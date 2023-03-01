Доходи РФ від експорту нафти і газу в січні впали майже на 40%
Через західні санкції та запровадження стелі цін доходи Росії від експорту нафти та газу в січні 2023 року впали майже на 40 відсотків порівняно з торішнім січнем.
Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
В січні 2023 року доходи Росії від експорту нафти та газу становили 18 з половиною мільярдів доларів. Це на 38 відсотків менше ніж 30 мільярдів доларів, які Москва отримала за місяць до вторгнення в Україну.
За словами виконавчого директора МЕА Фатіха Бірола, причиною стали західні санкції проти експорту російських енергоносіїв. Дії Заходу "досягли своєї мети зі стабілізації нафтових ринків та скорочення доходів Москви від експорту нафти та газу", заявив Бірол. У МЕА очікують, що "це скорочення доходів від нафти і газу буде різкішим у найближчі місяці, і ще значнішим у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій".
Нагадаємо, узгоджена країнами "Групи семи", Євросоюзом і Австралією стеля цін на російську нафту на рівні не вище 60 доларів за барель набрала чинності 5 грудня. Із 5 лютого цінові обмеження запроваджені і щодо російських нафтопродуктів.
З 1 лютого Росія запровадила заборону на постачання нафти "недружнім" країнам, які запровадили цінову стелю.
За підрахунками Reuters, у 2022 році постачання російського газу до Європи скоротилося майже на 46% порівняно з попереднім роком і досягло мінімальних значень з 2000 року. Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія припинила постачання газу до багатьох країн Євросоюзу, інші відмовилися від російського газу самі. Також на скорочення експорту вплинула аварія на "Північних потоках".
Кремль, який торік заробив на продажу нафти та газу близько 146 мільярдів євро, був змушений цього року розпочати продавати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит бюджету.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Ну, Сёма, например много-много лет назад в СССР не пользовались презервативами, а аборты были запрещены. А теперь вследствие этого один выживший сперматозоид разрушил московию.
Китайский госкомстат: ВВП в 2022 составил 17.45 трлн долларов.
ВВП США, по данным Всемирного Банка - 20.89 трлн долларов.
Для сравнения... ВВП паРаши - 1,8 трлн долларов по состоянию на начало 2022 года (до ввода санкций). В 10 раз ниже, ВВП Китая, в 12 раз ниже ВВП США.
Но, ватники при этом визжат на каждом углу: они все без нас пропадут! Ну, да...
Кто бы сомневался ))
Вопрос знатокам , на скільки місяців вистачить грошей того фонду , якщо щомісячно витягувати звідти по 20 млрд . ?
Ну а далі з двох одне , або - канєц вайнє , або - зуби на поличку . Вибір невеликий .
Хоча , є ще золотий запас , але якщо спустити і його , то кацапія опуститься до рівня таких країн як Сомалі .
---------------
Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали на 38% - до $18,5 млрд, по сравнению с $30 млрд в январе 2022 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные, предоставленные МЭА.
«Мы ожидаем, что снижение доходов [России] от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более резким в среднесрочной перспективе, из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям», - заявил Reuters исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.
При этом в России https://t.me/russica2/50795 разгоняется тема провала западных санкций в отношении российского нефтегазового сектора . Якобы цены продажи российской нефти достаточно велики и практически равны введенному «потолку», хотя официально называются цены достаточно низкие.
Проблема такого «разгона» в том, что целью санкций и было, и является не создание проблем для нефтегазовых компаний России, а давление на российский бюджет с целью лишения его доходов. Эту цель санкции достигли - в январе доходы российского бюджета по сравнению с январем прошлого года упали почти на 40 процентов и падение продолжается, если смотреть на февральские данные (пока только косвенные).