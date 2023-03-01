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ПВК "Редан": в Україні відбулося вже 41 зібрання молоді, поліція не допустила сутичок

полиция,шеврон,нацполиция

Станом на ранок 1 березня у різних регіонах України відбулося вже 41 зібрання молоді у рамках нового молодіжного руху ПВК "Редан".

Про це повідомив під час телемарафону заступник начальника Управління ювенальної превенції Нацполіції Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогоднішній ранок вже відбулося 41 зібрання молоді у різних регіонах держави. Утім, поліція оперативно спрацювала і не допустила жодних сутичок між молоддю. До управлінь та відділів поліції було запрошено майже 800 осіб, більшість з яких - це неповнолітні", - сказав він.

Читайте: Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які "розкручували" "ПВК "Редан" (оновлено)

Шанько зазначив, що поліцейські вже заблокували близько 20 каналів, які були створені саме для розкручення цього руху та дестабілізації ситуації у країні.

"І наразі оперативники кіберполіції та інших оперативних підрозділів встановлюють джерела фінансування та організаторів саме цих каналів, аби не дати ворогу успішно провести цю інформаційну (операцію. - Ред.)", - уточнив поліцейський.

Також читайте: Флешмоб "ПВК Редан" в Україні штучно запустив Кремль до річниці вторгнення в Україну, - Spravdi

За його словами, з учасниками цих зібрань і з їхніми батьками проводиться профілактична робота - їм роз’яснюють, що за ті чи інші дії може настати як кримінальна, так і адміністративна відповідальність.

Автор: 

підлітки (421) Нацполіція (15258)


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Топ коментарі
+27
Неповнолітні бл??? Штрафуйте батьків на десятки тисяч гривень, щоб знали як виховувати дітей. Хтось взагалі вже окуїв в тилу, то вечірки дегенератів в Полтаві та Києві під кацапню в комендантський час, то гвалтування на камеру, то це гімно. В колонії для неповнолітніх кидайте малороських покидьків.
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01.03.2023 11:54
+22
Ремнем по сідницям 2 рази в день. Доки в країні війна дітям сміття в голову засипає Москва
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01.03.2023 11:49
+21
Хай окопи риють на примусових роботах якщо розуму нема
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01.03.2023 11:52
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Ремнем по сідницям 2 рази в день. Доки в країні війна дітям сміття в голову засипає Москва
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01.03.2023 11:49 Відповісти
Хай окопи риють на примусових роботах якщо розуму нема
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01.03.2023 11:52 Відповісти
С 16 ЛЕТ ОФИЦИАЛЬНО ВОЕННЫЙ УЧЕТ КОГО ИЗ ПРИГЛАШЕННЫХ В ПОЛИЦИИ ОБЛАГАРОДИЛИ С 16 ЛЕТ ПОВЕТСКАМИ В ТЦК ВОЕНКОМАТЫ???? кого до 16 лет поставили на криминальный учет в ювенальном отделе полиции???? Законы есть работать надо просто по Законам... родителям выписали штрафы и завели админдела за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей что те не поставили родительский контроль на гаджетах заблокировав всякую порнушку и сайты телеграмм каналы ЧВК Редан нет же....а почему???
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01.03.2023 12:23 Відповісти
Ідіоти малолітні... війна в країні, а вони між собою собачаться
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01.03.2023 11:53 Відповісти
Неповнолітні бл??? Штрафуйте батьків на десятки тисяч гривень, щоб знали як виховувати дітей. Хтось взагалі вже окуїв в тилу, то вечірки дегенератів в Полтаві та Києві під кацапню в комендантський час, то гвалтування на камеру, то це гімно. В колонії для неповнолітніх кидайте малороських покидьків.
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01.03.2023 11:54 Відповісти
У військовий час за такі порушення потрібно саджати в комендатуру до встановлення обставин. А так як це неповнолітні - то саджати батьків чи опікунів. Так швидше дійде.
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01.03.2023 12:11 Відповісти
ты идиот или бот?
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01.03.2023 12:53 Відповісти
Що сина свого а списках побачив, чи дочку на "вечіркі"? І не какай мені тут, а пиши державною мовою, а то мені доводиться витрачати час на переклад твого примітивного козлоязика одічалих.
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01.03.2023 15:34 Відповісти
не позорься ботяра ватна зi своiми тупими постами .. я таких как ты рашка патриотов как собак не резанных перебил
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01.03.2023 16:39 Відповісти
Як ти міг когось там "перебить", якщо ти постійно тримаєш язик в сраці падалЬяка?
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01.03.2023 18:05 Відповісти
не пести кацапепаный ты спалился бот своей тупостью
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01.03.2023 18:20 Відповісти
Пока свою тупість тут показує тільки одне гімно козломонголоязичне - і це ти нарколига зелена.
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01.03.2023 19:56 Відповісти
То шо ти дрібнишся, розумнику? Може вже одразу розстріляти "щоб знали як виховувати дітей"?
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01.03.2023 13:51 Відповісти
Субкультура "Редан" найімовірніше виникла на основі популярного японського підліткового аніме Hunter x Hunter, де було бандитське угруповання "Редан".

