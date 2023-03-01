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Новини Війна
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Система раннього оповіщення з Ізраїлю точніше покаже напрямок ракет та дронів, - посол Бродський

тривога

Це приведе до того, що люди будуть відповідальніше ставитися до того, що у випадку повітряної тривоги треба йти в сховище.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"В чому сенс цих систем? В тому, щоб точніше вказати місце, куди націлена ракета чи іранський дрон, це допоможе досягнути двох цілей: по-перше, не оголошувати повітряну тривогу по всій території України, як це часто робиться, коли звідкись вилітають ракети, і ми не знаємо, куди вона летить", - пояснив дипломат.

За словами Бродського, це приведе до того, що люди будуть відповідальніше ставитися до того, що у випадку повітряної тривоги треба йти в сховище, тому що вони будуть розуміти, що в цьому конкретному районі чи на цій конкретній вулиці існує небезпека удару, тому це не просто якась загальна ракетна загроза, це загроза конкретному району, конкретному місцю.

"Я впевнений, що ця система буде не просто працювати, а буде рятувати життя, і я сподіваюся, що це станеться незабаром. Міністр, коли був тут, підкреслив, що це відбудеться найближчим часом, я не можу назвати конкретні строки, тому що процес адаптації системи займе якийсь час", - додав посол.

Читайте: Ізраїль створює для України систему раннього оповіщення, - посол Корнійчук

Автор: 

Ізраїль (1654) Бродський посол (37)


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Топ коментарі
+8
В нас вже є така система, називається Кім, працює схоже з Миколаїва
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01.03.2023 13:02
+4
Зелени нужно было думать когда голосовали за осуждение Израиля в ООН. И так, спасибо что американцы их все-таки переубедили. Да и Раша постаралась свой тупостью, заигрывая с Ираном.
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01.03.2023 13:02
+4
яким чином можна точно виявити на початку вильоту кінцевий пункт призначення дрону, який летить сотні кілометрів, чи маневруючої швидкісної ракети. хіба що можливе коло, яке на початку буде мати максимальний радіус (сектор), який згодом почне звужуватись, і видасть показники, які мають і нинішні засоби... навряд чи буде великий еффект від цього нововведення.
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01.03.2023 13:07
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Не прошло и два года.. Но как бы там ни было - Спасибо.
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01.03.2023 12:57 Відповісти
Зелени нужно было думать когда голосовали за осуждение Израиля в ООН. И так, спасибо что американцы их все-таки переубедили. Да и Раша постаралась свой тупостью, заигрывая с Ираном.
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01.03.2023 13:02 Відповісти
Ну може вони не знали, що Ізраїль не можна ніколи ні за що засуджувати...
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01.03.2023 13:26 Відповісти
Ну, если ты что-то хочешь от кого-то получить, то открыто срать ему под дверь - не совсем правильное решение.
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01.03.2023 13:30 Відповісти
та покласти на той Ізраїль! теж мені,знайшли промінчик світла в темряві...Ізраїль так само хоче нашого знищення,як і його дружбани: рашка,сябри,китай.мадяри,іран тощо.
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01.03.2023 16:16 Відповісти
Ага. И именно поэтому Израиль разрешил членам НАТО поставлять вооружение, содержащее израильские компоненты и лицензии?
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01.03.2023 16:45 Відповісти
Расплодились здесь, кремлевские боты
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02.03.2023 08:08 Відповісти
Я б не брав
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01.03.2023 13:00 Відповісти
Цікаво. Ця система сканує програму в комп'ютері ракети чи дрона і визначає кінцеву точку для удару?
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01.03.2023 13:01 Відповісти
Не сканує. Бо в ракетах з труб зроблених в палестинських гаражах немає мізків. Є тільки паливо та вибухівка.
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01.03.2023 13:06 Відповісти
Бред, у террористов имеются иранские и российские ракеты, которыми обстреливают Израиль.
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02.03.2023 08:11 Відповісти
Про російські це дуже круто. Якби уламки російської ракети знайшли десь в Ашдоті, то можна було б відлічувати час коли бункерну крису привезуть в мішку до Ієрусалиму.
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02.03.2023 12:02 Відповісти
В нас вже є така система, називається Кім, працює схоже з Миколаїва
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01.03.2023 13:02 Відповісти
Не знаю. Але було багато інфи про цю систему. Вона орієнтована на некеровані ракети. І по швидкості, траекторії та відомій дальності польоту обчислює місце падіння. Тому вражає тільки ті об'кти які будуть падати на важливі структури. Якщо в чистому полі то хай летить. Якось так.
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01.03.2023 13:04 Відповісти
яким чином можна точно виявити на початку вильоту кінцевий пункт призначення дрону, який летить сотні кілометрів, чи маневруючої швидкісної ракети. хіба що можливе коло, яке на початку буде мати максимальний радіус (сектор), який згодом почне звужуватись, і видасть показники, які мають і нинішні засоби... навряд чи буде великий еффект від цього нововведення.
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01.03.2023 13:07 Відповісти
Таким чином як швидкість. Вона у нього дуже повільна. Тобто не треба буде кудись спішитись і годинами потім сидіти чекати.
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01.03.2023 13:13 Відповісти
Ізраїль атакують петардами.
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01.03.2023 13:44 Відповісти
Кремлевские боты не дремлют....
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02.03.2023 08:13 Відповісти
Хех. А це весело. А тепер згадуємо тих хто казав що не можна давати людям доступ до даних із віраж планшету бо тоді рф буде знати про те де ми їх ракети чи авіацію не бачимо.

Типу рф завдяки агентурі, та й до того ж у цифрову епоху, умудряється не знати цього. Все всім відомо бо зараз епоха інформації, соцмереж, супутників і т.п.. Всього то треба РЛС, відеокамер та іншого в достатній кількості щоб у нас не було сліпих зон.
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01.03.2023 13:18 Відповісти
Симуляція діяльності-"як їм дати щось аби вони отримали ніщо"!
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01.03.2023 13:32 Відповісти
Хто піарить цей Ізраіль та його цю систему?? Невже ніхто не знає що вона розрахована тільки на виявлення саморобних палестинських ракет зроблених з труб? чи їй хтось ціну набиває,цьому хламу??
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01.03.2023 16:18 Відповісти
Бред кремлевских ботов, террористы используют российские и иранские ракеты.
Кстати, более 100 тыс. иранских ракет Хисболы, ориентированы на Израиль.
Израиль предупредил руководство Ливана, если террористы Хисболлы будут обстреливать Израиль, то Ливан погрузится в каменный век.
Кстати, Израиль периодически наносит удары по иранским базам в Сирии, куда транспортируются ракеты....
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02.03.2023 08:21 Відповісти
...а бригадний генерал Ізраїлю Яшка Кедмі,Авігдор Ескін,Сатановскій,Вадим Рабіновіч,Діма Табачнік вже рік наносять з Москви удари по Україні! правда,тільки язиками...
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02.03.2023 16:02 Відповісти
Такая система имеет смысл если вдоль всей границы и равномерно по территории стоят датчики, реагирующие на пролёт....
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02.03.2023 09:38 Відповісти
 
 