Складна ситуація з енергетикою у прифронтових областях, але дефіцит наразі не прогнозується, - "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 18 днів і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Потреба у електриці країни повністю покривається виробничими потужностями українських електростанцій та незначним обсягом імпорту з Європи. Причина відсутності дефіциту зараз – професійна робота енергетиків, які за кілька місяців змогли відновити функціональність енергосистеми та електростанцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі.

"Відновлено роботу ще однієї з електростанцій, що збільшило доступну потужність в енергосистемі та відповідно її операційну безпеку. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів. Сезонно продовжує зростати генерація з відновлюваних джерел енергії. Триває незначний імпорт електроенергії", - додали в Укренерго.

Також ліміти споживання до областей не доводились.

"Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень. На Одещині проводяться необхідні заходи для підвищення надійності живлення Одеси та району.

Складна ситуація у прифронтових областях. Внаслідок обстрілів росіян є пошкодження у магістральних мережах на Дніпропетровщині, а також у мережах операторів систем розподілу у Донецькій та Херсонській областях. Відновлення здійснюються за умов безпекової ситуації для ремонтних бригад.



Енергетики також продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі та підвищення надійності передачі електроенергії та живлення окремих регіонів", - додали в компанії.

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