Члени угруповання носять чорний одяг із зображенням павуків і використовують специфічний сленг. Вони називають себе "павучками" і виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і темношкірих. Члени ПВК "Редан" збираються у великі групи і влаштовують масові бійки з національними меншинами або представниками інших субкультур.
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01.03.2023 11:55 Відповісти
А от чому її називають ПВК??? Для мене ПВК - це Приватна Військова Компанія. Де тут приватна військова компанія???
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01.03.2023 11:57 Відповісти
У Росії субкультура "Геней Рьодан" розділилася на "адекватних" і "бойових" послідовників. І ці бойові, які напівжартома називають себе "ПВК "Редан"", влаштовують масові бійки у великих містах.

"ПВК" дійсно взяли від приватної військової компанії, але нібито "по приколу".
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01.03.2023 12:03 Відповісти
папріколу?? шось знайоме...
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01.03.2023 12:56 Відповісти
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01.03.2023 11:58 Відповісти
Навіть зі спини видно , що п#дарасня якась.
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01.03.2023 12:00 Відповісти
Підстригти їх налисо.
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01.03.2023 12:35 Відповісти
фанатіння від аніме у такому віці це признак дефективності та заторможеності у розвитку
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01.03.2023 12:53 Відповісти
В 2000-х роках також багато людей фанатіли від аніме(але в основному в 20 років), проте такого дна не було
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01.03.2023 13:43 Відповісти
вішати табличку "дов бой об", фотати та викладати в той же телеграм...
багатьох попустить... якщо не сказати більше...
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01.03.2023 12:28 Відповісти
Одразу щось інше виникне.

Підлітки ідентифікують себе не рівні групи. Вони інстинктивно тягнуться до будь-яких зібрань собі подібних - чи то у віртуалі, чи то у реальному житті. А якщо це буде мати зовнішні ознаки якоїсь популярної відеогри, мультфільму або коміксу, то це гарантія набуття рухом широкого розповсюдження.
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01.03.2023 12:32 Відповісти
написів на табличках також можна придумати різних... підійти креативно.

хоча звичайно, зайву енергію школярів потрібно утилізувати в спорт-школах, спорт-секціях тощо.
мають бути змагання на першість школи, населеного пункту, району, області... галактики...
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01.03.2023 12:49 Відповісти
https://t.me/vatashowflud/230958 А з цими що робити?
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01.03.2023 13:10 Відповісти
Однако к нам это все пришло через российские сайты. Просто так все это не должно сойти с рук
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01.03.2023 12:37 Відповісти
Очень тревожный знак. Этот пердан пошел с московии и показал, что молодежь продолжает хавать с кацапских помоек. Нужно как то лишить московитов информационного доминирования. В интернетах их не победишь. Их слишком много. Нужно физически уничтожать серваки, телевышки, оптоволокно.
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01.03.2023 11:55 Відповісти
Треба показово кинути в колонії для неповнолітніх десяток-другий цих вилупків, і інформационнає дамініраваніє зникне як його і не було.
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01.03.2023 11:59 Відповісти
надо заниматься воспитанием в первую очередь, а то у кацапов даже кучу легкогорящих (и в большом количестве) материалов\нефтевышек\самлетов и т.п. не слишком повзрывалось пока, а то - провода.
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01.03.2023 12:51 Відповісти
Єдине що допоможе - вирахувати і показово покарати реальними сроками позбавлення волі організаторів цих зібрань не зважаючи на вік, а батькам всіх, без винятку, учасників виписати чималий штраф і вручити повістки. Інакше ніяк. Всі "профілактичні бесіди" - до одного місця.
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01.03.2023 11:57 Відповісти
єдине, що допоможе, це висміювання...
коли визнати свою приналежність до тієї гівногрупи буде соромно, бо тебе вважатимуть ушльопком... тоді це й скисне само собою.
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01.03.2023 12:32 Відповісти
ПВК "Редан"

