Доходи РФ від експорту нафти і газу в січні впали майже на 40%

Через західні санкції та запровадження стелі цін доходи Росії від експорту нафти та газу в січні 2023 року впали майже на 40 відсотків порівняно з торішнім січнем.

Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

В січні 2023 року доходи Росії від експорту нафти та газу становили 18 з половиною мільярдів доларів. Це на 38 відсотків менше ніж 30 мільярдів доларів, які Москва отримала за місяць до вторгнення в Україну.

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За словами виконавчого директора МЕА Фатіха Бірола, причиною стали західні санкції проти експорту російських енергоносіїв. Дії Заходу "досягли своєї мети зі стабілізації нафтових ринків та скорочення доходів Москви від експорту нафти та газу", заявив Бірол. У МЕА очікують, що "це скорочення доходів від нафти і газу буде різкішим у найближчі місяці, і ще значнішим у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій".

Нагадаємо, узгоджена країнами "Групи семи", Євросоюзом і Австралією стеля цін на російську нафту на рівні не вище 60 доларів за барель набрала чинності 5 грудня. Із 5 лютого цінові обмеження запроваджені і щодо російських нафтопродуктів.

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З 1 лютого Росія запровадила заборону на постачання нафти "недружнім" країнам, які запровадили цінову стелю.

За підрахунками Reuters, у 2022 році постачання російського газу до Європи скоротилося майже на 46% порівняно з попереднім роком і досягло мінімальних значень з 2000 року. Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія припинила постачання газу до багатьох країн Євросоюзу, інші відмовилися від російського газу самі. Також на скорочення експорту вплинула аварія на "Північних потоках".

Кремль, який торік заробив на продажу нафти та газу близько 146 мільярдів євро, був змушений цього року розпочати продавати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит бюджету.