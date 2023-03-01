ПВК "Редан": в Україні відбулося вже 41 зібрання молоді, поліція не допустила сутичок

Станом на ранок 1 березня у різних регіонах України відбулося вже 41 зібрання молоді у рамках нового молодіжного руху ПВК "Редан".

Про це повідомив під час телемарафону заступник начальника Управління ювенальної превенції Нацполіції Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогоднішній ранок вже відбулося 41 зібрання молоді у різних регіонах держави. Утім, поліція оперативно спрацювала і не допустила жодних сутичок між молоддю. До управлінь та відділів поліції було запрошено майже 800 осіб, більшість з яких - це неповнолітні", - сказав він.

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Шанько зазначив, що поліцейські вже заблокували близько 20 каналів, які були створені саме для розкручення цього руху та дестабілізації ситуації у країні.

"І наразі оперативники кіберполіції та інших оперативних підрозділів встановлюють джерела фінансування та організаторів саме цих каналів, аби не дати ворогу успішно провести цю інформаційну (операцію. - Ред.)", - уточнив поліцейський.

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За його словами, з учасниками цих зібрань і з їхніми батьками проводиться профілактична робота - їм роз’яснюють, що за ті чи інші дії може настати як кримінальна, так і адміністративна відповідальність.