На Одещині біля кордону з Молдовою зі стріляниною затримали чотирьох ухилянтів

Прикордонники Білгород-Дністровського загону вночі затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 березня повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що правопорушники виявились місцевими жителями одного з населених пунктів Одещини.

"Чоловіків прикордонники відділу Фараонівка виявили за допомогою тепловізійного приладу. На вимоги правоохоронців зупинитися порушники не реагували і почали тікати. Чоловіки зупинилися, лише почувши попереджувальні постріли", - йдеться у повідомленні.

За словами затриманих, вони планували потрапити до Молдови. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності.

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