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Новини
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Молдова заперечила заяви РФ про те, що Україна нібито готує біля Придністров’я радіоактивну провокацію

приднестровье

Влада Молдови заперечує слова представниці МЗС Росії Марії Захарової про те, що Україна нібито готовить поблизу Придністров’я провокації "з використання радіоактивних матеріалів".

Відповідне повідомлення опубліковане в молдавському урядовому телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

"Держустанови слідкують за ситуацією та не підтверджують інформацію, розповсюджену російською стороною", - йдеться у повідомленні.

Також влада закликала громадян зберігати спокій та слідкувати за молдовськими офіційними джерелами інформації.

Також читайте: Атака на Придністров’я буде нападом на РФ, - МЗС Росії

Раніше 1 березня представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна готує біля Придністров’я провокацію, "щоб звинуватити Збройні сили Російської Федерації в нібито нанесенні невибіркових ударів по радіаційно небезпечних об’єктах, які можуть призвести до витоку радіоактивних речовин та зараження місцевості".

Автор: 

Молдова (2086) Придністров’я (474) провокація (786) пропаганда (2819) росія (65829) фейк (748) Захарова Марія (358)


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Топ коментарі
+6
в приднестрове нужно провести специальную военную операцию по демиталиризации и дескотинизации этого региона. точка!!!
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01.03.2023 12:43
+5
Одна відмінність від нас у них нема спільного кордону з рашкою. а те угруповування пмровцев погоди не зробить. а літаки з десантниками будуть знищені в нашому просторі
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01.03.2023 12:49
+4
Ті протести, що зараз відбуваються у Молдові дуже нагадує даунбас 2014р. Ті самі тупі тьотки як і у нас, які топчуть молдовські прапори та портрети Маї Санду і виступають проти європейського курсу країни.
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01.03.2023 12:47
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в приднестрове нужно провести специальную военную операцию по демиталиризации и дескотинизации этого региона. точка!!!
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01.03.2023 12:43 Відповісти
Ті протести, що зараз відбуваються у Молдові дуже нагадує даунбас 2014р. Ті самі тупі тьотки як і у нас, які топчуть молдовські прапори та портрети Маї Санду і виступають проти європейського курсу країни.
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01.03.2023 12:47 Відповісти
Одна відмінність від нас у них нема спільного кордону з рашкою. а те угруповування пмровцев погоди не зробить. а літаки з десантниками будуть знищені в нашому просторі
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01.03.2023 12:49 Відповісти
Кацапи можуть влаштувати аварію на ЗАЕС при східному вітрі і радіацію понесе на Херсонську обл., Миколаївську, Одеську і далі на Молдову.
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01.03.2023 12:48 Відповісти
Ви фантазер: навіщо така складна провокація (чекати напрям вітру, організувати аварію, заразити південь України, поки дійде до Молдови). Рашисти не будуть ризикувати всім заради провокації в так званій пмр (ще й способом з невідомою ефективністю).
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01.03.2023 13:22 Відповісти
Досить заяв... пара зачищать гаварящих))
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01.03.2023 12:53 Відповісти
В Кремле всех меряют по себе
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01.03.2023 13:06 Відповісти
Хватит уже перед рашистами оправдываться на ихние маразматические обвинения. Они же ухмыляются и заводятся когда своими высерами задают общий тренд. Пора уже рашистов бить по всех направлениях несмотря на ихние визги.
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01.03.2023 13:07 Відповісти
Зачем радиоактивную? Там достаточно взорвать то что есть обычное...
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01.03.2023 14:25 Відповісти
Не розумію чого жде Молдова!!Зараз вікно можливостей закінчить з сепаратиським регіоном!!Украіна зацікавлена!!Вперед!
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01.03.2023 15:56 Відповісти
 
 