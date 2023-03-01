Молдова заперечила заяви РФ про те, що Україна нібито готує біля Придністров’я радіоактивну провокацію

Влада Молдови заперечує слова представниці МЗС Росії Марії Захарової про те, що Україна нібито готовить поблизу Придністров’я провокації "з використання радіоактивних матеріалів".

Відповідне повідомлення опубліковане в молдавському урядовому телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

"Держустанови слідкують за ситуацією та не підтверджують інформацію, розповсюджену російською стороною", - йдеться у повідомленні.

Також влада закликала громадян зберігати спокій та слідкувати за молдовськими офіційними джерелами інформації.

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Раніше 1 березня представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна готує біля Придністров’я провокацію, "щоб звинуватити Збройні сили Російської Федерації в нібито нанесенні невибіркових ударів по радіаційно небезпечних об’єктах, які можуть призвести до витоку радіоактивних речовин та зараження місцевості".