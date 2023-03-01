Україна перемогла "зимовий терор" РФ, що стало п’ятою поразкою Путіна, - Кулеба
Україна та ЄС не замерзли без російського газу та перемогли "зимовий терор".
Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"1 березня 2023 року Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери із своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", - йдеться в повідомленні.
За словами Кулеби, першою поразкою Путіна було те, що українці з перших хвилин наступу не дали йому паралізувати нас страхом.
"Друга - коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде.
Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.
Четверта поразка - втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України. До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
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Андрій Карпов
@andrey_poltava_
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https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1630850138770948096 1 год
І танки будуть вєжліва об'їжджати російськомовних.
В первые часы полномасштабного российского вторжения власти не были готовы взрывать мосты и другие инфраструктурные объекты, чтобы остановить или замедлить оккупационную армию.
В этом признался советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью "Фактам".
"По моему мнению, одна из ключевых ошибок, это когда началось интенсивное вторжение, но никто - ни наши граждане, ни военные, ни мы как органы управления - не мог поверить в то, что это происходит в XXI веке и происходит с нами. Тем ранним утром 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты, например, первые несколько часов думали: мы вкладывали средства в комфорт для людей, как теперь разрушать все это?" - отметил он.
Такую неторопливость Подоляк назвал "фундаментальной ошибкой". Впрочем, по его словам, уже к вечеру 24 февраля ситуация изменилась.
"Однако где-то в 18:00 (!!) уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими российскими ржавыми танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре", - вспомнил советник.
Он отказался признавать такие ожидания наивными - речь шла о заботе о созданном...
Не о людях и армии, а о созданном, б@лять! Люди и защитники им были по@ер! Еще вопросы есть по этой явке с повинной?
~ дивни речі ~
1. Бо не втік
2. Деокупував Київ
3. Вижив після 100500 замахів
4. Тримається на мівіні
після розвалу совка , до народу стало доходити, що вони живуть у теплих країнах
НО, мацква почала скуповувати журналистів у Европі і ті лоббировали тему холодних зим протягом 20 років
І ТІЛЬКІ УКРАЇНА ЗМОГЛА РОЗІРВАТИ ЦЕЙ ЛАНЦЮГ БРЕХНІ.
‼️‼️важаю що в ЕС мають підняти архиви новин і розібратись хто у них там пугав европейців холодними зимами ( а сами получали гроши газпрому)