Українською - Рьодан.
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01.03.2023 11:58 Відповісти
Слово "редан" (насправді " рьодан") походить з японської мови. "Геней Рьодан" - це назва субкультури, символом якої є 12-ногий павук. У перекладі з японської "Геней Рьодан" означає "примарна трупа".

Геней Рьодан - група бандитів, які є персонажами манги Hunter X Hunter японського художника Йосіхіро Тогасі. До складу банди входять 13 членів, лідер яких - голова павука, а решта членів - 12 ніг. У цієї вигаданої банди з'явилися натовпи шанувальників у всьому світі, які наслідують персонажів.

Молоді люди також називають себе павуками, зображення яких із цифрою 4 носять на одязі.
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01.03.2023 12:01 Відповісти
Я вірно розумію, що цифра 4 - це в Японії "число біди", як в Європі "13"?
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01.03.2023 12:56 Відповісти
Саме так. Цифра 4 співзвучна зі словом "смерть". Тому її уникають скрізь...

До речі, у китайській мові число чотири (四 си) співзвучне зі словом "смерть" (死 си). Тому все, що відображає число 4, вважається нещасливим. Також не можна дарувати речі або набори речей, що є кратними 4.

У деяких будівлях і готелях у Китаю немає четвертого поверху або номерів кімнат, що містять цифру 4.

Така сама історія з годинником. Китайська фраза "дарувати годинник" (送钟 сун джон) звучить так само, як фраза "брати участь у похоронному ритуалі" (送终 сун джон). Тому дарувати годинник - до нещастя.
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01.03.2023 13:16 Відповісти
Нажаль довбодятлів малолітніх багато... А шо ви хотіли? Вже три роки діти не навчаються як слід, то пандемія то кацапсини з війною прийли хоча прийшли вони ще в 2014-му...
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01.03.2023 12:00 Відповісти
В рашистських школахввели ПВП і патріотичне виховання.Виховують ненависть до всього українського з дитсадка.
Чому б і нам не розказувати діткам,що таке рашизм?
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01.03.2023 12:02 Відповісти
кому война, а кому новое молодежное движение. Живем в абсурде полном. У нас военное положение, но организовываются молодежные банды. Криминальная ответственность наступает в 14 лет. Может, не сопли размазывать и подвергать опасности полицейских, а просто применять уголовный кодекс к резвым бройлерам с играющими гормонами.
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01.03.2023 12:03 Відповісти
Тут не про цю дебільну молодь. Тут про батьків цієї молоді. Нажаль зараз із покоління в покоління деградація🤦
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01.03.2023 12:03 Відповісти
Так какие проблемы , что они неполнолетние, в Украине нет колоний для малолеток? Если есть факт нарушения закона : суд и срок. А там в камере и проведут профилактическую беседу и аниме японское покажут, только не про пауков, а про петухов.
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01.03.2023 12:04 Відповісти
Зеленський і депутати нехай не забороняє, а виховують дітей у патріотичному Пласті, де підлітки знайдуть для себе українську субкультуру і різні інтереси з шевронами, змаганнями, фізичною і військовою підготовкою у колі однодумців, а не шукатимуть все це в чужоземній шизі.
ЗМІ тільки піарять цей рух, замість назвати його наприклад ПВК "півні". Для підлітків дуже круто, що вони на шпальтах ресурсів, про них всі говорять, їх затримують до зубів озброєна елітна поліція в шоломах і масках, тож охочих долучитися буде зростати в геометричній прогресії.
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01.03.2023 12:09 Відповісти
Уся надія на Зелю !
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01.03.2023 12:17 Відповісти
Лопати їм в руки і хай окопи для 2, 3 лінії оборони риють, якщо є лишня енергія.
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01.03.2023 12:09 Відповісти
Країна хвора. Не всі, слава Богу. Потім такі, коли їм вручають повістки для захисту країни, падають на асфальт та скавчать - наші права порушують. Просто тварюки вони та їх батьки. Сто відсотків ніхто з їх батьків не воюють.
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01.03.2023 12:18 Відповісти
У цих "дітей" є батьки?

