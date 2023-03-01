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Новини
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Доходи РФ від експорту нафти і газу в січні впали майже на 40%

нафта

Через західні санкції та запровадження стелі цін доходи Росії від експорту нафти та газу в січні 2023 року впали майже на 40 відсотків порівняно з торішнім січнем.

Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

В січні 2023 року доходи Росії від експорту нафти та газу становили 18 з половиною мільярдів доларів. Це на 38 відсотків менше ніж 30 мільярдів доларів, які Москва отримала за місяць до вторгнення в Україну.

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За словами виконавчого директора МЕА Фатіха Бірола, причиною стали західні санкції проти експорту російських енергоносіїв. Дії Заходу "досягли своєї мети зі стабілізації нафтових ринків та скорочення доходів Москви від експорту нафти та газу", заявив Бірол. У МЕА очікують, що "це скорочення доходів від нафти і газу буде різкішим у найближчі місяці, і ще значнішим у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій".

Нагадаємо, узгоджена країнами "Групи семи", Євросоюзом і Австралією стеля цін на російську нафту на рівні не вище 60 доларів за барель набрала чинності 5 грудня. Із 5 лютого цінові обмеження запроваджені і щодо російських нафтопродуктів.

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З 1 лютого Росія запровадила заборону на постачання нафти "недружнім" країнам, які запровадили цінову стелю.

За підрахунками Reuters, у 2022 році постачання російського газу до Європи скоротилося майже на 46% порівняно з попереднім роком і досягло мінімальних значень з 2000 року. Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія припинила постачання газу до багатьох країн Євросоюзу, інші відмовилися від російського газу самі. Також на скорочення експорту вплинула аварія на "Північних потоках".

Кремль, який торік заробив на продажу нафти та газу близько 146 мільярдів євро, був змушений цього року розпочати продавати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит бюджету.

Автор: 

газ (10481) нафта (5570) росія (65829) санкції (12043)


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Топ коментарі
+6
.

Китайский госкомстат: ВВП в 2022 составил 17.45 трлн долларов.
ВВП США, по данным Всемирного Банка - 20.89 трлн долларов.
Для сравнения... ВВП паРаши - 1,8 трлн долларов по состоянию на начало 2022 года (до ввода санкций). В 10 раз ниже, ВВП Китая, в 12 раз ниже ВВП США.

Но, ватники при этом визжат на каждом углу: они все без нас пропадут! Ну, да...
Кто бы сомневался ))
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01.03.2023 13:08
+5
Про це пише і Bloomberg, а міністерство фінансів росії взагалі називає цифру в 46%. Відтепер можна впевнено стверджувати, що Захід таки не підвів нас, санкції таки діють, хоча хотілося б, щоб були ще жорсткішими. І це лише перші два місяця дій санкцій, далі буде. Слабкіші за ці санкції розвалили СРСР і росія ще слабша за СРСР і розвалиться швидше. Потрібно триматися, зрозуміло, що кінець ворожій агресії вже не за горами - зворотній відлік для росії вже запущено
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01.03.2023 13:37
+3
Це при тому союз перед розвалом не вів такої війни. Тут все прискориться.
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01.03.2023 13:43
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- Изя, а что такое "эффект бабочки"?
- Ну, Сёма, например много-много лет назад в СССР не пользовались презервативами, а аборты были запрещены. А теперь вследствие этого один выживший сперматозоид разрушил московию.
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01.03.2023 13:05 Відповісти
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01.03.2023 13:07 Відповісти
А що там з виплатами військовим, хтось знає?
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01.03.2023 13:07 Відповісти
.

Китайский госкомстат: ВВП в 2022 составил 17.45 трлн долларов.
ВВП США, по данным Всемирного Банка - 20.89 трлн долларов.
Для сравнения... ВВП паРаши - 1,8 трлн долларов по состоянию на начало 2022 года (до ввода санкций). В 10 раз ниже, ВВП Китая, в 12 раз ниже ВВП США.

