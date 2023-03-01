Україна перемогла "зимовий терор" РФ, що стало п’ятою поразкою Путіна, - Кулеба

Україна та ЄС не замерзли без російського газу та перемогли "зимовий терор".

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"1 березня 2023 року Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери із своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", - йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, першою поразкою Путіна було те, що українці з перших хвилин наступу не дали йому паралізувати нас страхом.

"Друга - коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде.

Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

Четверта поразка - втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України. До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну", - додав міністр.

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