно, бо тебе вважатимуть ушльопком... тоді це й скисне само собою.
Українською - Рьодан.
Геней Рьодан - група бандитів, які є персонажами манги Hunter X Hunter японського художника Йосіхіро Тогасі. До складу банди входять 13 членів, лідер яких - голова павука, а решта членів - 12 ніг. У цієї вигаданої банди з'явилися натовпи шанувальників у всьому світі, які наслідують персонажів.
Молоді люди також називають себе павуками, зображення яких із цифрою 4 носять на одязі.
До речі, у китайській мові число чотири (四 си) співзвучне зі словом "смерть" (死 си). Тому все, що відображає число 4, вважається нещасливим. Також не можна дарувати речі або набори речей, що є кратними 4.
У деяких будівлях і готелях у Китаю немає четвертого поверху або номерів кімнат, що містять цифру 4.
Така сама історія з годинником. Китайська фраза "дарувати годинник" (送钟 сун джон) звучить так само, як фраза "брати участь у похоронному ритуалі" (送终 сун джон). Тому дарувати годинник - до нещастя.
Чому б і нам не розказувати діткам,що таке рашизм?
ЗМІ тільки піарять цей рух, замість назвати його наприклад ПВК "півні". Для підлітків дуже круто, що вони на шпальтах ресурсів, про них всі говорять, їх затримують до зубів озброєна елітна поліція в шоломах і масках, тож охочих долучитися буде зростати в геометричній прогресії.
Чи ті діти у вакуумі існують?
Исторический факт "Безнаказанность порождает беззаконие" ничему не учит. Сколько можно наступать на одни и те же грабли. Эти группы малолетних петушил формируются снова и снова, потому что знают что их никогда не накажут. Их нужно ****** как сейчас на видео, мародёров в Турции!!! Разок обоссытся под себя, полежит в больничке, и при следуюющем входе в интернет, увидя само упоминание про пвк редан, он вспомнит как больно *******. И подумает, что ну его наxeр заниматься такими делами которые способствуют потере здоровья.
І разом з тим молодь мається дурнею і грається в ПВК, АУЄ і т.п. Звісно можна в усьому звинуватити їх, але в першу чергу, це приклад провалу зі сторони батьків, держави, суспільства. І нажаль єдиним висновком і цієї історії, будуть крики - в усьому винне аніме, комп'ютерні ігри, кіно...! Тому що так простіше - звалити вину на когось другого, а не визнати провал молодіжної політики.
Потрібно визнати, наявність якихось гуртків з співу, чи спортивних команд не залуче до них усих дітей і підлітків, є і ті в кого "шило в ж.....і", їм це не цікаво. І або суспільство/держава знайде і до них підхід, або буде і далі періодично ловити підліткові банди.
Редан в аниме получил жёстких ********.
https://www.youtube.com/watch?v=yeju624oNqY ЧВК "РЕДАН" УКРАИНА