Но, ватники при этом визжат на каждом углу: они все без нас пропадут! Ну, да...
Кто бы сомневался ))
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01.03.2023 13:08 Відповісти
РабZeю спасет только Подлодка КУРСк и Мавзолей чЛенина....😁на Идола молиться обезьяны научились с дня его дохлости в 1924 года ..хотя по факту рабZeя сдохла 2 марта 1917 года...💀
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01.03.2023 13:16 Відповісти
ты просто пророк сенатор...
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01.03.2023 14:35 Відповісти
В січні , для покриття дефіциту бюджету ( і фінансування війни в тому числі ) , кацапня витягла зі свого - фонду благосостоянія 23 млрд дол . Всього там залишилось трохи більше 90 млрд .
Вопрос знатокам , на скільки місяців вистачить грошей того фонду , якщо щомісячно витягувати звідти по 20 млрд . ?
Ну а далі з двох одне , або - канєц вайнє , або - зуби на поличку . Вибір невеликий .
Хоча , є ще золотий запас , але якщо спустити і його , то кацапія опуститься до рівня таких країн як Сомалі .
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01.03.2023 13:31 Відповісти
Січень не показник,т.я.в цьому місяці вони зробили проплати на рік вперед,лютий покаже реальний стан затрат.
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01.03.2023 14:06 Відповісти
На мою думку 1 трл дефіциту буде. Але скоро побачимо точно.
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01.03.2023 14:08 Відповісти
Судячи з зовсім нерадісного ниття в соцмережах , більш - менш адекватної кацапні , наступні місяці будуть для паРашки не кращі .
---------------
Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали на 38% - до $18,5 млрд, по сравнению с $30 млрд в январе 2022 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные, предоставленные МЭА.

«Мы ожидаем, что снижение доходов [России] от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более резким в среднесрочной перспективе, из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям», - заявил Reuters исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.
При этом в России https://t.me/russica2/50795 разгоняется тема провала западных санкций в отношении российского нефтегазового сектора . Якобы цены продажи российской нефти достаточно велики и практически равны введенному «потолку», хотя официально называются цены достаточно низкие.
Проблема такого «разгона» в том, что целью санкций и было, и является не создание проблем для нефтегазовых компаний России, а давление на российский бюджет с целью лишения его доходов. Эту цель санкции достигли - в январе доходы российского бюджета по сравнению с январем прошлого года упали почти на 40 процентов и падение продолжается, если смотреть на февральские данные (пока только косвенные).
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01.03.2023 14:32 Відповісти
Та я ж не проти що б вони стали*церковними мишами*,просто побачимо скільки в лютому вони витягнуть з ФНБ в порівняні з січнем.
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01.03.2023 14:54 Відповісти
Про це пише і Bloomberg, а міністерство фінансів росії взагалі називає цифру в 46%. Відтепер можна впевнено стверджувати, що Захід таки не підвів нас, санкції таки діють, хоча хотілося б, щоб були ще жорсткішими. І це лише перші два місяця дій санкцій, далі буде. Слабкіші за ці санкції розвалили СРСР і росія ще слабша за СРСР і розвалиться швидше. Потрібно триматися, зрозуміло, що кінець ворожій агресії вже не за горами - зворотній відлік для росії вже запущено
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01.03.2023 13:37 Відповісти
Це при тому союз перед розвалом не вів такої війни. Тут все прискориться.
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01.03.2023 13:43 Відповісти
мабуть наївно думати, що федерація сама розвалиться. там нема кому бунтувати. вийти з федерації хіба що кавказькі республіки будуть пробувати. та хоча і це не факт. всі інші регіони переважно заселені рюске. ті етнічні буряти, якути, хакаси то їх дам дуже мало лишилось, щоб піднятися на визвольну боротьбу від імперії.. там тільки можуть сцаря скинути, та й то не через бунти мас, а тільки через переворот в кремлі. ну а подібні перевороти аж ніяк не ліберали роблять, а такі упороті, як пригожин, або спецслужби гебні. та й Захід побоюється розвалу рашки і бунтів по всій федерації, бо не знають, що буде з тою ядерною зброєю після розвалу рашки... тому мабуть будуть на Заході робити все поступово в тому напрямку, щоб сильно придушити рашку санкціями і не дати їм розвалитися..
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01.03.2023 15:39 Відповісти
 
 