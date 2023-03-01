Система раннього оповіщення з Ізраїлю точніше покаже напрямок ракет та дронів, - посол Бродський
Це приведе до того, що люди будуть відповідальніше ставитися до того, що у випадку повітряної тривоги треба йти в сховище.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
"В чому сенс цих систем? В тому, щоб точніше вказати місце, куди націлена ракета чи іранський дрон, це допоможе досягнути двох цілей: по-перше, не оголошувати повітряну тривогу по всій території України, як це часто робиться, коли звідкись вилітають ракети, і ми не знаємо, куди вона летить", - пояснив дипломат.
За словами Бродського, це приведе до того, що люди будуть відповідальніше ставитися до того, що у випадку повітряної тривоги треба йти в сховище, тому що вони будуть розуміти, що в цьому конкретному районі чи на цій конкретній вулиці існує небезпека удару, тому це не просто якась загальна ракетна загроза, це загроза конкретному району, конкретному місцю.
"Я впевнений, що ця система буде не просто працювати, а буде рятувати життя, і я сподіваюся, що це станеться незабаром. Міністр, коли був тут, підкреслив, що це відбудеться найближчим часом, я не можу назвати конкретні строки, тому що процес адаптації системи займе якийсь час", - додав посол.
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Типу рф завдяки агентурі, та й до того ж у цифрову епоху, умудряється не знати цього. Все всім відомо бо зараз епоха інформації, соцмереж, супутників і т.п.. Всього то треба РЛС, відеокамер та іншого в достатній кількості щоб у нас не було сліпих зон.
Кстати, более 100 тыс. иранских ракет Хисболы, ориентированы на Израиль.
Израиль предупредил руководство Ливана, если террористы Хисболлы будут обстреливать Израиль, то Ливан погрузится в каменный век.
Кстати, Израиль периодически наносит удары по иранским базам в Сирии, куда транспортируются ракеты....