Чи ті діти у вакуумі існують?
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01.03.2023 12:26 Відповісти
"профілактична робота"

Исторический факт "Безнаказанность порождает беззаконие" ничему не учит. Сколько можно наступать на одни и те же грабли. Эти группы малолетних петушил формируются снова и снова, потому что знают что их никогда не накажут. Их нужно ****** как сейчас на видео, мародёров в Турции!!! Разок обоссытся под себя, полежит в больничке, и при следуюющем входе в интернет, увидя само упоминание про пвк редан, он вспомнит как больно *******. И подумает, что ну его наxeр заниматься такими делами которые способствуют потере здоровья.
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01.03.2023 12:42 Відповісти
Пропоную на кожному такому зібранні вручати повістки у військомат. Якщо хлопці та дівчата такі бойові- нехай повоюють.
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01.03.2023 12:43 Відповісти
Подумайте ось над чим - в Україні витрачаються сотні мільйонів гривень на телемарафон, який все менше дивляться, на міністерство молоді та спорту, всю ланку освіти, МВС де є відповідальні за роботу з молоддю, та інші міністерства, служби, агенції та т.п. В них є люди що ведуть роботу з молоддю, програми і т.п.
І разом з тим молодь мається дурнею і грається в ПВК, АУЄ і т.п. Звісно можна в усьому звинуватити їх, але в першу чергу, це приклад провалу зі сторони батьків, держави, суспільства. І нажаль єдиним висновком і цієї історії, будуть крики - в усьому винне аніме, комп'ютерні ігри, кіно...! Тому що так простіше - звалити вину на когось другого, а не визнати провал молодіжної політики.
Потрібно визнати, наявність якихось гуртків з співу, чи спортивних команд не залуче до них усих дітей і підлітків, є і ті в кого "шило в ж.....і", їм це не цікаво. І або суспільство/держава знайде і до них підхід, або буде і далі періодично ловити підліткові банди.
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01.03.2023 12:53 Відповісти
Надо дать пересмотреть им аниме.
Редан в аниме получил жёстких ********.
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01.03.2023 12:59 Відповісти
ликбез:
https://www.youtube.com/watch?v=yeju624oNqY ЧВК "РЕДАН" УКРАИНА
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01.03.2023 13:18 Відповісти
Ще один доказ відсутності в Україні міністерств освіти та культури. Також банкрутство цього ідіотського монозеленого телевізійного мовлення
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01.03.2023 13:56 Відповісти
Тобі там з Німеччини мабуть видніше чи у нас працюють міністерства культури і освіти. Скажу тобі по секрету. У нас в 50 000 місті достатньо, як культурних так і спортивних центрів, від шахів і різних рукодільних, музичних шкіл до боксу і плавання. Мій 8-річний племінник, наприклад, ходить на курси англійської, гімнастику і на сопілку. Твої висновки просто гнила безпідставна балачка або ти просто порохобот.
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01.03.2023 14:22 Відповісти
ну ты и gандон зеленый
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01.03.2023 16:46 Відповісти
Скоріш за все ці пвк організовані з активною участю фсбшників.
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01.03.2023 14:08 Відповісти
Зазвичай пиз**лі і робота дуже допомагають у вихованні "діток".
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01.03.2023 15:05 Відповісти
Цікаво, батько цього неповнолітнього учасника ПВК "Редан" де? Невже в окопі на фронті? Може треба уважно придивитися, хто ці батьки та чим займаються?
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01.03.2023 15:56 Відповісти
 
 